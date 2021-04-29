Samsung запустила ЭКГ и измерение артериального давления на «умных» часах Galaxy Watch 3 и Watch Active 2 в России Статьи редакции
В ноябре о запуске функции ЭКГ на Apple Watch в России рассказала Apple.
Российские пользователи «умных» часов Galaxy Watch3 и Galaxy Watch Active2 смогут измерить свое артериальное давление и снимать электрокардиограмму (ЭКГ), рассказали в компании.
Samsung отмечает, что прибор не медицинское изделие, а пользователи могут получить ориентировочные данные о состоянии своего здоровья и не смогут использовать их для постановки диагноза.
Устройства измеряют давление с помощью приложения Samsung Health Monitor. Оно должно быть установлено и на Galaxy Watch3 или Galaxy Watch Active2, и на смартфоне Galaxy. Чтобы подключить функцию, нужно откалибровать часы с помощью традиционного тонометра.
Затем пользователь должен нажать кнопку измерения давления: устройство определяет давление на основе данных пульсовой волны, которые считываются датчиками пульса. Программа анализирует взаимосвязь между значением калибровки и изменением артериального давления.
Чтобы воспользоваться функцией ЭКГ, пользователю нужно открыть приложение Samsung Health Monitor, сидя в удобном положении, и убедиться, что носимое устройство плотно прилегает к запястью.
Палец противоположной руки необходимо удерживать на верхней кнопке устройства в течение 30 секунд. Приложение измерит частоту сердечных сокращений и ритм.
В ноябре 2020 года Apple запустила ЭКГ на Apple Watch в России спустя два года после появления функции в США. Часы могут заметить признаки мерцательной аритмии, однако она редко проявляется раньше среднего возраста.
Да ничем. У способа определения давления по цвету сосудов под кожей точность ни к чёрту, потому что давление нужно мерять манометром
Нежный Абдужаббор
просто я вот смотрю и мне кажется что у всех них принцип примерно такой же как и у какого нибудь тонометра - аудиально-вибрационное прослушивание . алиэкспрессовские разве что могут уж совсем схалтурить и в итоге датчик меряет все что угодно, включая температуру на Марсе, но не пульс. последние Lemfo вроде как вполне норм уже
Шильдиком. И искусственным интеллектом
Нежный Абдужаббор
датчик с ИИ - чет новое, пойду книги по электротехнике полистаю еще раз
ИИ это не к датчикам относилось, а в целом
Снять ЭКГ с одной точки тела невозможно физически, нужно несколько контактов на разных конечностях или несколько контактов на груди (можно и то, и другое)
Спасибо, кэп. Так вроде они не заявляют, что это замена экг в клинике
Палец противоположной руки необходимо удерживать на верхней кнопке устройства в течение 30 секунд.
Это по одному отведению, возможно, просто результат будет примерно как смотреть через замочную скважину
Meh
Ты просто не дед, чтобы о сердце задумываться