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Новости vc.ru

Samsung запустила ЭКГ и измерение артериального давления на «умных» часах Galaxy Watch 3 и Watch Active 2 в России Статьи редакции

В ноябре о запуске функции ЭКГ на Apple Watch в России рассказала Apple.

16 16 комментариев
752 просмотров

Российские пользователи «умных» часов Galaxy Watch3 и Galaxy Watch Active2 смогут измерить свое артериальное давление и снимать электрокардиограмму (ЭКГ), рассказали в компании.

Samsung отмечает, что прибор не медицинское изделие, а пользователи могут получить ориентировочные данные о состоянии своего здоровья и не смогут использовать их для постановки диагноза.

Устройства измеряют давление с помощью приложения Samsung Health Monitor. Оно должно быть установлено и на Galaxy Watch3 или Galaxy Watch Active2, и на смартфоне Galaxy. Чтобы подключить функцию, нужно откалибровать часы с помощью традиционного тонометра.

Затем пользователь должен нажать кнопку измерения давления: устройство определяет давление на основе данных пульсовой волны, которые считываются датчиками пульса. Программа анализирует взаимосвязь между значением калибровки и изменением артериального давления.

Чтобы воспользоваться функцией ЭКГ, пользователю нужно открыть приложение Samsung Health Monitor, сидя в удобном положении, и убедиться, что носимое устройство плотно прилегает к запястью.

Палец противоположной руки необходимо удерживать на верхней кнопке устройства в течение 30 секунд. Приложение измерит частоту сердечных сокращений и ритм.

В ноябре 2020 года Apple запустила ЭКГ на Apple Watch в России спустя два года после появления функции в США. Часы могут заметить признаки мерцательной аритмии, однако она редко проявляется раньше среднего возраста.

ЭКГ в Apple Watch — как работает, чем отличается…
Подробный разбор технологии для часов, пришедшей в Россию с задержкой в два года.
tjournal.ru

#новости #samsung

16 16 комментариев
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Нежный Абдужаббор

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чем датчики самсунга отличаются от датчиков на типа умных часах с алиэкспресса?

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Ilya.A—Petya.A's bro

Нежный
4

Да ничем. У способа определения давления по цвету сосудов под кожей точность ни к чёрту, потому что давление нужно мерять манометром

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Нежный Абдужаббор

Ilya.A—Petya.A's
0

просто я вот смотрю и мне кажется что у всех них принцип примерно такой же как и у какого нибудь тонометра - аудиально-вибрационное прослушивание . алиэкспрессовские разве что могут уж совсем схалтурить и в итоге датчик меряет все что угодно, включая температуру на Марсе, но не пульс. последние Lemfo вроде как вполне норм уже

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Федя Прозоров

Нежный
–1

Шильдиком. И искусственным интеллектом 

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Нежный Абдужаббор

Федя
0

датчик с ИИ - чет новое, пойду книги по электротехнике полистаю еще раз

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Федя Прозоров

Нежный
0

ИИ это не к датчикам относилось, а в целом

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Нежный

Федя
0

а, ок

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Ilya.A—Petya.A's bro

2

Снять ЭКГ с одной точки тела невозможно физически, нужно несколько контактов на разных конечностях или несколько контактов на груди (можно и то, и другое)

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Федя Прозоров

Ilya.A—Petya.A's
0

Спасибо, кэп. Так вроде они не заявляют, что это замена экг в клинике

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Иван Трофимов

Ilya.A—Petya.A's
0

Палец противоположной руки необходимо удерживать на верхней кнопке устройства в течение 30 секунд.

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Нежный Абдужаббор

Иван
0

прямо как на фитнес тренажере

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Дамир Камалетдинов

Ilya.A—Petya.A's
0

Это по одному отведению, возможно, просто результат будет примерно как смотреть через замочную скважину 

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Большой жёлтый робат

0

Meh

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Федя Прозоров

Большой
0

Ты просто не дед, чтобы о сердце задумываться

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Κύριλλος

Федя
1

он и не человек, конечно ему пофиг на проблемы кожаных 

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Подозрительный Кот

0

очередные гаджеты для киберхондриков.

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