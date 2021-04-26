Нужно выбрать параметры внешности персонажа, голос и придумать имя.

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Платформу Visper для создания виртуальных визуальных персонажей разработала команда SberDevices. На этапе бета-тестов доступ к платформе бесплатный. На момент написания заметки в «Сбере» не ответили, сколько продлится тестирование и сколько будет стоить доступ.

С помощью сервиса пользователь сможет анимировать презентацию или создать видео со своими персонажами. Использовать персонажей можно в маркетинге, сервисах онлайн-обучения, новостей и контента для соцсетей, говорят в «Сбере».

В будущем команда планирует добавить возможность для разработчиков создавать на базе Visper аватары и персонажей для игр.

Процесс превращения презентации в видео с визуальными персонажами полуавтоматизированный — пользователю нужно только задать параметры персонажа. Среди них, например:

Внешний вид.

Голосовая модель для синтеза речи персонажа.

Жестикуляция.

Изображение или видео для сопроводительного материала.

На рабочем столе платформы у пользователя есть доступ к документам-шаблонам, а также черновикам и созданным роликам.

На «монтажном» столе можно настраивать персонажа, добавлять текст для ролика, отключать контент или визуальное отображение диктора, менять фоны, а также прослушивать фрагменты синтезированной речи и сцены целиком.

На странице персонажами можно выбрать фон, голос и образ, дать персонажу имя или посмотреть ранее созданных героев.