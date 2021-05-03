Clubhouse начал тестировать приложение для Android — спустя год после запуска на iOS Статьи редакции
Пик популярности приложения пришёлся на февраль 2021 года.
Clubhouse выпустил бета-версию приложения для Android, сообщается в блоге компании. Но доступ к ней получили только несколько пользователей.
В ближайшие недели компания намерена пригласить в приложение «большое число» пользователей Android. При этом информации о том, когда оно выйдет в Google Play, пока нет.
О работе над приложением для Android в компании объявили в январе 2021 года. В феврале стало известно, что её созданием занимается разработчица Мопева Огундипе. В апреле она опубликовала скриншоты будущего приложения.
Количество загрузок приложения Clubhouse на iOS начало заметно снижаться во второй половине февраля. В России количество загрузок упало с 63 тысяч на пике 11 февраля до 18 тысяч 27-го.
С момента появления Clubhouse разработкой его аналогов занялись многие крупные компании. В марте Instagram представил Live Rooms, функцию для прямых эфиров, поддерживающую до четырёх человек. В декабре Twitter начал тестировать аудиоплатформу Spaces. В марте Spotify выкупила конкурента Clubhouse — Locker Room — для запуска своей площадки голосовых чатов.
В феврале российский программист Григорий Клюшников выпустил неофициальную версию приложения Clubhouse на Android.
Адекватный жар
А сейчас уже никто не помнит. Даже вон на аутсорс в Нигерию отдали
Стадии принятия неизбежного:
Clubhouse начал тестировать приложение для Android
Clubhouse начал тестировать приложение для Harmony OS
Clubhouse начал тестировать приложение для Windows Phone
Clubhouse начал тестировать приложение для Bada
Clubhouse начал тестировать приложение для Symbian
Clubhouse начал тестировать приложение для Bolgen OS
Clubhouse начал тестировать приложение... любые приложения на заказ. Опытная команда тестеров к вашим услугам. На связи 24 часа в сутки: Skype, Zoom, Telegram.
Логично. Стал терять популярность и посещаемость. Надо увеличивать аудиторию за счёт пользователей андроида. Но по факту, кому нужна эта рация для снобов?
Клабхаус давно уже все, у одних нет времени постоянно вещать, другие не хотят подстраивать своё личное время под прослушиваете прямых эфиров. И вообще, исключительно голосовая соцсеть, без фото, видео и текста - говно собачье
Стоп — уже год прошёл? Он же только недавно всплыл
Мне эта хуита была неинтересна и остаётся неинтересной
Го в клубхауз, я создал. На самом деле нет ).
андроида и айос
На каком нибудь react native и прочем ужасе.
Лучше пусть так, но на нативе
Да нет уж, лучше на чем угодно, но вовремя
Нет, потому что это говно потом переписывать на натив.
Лучше сразу сделать хорошо!
Но тормоза знатные, конечно. Пока ребята тут на коленке штампуют реверс-апишные клиенты уже четвертый месяц, Clubhouse даже в публичную бету не смогли.
Вот этот форк HouseClub очень неплохой:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=1021360
Помню, Gmail когда-то по приглашениям был.
А усё уже, похайпили и хватит. У хайпоблядей уже какой нибудь новый тренд скоро появится.