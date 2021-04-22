В России не будет работать «точечный поиск» в AirTags из-за ограничений частот сверхширокополосной связи Статьи редакции
Частоты должна одобрить госкомиссия по радиочастотам, но она пока не выдала нужных лицензий.
В России iPhone не сможет указать направление и точное расстояние до метки AirTag. Функция не работает из-за ограничений на сверхширокополосную связь в стране — Apple пока отключила чипы U1 из-за отсутствия нужных разрешений.
«Точечный поиск» (precision finding) работает в связке с iPhone и позволяет находить метки AirTag с помощью смартфона. В приложении «Локатор» можно увидеть направление и точное расстояние до метки.
Для этого iPhone использует технологию UWB (сверхширокополосную связь), которая работает через чип U1 — он есть во всех айфонах с 11-й модели. Однако в России она не работает с момента появления из-за ограничений.
Пользователи всё же смогут найти метку AirTag, но только отправив на неё звуковой сигнал через приложение «Локатор». Устройство передаст его по Bluetooth.
В ноябре 2020 года Apple получила от Госкомиссии по радиочастотам нужный диапазон для тестирования сроком на год. После этого власти примут окончательное решение о выделении частот.
Apple представила AirTag на презентации 20 апреля. Трекеры позволяют находить вещи через приложение «Локатор» на iPhone — их видно на карте и можно отправить сигнал. Устройство также поддерживает «режим пропажи» — в этом случае все ближайшие устройства с функцией «Сеть Локатора» анонимно и шифрованно отправят геопозицию метки в iCloud владельца.
Ленинградский ящик
Бля, успел откоменить когда этот пост когда он ещё "тест" назывался и в нём ничего не было. Закинул рандомную пикчу, а она в результате подошла даже лол.
Так были недавно новости, что они тестируют работу U-чипа в России. Может и включат, когда предоставят итоги тестирования.
Привет вам из будущего.
PS
Ничего не понятно. Метка использует Bluetooth вместе с данными GPS от смартфона.
Метка же не сама GPS трэкер ?
Положительный бокал
По простому они придумали проприетарную замену Bluetooth, но которая мощней.
В общем как и с наушниками поступили, поэтому их airpods pro за 250$ на винде работают как говно.
Сначала лишают тебя выборов мэров, затем частот, а завтра что? Неужели запретят собираться мирно, без оружия, чтобы выражать свою гражданскую позицию???? Будут травить людей и устраивать диверсии в Европе????