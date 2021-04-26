Он смог совершать движения, на которые не был запрограммирован экзоскелет.

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Слева обычный протез, справа — протез с нейроуправлением Фото Аарона Флеминга

Исследователи из Университета Северной Каролины подключили робо-протез к сенсорам, которые улавливают сигналы из мозга для управления ногами. Устройство надели на мужчину, который потерял часть ноги — он получил больше контроля и свободы движений, чем с обычным экзоскелетом. На исследование обратило внимание IEEE Spectrum.

Обычно экзоскелеты программируют на определённые действия вроде ходьбы, но участник эксперимента смог управлять протезом без запрограммированных действий. После длительных тренировок он научился садиться и вставать, а также сидеть на корточках с помощью силы мысли.

Автономный контроль отлично работает для ходьбы. Но когда речь о чём-то большем, чем ходьба, вроде игры в теннис или танцев, то лучше иметь нейронное управление. Хелен Хуанг соавтор исследования и биоинженер университета Северной Каролины

Пока для работы с технологией нужно проходить длительный курс физиотерапии, но это приближает людей к полному нейроуправлению роботизированными конечностями, отметили учёные. Во время эксперимента мужчина уже показал большую мобильность и контроль, чем в случае с обычным экзоскелетом.