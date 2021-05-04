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Технологии
Артём Мазанов

Британские морпехи отработали захват судна на реактивном ранце Статьи редакции

По словам компании, ранец позволяет летать со скоростью до 120 км/ч.

Королевская морская пехота Великобритании совместно с компанией Gravity Industries протестировала высадку военных из лодок на борт корабля с помощью ранца.

Во время испытаний пилот стартовал с борта катера и высадился на движущийся корабль. В Gravity Industries заявили, что военные могут высаживаться на корабль с вертолёта, но реактивный костюм позволяет сделать это быстрее.

Gravity Industries — компания, созданная британцем Ричардом Браунингом, который ранее работал в нефтяной промышленности и состоял в резерве Королевской морской пехоты. Она представила реактивный ранец в 2017 году. В сентябре 2020 года его протестировали британские службы спасения. В апреле 2021 года ранец испытали военные Нидерландов.

#новости

352 просмотров
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10 комментариев
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Автомобильный инструмент

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видео фейк, вот настоящее

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Лесной нос

Автомобильный
0

Это прототип железного человека

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Срочный единорожек88

2

чё по автономности? взял бы такой на работу летать

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Дружеский Кирилл

1

Я видел Call of Duty, который начинался точно также

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Argumenta Ambigua

Дружеский
0

это же в какой части?

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Дружеский Кирилл

Argumenta
0

Друг спрашивает?

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Argumenta

Дружеск…
2

сын

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pls help

1

Читеры

Ответить

Argumenta Ambigua

1

по словам компании, ранец позволяет летать со скоростью 120 км/ч.

особенно в условиях шквальных, да и вообще, ветров в океане

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С H А P Р i Е

0

И Элтон Джон где-то Rocketman поет на фоне

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