Технологию показали в действии — беспилотники сами построили карту пещер, в которых оказались в первый раз.

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Дрон Exyn с системой ExynAI Изображение Exyn

Компания Exyn Technologies представила первые дроны с четвёртым уровнем автономности. Они могут успешно работать в самых сложных условиях с нестандартным окружением и без доступа к спутниковой навигации, утверждают в Exyn.

Дроны с новой системой ExynAI способны сами ориентироваться в пространстве — достаточно задать площадь для изучения. Они в том числе могут летать за пределами прямой видимости, без беспроводной связи или GPS-навигации.

Беспилотники Exyn анализируют окружение в реальном времени с помощью специальных датчиков и способны работать на скоростях до 2 метров в секунду. Внутри помещений они способны строить виртуальную «карту» объёмом до 16 миллионов кубических метров или размеров в девять стадионов по американскому футболу за один полёт.

Exyn поставляет дроны бизнесу, в том числе нефтегазовому сектору и строительным компаниям. Зачастую беспилотникам приходится работать работать в сложных условиях без GPS и с неизвестным окружением, поэтому компания хотела упростить процесс. На четвёртом уровне автономности дроны способны проводить изучение местности в режиме свободного полёта на больших скоростях и собирать данные в автоматическом режиме.

Надёжный полёт в закрытой среде — это невероятно сложно, а ручное пилотирование под землёй зачастую невозможно. Решение Exyn открывает возможность автоматически проверять шахты и другую критическую инфраструктуру без навыков управления дронами. Камилло Дж. Тэйлор профессор по компьютерным и информационным наукам Пенсильванского университета

Как отметили на ZDNet, обеспечить автономность беспилотных летательных аппаратов — более сложная задача, чем их наземным аналогам. В то время как дороги обычно предполагают структурированное окружение, сложные трёхмерные пространства требуют мгновенной отзывчивости и маппинга по трём осям. Дроны также ограничены весом датчиков — на них сложнее установить сложные датчики и вычислительные мощности.

По словам техдиректора Exyn Technologies Джейсона Дереника, добиться четвёртого уровня автономности на борту летательного аппарата — это совсем другая инженерная задача, чем сделать то же самое для машин. При этом он считает, что до последнего уровня при его жизни не доберётся никто.

Достижение пятого уровня — святой Грааль всех автономных систем. Это когда дрон может продемонстрировать 100% контроль в неограниченной среде без какого-либо участия человека. Я не верю, что это случится, пока я жив, но думаю мы раздвинем границы возможного с доработанным четвёртым уровнем. Мы уже работаем над «роями» и совместными робо-системами. Джейсон Дереник техдиректор Exyn Technologies