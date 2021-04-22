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Технологии
Дамир Камалетдинов

В России не будет работать «точечный поиск» в AirTags из-за ограничений частот сверхширокополосной связи Статьи редакции

Частоты должна одобрить госкомиссия по радиочастотам, но она пока не выдала нужных лицензий.

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В России iPhone не сможет указать направление и точное расстояние до метки AirTag. Функция не работает из-за ограничений на сверхширокополосную связь в стране — Apple пока отключила чипы U1 из-за отсутствия нужных разрешений.

Пример работы «точечного поиска» AirTag Фото Apple

«Точечный поиск» (precision finding) работает в связке с iPhone и позволяет находить метки AirTag с помощью смартфона. В приложении «Локатор» можно увидеть направление и точное расстояние до метки.

Для этого iPhone использует технологию UWB (сверхширокополосную связь), которая работает через чип U1 — он есть во всех айфонах с 11-й модели. Однако в России она не работает с момента появления из-за ограничений.

Пользователи всё же смогут найти метку AirTag, но только отправив на неё звуковой сигнал через приложение «Локатор». Устройство передаст его по Bluetooth.

«Известия»: Apple отключила в России встроенные…
Они позволяют передавать файлы по AirDrop, наведя айфон на устройство другого пользователя.
tjournal.ru

В ноябре 2020 года Apple получила от Госкомиссии по радиочастотам нужный диапазон для тестирования сроком на год. После этого власти примут окончательное решение о выделении частот.

Apple представила AirTag на презентации 20 апреля. Трекеры позволяют находить вещи через приложение «Локатор» на iPhone — их видно на карте и можно отправить сигнал. Устройство также поддерживает «режим пропажи» — в этом случае все ближайшие устройства с функцией «Сеть Локатора» анонимно и шифрованно отправят геопозицию метки в iCloud владельца.

#новости #apple

Спасибо за наводку Степан Анейчик
16 16 комментариев
13
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16 комментариев
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Ленинградский ящик

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Dmitry Teplyakov

Ленинградский
0

ДТК

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Ленинградский ящик

Ленинградский
0

Бля, успел откоменить когда этот пост когда он ещё "тест" назывался и в нём ничего не было. Закинул рандомную пикчу, а она в результате подошла даже лол.

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Eduard Kozhevnikov

2

Так были недавно новости, что они тестируют работу U-чипа в России. Может и включат, когда предоставят итоги тестирования.

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Положительный бокал

1

Привет вам из будущего.
PS 

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Andrey Frolov

0

Он будет работать, не будет работать только «навигация» телефона до маячка

Ответить

Степан Анейчик

Andrey
2

Собственно самая полезная фича не будет работать

Ответить

Степан Анейчик

0

@Дамир Камалетдинов 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Степан
1

Увидел, да

Ответить

Степан Анейчик

Дамир
0

Ты лучший 😘

Ответить

Василий Дробовский

0

Ничего не понятно. Метка использует Bluetooth вместе с данными GPS от смартфона.
Метка же не сама GPS трэкер ?

Ответить

Степан Анейчик

Василий
1

Метка кроме Bluetooth использует так же сверхширокополосную связь, которая нужна для точного позиционирования

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Положительный бокал

Василий
0

По простому они придумали проприетарную замену Bluetooth, но которая мощней.
В общем как и с наушниками поступили, поэтому их airpods pro за 250$ на винде работают как говно.

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Пластиковое Окно

Положительный
1

 на винде

Ну тут даже ♂three hundred bucks ♂не помогут.

Ответить

саша

0

Да что с этой страной не так?!

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Ник Хартман

–1

Сначала лишают тебя выборов мэров, затем частот, а завтра что? Неужели запретят собираться мирно, без оружия, чтобы выражать свою гражданскую позицию???? Будут травить людей и устраивать диверсии в Европе????

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