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Технологии
Дамир Камалетдинов

Neurable представила наушники, которые сканируют мозг и помогают сосредоточиться в течение дня Статьи редакции

Устройство подсказывает, когда лучше поработать, а когда отдохнуть.

22 22 комментария
1901 просмотров
Наушники Enten Фото Neurable

Наушники Enten стали первым аудиоустройством Neurable с поддержкой нейроинтерфейса (BCI). Они отслеживают активность мозга человека и выдают прогнозы на основании изученных данных.

Устройство создавали с учётом того, что у большинства людей в течение дня есть лишь от двух до трёх часов пиковой продуктивности. По задумке создателей, наушники помогают лучше управлять временем — они подсказывают, когда отдохнуть, чтобы обеспечить максимальный фокус в течение дня. Наушники также оснащены отдельными кнопками для заглушения уведомлений, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы.

Как утверждает Neurable, наушники стали результатом десятилетних исследований в области нейробиологии доктора Рамзеса Алькаида. Он считает, что это первое подобное устройство в своём роде, созданное для ежедневного использования. Главное отличие Enten — датчики для электроэнцефалограммы (ЭЭГ), покрытые тканью, чтобы их было проще двигать и снимать с головы.

С точки зрения звука Enten — это обычные наушники, но в то же время пользователи могут с помощью устройства отслеживать, как работает их мозг. Neurable планирует и дальше внедрять BCI и другие подобные технологии, чтобы позволить людям лучше решать повседневные задачи, не отвлекаясь на лишние размышления.

Предзаказать устройство можно на платформе для краудфандинга Indiegogo. В зависимости от варианта спонсирования одна пара наушников может обойтись в 279 долларов или примерно в 20 тысяч рублей.

#новости #стартапы

22 22 комментария
11
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Anton Gostev

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Денис Лапин

Anton
1

В вот если чисто гипотетически, можно из речей путина насобирать пак озвучки для навигатора... 

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Майка Ника

Денис
2

Резкий поворот "без расскачки" через 500м. Сворачивайте, "нет времени на расскачку, надо действовать".

Ответить

Майка Ника

Майка
0

"А, кстати, ещё вот анекдот : ..."

Ответить

Майка Ника

Майка
0

"Это не мой дворец." 

Ответить

Ник Хартман

Денис
0

такую озвучку Алексею в камеру, чтобы подъем был со слов, количество бедных в стране уменьшилось, а отбой можно делать как к 2030 году мы построим базу на луне

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Leonid Celevra

7

умные наушники

включаются, когда обычно мозговая деятельность максимальная

ложишься спать

просыпаешься от музыки

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Майка Ника

6

Блин, ну вот у меня допустим нет проблем сосредоточиться на работе, у меня скорее желания работать нет. Но активность мозга таки высока - на какие-нибудь побочные действия (крипту потрейдить, мангу порисовать, на ТЖ комментировать и т.д) 😁

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Федя Прозоров

6

Задумка крутая, но есть опаска, что это бесполезная фигня

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Уникальный Никита

2

Не проще было бы сделать наушники, которые будут за тебя работать?

Ответить

Майка Ника

Уникальный
1
Ответить

Евгений Мартынов

Уникальный
1
Ответить

Майка Ника

Евгений
0
Ответить

Arthur Pol

2

Доктор Алькаида:)

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Андрей Николаев

Arthur
0

Возможен риск взрыва аккумуляторов...

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Большой жёлтый робат

0

Ясно, аналь...церебральный зонд

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ouxen

0

говно какоето(

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Andre Macareno

0

Прёт — ебашь, не прёт — почитай книжку, эти ваши ноотропы, помидорки и Кэлы Ньюпорты до добра не доведут

а от шума можно и наушниками отгородиться

все, открывайте форточку, сорри

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Yuri Polu

Andre
0

не все так просто.
чтобы войти в состояние «потока» надо еще постараться

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Suq Madiq

0

 Neurable представила наушники, которые сканируют мозг

и незаметно делают лоботомию 

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Suq Madiq

0

Такими наушниками хорошо слушать аудионаркотики

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Евгений Мартынов

0
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