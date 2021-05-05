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Артём Мазанов

Австралийский ритейлер снял с продажи AirTag из-за угрозы безопасности детей — легко снимаемой батарейки Статьи редакции

Apple планирует обновить упаковку австралийских AirTag, туда добавят предупреждения.

57 57 комментариев
1913 просмотров

Австралийская сеть магазинов Officeworks сняла с продажи маячки Apple AirTag. Об этом пишет Mashable.

Линейка Apple AirTag будет временно недоступна для покупки в Officeworks. Продукт не будет храниться в Officeworks до получения дальнейших указаний от Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей (Australian Competition & Consumer Commission, ACCC).

Officeworks

СМИ предполагают, что AirTag могли нарушить новые австралийские стандарты в отношении кнопочных батареек, которые вступят в силу только в июне 2022 года, но АССС призывает поставщиков начать следовать им как можно раньше.

Согласно этим стандартам, любое устройство с батарейным отсеком должно быть сконструировано таким образом, чтобы дети не смогли его открыть. Для получения доступа к батарейке AirTag нужно только повернуть заднюю крышку маячка. Представитель Apple заявил Mashable, что AirTag разработан «в соответствии с международными стандартами безопасности детей, в том числе в Австралии»: для доступа к батарейке используется механизм push-and-turn.

#новости #apple

57 57 комментариев
5
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57 комментариев
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С H А P Р i Е

9
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Alex Macher

С
0

Лайки клянчишь?

Ответить

Антон Пострунин

3

О Боже мой, наверное током убьёт. 

Ответить

Мразь

Антон
–1

Это же дети. Ты что не понимаешь?!

Ответить

Никита Гинце

Мразь
5

Эти батарейки для детей очень опасны при проглатывании, некоторые даже принципиально отказываются от детских игрушек с такими батарейками
В игрушках понятное дело эти батарейки запрятаны так, что без отвёртки не вскроешь
Но все равно родители очкуют

Ответить

Мразь

Никита
–5

Гиперопека над детьми - это пиздец полный. Ни к чему хорошему не приводит

Ответить

Untiy16

Мразь
4

Пусть выживает сильнейший?

Ответить

Мразь

Untiy16
0

Давайте выращивать детей в теплицах

Ответить

С H А P Р i Е

Мразь
1

Ферман не против

Ответить

Гигантский шмель

Мразь
4

Ты холодное с мягким сравниваешь)

Ответить

Мразь

Гигантс…
0

Выйди и не мешай накидывать

Ответить

Гигантский шмель

Мразь
1

Рот закрой

Ответить

Мразь

Гигантс…
0

С мамой Меглина так будешь разговаривать

Ответить

Гигантский

Мразь
1

Я и есть мама Меглина, пасть захлопни

Ответить

Мразь

Гигантс…
0

Где ты шляешься?

Ответить

Гигантский

Мразь
1

Здесь

Ответить

Мразь

Гигантс…
0

Я тебя в кровати жду

Ответить

Гигантский

Мразь
1

Ты мне неинтересен, у тебя меньше чем у Максима

Ответить

Мразь

Гигантс…
0

Справедливо

Ответить

Гигантский

Мразь
0

Рот закрой, кому сказано

Ответить

Мразь

Гигантс…
1

Закрыл

Ответить

Никита Гинце

Мразь
0

https://www.bbc.com/russian/news-50904888

Ответить

Мразь

Никита
0

Для детей вообще много чего опасного. Мы как-то играли в догонялки и мальчик вынес головой стекло. Было много швов. Давайте стекла запретим

Ответить

Мразь

Мразь
0

А ещё как-то на качельках катался, упал и рассёк бровь. Нахуй качели

Ответить

Никита

Мразь
6

Нельзя запретить качели, но можно сделать их безопасными
Нельзя запретить окна, но можно заменить их стеклопакетами и сделать из безопасней
Нельзя запретить батарейки, но можно сделать их использование безопасным
Логику понимаешь, наркоман?
Ты же в машине пристёгиваеешься, а зачем?
Ну ебнешься разок, может головой лобовое пробьешь, а может и шею свернешь
Смысла то нет в ремнях безопасности, давай их уберем

Ответить

Мразь

Никита
1

Твоя логика говно. Если ты не можешь уследить за своим ребенком - то это только твои проблемы. Нельзя сделать все безопасным. Что-то как-то мы выросли без "безопасных" качелей и прочей гиперзащиты. Да, причиняли себе вред иногда, но по итогу знали что стоит делать, а от чего и огрести можно. Растите амебок, никто не против

Ответить

Илья

Мразь
0

Если ты не можешь уследить за своим ребенком - то это только твои проблемы.

