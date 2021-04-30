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Технологии
Ольга Щербинина

Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства после жалобы Spotify Статьи редакции

Компании грозит штраф до 27 миллиардов долларов.

25 25 комментариев
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Комиссия обнаружила, что Apple нарушила правила конкуренции ЕС в App Store — первоначальную жалобу на компанию подала Spotify в 2019 году. Об этом пишет The Verge.

Регулятор считает, что компания пользуется своим доминирующем положением на рынке распространения музыкальных стриминговых сервисов через App Store.

ЕК акцентировала внимание на двух правилах, которые компания налагает на разработчиков. Это обязательное использование системы покупок Apple внутри приложений, за которую компания берёт 30% комиссию, а также требование, по которому разработчики не могут сообщать пользователям о других способах оплаты. Это приводит к повышенным ценам на подписки и вредят потребителям, говорится в заявлении.

У Apple ещё есть возможность ответить на возражения ЕК. Если компанию признают виновной в нарушении антимонопольного законодательства, ей грозит штраф от 10% её годового дохода, что составляет около 27 миллиардов долларов. Apple также может быть вынуждена изменить свою бизнес-модель, что будет иметь более разрушительные и долговременные последствия, чем штраф, отмечает издание.

В Spotify поддержали заявление Еврокомиссии. Там отметили, что это «важный шаг к тому, чтобы привлечь Apple к ответственности за её антиконкурентное поведение. Сама компания не согласна с обвинениями EK.

«Spotify стал крупнейшим в мире музыкальным сервисом, и мы гордимся той ролью, которую сыграли в её развитии. Spotify не платит Apple комиссию более чем 99% своих подписчиков, а платит только 15% комиссии оставшимся подписчикам, которых они получили через App Store», — заявили в компании.

Apple заявила, что «Spotify хочет пользоваться всеми преимуществами App Store, но не думает, что им нужно что-то за это платить».

В обвинении фигурирует 30-процентный сбор Apple, который уже критиковали разработчики и крупные компании. В сентябре 2020 года Epic Games, Spotify и владелец Tinder создали коалицию против правил Apple.

В марте 2019 года Spotify пожаловался на Apple в Европейскую комиссию из-за «нарушения конкуренции»: музыкальный сервис обвинил компанию в манипуляции App Store для создания преимуществ Apple Music перед конкурентами. 16 сентября 2020 года Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за выпуска единой подписки на свои сервисы.

#Spotify #Apple #новости

Спасибо за наводку Андрей Апанасик
25 25 комментариев
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25 комментариев
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Царский томагавк_два

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@Zoibana ну ка светани своей галочкой ананасику

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Андрей Апанасик

Царский
10

Опять булинг.

Ответить

Царский томагавк_два

Андрей
5

А у нас ещё автомеханник есть с галочкой!

Ответить

Мамин инструмент

Андрей
2

Привет. Как дела?

Ответить

Андрей Апанасик

Мамин
0
Ответить

Мамин инструмент

Андрей
1

Опять пристали и травят? Ох уж это токсичное комьюнити. Пойдем выпьем. @Neketa Fo два шота аква вита и сельдь по норвежски.
А нет, давай три. @Zoibana за зонтом пришел. Он кстати и заплатит.

Ответить

Андрей Апанасик

Мамин
0

шот

Шот одобряем.

Ответить

Царский томагавк_два

Андрей
1

Вот именно!

Ответить

Лысина Арика

Андрей
1
Ответить

Лишний чайник

Царский
6

ля какая!

Ответить

Андрей Апанасик

Лишний
8
Ответить

Царский томагавк_два

Лишний
5

Красота эх

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dead

Царский
1

сейчас бы выебываться чужими галками

Ответить

Кхалиси Бот

dead
2

сийчяс бы виебывяться чюзими гялкями

Ответить

Царский томагавк_два

dead
1

@Кхалиси Бот 

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Bad Mother Fucker

3

а почему не триллионов

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Иван Иванович

Bad
0

евросовок

Ответить

Дмитрий Кораблёв

–1

Как же радуюсь каждой такой новости! Рынок смартфонов должен быть свободным! Нет тирании эппл! 
Spotify хочет пользоваться всеми преимуществами App Store, но не думает, что им нужно что-то за это платить

Это пиздешь. Сейчас у спотифай НЕТ выбора, они обязаны быть эпп.стор или потеряют большую часть клиентов. Например, если их удалят из гугл плей, они дальше будут распространяться через amazon.app и другие магазины. А с эппл так не пройдёт. 

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Взрослый дым

Дмитрий
2

всмысле нет выбора? подписка продается за дешевле прямо с профиля на их сайте.

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Konstantin Wirz

Взрослый
0

уровень аргументации как у эпика, пытаются надавить на монопольную жилку, а сами занимаются тем же. 

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Konstantin Wirz

Дмитрий
1

Так это будет прекрасно если спотифай исчезнет.
Недавно узнал, что они oтстёгивают лэйблам не просто за прослушивание отдельных трэков, а за все предоставленные лэйблом трэки, т.е. я слушаю майлза дэвиса или кинг кримсон, а деньги получает рыжий пидор эд ширан, всем немэйнстримным музыкантам перепадают копейки.

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Закомплексованная Душа

1

ФАС со своим штрафом в 12млн $ выглядит жалко

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Большой жёлтый робат

0

Обложили

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Konstantin Wirz

0

идешь на сайт спотифай, оформляешь подписку - профит, эпл не получает комиссию.
Они там совсем ебанулись?

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Aleksey Vasiliev

–1

Тим Кук - "да эти пид*ры совсем o*уели"

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