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Технологии
Дамир Камалетдинов

Учёные подключили экзоскелет к нейроинтерфейсу — это позволило мужчине без ноги управлять устройством силой мысли Статьи редакции

Он смог совершать движения, на которые не был запрограммирован экзоскелет.

13 13 комментариев
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Слева обычный протез, справа — протез с нейроуправлением Фото Аарона Флеминга

Исследователи из Университета Северной Каролины подключили робо-протез к сенсорам, которые улавливают сигналы из мозга для управления ногами. Устройство надели на мужчину, который потерял часть ноги — он получил больше контроля и свободы движений, чем с обычным экзоскелетом. На исследование обратило внимание IEEE Spectrum.

Обычно экзоскелеты программируют на определённые действия вроде ходьбы, но участник эксперимента смог управлять протезом без запрограммированных действий. После длительных тренировок он научился садиться и вставать, а также сидеть на корточках с помощью силы мысли.

Автономный контроль отлично работает для ходьбы. Но когда речь о чём-то большем, чем ходьба, вроде игры в теннис или танцев, то лучше иметь нейронное управление.

Хелен Хуанг
соавтор исследования и биоинженер университета Северной Каролины

Пока для работы с технологией нужно проходить длительный курс физиотерапии, но это приближает людей к полному нейроуправлению роботизированными конечностями, отметили учёные. Во время эксперимента мужчина уже показал большую мобильность и контроль, чем в случае с обычным экзоскелетом.

Теперь учёные собираются привлечь больше добровольцев и изучить, как именно нервная система работает с технологией и управляет робоногой. К примеру, исследователей интересует, восстанавливает ли технология оригинальные нейронные пути в мозгу людей, потерявших конечности.

#исследования #экзоскелеты

13 13 комментариев
14
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13 комментариев
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Anton Izmailov

5

Сложно на самом деле представить что через какие-то лет 20-30 мы максимально отстранимся от страха потери конечностей и полную их замену на механические протезы

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Понятный магнит

Anton
2

Ну да,  щас то я боюсь потерять конечность чисто из-за что мне не заменят ее потом 

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Leonid Celevra

Anton
1

Это ты про механический член да?

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Zakhar Zakharov

Leonid
0

надеется

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Владимир Филатов

Anton
0

типа люди добровольно будут ампутировать себе конечности ради таких?

Ответить

Anton Izmailov

Владимир
1

Неправильно выразился, скорее что потеря руки в ближайшем будущем уже не будет ставить крест на большей части активностей как это происходит сейчас.

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Пенсионный ихтиандр

Владимир
0

ну до такого далеко
если мы доберемся до уровня, когда оно по своим качествам будет напоминать хотя бы сильно битую, но оригинальную запчасть - уже отлично будет

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Убежденный франт

2

Сообщение удалено

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Убежденный франт

Убежденный
2

Сообщение удалено

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Смелый Филипп

Убежденный
0

Сообщение удалено

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knight_killer

Смелый
0

[ ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ ]

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Артур Мудрик

0

 он получил больше контроля и свободы движений, чем с обычным экзоскелетом

2077

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AttentiveMilk

–1

Надеюсь, он научится носить меня до толчка

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