Как определить бездетного человека за 2 секунды

Ответить

Мразь

Илья
0

Как определить бездетного человека за 2 секунды

Как определить яжмамку за 1 секунду

Ответить

Никита

Мразь
0

Ты физически не сможешь уследить за ребенком, потому что ты человек а не машина
Ты можешь отвлечься, не выспаться, да просто ты можешь быть невнимательным
К сожалению люди косячат, и это нормально
Именно для того что бы такие косяки не были смертельны - придуманы такие законы
Я тоже в детстве часто получал травмы, у меня много шрамов, но мне повезло и я вырос здоровым
Но в то же время я знаю ребенка который рос со мной в одно время, но ему не повезло, и он неудачно упал с качелей сломав себе позвоночник
Я вообще боюсь себе представить какая детская смертность была в 90х

Ответить

Мразь

Никита
0

Жизнь вообще жестокая штука, знаешь ли

Ответить

Никита

Мразь
1

Конечно, согласен
Поэтому для предлагаю запретить здравоохранение, а дороги общего пользования заминировать противопехотными минами в случайном порядке
Жизнь должна быть жёсткой

Ответить

Мразь

Никита
1

Не, я бы запретил твердые покрытия, транспорт различный, деревья бы вырубил, а то падают. Электричество нахуй, в воде тонут - нахуй. Из железа вообще ничего не делать, это опасно

Ответить

Демократич

Никита
2

продолжаю твою логику :
нельзя рожать детей - они могут вырасти террористами

Ответить

Никита

Демокра…
0

Хуево продолжаешь мою логику

Ответить

Мразь

Никита
0

Я надеюсь у тебя дома нет углов, розетки закрыты и прорезиненные полы. А то мало ли что

Ответить

Bich

Мразь
0

"Аккумуляторная кислота прожгла ей пищевод и легкое, причинив девочке мучительную боль"

Ответить

Мразь

Bich
1

Давай теперь поплачем

Ответить

Morgan

Антон
0

В том числе и током.

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Ответить

Ilya Maximov

3

Батарейки прожигают насквозь кишечник ребенка. Производители не дают данные о химсоставе ТК это коммерческая тайна и врачи в результате не имеют антидота. 

Ответить

Илья Гераськин

Ilya
0

Какой антидот от кислоты? Серная кислота - вполне себе известный химсостав, например. Какой от неё антидот?

Ответить

Коричневый Орзэмэс

Илья
1

щелочь

Ответить

Sergey Michko

Ilya
0

пишут же обычно никель-кадмиевые и тп

Ответить

Свойственный украинец

0

Дети могут вскрыть всё что угодно

Ответить

Свойственный украинец

Свойственный
7

Целиком его сожрут

Ответить

Роман Олегович

Свойственный
1

Целиком меньше вероятность, что элемент питания будет замкнут, что обычно приводит к появлению веществ вызывающих ожоги и кровотечения в ЖКТ. Ты можешь сам проглотить заряженный плоский элемент питания, а потом делиться в твитторе, как умираешь от внутреннего кровотечения или болевого шока. 

Ответить

С H А P Р i Е

Свойственный
1

Патологоанатомы?

Ответить

stepan ua

3

Логично наверное, в США допустим киндер сюрприз запрещён...

Ответить

Роман Олегович

2

Добавьте объяснение выделенное цветом в статью, что заряженные литиевые плоские элементы питания при проглатывании вызывают внутренние кровотечения в ЖКТ и могут привести к смерти ребёнка в течение суток. А то айфонобляди уже начали свою хуйню фанатскую ныть. 

Ответить

Sergiy Sev

0

В Австралии небось все камни убрали, вдруг сожрут и подавятся

Ответить

Соколов Андрей

–3

ахахаха! опять обосрались

Ответить

Демократический спрей

0

стоп стоп стоп батарейка панасоник

Ответить

Украденная жизнь

Демократический
0

А какие вкуснее?

Ответить

Товарищ Колбасный

Украденная
3

Eveready с кисой. Они на ириски кис-кис похожи.

Ответить

Демократический спрей

Украденная
0

жп конечно же

Ответить

С H А P Р i Е

Демокра…
0

Жопная? Шило, что ле

Ответить

Демократический

С
1

GP

Ответить

Славянский бокал

0

Читал вчера тред на эту тему на MacRumors – и это пиздец, конечно. Такое количество #яжемать я не видел никогда. 
Интересно, эти люди прут со своим негодованием, например, к производителям термометров? Там аналогичная ситуация. Да и много где отсек батарейки не закрывается на шуруп.
Очень забавно наблюдать, как люди ведут себя так, будто бы кто-то заставляет их покупать товары Apple.

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