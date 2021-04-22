Китайская космическая компания создала экзоскелет для пожарных — до 50% экономии сил, до 50 кг грузоподъёмности Статьи редакции
Экзоскелет можно надеть и снять меньше, чем за минуту.
Учёные из государственной аэрокосмической корпорации (CASIC) создали экзоскелетную систему для лесных пожарных. Как заявила пресс-служба CASIC журналистам Global Times, экзоскелет позволяет пожарным поднимать и переносить грузы массой до 50 килограммов, и наполовину облегчает передвижение в горах и лесах.
Масса экзоскелета составляет всего пять килограммов, его можно полностью надеть и снять за несколько десятков секунд.
Экзоскелеты создали по заказу китайского правительства согласно национальному плану модернизации пожарных служб от 23 ноября 2020 года. Приводы новых экзоскелетов CASIC ранее использовала в «робоконечностях» лунного аппарата «Чанъэ-5», которыми он взял пробы грунта и установил китайский флаг на Луне в 2020 году.
Партия оскорблять, товарищ Xi нефритовый стержень труба шатать экзоскелет. Минус кошка жена и одна чашка рис. Мик Каил лагерь уйгур.
Саратовский космос
Для мусульман???
ты почему еще не в лагере?
Жду, когда машину подадут!
Как подъедете, побибикайте малясик, я выйду, что бы сесть в вашу колымагу, которая меня должна в лагерь отвезти.
не идти сам не иметь миска рис - умереть
идти сам получить миска рис - жизнь радоваться, знать Си друг
Да! Для мусульман! Ну это которые самая мирная религия, бабы в чёрное замотаны, бошки режут, аллах, ебать его в сраку, бабах. Мусульмане!
Весь мир молодцы. Только Россия ничего не придумывает и не производит.
Пиздец, чувак, у вас мировоззрение ограничено отобранными аккаунтами в твиторе, по типу профессора Преображенского и прочего нытья? Или это уже привычное состояние?
Лови, так, на всякий случай, ребята на ММК, например, давно юзают экзоскелеты. Хоть что-то про свою страну узнаешь нового
вообще не в курсе про любые экзоскелеты, тем более российские. следовательно когда вижу на тиджее новость про китайские — вау, нигде в мире такого нет, наверное китай шарит, дела делает, а мы в жопе сидим
Интересно у китайцев какой экзоскелет?
Погуглил - есть несколько разновидностей. Те о которых ты дал ссылку "пассивные" то есть без приводов как у китайцев.
Наверное есть и другие российские разработки, активные в том числе, но стоимость и качество соизмеримо буржуйским?
А почему именно для пожарных? Так-то это всë пригодилось бы весьма широкому кругу лиц, вплоть до грузчиков
Китайский робат товарищ и брат. Рис добыват кожаный мешок ебат. План партия выполнят
Не понял, есть там электропривод или нет.
Судя по фото, вроде нету. Тогда это как российский экзоскелет из "ратника".
Приводы новых экзоскелетов CASIC ранее использовала в «робоконечностях» лунного аппарата «Чанъэ-5», которыми он взял пробы грунта и установил китайский флаг на Луне в 2020 году.
Что за бред?
Оригинал:
Another powered exoskeleton product developed by the firm was used in the search and recovery work for the return capsule of the country's Chang'e-5 robotic lunar probe, which successfully brought back some 2 kilograms of lunar samples to Earth, the first time the feat had been achieved in more than four decades. Two people on the search and recovery team were wearing the exoskeleton, and after they arrived at the landing point, they planted a Chinese national flag next to the re-entry capsule.
Т.е. другой силовой экзоскелет этой компании ранее применялся в операции по поиску и извлечению возвратной капсулы аппарата «Чанъэ-5». Два человека из команды (которая проводила операцию) носили экзоскелеты.
Всё.
Зачем что-то придумывать?