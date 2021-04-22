Частоты должна одобрить госкомиссия по радиочастотам, но она пока не выдала нужных лицензий.

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В России iPhone не сможет указать направление и точное расстояние до метки AirTag. Функция не работает из-за ограничений на сверхширокополосную связь в стране — Apple пока отключила чипы U1 из-за отсутствия нужных разрешений.

Пример работы «точечного поиска» AirTag Фото Apple

«Точечный поиск» (precision finding) работает в связке с iPhone и позволяет находить метки AirTag с помощью смартфона. В приложении «Локатор» можно увидеть направление и точное расстояние до метки.

Для этого iPhone использует технологию UWB (сверхширокополосную связь), которая работает через чип U1 — он есть во всех айфонах с 11-й модели. Однако в России она не работает с момента появления из-за ограничений.

Пользователи всё же смогут найти метку AirTag, но только отправив на неё звуковой сигнал через приложение «Локатор». Устройство передаст его по Bluetooth.

В ноябре 2020 года Apple получила от Госкомиссии по радиочастотам нужный диапазон для тестирования сроком на год. После этого власти примут окончательное решение о выделении частот.