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Технологии
Никита Логинов

Китайская космическая компания создала экзоскелет для пожарных — до 50% экономии сил, до 50 кг грузоподъёмности Статьи редакции

Экзоскелет можно надеть и снять меньше, чем за минуту.

Фото China Aerospace Science and Industry Corp

Учёные из государственной аэрокосмической корпорации (CASIC) создали экзоскелетную систему для лесных пожарных. Как заявила пресс-служба CASIC журналистам Global Times, экзоскелет позволяет пожарным поднимать и переносить грузы массой до 50 килограммов, и наполовину облегчает передвижение в горах и лесах.

Масса экзоскелета составляет всего пять килограммов, его можно полностью надеть и снять за несколько десятков секунд.

Экзоскелеты создали по заказу китайского правительства согласно национальному плану модернизации пожарных служб от 23 ноября 2020 года. Приводы новых экзоскелетов CASIC ранее использовала в «робоконечностях» лунного аппарата «Чанъэ-5», которыми он взял пробы грунта и установил китайский флаг на Луне в 2020 году.

#роботы #китай #космос #новости

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Саратовский космос

8

А можно ли с помощью этого экзоскелета добиться того, что товарищ Си окажется на скамье подсудимых?

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Никита Логинов

Саратовский
25

Товарищ Си наверняка весит больше 50 килограммов, так что вряд ли.

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Саратовский космос

Никита
1

Ладно, раз такие параметры, тогда вероятно может сработать на неком коротышке, который является главой одного "северного государства"

Ответить

Никита Логинов

Саратов…
2

Просто героев в экзоскелетах должно быть как минимум двое :)

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Саратовский

Никита
1

Умно!

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Paul Vakhrushev

Саратовский
9

Партия оскорблять, товарищ Xi нефритовый стержень труба шатать экзоскелет. Минус кошка жена и одна чашка рис. Мик Каил лагерь уйгур.

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Саратовский космос

Paul
1
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Большой жёлтый робат

Саратовский
0

Ну и ну! 

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badResistor

Саратовский
0
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Саратовский космос

badResistor
0

Для мусульман???

Ответить

badResistor

Саратов…
0

ты почему еще не в лагере?

Ответить

Саратовский

badResi…
0

Жду, когда машину подадут!

Ответить

badResistor

Саратов…
0
Ответить

Саратовский

badResi…
0

Как подъедете, побибикайте малясик, я выйду, что бы сесть в вашу колымагу, которая меня должна в лагерь отвезти.

Ответить

badResisto

Саратов…
0

не идти сам не иметь миска рис - умереть
идти сам получить миска рис - жизнь радоваться, знать Си друг

Ответить

Саратовски

badResi…
0

....только жопа не упруг

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alexferman

Саратов…
0

Да! Для мусульман! Ну это которые самая мирная религия, бабы в чёрное замотаны, бошки режут, аллах, ебать его в сраку, бабах. Мусульмане!

Ответить

Саратовский

alexfer…
0

А, ясно. 

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Миша Копейкин

4

До +50% миска риса

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Антон Лисин

2

Весь мир молодцы. Только Россия ничего не придумывает и не производит.

Ответить

Евгений Мартынов

Антон
4

Пиздец, чувак, у вас мировоззрение ограничено отобранными аккаунтами в твиторе, по типу профессора Преображенского и прочего нытья? Или это уже привычное состояние? 
Лови, так, на всякий случай, ребята на ММК, например, давно юзают экзоскелеты. Хоть что-то про свою страну узнаешь нового

Главная - Экзоскелетные технологии «ЭКЗОРАЙЗ»
Главная. Exorise - первые российские промышленные экзоскелеты, успешно применяемые на крупнейших…
exorise.com
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Victor Vasiljev

Евгений
1

Так, они же пассивные =/

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Александр Жикин

Евгений
0

вообще не в курсе про любые экзоскелеты, тем более российские. следовательно когда вижу на тиджее новость про китайские — вау, нигде в мире такого нет, наверное китай шарит, дела делает, а мы в жопе сидим

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Bkmz Иванов

Евгений
0

Интересно у китайцев какой экзоскелет?
Погуглил - есть несколько разновидностей. Те о которых ты дал ссылку "пассивные" то есть без приводов как у китайцев. 
Наверное есть и другие российские разработки, активные в том числе, но стоимость и качество соизмеримо буржуйским?

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Убедительная Геосфера

2

А почему именно для пожарных? Так-то это всë пригодилось бы весьма широкому кругу лиц, вплоть до грузчиков

Ответить

Никита Логинов

Убедительная
1

Могут быть всякие тонкости, эти экзоскелеты могут плохо подходить именно для постоянного поднятия и переноски тяжестей.

Ответить

Никита Логинов

Никита
5

Или грузчики дешевле этих экзоскелетов, что более вероятно.

Ответить

Al

Никита
0

Интересно, а нас уронить или че нить случайно разъебать в этих экзоскелетах ниже или выше? Если ниже. то почему бы и грузчикам его не использовать? Типа вип грузчики, минимум шанса че нить разъебать. 

Ответить

Большой жёлтый робат

1

Китайский робат товарищ и брат. Рис добыват кожаный мешок ебат. План партия выполнят

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Правоохранительный колос

1

Кодзима гений!

Ответить

Photuum

1

Не понял, есть там электропривод или нет.
Судя по фото, вроде нету. Тогда это как российский экзоскелет из "ратника". 

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badResistor

0

@Никита Логинов 

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Павел Д.

0

"от 23 ноября 2020 года" нихуя скорость

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Victor Vasiljev

0

Приводы новых экзоскелетов CASIC ранее использовала в «робоконечностях» лунного аппарата «Чанъэ-5», которыми он взял пробы грунта и установил китайский флаг на Луне в 2020 году.

Что за бред? 

Оригинал:

Another powered exoskeleton product developed by the firm was used in the search and recovery work for the return capsule of the country's Chang'e-5 robotic lunar probe, which successfully brought back some 2 kilograms of lunar samples to Earth, the first time the feat had been achieved in more than four decades. Two people on the search and recovery team were wearing the exoskeleton, and after they arrived at the landing point, they planted a Chinese national flag next to the re-entry capsule.

Т.е. другой силовой экзоскелет этой компании ранее применялся в операции по поиску и извлечению возвратной капсулы аппарата «Чанъэ-5». Два человека из команды (которая проводила операцию) носили экзоскелеты.
Всё.

Зачем что-то придумывать?

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