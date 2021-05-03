Clubhouse начал тестировать приложение для Android

Пик популярности приложения пришёлся на февраль 2021 года.

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Clubhouse выпустил бета-версию приложения для Android, сообщается в блоге компании. Но доступ к ней получили только несколько пользователей.

В ближайшие недели компания намерена пригласить в приложение «большое число» пользователей Android. При этом информации о том, когда оно выйдет в Google Play, пока нет.

О работе над приложением для Android в компании объявили в январе 2021 года. В феврале стало известно, что её созданием занимается разработчица Мопева Огундипе. В апреле она опубликовала скриншоты будущего приложения.

Количество загрузок приложения Clubhouse на iOS начало заметно снижаться во второй половине февраля. В России количество загрузок упало с 63 тысяч на пике 11 февраля до 18 тысяч 27-го.

С момента появления Clubhouse разработкой его аналогов занялись многие крупные компании. В марте Instagram представил Live Rooms, функцию для прямых эфиров, поддерживающую до четырёх человек. В декабре Twitter начал тестировать аудиоплатформу Spaces. В марте Spotify выкупила конкурента Clubhouse — Locker Room — для запуска своей площадки голосовых чатов.