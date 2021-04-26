«Ъ»: Минцифры предложило сделать предустановленные приложения удаляемыми Статьи редакции
Там отметили, что предложение касается как российских программ, так и любых других.
Минцифры подготовило проект поправок в постановление правительства о предустановке российских приложений на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV. Производители устройств должны будут обеспечить возможность удалять предустановленные приложения, пишет «Коммерсантъ».
Как выяснило издание, документ 19 апреля опубликовали на regulation.gov.ru, но уже 23 апреля его удалили. В Минцифры пояснили, что его направили на согласование в ФАС, Минэкономики, Роспотребнадзор и профильные ассоциации, чтобы доработать с учётом их замечаний.
Причину удаления проекта с сайта в ведомстве не раскрыли. Представитель профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко отказался от комментариев.
Согласно документу, вендоры также смогут брать с разработчиков обязательных отечественных приложений плату за установку их сервисов на «более благоприятных условиях», чем ПО самого производителя или владельца операционной системы.
В министерстве пояснили «Ъ», что речь идёт об улучшении положения сервисов на экране устройства, но не о «возможности сделать их неудаляемыми». В Минцифры добавили, что тезис могут сформулировать точнее, чтобы избежать двоякой трактовки. В ведомстве также отметили, что требование сделать приложения удаляемыми касается как российских программ, предустановленных по закону, так и любых других.
Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей вступил в силу с 1 апреля в России. Производители обязаны устанавливать на смартфоны и планшеты 16 классов программ. Большая часть из них — сервисы Mail.ru и «Яндекса».
Сейчас примут закон, что приложение настроек тоже должно быть удаляемым.
Здешний рубин
То есть у нас в любом случае будут впадать в крайности при поиске золотой середины.
Никто:
Абсолютно никто:
Samsung: Мы вас поняли, теперь вы можете удалить любое приложение прямо из яндекс браузера на своем телефоне!
Тайный Мурод
Владимир Путин поручил создать список производителей техники, которые делают что им велено и не жалуются. На данный момент в списке никого
А где те петухи из комментов которые писали что и так всё легко удаляется?
Покупаешь такой сяоми на 64 gb, а там система 15, 15 сервисами гугла занято, 15 кинопоиском, амиго и там-тамом.
И всё, у тебя на сохранение видосиков и гифок из ок и вацапа только 20 гигов остаётся
Так ещё нужно ребёнка 88 раз в день фотографировать и стикер мишки приклеивать на лицо, где взять столько памяти-то?
Большую часть этой хрени делать не нужно))
Для всего остального есть карты памяти и облачные хранилища хоть на 2 Тб.
Ага, объясни это 99% овулях покупающих ксяоми с 16гб на путинскую подачку
Да. С Сяоми меньше всего проблем будет (как и со многими другими андройдами).
Просто прошивку другую накатиш или регион Сингапур (или какой там самый модный) и все ок?