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Технологии
Дамир Камалетдинов

Samsung представила «самые мощные Galaxy» — ноутбуки Galaxy Book Pro и Pro 360, а также игровой Odyssey Статьи редакции

Ультрабук и устройство-трансформер с поддержкой стилуса, а также мощный игровой компьютер с неанонсированной видеокартой.

71 71 комментарий
3265 просмотров
Фото The Verge

Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked, на которой представила три новых ноутбука из линейки Galaxy — Pro, Pro 360 и Odyssey. Компания назвала их «самыми мощными устройствами Galaxy».

Galaxy Book Pro и Pro 360

Pro и Pro 360 получили Super AMOLED-дисплеи диагональю 13,3 или 15,6 дюйма и Full HD разрешением. Это первые компьютеры Samsung с подобными экранами — до этого компания выпускала только Chromebook с таким же типом дисплея. В отличие от ноутбуков компании с обычным OLED, новые экраны стали сенсорными по умолчанию, а также более яркими и энергоэффективными, утверждают в Samsung.

Galaxy Book Pro Фото Samsung

В новых ноутбуках компания сделала ставку на лёгкость и небольшую толщину — модель Pro на 13 дюймов весит всего 0,87 килограмма, а толщина корпуса составляет 11,2 миллиметра. Оба устройства продают в комплектациях с процессорами Intel Core i5 или i7 11-го поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти и до 1 терабайта встроенного хранилища (или 512 ГБ на Pro).

Galaxy Book Pro 360 отличается экраном, который может откидываться на 360 градусов, а также поддержкой стилуса S-Pen. В полностью развёрнутом состоянии ноутбук превращается в планшет для рисования или письма.

Фото The Verge

Устройства поддерживают LTE и 5G, а также быструю зарядку на мощности 65 ватт по USB-C. По сравнению с прошлыми моделями модернизировали клавиатуры, а трэкпад сделали на 23% больше. Ноутбуки оснастили Thunderbolt 4, одним портом USB-C, одним портом USB-A, аудиоразъёмом 3,5-мм и слотом для microSD. В 15-дюймовой версии также есть порт HDMI. Все модели получили звук стандарта Dolby Atmos от AKG.

Фото The Verge

Предзаказать Galaxy Book Pro и Pro 360 можно с 28 апреля, доставить их обещают 14 мая. 13- и 15-дюймовые модели Pro обойдутся в 1000 (около 74 тысяч рублей) и 1100 долларов (около 82 тысяч рублей) соответственно, а Pro 360 — в 1200 (около 89 тысяч рублей) и 1300 (около 97 тысяч рублей) соответственно.

Galaxy Book Odyssey

Samsung также представила Galaxy Book Odyssey с ещё неанонсированной видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050 Ti и 3050. Однако компания не раскрыла подробностей о видеокартах, а в продаже устройство появится не раньше августа 2021 года по цене от 1399 долларов (от 104 тысяч рублей).

Ноутбук получил процессор Intel Core H i5 или i7 11-го поколения, до 32 ГБ оперативной памяти и до 2 терабайт SSD-хранилища. Покупатели также смогут выбрать между вариантами с видеокартами Nvidia RTX 3050 и RTX 3050 Ti.

Фото Samsung

Galaxy Book Odyssey будет работать от 135-ваттного сетевого адаптера, оснащён веб-камерой с разрешением 720p, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения и разъёмом для microSD. На корпусе размещены два USB-C порта, три USB 3.2-порта, HDMI-порт и сетевой порт. В Samsung также заявили, что ноутбук оснащён «усовершенствованной охлаждающей системой».

#новости #samsung #galaxy #ноутбуки

71 71 комментарий
15
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KeeF3ar

14

15,6 дюймов и fullhd)) спасибо, что хоть не 720.

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AttentiveMilk

KeeF3ar
5

Всё ещё популярны ноутбуки с 1366x768

Ответить

KSA

AttentiveMilk
4

Идеальное разрешение! Разрешено все, что нужно! 1 049 088 пикселей достаточно каждому!

Ответить

Madao

AttentiveMilk
2

Нет, не популярны. 

Ответить

AttentiveMilk

Madao
1

Посмотри статистику разрешений и не пукай в воздух

Ответить

Ценный украинец

Attenti…
1
Ответить

Madao

Attenti…
0

Так давай, посмотрю. 

Ответить

AttentiveMilk

Madao
1

https://letmegooglethat.com/?q=screen+resolutions+statistics+2020

Let Me Google That
For all those people that find it more convenient to bother you with their question than to google…
letmegooglethat.com
Ответить

Madao

Attenti…
3

"Популярность" в данном случае относится к тому, что покупают, а не к тому, что используют. Многие до сих пор не поменяли девайсы, купленные 5-7 лет назад, но это не значит, что они "популярны" — это следствие бедности. 

Ответить

AttentiveM

Madao
1

Окей, понятно

Ответить

Kirill

Madao
0
Ответить

Madao

Kirill
0

Это где? 

Ответить

Kirill

Madao
0

это в России

Ответить

Madao

Kirill
0

На каком сайте? 

Ответить

Kirill

Madao
0

nda

Ответить

Madao

Kirill
0

А ссылку можно? Я понятия не имею о каком сайте ты говоришь. 

Ответить

Kirill

Madao
0

ну не могу я палить, нда у меня хосспаде

Ответить

Madao

Kirill
0

Ничего не поняла, но ок, ЧЕЛ. 

