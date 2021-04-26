Там отметили, что предложение касается как российских программ, так и любых других.

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Минцифры подготовило проект поправок в постановление правительства о предустановке российских приложений на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV. Производители устройств должны будут обеспечить возможность удалять предустановленные приложения, пишет «Коммерсантъ».

Как выяснило издание, документ 19 апреля опубликовали на regulation.gov.ru, но уже 23 апреля его удалили. В Минцифры пояснили, что его направили на согласование в ФАС, Минэкономики, Роспотребнадзор и профильные ассоциации, чтобы доработать с учётом их замечаний.

Причину удаления проекта с сайта в ведомстве не раскрыли. Представитель профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко отказался от комментариев.

Согласно документу, вендоры также смогут брать с разработчиков обязательных отечественных приложений плату за установку их сервисов на «более благоприятных условиях», чем ПО самого производителя или владельца операционной системы.

В министерстве пояснили «Ъ», что речь идёт об улучшении положения сервисов на экране устройства, но не о «возможности сделать их неудаляемыми». В Минцифры добавили, что тезис могут сформулировать точнее, чтобы избежать двоякой трактовки. В ведомстве также отметили, что требование сделать приложения удаляемыми касается как российских программ, предустановленных по закону, так и любых других.