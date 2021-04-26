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Новости vc.ru

«Ъ»: Минцифры предложило сделать предустановленные приложения удаляемыми Статьи редакции

Там отметили, что предложение касается как российских программ, так и любых других.

15 15 комментариев
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Минцифры подготовило проект поправок в постановление правительства о предустановке российских приложений на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV. Производители устройств должны будут обеспечить возможность удалять предустановленные приложения, пишет «Коммерсантъ».

Как выяснило издание, документ 19 апреля опубликовали на regulation.gov.ru, но уже 23 апреля его удалили. В Минцифры пояснили, что его направили на согласование в ФАС, Минэкономики, Роспотребнадзор и профильные ассоциации, чтобы доработать с учётом их замечаний.

Причину удаления проекта с сайта в ведомстве не раскрыли. Представитель профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко отказался от комментариев.

Согласно документу, вендоры также смогут брать с разработчиков обязательных отечественных приложений плату за установку их сервисов на «более благоприятных условиях», чем ПО самого производителя или владельца операционной системы.

В министерстве пояснили «Ъ», что речь идёт об улучшении положения сервисов на экране устройства, но не о «возможности сделать их неудаляемыми». В Минцифры добавили, что тезис могут сформулировать точнее, чтобы избежать двоякой трактовки. В ведомстве также отметили, что требование сделать приложения удаляемыми касается как российских программ, предустановленных по закону, так и любых других.

Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей вступил в силу с 1 апреля в России. Производители обязаны устанавливать на смартфоны и планшеты 16 классов программ. Большая часть из них — сервисы Mail.ru и «Яндекса».

В России вступил в силу закон о предустановке…
В основном предустанавливать будут сервисы «Яндекса» и Mail.ru.
tjournal.ru

#новости

15 15 комментариев
7
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15 комментариев
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Антон Пострунин

6

Сейчас примут закон, что приложение настроек тоже должно быть удаляемым.  

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Здешний рубин

Антон
1

То есть у нас в любом случае будут впадать в крайности при поиске золотой середины.

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Рыжий

3

Оттепель, пацаны

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Способ Удержания Бобра

2

Никто:
Абсолютно никто:
Samsung: Мы вас поняли, теперь вы можете удалить любое приложение прямо из яндекс браузера на своем телефоне!

Ответить

Тайный Мурод

1

смартфоны с удаляемыми российскими приложениями станут непокупаемыми

Ответить

Тайный Мурод

Тайный
1

Владимир Путин поручил создать список производителей техники, которые делают что им велено и не жалуются. На данный момент в списке никого

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Chef

1

чтож ты, фраер, сдал назад?

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Справедливый Петя

1

в законе нет требования предустанавливать приложения, тем более неудаляемые

производители лизнули сапога и сделали их предустанавливаемыми неудаляемыми

минцифры делает оттепель на чистом месте

🙄🙄🙄

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Aleksandr Dolgikh

1

А где те петухи из комментов которые писали что и так всё легко удаляется?

Ответить

Большой жёлтый робат

0

regulation.govno .ru

Ответить

Женский рубин

0

vc.ru тащит на тж какую-то неправильную повесточку

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Виноватый космос

0

Покупаешь такой сяоми на 64 gb, а там система 15, 15 сервисами гугла занято, 15 кинопоиском, амиго и там-тамом.
И всё, у тебя на сохранение видосиков и гифок из ок и вацапа только 20 гигов остаётся
Так ещё нужно ребёнка 88 раз в день фотографировать и стикер мишки приклеивать на лицо, где взять столько памяти-то?

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Alexander Bobylev

Виноватый
0

Большую часть этой хрени делать не нужно))
Для всего остального есть карты памяти и облачные хранилища хоть на 2 Тб.

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Алексей Иванов

Alexander
0

Ага, объясни это 99% овулях покупающих ксяоми с 16гб на путинскую подачку

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Aleksandr Dolgikh

Виноватый
0

Да. С Сяоми меньше всего проблем будет (как и со многими другими андройдами).

Просто прошивку другую накатиш или регион Сингапур (или какой там самый модный) и все ок?

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