Линейка Apple AirTag будет временно недоступна для покупки в Officeworks. Продукт не будет храниться в Officeworks до получения дальнейших указаний от Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей (Australian Competition & Consumer Commission, ACCC).

СМИ предполагают, что AirTag могли нарушить новые австралийские стандарты в отношении кнопочных батареек, которые вступят в силу только в июне 2022 года, но АССС призывает поставщиков начать следовать им как можно раньше.

Согласно этим стандартам, любое устройство с батарейным отсеком должно быть сконструировано таким образом, чтобы дети не смогли его открыть. Для получения доступа к батарейке AirTag нужно только повернуть заднюю крышку маячка. Представитель Apple заявил Mashable, что AirTag разработан «в соответствии с международными стандартами безопасности детей, в том числе в Австралии»: для доступа к батарейке используется механизм push-and-turn.