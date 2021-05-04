Первый день суда Epic Games против Apple: секретные финансовые отчёты и внутренняя переписка компаний. Главное Статьи редакции
Стороны обозначили позиции и начали приводить аргументы.
В понедельник прошло первое заседание по делу «Epic Games против Apple» в здании окружного суда в Окленде (Калифорния). Судебный процесс продлится около трёх недель и может стать поворотным этапом для бизнес-модели Apple, а также для истории антимонопольного законодательства США.
Epic Games заявила о намерении судиться с Apple после того, как её игру Fortnite удалили из App Store. Причиной удаления послужило то, что Epic Games внедрила в игру собственную платёжную систему, которая работала в обход App Store и не отчисляла Apple никаких комиссий. Последняя посчитала это нарушением правил магазина.
Судебное заседание началось на 15 минут позже намеченного времени из-за технических проблем — к видеоконференции подключились более 200 детей и подростков с криками «Свободу Fortnite!».
Позиции сторон, озвученные на первом заседании
Epic Games: Apple — монополист
Epic Games обвинила оппонента в монополизме — якобы Apple намеренно заманивает разработчиков и пользователей на платформу iOS, чтобы затем обложить их обременительными ограничениями. Представительница Epic Games Кэтрин Форрест изложила точку зрения компании с помощью презентации PowerPoint.
Презентацию сделали в виде «обнесённого стеной сада» Apple, где каждый новый эпизод внутренней переписки сотрудников компании добавлял кирпичи. Эти документы, по мнению Epic Games, хорошо показывают, как Apple привязывает пользователей к платформе и «блокирует» их переход к альтернативным решениям.
По словам Кэтрин Форрест, когда Apple заманила в «огороженный сад» достаточное количество разработчиков и пользователей, наступил переломный момент — все они «оказались в ловушке». Поэтому Epic Games требует, чтобы Apple открыла платформу iOS и позволила разработчикам использовать любые компьютеры и любое ПО.
Apple: Epic Games подвергает экосистему опасности ради сиюминутной выгоды
В ответ Apple назвала Epic Games оппортунистами, которые ради сокращения расходов готовы пойти на судебное разбирательство, грозящее разрушить экосистему iOS и снизить безопасность пользователей.
Как заявила представительница Apple Карен Данн, «Epic Games пытается продать суду» мысль, что её победа будет полезна для пользователей, но «ничего дальше этого от истины быть не может». Результатом победы Epic Games, по мнению Карен Данн, станет меньший уровень безопасности, надёжности и конфиденциальности как для разработчиков, так и для пользователей.
Apple не настолько хорошо контролирует App Store, как заявляет об этом
Один из основных аргументов защиты Apple заключается в том, что жёсткие условия App Store и ограничения iOS нужны для качественной модерации контента и обеспечения безопасности пользователей. Но Epic Games предоставила документы, которые подвергают этот аргумент сомнению.
Так, одно из недавних писем куратора App Store Фила Шиллера гласит:
Впервые в истории опубликованы финансовые показатели Epic Games
Выплаты платформам за размещение Fortnite
Суд рассмотрел данные о комиссионных и прочих выплатах Epic Games магазинам приложений и разработчикам компьютерных игр. Оказалось, что только за размещение Fortnite компания с 2017 по 2020 год заплатила около миллиарда долларов комиссионных, в том числе:
- компании Sony — 451,4 миллиона долларов;
- компании Microsoft — почти 246 миллионов долларов;
- компании Apple — 237,2 миллиона долларов.
Как видно, Apple потребовала почти в два раза меньшую комиссию, чем Sony. Но претензии Epic Games к Apple лежат не в финансовой плоскости, а в законодательной — якобы компания из Купертино обладает монопольной властью и может навязывать разработчикам любые условия.
Sony отличилась откровенной ненавистью к кроссплатформенности Fortnite, благодаря которой пользователи PlayStation могут играть с владельцами других консолей и компьютеров. Конфиденциальные документы показывают, что Sony считала это угрозой для своего бизнеса, несмотря на уговоры Epic Games.
Чтобы компенсировать возможные убытки от кроссплатформенности, к августу 2019 года Sony придумала особые условия. Они вынуждают издателей платить Sony, если пользователи PlayStation вносят больше некоторого процента в общую прибыль кроссплатформенной игры. Генеральный директор Epic Games Тим Суини подтвердил эту информацию.
Выплаты разработчикам и издателям за эксклюзивы для Epic Games Store
Также Epic Games раскрыла данные о суммах, которые она выплачивает разработчикам игр за эксклюзивное размещение их продукции в Epic Games Store (EGS). Документы с этими данными есть в общем доступе.
Как видно, Epic Games за неполный год потратила 11,6 миллионов долларов на эксклюзивы для EGS и привлекла почти пять миллионов новых пользователей. Суммы выплат сильно отличаются для разных игр — так, за эксклюзивное размещение Batman: Arkham Collection в EGS компания выплатила полтора миллиона долларов, а за World of Goo — всего 50 тысяч.
За платные игры Epic Games перечисляет куда большие суммы. Например, 2K Games получила 115 миллионов долларов за эксклюзивную продажу Borderlands 3 через EGS в течение пяти с половиной месяцев. Ещё 31 миллион долларов 2K Games получила за Borderlands: The Handsome Collection и Civilization VI.
По словам генерального директора Epic Games Тима Суини, такие выплаты делают EGS «нерентабельным». За 2018-2019 годы компания вложила в магазин 359 миллионов долларов и получила всего 235 миллионов долларов выручки. При этом документы свидетельствуют о неплохих показателях Epic Games Store — так, конверсия пользователей бесплатных раздач в магазине достигает 7%.
