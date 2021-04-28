Samsung представила «самые мощные Galaxy» — ноутбуки Galaxy Book Pro и Pro 360, а также игровой Odyssey Статьи редакции
Ультрабук и устройство-трансформер с поддержкой стилуса, а также мощный игровой компьютер с неанонсированной видеокартой.
Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked, на которой представила три новых ноутбука из линейки Galaxy — Pro, Pro 360 и Odyssey. Компания назвала их «самыми мощными устройствами Galaxy».
Galaxy Book Pro и Pro 360
Pro и Pro 360 получили Super AMOLED-дисплеи диагональю 13,3 или 15,6 дюйма и Full HD разрешением. Это первые компьютеры Samsung с подобными экранами — до этого компания выпускала только Chromebook с таким же типом дисплея. В отличие от ноутбуков компании с обычным OLED, новые экраны стали сенсорными по умолчанию, а также более яркими и энергоэффективными, утверждают в Samsung.
В новых ноутбуках компания сделала ставку на лёгкость и небольшую толщину — модель Pro на 13 дюймов весит всего 0,87 килограмма, а толщина корпуса составляет 11,2 миллиметра. Оба устройства продают в комплектациях с процессорами Intel Core i5 или i7 11-го поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти и до 1 терабайта встроенного хранилища (или 512 ГБ на Pro).
Galaxy Book Pro 360 отличается экраном, который может откидываться на 360 градусов, а также поддержкой стилуса S-Pen. В полностью развёрнутом состоянии ноутбук превращается в планшет для рисования или письма.
Устройства поддерживают LTE и 5G, а также быструю зарядку на мощности 65 ватт по USB-C. По сравнению с прошлыми моделями модернизировали клавиатуры, а трэкпад сделали на 23% больше. Ноутбуки оснастили Thunderbolt 4, одним портом USB-C, одним портом USB-A, аудиоразъёмом 3,5-мм и слотом для microSD. В 15-дюймовой версии также есть порт HDMI. Все модели получили звук стандарта Dolby Atmos от AKG.
Предзаказать Galaxy Book Pro и Pro 360 можно с 28 апреля, доставить их обещают 14 мая. 13- и 15-дюймовые модели Pro обойдутся в 1000 (около 74 тысяч рублей) и 1100 долларов (около 82 тысяч рублей) соответственно, а Pro 360 — в 1200 (около 89 тысяч рублей) и 1300 (около 97 тысяч рублей) соответственно.
Galaxy Book Odyssey
Samsung также представила Galaxy Book Odyssey с ещё неанонсированной видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050 Ti и 3050. Однако компания не раскрыла подробностей о видеокартах, а в продаже устройство появится не раньше августа 2021 года по цене от 1399 долларов (от 104 тысяч рублей).
Ноутбук получил процессор Intel Core H i5 или i7 11-го поколения, до 32 ГБ оперативной памяти и до 2 терабайт SSD-хранилища. Покупатели также смогут выбрать между вариантами с видеокартами Nvidia RTX 3050 и RTX 3050 Ti.
Galaxy Book Odyssey будет работать от 135-ваттного сетевого адаптера, оснащён веб-камерой с разрешением 720p, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения и разъёмом для microSD. На корпусе размещены два USB-C порта, три USB 3.2-порта, HDMI-порт и сетевой порт. В Samsung также заявили, что ноутбук оснащён «усовершенствованной охлаждающей системой».
15,6 дюймов и fullhd)) спасибо, что хоть не 720.
Всё ещё популярны ноутбуки с 1366x768
Идеальное разрешение! Разрешено все, что нужно! 1 049 088 пикселей достаточно каждому!
Нет, не популярны.
Посмотри статистику разрешений и не пукай в воздух
только из-за цены, работать нереально, глаза вытекут) раньше прокатывало из-за отсутствия альтернатив, сейчас уже ужасно)
Ценный украинец
Уже в прошлом году купить с таким разрешением экрана было сложно, теперь все full hd
Т.е. блестяще?
Или что?
Необыкновенный щит
там уже скорее всего есть какая нибудь защита от выгорания. А вот в сторонних программах или сайтах нет, так что если целый день сидеть в одной и той же проге, то она может отпечататься да :) У меня даж на LCD такая херня случалась
Отчет экспертов показал, что жертва зависала на тж
Это когда на экране дикпики отпечатались?
Грязный инструмент
ноутбук
решили проблему охлаждения
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))00
Чо ты ржошь, думаешь геймерские ноуты от хорошей жизни такие жирные?
Грязный
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Нож в спину
От человека с чёлкой
Сяоме топ за свои деньги
За 30к? Он хоть что-то запускает, кроме блокнота?
Исполнительный шмель
Да он норм для своих целей
i3, 8гб, 500ssd
Учитывая что мне в основном нужен эксель, то покупка себя полностью оправдала
Ого, я не смог найти на i3 ноут до 40к. Там все сплошные целероны и атомы.
Исполнительный
Да, повезло очень
Хз что за аттракцион щедрости был в мвидео, щас 42к стоит
Но там дисплей 720р и прямо далёк от идеала
Но опять же мне чисто Эксель и чуть офиса надо и за такие деньги это была находка
Блин хочу.
На смену старенькому ультрабуку Samsung 535U3C, пашет уже 8 лет и даже батарея еще пару часов держит.
Цена норм, теперь можно подумать дважды, купить бесполезный айфон или неплохой ноут
Ценный украинец
До удаленки, большинство выбирали айфон за сотку + айрподс 20к , и даже для удаленки брали ноут за макс 40-50к (и я не осуждаю, для удаленьки главное экран, у меня даже на нетбуке с атомом 4 ядерным и гигом оперативки за 12к рублей в 11 году работают (+ само собой моник) )
Муртазин в экстазе бьётся
Samsung представила
не представила
А там хром ос установлена? Можно накатить винду или Unix?
Я так понимаю для России не актуально. Давненько уже самсунговских ноутов на прилавках не видел, да и сайт молчит.
Хочу как раз ноут обновить, для работы как думаете?
Может какие-нибудь другие модели посоветуйте >100тр
Когда нибудь они поймут что на винде сенсорный экран даром не нужен, как бывший владелец такого ноута скажу что это хуйня полная.