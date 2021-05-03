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Технологии
Саша Кириллова

Clubhouse начал тестировать приложение для Android — спустя год после запуска на iOS Статьи редакции

Пик популярности приложения пришёлся на февраль 2021 года.

32 32 комментария
1552 просмотров

Clubhouse выпустил бета-версию приложения для Android, сообщается в блоге компании. Но доступ к ней получили только несколько пользователей.

В ближайшие недели компания намерена пригласить в приложение «большое число» пользователей Android. При этом информации о том, когда оно выйдет в Google Play, пока нет.

О работе над приложением для Android в компании объявили в январе 2021 года. В феврале стало известно, что её созданием занимается разработчица Мопева Огундипе. В апреле она опубликовала скриншоты будущего приложения.

Mopewa @mopewa_o
How it started How it's going 😊 https://t.co/SPc5A3mUZd

Количество загрузок приложения Clubhouse на iOS начало заметно снижаться во второй половине февраля. В России количество загрузок упало с 63 тысяч на пике 11 февраля до 18 тысяч 27-го.

С момента появления Clubhouse разработкой его аналогов занялись многие крупные компании. В марте Instagram представил Live Rooms, функцию для прямых эфиров, поддерживающую до четырёх человек. В декабре Twitter начал тестировать аудиоплатформу Spaces. В марте Spotify выкупила конкурента Clubhouse — Locker Room — для запуска своей площадки голосовых чатов.

В феврале российский программист Григорий Клюшников выпустил неофициальную версию приложения Clubhouse на Android.

#clubhouse #android #новости

32 32 комментария
6
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32 комментария
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Отличный завод

30

напомните, зачем и для кого это ?

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Адекватный жар

Отличный
19

А сейчас уже никто не помнит. Даже вон на аутсорс в Нигерию отдали

Ответить

Иван Эртель

Адекватный
7

Встроят "нигерийское письмо" в код? )

Ответить

Михаил

Отличный
4

задумавался , как проект кремля так и развивается . что бы путин с маском потрещал (но сорвалось) и дочь путина с подругами пофлексила (удалось)

Ответить

Таможенный нос

17
Ответить

Таможенный нос

Таможенный
26
Ответить

Романелло Кивогенс

Таможенный
9

Стадии принятия неизбежного:

Clubhouse начал тестировать приложение для Android

Clubhouse начал тестировать приложение для Harmony OS

Clubhouse начал тестировать приложение для Windows Phone

Clubhouse начал тестировать приложение для Bada

Clubhouse начал тестировать приложение для Symbian

Clubhouse начал тестировать приложение для Bolgen OS

Clubhouse начал тестировать приложение... любые приложения на заказ. Опытная команда тестеров к вашим услугам. На связи 24 часа в сутки: Skype, Zoom, Telegram.

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Лев Глебович

12

Логично. Стал терять популярность и посещаемость. Надо увеличивать аудиторию за счёт пользователей андроида. Но по факту, кому нужна эта рация для снобов?

Ответить

Саша Кириллова

Лев
11

Да и время когда пользователи андроида хотели в клабхауз тоже уже прошло.... 

Ответить

Fun Video

9

Клабхаус давно уже все, у одних нет времени постоянно вещать, другие не хотят подстраивать своё личное время под прослушиваете прямых эфиров. И вообще, исключительно голосовая соцсеть, без фото, видео и текста - говно собачье 

Ответить

Отличный завод

Fun
5

изобретение аудиоподкастов в прямом эфире

Ответить

Dmitry Teplyakov

5

Стоп — уже год прошёл? Он же только недавно всплыл

Ответить

Откровенный историк

Dmitry
7

Как верно подмечено про «всплыл»

Ответить

Саша Кириллова

Dmitry
2

ага, в апреле 2020 он появился. просто популярным стал в январе 21-го 

Ответить

Ушёл и не вернулся

4

Мне эта хуита была неинтересна и остаётся неинтересной

Ответить

Иван Эртель

Ушёл
1

Го в клубхауз, я создал. На самом деле нет ).

Ответить

Dmitry Teplyakov

Иван
0

Создавай, го

Ответить

Внимательный Мурод

4

небольшие стартапы с бюджетом одного биткоина делают версии сразу для андроида и айос, международная компания с млн вложениями выпускает версию через год

Ответить

Dmitry Teplyakov

Внимательный
1

андроида и айос

На каком нибудь react native и прочем ужасе.
Лучше пусть так, но на нативе 

Ответить

Soul Reaver

Dmitry
0

Да нет уж, лучше на чем угодно, но вовремя 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Soul
0

Нет, потому что это говно потом переписывать на натив.
Лучше сразу сделать хорошо!

Ответить

Согласный паук например

3

Все смеются над упадком популярности клабхауса в России, но в англоязычном мире вроде бы он до сих пор популярен.

У нас же есть Телеграм войс-чаты, которые на голову выше клабхауса как по удобству, так и по реализации.

Ответить

Согласный паук например

3

Но тормоза знатные, конечно. Пока ребята тут на коленке штампуют реверс-апишные клиенты уже четвертый месяц, Clubhouse даже в публичную бету не смогли.

Вот этот форк HouseClub очень неплохой:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=1021360

Ответить

Алексей Астафьев

2
Ответить

Маленький микроскоп

2

Вспоминаю, как бывший дроидовский разраб ВК Гриша написал приложение за сутки. А эти дармоеды удосужились выкатить бету только сейчас 

Ответить

Федя Прозоров

Маленький
0

Просто позвоните Грише

Ответить

С H А P Р i Е

1

Горшка нет, а то усраться можно было бы.

Ответить

Иван Эртель

1

Бабка_интернет_не_нужОн.jpg

Ответить

Украденная жизнь

0

Помню, Gmail когда-то по приглашениям был.

Ответить

AZP

Украденная
0

Ты старый

Ответить

Jenny Smith

Украденная
0

и ЖЖ.

Ответить

Ниндзя

0

А усё уже, похайпили и хватит. У хайпоблядей уже какой нибудь новый тренд скоро появится. 

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