«Почему именно Apple и почему именно сейчас?»
Такой вопрос генеральному директору Epic Games задал представитель Apple Ричард Дорен. Он отметил, что компания в самом начале полностью согласилась с политикой Apple, и условия соглашения за это время не менялись, в том числе и комиссия App Store в размере 30%.
Тим Суини в ответ заявил, что он уже давно настроен против «обнесённых стенами садов», даже если всё это время не выступал прямо против Apple. Ричард Дорен после этого показал, что другие платформы предъявляют те же условия, что и App Store.
Тим Суини сказал, что Epic Games не требует от Apple компенсаций или изменений в проверке приложений. Он считает, что Apple навредила бизнесу Epic Games, заставив разработчиков «пройти через App Store» и использовать свою платёжную систему внутри игр. По мнению Тима Суини, Apple должна позволить «обращаться с iOS как с обычным компьютером».
Представители Apple считают это «лукавством». По их версии, Epic Games хочет просто снизить расходы на комиссионные выплаты, запустив внутри Fortnite собственную платёжную систему. И для этого Apple должна смягчить правила модерации в App Store и пустить в магазин непроверенные и ненадёжные приложения.
На этом закончился первый день судебного разбирательства Epic Games против Apple. Следующее заседание начнётся во вторник, в 11:30 утра по североамериканскому восточному времени или в 19:30 по Москве. TJ будет следить за происходящим.
Какие же Эпики всё-таки молодцы. Благодаря их иску мы узнаем столько интересного о многих участниках рынках. Прям кайф!
Спортивный калькулятор
Там и у вэлв документы запрашивали, но это видимо будет в других сериях
это будет долгое разбирательство. забавно, что из этого суда появляются подробности даже о будущих проектах, например Rocket League
То есть Epic Games захотела, зарабатывая с помощью размещения своей игры в AppStore, перестать делиться частью прибыли с Apple, которая создала и поддерживает AppStore, а когда Apple, закономерно, выступила против этого, Epic обвинила Apple в ущемлении своих интересов? Логично, что.
Будут игры, апстор будет, все будет прекрасно, просто кто-то заработает меньше денег чем расчитывал
И эти деньги уйдут к другому богатому дяде, ага.
А кто из них жаба, кто гадюка? я не понял(
Земной историк
Обои
ты уточка
По мнению Тима Суини, Apple должна позволить «обращаться с iOS как с обычным компьютером».
🤷♂️
Your new computer is not a computer про iPad pro приобретает новые смыслы
Нахуя подключать проводную мышку и клаву, когда есть прекрасные беспроводные аксессуары для любого кошелька
Провода зло. Об них можно споткнуться и упасть. И умереть
Американский суд - это такое себе. Кто то просто отдаст пару миллиардов и дальше как небывало будет свои проценты забирать. Ничего не измениться, кардинально.
Еврейский вентилятор
то ли дело когда полковник звонит лично судье и говорит всех закатать
Еврейский вентилятор
это же иск, а не уголовка, конфликт интересов. в этом и смысл чтобы все сели и договорились о равной доле и процентах для друг друга , а не городил каждый свои условия , один круче другого. здесь нет цели у кого либо уничтожить конкурента
А что изменилось в итоге то? Что facebook теперь не собирает личные данные? Или google не является единоличным лидером по прокрутке рекламы в интернете? Про тик- ток который выживал Трамп, что можешь сказать?
Чего ты такой злой всегда? Тебе что ли звонят? Уверен твоя жизнь никому не интересна. Вот ты и бомбишь везде.
если ты выговорил свою стандартную фразу, можно отвечать по существу
У Эпла ничего не остается, как признать свою вину. Потому что суды в Америке, над такими корпорациями, всегда по одной схеме проходят. Кого то хватают, он с поникшим лицом признает вину, иначе еще больше штраф в миллиардах будет. В России хотя бы до конца в несознанке люди.
т.е. ты хочешь, чтобы суд проигравшую сторону раком поставил и выебал? Тогда это будет иметь смысл, чем заплатить миллиардный штраф?
Ты о чем вообще?
Еврейский
он наверное хочет чтобы пришел жесткий регулятор и сказал никаких нахуй комиссий , вы оба оштрафованы, и впредь нихуя не заработаете , всё должно быть бесплатно и прозрачно , продукты для юзеров а не корпораций
какое то поверхностное суждение о системе правосудия и вообще ее смысла.
"то ли дело когда полковник звонит лично судье и говорит всех закатать"
Твое тоже.
мое основано на личных наблюдениях , в том числе и в личных судебных делах. "телефонное право" - это реально существующая штука в РФ
для начала, как насчет того что в Америке прецедентная судебная система, и никто с поникшим лицом , как ты выразился, там не ходит , а строит своб защиту исходя из ранних дел . во вторых , здесь нет как таковой виноватой стороны, здесь всё уперлось в право каждого брать комиссионные. проблема встала в том что нет согласованности , каждый берет с другого столько чтобы компенсировать предыдущие расходы. получается такая горка из отчислений. плюсом стали вскрываться детали вообще не относящиеся к изначальным сторонам.
по сути скорее всего будет установлен некий барьер и прописаны правила публикации на крупных площадках типа эппстора и гуглплея. это может им не понравиться и будет закос в сторону усиленной модерации и цензурирования.
это все конечно прекрасно, но какого хуя
куратора App Store Фила Шиллера
понизили чтоли? wtf
и да, суини тод этот пидар
пустить в магазин непроверенные и ненадёжные приложения
Чем она и сейчас занимается лол
Ставлю сотку, что выиграет Apple, вопрос безопасности в Штатах стоит очень остро, и никто в своем уме не обязует Apple снизить ее уровень ради там каких то разработчиков.