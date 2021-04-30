Технология поможет пациентам быстрее и полноценнее восстановить двигательные способности рук.

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Фото Neurolutions

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило устройство IpsiHand для реабилитации после инсультов. Это первая роботизированная система с интерфейсом мозг-компьютер, которая помогает восстановить двигательные способности пациентов.

IpsiHand состоит из двух частей — роботизированной конечности, которая размещается поверх повреждённой руки, и нейроинтерфейса для сканирования сигналов мозга, который надо надевать на голову. Устройство использует преимущество неповреждённых частей мозга: оно улавливает сигналы и направляет их в устройство, которое помогает сжимать или разжимать руку.

Фото Neurolutions

Устройство основано на идее, что когда нейроны в мозгу срабатывают одновременно, то соединяются вместе. Поэтому когда пациент хочет пошевелить рукой, ему действительно удаётся сделать это с помощью IpsiHand.

По данным клинических исследований, многократные повторения упражнения с IpsiHand позволяют значительно улучшить результаты терапии, в том числе переобучить мышцы и увеличить диапазон движений даже спустя более полугода после инсульта.