Компании грозит штраф до 27 миллиардов долларов.

{"id":375422,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/375422-evrokomissiya-obvinila-apple-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva-posle-zhaloby-spotify","title":"\u0415\u0432\u0440\u043e\u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0430 Apple \u0432 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0430\u043d\u0442\u0438\u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u044b Spotify","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/375422-evrokomissiya-obvinila-apple-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva-posle-zhaloby-spotify&title=\u0415\u0432\u0440\u043e\u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0430 Apple \u0432 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0430\u043d\u0442\u0438\u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u044b Spotify","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/375422-evrokomissiya-obvinila-apple-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva-posle-zhaloby-spotify","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/375422-evrokomissiya-obvinila-apple-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva-posle-zhaloby-spotify&text=\u0415\u0432\u0440\u043e\u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0430 Apple \u0432 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0430\u043d\u0442\u0438\u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u044b Spotify","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/375422-evrokomissiya-obvinila-apple-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva-posle-zhaloby-spotify&text=\u0415\u0432\u0440\u043e\u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0430 Apple \u0432 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0430\u043d\u0442\u0438\u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u044b Spotify","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/375422-evrokomissiya-obvinila-apple-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva-posle-zhaloby-spotify","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0415\u0432\u0440\u043e\u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0430 Apple \u0432 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0430\u043d\u0442\u0438\u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u044b Spotify&body=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/375422-evrokomissiya-obvinila-apple-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva-posle-zhaloby-spotify","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1453 просмотров

Комиссия обнаружила, что Apple нарушила правила конкуренции ЕС в App Store — первоначальную жалобу на компанию подала Spotify в 2019 году. Об этом пишет The Verge.

Регулятор считает, что компания пользуется своим доминирующем положением на рынке распространения музыкальных стриминговых сервисов через App Store.

ЕК акцентировала внимание на двух правилах, которые компания налагает на разработчиков. Это обязательное использование системы покупок Apple внутри приложений, за которую компания берёт 30% комиссию, а также требование, по которому разработчики не могут сообщать пользователям о других способах оплаты. Это приводит к повышенным ценам на подписки и вредят потребителям, говорится в заявлении.

У Apple ещё есть возможность ответить на возражения ЕК. Если компанию признают виновной в нарушении антимонопольного законодательства, ей грозит штраф от 10% её годового дохода, что составляет около 27 миллиардов долларов. Apple также может быть вынуждена изменить свою бизнес-модель, что будет иметь более разрушительные и долговременные последствия, чем штраф, отмечает издание.

В Spotify поддержали заявление Еврокомиссии. Там отметили, что это «важный шаг к тому, чтобы привлечь Apple к ответственности за её антиконкурентное поведение. Сама компания не согласна с обвинениями EK.

«Spotify стал крупнейшим в мире музыкальным сервисом, и мы гордимся той ролью, которую сыграли в её развитии. Spotify не платит Apple комиссию более чем 99% своих подписчиков, а платит только 15% комиссии оставшимся подписчикам, которых они получили через App Store», — заявили в компании.

Apple заявила, что «Spotify хочет пользоваться всеми преимуществами App Store, но не думает, что им нужно что-то за это платить».

В обвинении фигурирует 30-процентный сбор Apple, который уже критиковали разработчики и крупные компании. В сентябре 2020 года Epic Games, Spotify и владелец Tinder создали коалицию против правил Apple.