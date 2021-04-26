Сбер запустил платформу для создания виртуальных аватаров для презентаций и видео Статьи редакции
Нужно выбрать параметры внешности персонажа, голос и придумать имя.
Платформу Visper для создания виртуальных визуальных персонажей разработала команда SberDevices. На этапе бета-тестов доступ к платформе бесплатный. На момент написания заметки в «Сбере» не ответили, сколько продлится тестирование и сколько будет стоить доступ.
С помощью сервиса пользователь сможет анимировать презентацию или создать видео со своими персонажами. Использовать персонажей можно в маркетинге, сервисах онлайн-обучения, новостей и контента для соцсетей, говорят в «Сбере».
В будущем команда планирует добавить возможность для разработчиков создавать на базе Visper аватары и персонажей для игр.
Процесс превращения презентации в видео с визуальными персонажами полуавтоматизированный — пользователю нужно только задать параметры персонажа. Среди них, например:
- Внешний вид.
- Голосовая модель для синтеза речи персонажа.
- Жестикуляция.
- Изображение или видео для сопроводительного материала.
На рабочем столе платформы у пользователя есть доступ к документам-шаблонам, а также черновикам и созданным роликам.
На «монтажном» столе можно настраивать персонажа, добавлять текст для ролика, отключать контент или визуальное отображение диктора, менять фоны, а также прослушивать фрагменты синтезированной речи и сцены целиком.
На странице персонажами можно выбрать фон, голос и образ, дать персонажу имя или посмотреть ранее созданных героев.
«Сбер» планирует добавить на платформу функцию автоматического подбора жестов — пользователю нужно будет загрузить текст и проверить, правильно ли персонаж обработал запрос.
Как-будто монетка задницей зажата и она пытается её не выронить
Опять хуйня от сбера, такими темпами скоро начнут печеньки от сбера выпускать или гандоны в фирменной зелено-белой упаковке, хотя они так и так гандоны
@президент грузии будет ли вестник британии поднят на новую технологическую высоту
Я пока слабо представляю себе это. Есть же человек на сцене, который эту презентацию проводит. Зачем?