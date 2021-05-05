МВД к концу 2022 года получит IT-разработку по распознаванию дипфейков под названием «Зеркало (Верблюд)» Статьи редакции
По мнению МВД, с помощью дипфейков можно подставить человека, вставив его изображение на видео, на котором совершается преступление.
Контракт заключили 4 марта, его стоимость — 3,5 миллиона рублей. Программа позволит выявлять признаки внутрикадрового монтажа видеоизображений, сделанного с помощью нейронных сетей. Об этом пишет ТАСС.
МВД считает, что это разработка повысит уровень научно-технического обеспечения работы экспертно-криминалистических подразделений при проведении видеотехнических экспертиз.
Работы под названием «Исследование возможных способов выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, выполненного с помощью нейронных сетей» должны закончить 30 марта 2022 года.
Зеркало (верблюд)
Верблюжьих
Очень удобный инструмент для отлова тех, кто ходил на митинги. На лицо прохожего наложить любое, а если не согласен - комиссия под боком скажет официально: "Видео оригинал, признаков дипфейка нет".
Почему именно 🐪, а не 🦝или, скажем,🐨?
Потом доказывай, что ты не верблюд
Как они достали уже с поговорками и афоризмами
Всякая пословица ко времени молвится
Как работает эти дипфейк-детекторы? Они же генерируются состязательными сетями. То есть внутри алгоритма обучения уже есть проверка на фейковость?
Тоже интересно, я бы наверное сконцентрировался на создании алгоритма распознавания специфических шумов, возникающих при создании дипфейков.
Можно было бы какую-нибудь статистическую модель собрать на основе существующих дипфейков.
но я не погромист поэтому хуй знает, жаль
Да и так понятно кто враг народа, - не согласен с линией партии ? - "10 лет строгача этому экстремисту, даже Бен Ладен был лучше, мистер судья "
Лишние телодвижения
Это когда Мишустин трахает свинью?
работы должны закончить 30 марта 2022 года
в 18:00.
по распознованию дикпиков
МВД = Верблюд?
Очередная транчформация