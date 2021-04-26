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Новости vc.ru

Сбер запустил платформу для создания виртуальных аватаров для презентаций и видео Статьи редакции

Нужно выбрать параметры внешности персонажа, голос и придумать имя.

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902 просмотров

Платформу Visper для создания виртуальных визуальных персонажей разработала команда SberDevices. На этапе бета-тестов доступ к платформе бесплатный. На момент написания заметки в «Сбере» не ответили, сколько продлится тестирование и сколько будет стоить доступ.

С помощью сервиса пользователь сможет анимировать презентацию или создать видео со своими персонажами. Использовать персонажей можно в маркетинге, сервисах онлайн-обучения, новостей и контента для соцсетей, говорят в «Сбере».

В будущем команда планирует добавить возможность для разработчиков создавать на базе Visper аватары и персонажей для игр.

Процесс превращения презентации в видео с визуальными персонажами полуавтоматизированный — пользователю нужно только задать параметры персонажа. Среди них, например:

  • Внешний вид.
  • Голосовая модель для синтеза речи персонажа.
  • Жестикуляция.
  • Изображение или видео для сопроводительного материала.

На рабочем столе платформы у пользователя есть доступ к документам-шаблонам, а также черновикам и созданным роликам.

На «монтажном» столе можно настраивать персонажа, добавлять текст для ролика, отключать контент или визуальное отображение диктора, менять фоны, а также прослушивать фрагменты синтезированной речи и сцены целиком.

На странице персонажами можно выбрать фон, голос и образ, дать персонажу имя или посмотреть ранее созданных героев.

«Сбер» планирует добавить на платформу функцию автоматического подбора жестов — пользователю нужно будет загрузить текст и проверить, правильно ли персонаж обработал запрос.

#новости #сбер

12 12 комментариев
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Артём Мазанов

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AttentiveMilk

Артём
10

Как-будто монетка задницей зажата и она пытается её не выронить

Ответить

Пенсионный ихтиандр

AttentiveMilk
3

лучшее описание "зловещей долины" из возможных

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Al

Артём
1
Ответить

Тайный Мурод

Артём
0

музыки на фоне не хватает

Ответить

Adir Hartmann

6

Опять хуйня от сбера, такими темпами скоро начнут печеньки от сбера выпускать или гандоны в фирменной зелено-белой упаковке, хотя они так и так гандоны 

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Теплый Даниль

3

можно настраивать персонажа

А сиськи можно увеличивать?

Ответить

Rond

Теплый
1

Объектификация виртуальной женщины! В тред призывается лига киберфеминизма

Ответить

Alex Blake

Теплый
0

Пофиксили. Теперь можно!

Ответить

Пенсионный ихтиандр

0

@президент грузии будет ли вестник британии поднят на новую технологическую высоту

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Marhal_New _Arleana

0

Я пока слабо представляю себе это. Есть же человек на сцене, который эту презентацию проводит. Зачем?

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Большой жёлтый робат

0

Для виртуальных сходок тж

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