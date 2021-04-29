Устройство подсказывает, когда лучше поработать, а когда отдохнуть.

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Наушники Enten Фото Neurable

Наушники Enten стали первым аудиоустройством Neurable с поддержкой нейроинтерфейса (BCI). Они отслеживают активность мозга человека и выдают прогнозы на основании изученных данных.

Устройство создавали с учётом того, что у большинства людей в течение дня есть лишь от двух до трёх часов пиковой продуктивности. По задумке создателей, наушники помогают лучше управлять временем — они подсказывают, когда отдохнуть, чтобы обеспечить максимальный фокус в течение дня. Наушники также оснащены отдельными кнопками для заглушения уведомлений, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы.

Как утверждает Neurable, наушники стали результатом десятилетних исследований в области нейробиологии доктора Рамзеса Алькаида. Он считает, что это первое подобное устройство в своём роде, созданное для ежедневного использования. Главное отличие Enten — датчики для электроэнцефалограммы (ЭЭГ), покрытые тканью, чтобы их было проще двигать и снимать с головы.

С точки зрения звука Enten — это обычные наушники, но в то же время пользователи могут с помощью устройства отслеживать, как работает их мозг. Neurable планирует и дальше внедрять BCI и другие подобные технологии, чтобы позволить людям лучше решать повседневные задачи, не отвлекаясь на лишние размышления.