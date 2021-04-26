Учёные подключили экзоскелет к нейроинтерфейсу — это позволило мужчине без ноги управлять устройством силой мысли Статьи редакции
Он смог совершать движения, на которые не был запрограммирован экзоскелет.
Исследователи из Университета Северной Каролины подключили робо-протез к сенсорам, которые улавливают сигналы из мозга для управления ногами. Устройство надели на мужчину, который потерял часть ноги — он получил больше контроля и свободы движений, чем с обычным экзоскелетом. На исследование обратило внимание IEEE Spectrum.
Обычно экзоскелеты программируют на определённые действия вроде ходьбы, но участник эксперимента смог управлять протезом без запрограммированных действий. После длительных тренировок он научился садиться и вставать, а также сидеть на корточках с помощью силы мысли.
Пока для работы с технологией нужно проходить длительный курс физиотерапии, но это приближает людей к полному нейроуправлению роботизированными конечностями, отметили учёные. Во время эксперимента мужчина уже показал большую мобильность и контроль, чем в случае с обычным экзоскелетом.
Теперь учёные собираются привлечь больше добровольцев и изучить, как именно нервная система работает с технологией и управляет робоногой. К примеру, исследователей интересует, восстанавливает ли технология оригинальные нейронные пути в мозгу людей, потерявших конечности.
Сложно на самом деле представить что через какие-то лет 20-30 мы максимально отстранимся от страха потери конечностей и полную их замену на механические протезы
Понятный магнит
Ну да, щас то я боюсь потерять конечность чисто из-за что мне не заменят ее потом
Это ты про механический член да?
типа люди добровольно будут ампутировать себе конечности ради таких?
Неправильно выразился, скорее что потеря руки в ближайшем будущем уже не будет ставить крест на большей части активностей как это происходит сейчас.
Пенсионный ихтиандр
ну до такого далеко
если мы доберемся до уровня, когда оно по своим качествам будет напоминать хотя бы сильно битую, но оригинальную запчасть - уже отлично будет
Смелый Филипп
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он получил больше контроля и свободы движений, чем с обычным экзоскелетом
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