Ответить

KeeF3ar

AttentiveMilk
1

только из-за цены, работать нереально, глаза вытекут) раньше прокатывало из-за отсутствия альтернатив, сейчас уже ужасно)

Ответить

Ценный украинец

AttentiveMilk
0

Уже в прошлом году купить с таким разрешением экрана было сложно, теперь все full hd

Ответить

Грязный инструмент

5

выглядит как dexp

Ответить

AttentiveMilk

Грязный
4

Т.е. блестяще?

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
3

Или что?

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
3

Ты их хвалишь?

Ответить

Розовый самолет

Attenti…
4

хамит, быдлл

Ответить

Опытный чайник

5

Интересно, насколько быстро выгорит статика от гуя (пуск и значки панели задач и трея винды и т.д.)

Ответить

Необыкновенный щит

Опытный
0

там уже скорее всего есть какая нибудь защита от выгорания. А вот в сторонних программах или сайтах нет, так что если целый день сидеть в одной и той же проге, то она может отпечататься да :) У меня даж на LCD такая херня случалась

Ответить

KSA

Необыкновенный
0

Отчет экспертов показал, что жертва зависала на тж

Ответить

Весёлый Хамелеон

KSA
0

Это когда на экране дикпики отпечатались?

Ответить

KSA

Весёлый
0

С маленькими дикпиками тестеров он приходит с заводов Samsung

Ответить

KSA

Опытный
0

Скринсейвер поставишь

Ответить

Полноценный Денис

5

че так оперативки мало
воняют бедностью

Ответить

Розовый самолет

0

Интересно как они в таком тонком корпусе решили проблему охлаждения

Ответить

Грязный инструмент

Розовый
6

ноутбук

решили проблему охлаждения

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))00

Ответить

Розовый самолет

Грязный
0

Чо ты ржошь, думаешь геймерские ноуты от хорошей жизни такие жирные?

Ответить

Грязный

Розовый
1

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Кхалиси Бот

Грязный
1

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Ответить

KSA

Кхалиси
0

DTF - родина геев?

Ответить

Розовый самолет

Грязный
1

@Кхалиси Бот 

Ответить

AttentiveMilk

Розовый
1

Нож в спину

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
1

От человека с чёлкой

Ответить

AttentiveM

Attenti…
2

Больнее вдвойне

Ответить

hyposlasher

Розовый
0

очень просто: не разгонять проц выше 2.0 ггц

Ответить

DarkFire

1

Норм, сейчас и это майнеры скупят 

Ответить

Morgan

1

На Galaxy Book Pro уже есть мини-обзор от LTT.

Ответить

Igor Chvalun

1

Со всей этой политикой, я даже удивился техническим новостям

Ответить

Кирилл Вселенский

1

Сяоме топ за свои деньги

Ответить

Михаил Иванов

Кирилл
0

Какую модель рассмотреть?

Ответить

Исполнительный шмель

1

Взял леново за 30к заебись

Ответить

Михаил Иванов

Исполнительный
0

Какая модель?

Ответить

Ilya Lesov

Исполнительный
0

За 30к? Он хоть что-то запускает, кроме блокнота?

Ответить

Исполнительный шмель

Ilya
0

Да он норм для своих целей
i3, 8гб, 500ssd
Учитывая что мне в основном нужен эксель, то покупка себя полностью оправдала 

Ответить

Ilya Lesov

Исполни…
0

Ого, я не смог найти на i3 ноут до 40к. Там все сплошные целероны и атомы.

Ответить

Исполнительный

Ilya
0

Да, повезло очень
Хз что за аттракцион щедрости был в мвидео, щас 42к стоит
Но там дисплей 720р и прямо далёк от идеала
Но опять же мне чисто Эксель и чуть офиса надо и за такие деньги это была находка 

Ответить

Eugard

1

Блин хочу.
На смену старенькому ультрабуку Samsung 535U3C, пашет уже 8 лет и даже батарея еще пару часов держит.

Ответить

Олег Костюк

1

Цена норм, теперь можно подумать дважды, купить бесполезный айфон или неплохой ноут

Ответить

Ценный украинец

Олег
0

До удаленки, большинство выбирали айфон за сотку + айрподс 20к , и даже для удаленки брали ноут за макс 40-50к (и я не осуждаю, для удаленьки главное экран, у меня даже на нетбуке с атомом 4 ядерным и гигом оперативки за 12к рублей в 11 году работают (+ само собой моник) )

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Муртазин в экстазе бьётся

Ответить

Большой жёлтый робат

Большой
1

Отрыв от конкурентов в световые годы

Ответить

AttentiveMilk

0

Ага

Ответить

Салат Оливье

0

Samsung представила

не представила

Ответить

KSA

Салат
0

Это колумбия пикчерз не представляла

Ответить

Большой жёлтый робат

Салат
0

Как хорошо зоибане с маком бывает

Ответить

Виталий Лановой

0

А там хром ос установлена? Можно накатить винду или Unix?

Ответить

DarkFire

Виталий
0

BolgenOS

Ответить

Федя Прозоров

0

Крутые ноуты. Но я подожду и куплю макбук

Ответить

KSA

0

 одним портом USB-C, одним портом USB-A

Мало!

Ответить

Aleksey Nope

0

Я так понимаю для России не актуально. Давненько уже самсунговских ноутов на прилавках не видел, да и сайт молчит.

Ответить

KSA

Aleksey
0

Самсунго завалены все прилавки России Будущего

Ответить

Михаил Иванов

0

Хочу как раз ноут обновить, для работы как думаете?
Может какие-нибудь другие модели посоветуйте >100тр

Ответить

Вячеслав Андреев

0

Когда нибудь они поймут что на винде сенсорный экран даром не нужен, как бывший владелец такого ноута скажу что это хуйня полная.

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