В США впервые одобрили роборуку с нейроинтерфейсом для восстановления после инсульта Статьи редакции
Технология поможет пациентам быстрее и полноценнее восстановить двигательные способности рук.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило устройство IpsiHand для реабилитации после инсультов. Это первая роботизированная система с интерфейсом мозг-компьютер, которая помогает восстановить двигательные способности пациентов.
IpsiHand состоит из двух частей — роботизированной конечности, которая размещается поверх повреждённой руки, и нейроинтерфейса для сканирования сигналов мозга, который надо надевать на голову. Устройство использует преимущество неповреждённых частей мозга: оно улавливает сигналы и направляет их в устройство, которое помогает сжимать или разжимать руку.
Устройство основано на идее, что когда нейроны в мозгу срабатывают одновременно, то соединяются вместе. Поэтому когда пациент хочет пошевелить рукой, ему действительно удаётся сделать это с помощью IpsiHand.
По данным клинических исследований, многократные повторения упражнения с IpsiHand позволяют значительно улучшить результаты терапии, в том числе переобучить мышцы и увеличить диапазон движений даже спустя более полугода после инсульта.
В компании Neurolutions, создавшей устройство, утверждают, что все 40 участников исследования в течение 12 недель показали улучшение двигательных функций. Единственные проблемы, о которых они сообщали — усталость, дискомфорт и покраснения кожи.