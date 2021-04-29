Neurable представила наушники, которые сканируют мозг и помогают сосредоточиться в течение дня Статьи редакции
Устройство подсказывает, когда лучше поработать, а когда отдохнуть.
Наушники Enten стали первым аудиоустройством Neurable с поддержкой нейроинтерфейса (BCI). Они отслеживают активность мозга человека и выдают прогнозы на основании изученных данных.
Устройство создавали с учётом того, что у большинства людей в течение дня есть лишь от двух до трёх часов пиковой продуктивности. По задумке создателей, наушники помогают лучше управлять временем — они подсказывают, когда отдохнуть, чтобы обеспечить максимальный фокус в течение дня. Наушники также оснащены отдельными кнопками для заглушения уведомлений, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы.
Как утверждает Neurable, наушники стали результатом десятилетних исследований в области нейробиологии доктора Рамзеса Алькаида. Он считает, что это первое подобное устройство в своём роде, созданное для ежедневного использования. Главное отличие Enten — датчики для электроэнцефалограммы (ЭЭГ), покрытые тканью, чтобы их было проще двигать и снимать с головы.
С точки зрения звука Enten — это обычные наушники, но в то же время пользователи могут с помощью устройства отслеживать, как работает их мозг. Neurable планирует и дальше внедрять BCI и другие подобные технологии, чтобы позволить людям лучше решать повседневные задачи, не отвлекаясь на лишние размышления.
Предзаказать устройство можно на платформе для краудфандинга Indiegogo. В зависимости от варианта спонсирования одна пара наушников может обойтись в 279 долларов или примерно в 20 тысяч рублей.
В вот если чисто гипотетически, можно из речей путина насобирать пак озвучки для навигатора...
Резкий поворот "без расскачки" через 500м. Сворачивайте, "нет времени на расскачку, надо действовать".
такую озвучку Алексею в камеру, чтобы подъем был со слов, количество бедных в стране уменьшилось, а отбой можно делать как к 2030 году мы построим базу на луне
умные наушники
включаются, когда обычно мозговая деятельность максимальная
ложишься спать
просыпаешься от музыки
Блин, ну вот у меня допустим нет проблем сосредоточиться на работе, у меня скорее желания работать нет. Но активность мозга таки высока - на какие-нибудь побочные действия (крипту потрейдить, мангу порисовать, на ТЖ комментировать и т.д) 😁
Доктор Алькаида:)
Прёт — ебашь, не прёт — почитай книжку, эти ваши ноотропы, помидорки и Кэлы Ньюпорты до добра не доведут
а от шума можно и наушниками отгородиться
все, открывайте форточку, сорри
Neurable представила наушники, которые сканируют мозг
и незаметно делают лоботомию