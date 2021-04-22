Экзоскелет можно надеть и снять меньше, чем за минуту.

Фото China Aerospace Science and Industry Corp

Учёные из государственной аэрокосмической корпорации (CASIC) создали экзоскелетную систему для лесных пожарных. Как заявила пресс-служба CASIC журналистам Global Times, экзоскелет позволяет пожарным поднимать и переносить грузы массой до 50 килограммов, и наполовину облегчает передвижение в горах и лесах.

Масса экзоскелета составляет всего пять килограммов, его можно полностью надеть и снять за несколько десятков секунд.

Экзоскелеты создали по заказу китайского правительства согласно национальному плану модернизации пожарных служб от 23 ноября 2020 года. Приводы новых экзоскелетов CASIC ранее использовала в «робоконечностях» лунного аппарата «Чанъэ-5», которыми он взял пробы грунта и установил китайский флаг на Луне в 2020 году.