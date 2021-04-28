Ультрабук и устройство-трансформер с поддержкой стилуса, а также мощный игровой компьютер с неанонсированной видеокартой.

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Фото The Verge

Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked, на которой представила три новых ноутбука из линейки Galaxy — Pro, Pro 360 и Odyssey. Компания назвала их «самыми мощными устройствами Galaxy».

Galaxy Book Pro и Pro 360

Pro и Pro 360 получили Super AMOLED-дисплеи диагональю 13,3 или 15,6 дюйма и Full HD разрешением. Это первые компьютеры Samsung с подобными экранами — до этого компания выпускала только Chromebook с таким же типом дисплея. В отличие от ноутбуков компании с обычным OLED, новые экраны стали сенсорными по умолчанию, а также более яркими и энергоэффективными, утверждают в Samsung.

Galaxy Book Pro Фото Samsung

В новых ноутбуках компания сделала ставку на лёгкость и небольшую толщину — модель Pro на 13 дюймов весит всего 0,87 килограмма, а толщина корпуса составляет 11,2 миллиметра. Оба устройства продают в комплектациях с процессорами Intel Core i5 или i7 11-го поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти и до 1 терабайта встроенного хранилища (или 512 ГБ на Pro).

Galaxy Book Pro 360 отличается экраном, который может откидываться на 360 градусов, а также поддержкой стилуса S-Pen. В полностью развёрнутом состоянии ноутбук превращается в планшет для рисования или письма.

Фото The Verge

Устройства поддерживают LTE и 5G, а также быструю зарядку на мощности 65 ватт по USB-C. По сравнению с прошлыми моделями модернизировали клавиатуры, а трэкпад сделали на 23% больше. Ноутбуки оснастили Thunderbolt 4, одним портом USB-C, одним портом USB-A, аудиоразъёмом 3,5-мм и слотом для microSD. В 15-дюймовой версии также есть порт HDMI. Все модели получили звук стандарта Dolby Atmos от AKG.

Фото The Verge

Предзаказать Galaxy Book Pro и Pro 360 можно с 28 апреля, доставить их обещают 14 мая. 13- и 15-дюймовые модели Pro обойдутся в 1000 (около 74 тысяч рублей) и 1100 долларов (около 82 тысяч рублей) соответственно, а Pro 360 — в 1200 (около 89 тысяч рублей) и 1300 (около 97 тысяч рублей) соответственно.

Galaxy Book Odyssey

Samsung также представила Galaxy Book Odyssey с ещё неанонсированной видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050 Ti и 3050. Однако компания не раскрыла подробностей о видеокартах, а в продаже устройство появится не раньше августа 2021 года по цене от 1399 долларов (от 104 тысяч рублей).

Ноутбук получил процессор Intel Core H i5 или i7 11-го поколения, до 32 ГБ оперативной памяти и до 2 терабайт SSD-хранилища. Покупатели также смогут выбрать между вариантами с видеокартами Nvidia RTX 3050 и RTX 3050 Ti.

Фото Samsung