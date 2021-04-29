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Технологии
Дамир Камалетдинов

Компания из США достигла четвёртого уровня автономности дронов — они могут летать в сложных условиях без пилота и GPS Статьи редакции

Технологию показали в действии — беспилотники сами построили карту пещер, в которых оказались в первый раз.

23 23 комментария
1590 просмотров
Дрон Exyn с системой ExynAI Изображение Exyn

Компания Exyn Technologies представила первые дроны с четвёртым уровнем автономности. Они могут успешно работать в самых сложных условиях с нестандартным окружением и без доступа к спутниковой навигации, утверждают в Exyn.

Дроны с новой системой ExynAI способны сами ориентироваться в пространстве — достаточно задать площадь для изучения. Они в том числе могут летать за пределами прямой видимости, без беспроводной связи или GPS-навигации.

Беспилотники Exyn анализируют окружение в реальном времени с помощью специальных датчиков и способны работать на скоростях до 2 метров в секунду. Внутри помещений они способны строить виртуальную «карту» объёмом до 16 миллионов кубических метров или размеров в девять стадионов по американскому футболу за один полёт.

Exyn поставляет дроны бизнесу, в том числе нефтегазовому сектору и строительным компаниям. Зачастую беспилотникам приходится работать работать в сложных условиях без GPS и с неизвестным окружением, поэтому компания хотела упростить процесс. На четвёртом уровне автономности дроны способны проводить изучение местности в режиме свободного полёта на больших скоростях и собирать данные в автоматическом режиме.

Надёжный полёт в закрытой среде — это невероятно сложно, а ручное пилотирование под землёй зачастую невозможно. Решение Exyn открывает возможность автоматически проверять шахты и другую критическую инфраструктуру без навыков управления дронами.

Камилло Дж. Тэйлор
профессор по компьютерным и информационным наукам Пенсильванского университета

Как отметили на ZDNet, обеспечить автономность беспилотных летательных аппаратов — более сложная задача, чем их наземным аналогам. В то время как дороги обычно предполагают структурированное окружение, сложные трёхмерные пространства требуют мгновенной отзывчивости и маппинга по трём осям. Дроны также ограничены весом датчиков — на них сложнее установить сложные датчики и вычислительные мощности.

По словам техдиректора Exyn Technologies Джейсона Дереника, добиться четвёртого уровня автономности на борту летательного аппарата — это совсем другая инженерная задача, чем сделать то же самое для машин. При этом он считает, что до последнего уровня при его жизни не доберётся никто.

Достижение пятого уровня — святой Грааль всех автономных систем. Это когда дрон может продемонстрировать 100% контроль в неограниченной среде без какого-либо участия человека. Я не верю, что это случится, пока я жив, но думаю мы раздвинем границы возможного с доработанным четвёртым уровнем. Мы уже работаем над «роями» и совместными робо-системами.

Джейсон Дереник
техдиректор Exyn Technologies

Exyn уже начала предлагать новые дроны горнодобывающим, строительным и логистическим компаниям, но первыми доступ к технологии могут получить военные. В компании отметили, что особо гордятся способностью роботов распознавать угрозы и спасать людей.

#новости #дроны #беспилотники #нейросети #ии

23 23 комментария
20
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Предварительный пришелец

13

или размеров в девять стадионов по американскому футболу за один полёт.

Блин, а можно где-то в правилах по переводу с английского на русский прописать, чтобы американские стадионы конвертировали в шесть дачных соток, чтобы было проще представить?

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Грязный татарин

Предварительный
1

А я вообще не знал, что они у них кубические.

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Чехол от очков

Предварительный
0

маппинг по трём осям

тоже красиво

Ответить

Bkmz Иванов

4

Я подобное токо в фантастическом фильме видел. "Прометей" Р.Скотта. Там дронов запустили, составить карту сооружения кажется.

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ouxen

Bkmz
0

я тоже только там такое видел

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Bkmz Иванов

ouxen
0

В хорошие времена живём!

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ouxen

Bkmz
0

раньше было лучше

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Bkmz Иванов

ouxen
3

Йес

ГОВОРИТ ВАФИН
КЛАССИКА ОТ ЮРИЯ ВАФИНА.

ЧТО БЫЛО ПРИ СТАЛИНЕ. ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ.

1. ПЕНОПЛАСТ ДЕЛАЛИ ИЗ МОЛОЧНОЙ ПЕНЫ. МОЖНО БЫЛО ДЕТЕЙ КОРМИТЬ.

2. СИЛА ГРАВИТАЦИИ БЫЛА СЛАБЕЕ ПРОЦЕНТОВ НА 80. ЛЮДИ НА ДОМ ЗАПРЫГИВАЛИ С РАЗБЕГУ.

