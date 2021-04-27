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Никита Логинов

Хакеры взломали полицию Вашингтона и потребовали выкуп за данные об информаторах Статьи редакции

В противном случае информацию пообещали передать местным бандам.

8 8 комментариев
370 просмотров

Участники хакерской группировки Babuk Locker взломали компьютерные сети полицейского управления Вашингтона и похитили более 250 ГБ данных, передаёт The Record. Информация об этом появилась на сайте группировки. Полиция уже признала факт взлома и подключила ФБР к изучению инцидента.

Среди похищенных данных могут быть документы о расследованиях, членах банд, сотрудниках полиции и их информаторах. В качестве доказательства хакеры выложили на своём сайте скриншоты похищенных файлов.

Взломщики дают полиции Вашингтона три дня на то, чтобы заплатить выкуп. Если выкупа не последует, то Babuk Locker угрожает связаться с представителями местных банд и передать им данные о полицейских информаторах.

Хакерская группировка Babuk Locker впервые заявила о себе только в начале этого года, но уже успела совершить ряд крупных взломов. Среди их жертв — испанская розничная сеть Phone House и баскетбольный клуб Houston Rockets. Взломщики из Babuk Locker не только похищают ценные данные, но и шифруют их программами-локерами, причём под удар попадают даже файлы внутри виртуальных машин.

#взломы #новости

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Andrey

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Жестко на самом деле. Покарают серьезно, если поймают. 

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Верховный Кирилл

Andrey
0

информаторов?

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Andrey

Верховный
2

И информаторов и хакеров. В зависимости от исхода. 

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rossoshmap

1

Вот и хакер 

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Большой жёлтый робат

0

Ну хоть пояса верности не ломанули

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Саша Ринцлер

0

Скайфолл какой-то

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Ohlong Johnson

0

Скок потребовали то ? 

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Верховный Кирилл

Ohlong
0

отменить санкции

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