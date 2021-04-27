Хакеры взломали полицию Вашингтона и потребовали выкуп за данные об информаторах Статьи редакции
В противном случае информацию пообещали передать местным бандам.
Участники хакерской группировки Babuk Locker взломали компьютерные сети полицейского управления Вашингтона и похитили более 250 ГБ данных, передаёт The Record. Информация об этом появилась на сайте группировки. Полиция уже признала факт взлома и подключила ФБР к изучению инцидента.
Среди похищенных данных могут быть документы о расследованиях, членах банд, сотрудниках полиции и их информаторах. В качестве доказательства хакеры выложили на своём сайте скриншоты похищенных файлов.
Взломщики дают полиции Вашингтона три дня на то, чтобы заплатить выкуп. Если выкупа не последует, то Babuk Locker угрожает связаться с представителями местных банд и передать им данные о полицейских информаторах.
Хакерская группировка Babuk Locker впервые заявила о себе только в начале этого года, но уже успела совершить ряд крупных взломов. Среди их жертв — испанская розничная сеть Phone House и баскетбольный клуб Houston Rockets. Взломщики из Babuk Locker не только похищают ценные данные, но и шифруют их программами-локерами, причём под удар попадают даже файлы внутри виртуальных машин.
Жестко на самом деле. Покарают серьезно, если поймают.
Скок потребовали то ?