3. ЧЕЛОВЕК ЖИЛ В СРЕДНЕМ 150-190 ЛЕТ. БОЛЕЗНЕЙ НЕ СУЩЕСТВОВАЛО КРОМЕ ...
КЛАССИКА ОТ ЮРИЯ ВАФИНА.

ЧТО БЫЛО ПРИ СТАЛИНЕ. ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ.

1. ПЕНОПЛАСТ ДЕЛАЛИ ИЗ МОЛОЧНОЙ ПЕНЫ. МОЖНО БЫЛО ДЕТЕЙ КОРМИТЬ.

2. СИЛА ГРАВИТАЦИИ БЫЛА СЛАБЕЕ ПРОЦЕНТОВ НА 80. ЛЮДИ НА ДОМ ЗАПРЫГИВАЛИ С РАЗБЕГУ.

3. ЧЕЛОВЕК ЖИЛ В СРЕДНЕМ 150-190 ЛЕТ. БОЛЕЗНЕЙ НЕ СУЩЕСТВОВАЛО КРОМЕ ТРУДОВЫХ МОЗОЛЕЙ.

4. ЕСЛИ НА УЛИЦЕ СПОТКНЕШЬСЯ И УПАДЕШЬ - ЛЮДИ ПОДБЕГАЛИ, ДЕНЬГИ В КАРМАН ЗАСОВЫВАЛИ, В ГУБЫ ЦЕЛОВАЛИ, ПРЕДЛАГАЛИ ВЫПИТЬ, ПОРОДНИТЬСЯ.

5. ЗАЙЦЫ И КУРОПАТКИ СРАЗУ НА СКОВОРОДУ ЗАЛЕТАЛИ.
ХЛЕБ ПОКУПАЕШЬ - ТЕБЕ ЕЩЕ ДОПЛАЧИВАЮТ.
К РЕКЕ СТРАШНО ПОДОЙТИ БЫЛО: НАЛИМЫ В КОТЕЛОК ПРЫГАЛИ.

6. ДЕД РАССКАЗЫВАЛ: ЛЮДИ НОЧЬЮ ПРОСЫПАЛИСЬ ОТ СЧАСТЛИВОГО ДОБРОГО СМЕХА. УТРОМ ВСЕ ОБЛИВАЛИСЬ ЛЕДЯНОЙ ВОДОЙ ИЗ ВЕДРА.

7. СРОК БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЛ 4.5 МЕСЯЦА. ДЕТИ РОЖДАЛИСЬ ПО 12-15 КИЛОГРАММ С БЕЛОКУРЫМИ ВОЛОСАМИ И ЯСНЫМИ ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ И ВОЛЕВЫМИ УМНЫМИ ЛИЦАМИ - СРАЗУ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОСИЛИСЬ.

8. ВОДА В ВОЛГЕ БЫЛА СЛАДКАЯ КАК ПАТОКА. А ЕНИСЕЙ СОСТОЯЛ ИЗ ТЁМНОГО ПИВА.

9. ЗИМОЮ БЫЛО МИНУС ТРИСТА, ВСЕ РУМЯНЫЕ ХОДИЛИ.

10. ЯГОДЫ РОСЛИ НА ОПУШКЕ С КОТА РАЗМЕРОМ. КОТЫ БЫЛИ С СОБАКУ, СОБАКА С КОРОВУ, А КОРОВА КАК ЦЕХ, А В ЦЕХУ МУЖИКИ В ШАХМАТЫ ИГРАЛИ ПО МЕТОДИКЕ БОТВИННИКА - КОНЁМ МАТ СТАВИЛИ С ПЕРВОГО ХОДА!
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Bkmz Иванов

Bkmz
0

Относительно

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ouxen

ouxen
0

спиздили идею

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common sense

3

Кому интересно, то подробности используемого "железа" тут:
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/8300473/ExynAero%20System%20Specifications-1.pdf

https://www.exyn.com/products/exyn-aero-aerial-mapping-drone

@Дамир Камалетдинов 

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Suq Madiq

2

беспилотники сами построили карту пещер, в которых оказались в первый раз.

Скрытая реклама мамба.ру

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Твоего деда дед

2
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Польский теркин30см

0

Залетит такой к тебе в дом и взорвётся прямо в харю, или мочой обольёт

Ответить

Предварительный пришелец

Польский
3

синтетический пятничный миха

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Польский теркин30см

Предварительный
1

Молись теперь, чтобы миха этого не увидел

Ответить

dogecoin

1

Мы уже работаем над «роями» и совместными робо-системами.

Ответить

Большой жёлтый робат

–1

Ммм беспилотницааа

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Дуд Волро

Большой
2

возбудился?

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ouxen

Дуд
2

always has been

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Ваша Закладко

Большой
1

пустынной улицей вдвоем с ai куда-то мы идём 
а я /censored/, а ты /censored/ ешь

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Большой жёлтый робат

Ваша
0

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Антон Лисин

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Великая страна

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