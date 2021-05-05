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Технологии
Артём Мазанов

МВД к концу 2022 года получит IT-разработку по распознаванию дипфейков под названием «Зеркало (Верблюд)» Статьи редакции

По мнению МВД, с помощью дипфейков можно подставить человека, вставив его изображение на видео, на котором совершается преступление.

Контракт заключили 4 марта, его стоимость — 3,5 миллиона рублей. Программа позволит выявлять признаки внутрикадрового монтажа видеоизображений, сделанного с помощью нейронных сетей. Об этом пишет ТАСС.

МВД считает, что это разработка повысит уровень научно-технического обеспечения работы экспертно-криминалистических подразделений при проведении видеотехнических экспертиз.

Работы под названием «Исследование возможных способов выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, выполненного с помощью нейронных сетей» должны закончить 30 марта 2022 года.

#новости #мвд

1429 просмотров
26 26 комментариев
7
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Злобный Капитан Немо

30

Зеркало (верблюд)

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Полный коктейль

Злобный
1

А вы тоже не поняли, про какой ананас идёт речь?

Ответить

Русский микрофон

22

МВД к концу 2022 года получит IT-разработку по распознаванию дикпиков

Ответить

С H А P Р i Е

Русский
11

Верблюжьих

Ответить

Dmitry Teplyakov

С
0

Сообщение удалено

Ответить

Русский микрофон

С
0

Твоя киска в зоне риска

Ответить

Андрей Николаевич

13

Очень удобный инструмент для отлова тех, кто ходил на митинги. На лицо прохожего наложить любое, а если не согласен - комиссия под боком скажет официально: "Видео оригинал, признаков дипфейка нет". 

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С H А P Р i Е

0

Почему именно 🐪, а не 🦝или, скажем,🐨?

Ответить

Eugene Tackleberry

С
12

Потом доказывай, что ты не верблюд

Ответить

С H А P Р i Е

Eugene
2

Как они достали уже с поговорками и афоризмами

Ответить

Русский микрофон

С
2

Всякая пословица ко времени молвится

Ответить

С H А P Р i Е

Русский
0

ложка хороша к обеду

Ответить

Eugene

С
1

С фантазией там не очень

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плюшевый батон

3

Как работает эти дипфейк-детекторы? Они же генерируются состязательными сетями. То есть внутри алгоритма обучения уже есть проверка на фейковость?

Ответить

Павел Макров

плюшевый
2

Тоже интересно, я бы наверное сконцентрировался на создании алгоритма распознавания специфических шумов, возникающих при создании дипфейков.
Можно было бы какую-нибудь статистическую модель собрать на основе существующих дипфейков.

но я не погромист поэтому хуй знает, жаль

Ответить

Кристиан Бедгер

1

Да и так понятно кто враг народа, - не согласен с линией партии ? - "10 лет строгача этому экстремисту, даже Бен Ладен был лучше, мистер судья "
Лишние телодвижения

Ответить

Eugene Tackleberry

Кристиан
0

Чейта лишние? 3,5 млн для начала тоже неплохо

Ответить

Украденная жизнь

1

Это когда Мишустин трахает свинью?

Ответить

Театральный историк

Украденная
0

С чипом в голове.

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Suq Madiq

1

работы должны закончить 30 марта 2022 года

в 18:00.

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С H А P Р i Е

Suq
0

чтобы фулл был на столе к обеду!

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Sergiy Sev

0

это чтобы отмазывать политиков, которых застукали и сняли на скрытую камеру?

Ответить

Артур Сакаев

0

по распознованию дикпиков

Ответить

С H А P Р i Е

Артур
0

опоздал! 

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Твой Полиомелит

0

МВД = Верблюд?
Очередная транчформация

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С H А P Р i Е

Твой
0

хартьфу 

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