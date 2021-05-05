Австралийский ритейлер снял с продажи AirTag из-за угрозы безопасности детей — легко снимаемой батарейки Статьи редакции
Apple планирует обновить упаковку австралийских AirTag, туда добавят предупреждения.
Австралийская сеть магазинов Officeworks сняла с продажи маячки Apple AirTag. Об этом пишет Mashable.
СМИ предполагают, что AirTag могли нарушить новые австралийские стандарты в отношении кнопочных батареек, которые вступят в силу только в июне 2022 года, но АССС призывает поставщиков начать следовать им как можно раньше.
Согласно этим стандартам, любое устройство с батарейным отсеком должно быть сконструировано таким образом, чтобы дети не смогли его открыть. Для получения доступа к батарейке AirTag нужно только повернуть заднюю крышку маячка. Представитель Apple заявил Mashable, что AirTag разработан «в соответствии с международными стандартами безопасности детей, в том числе в Австралии»: для доступа к батарейке используется механизм push-and-turn.
О Боже мой, наверное током убьёт.
Эти батарейки для детей очень опасны при проглатывании, некоторые даже принципиально отказываются от детских игрушек с такими батарейками
В игрушках понятное дело эти батарейки запрятаны так, что без отвёртки не вскроешь
Но все равно родители очкуют
Ты холодное с мягким сравниваешь)
Рот закрой
Я и есть мама Меглина, пасть захлопни
Нельзя запретить качели, но можно сделать их безопасными
Нельзя запретить окна, но можно заменить их стеклопакетами и сделать из безопасней
Нельзя запретить батарейки, но можно сделать их использование безопасным
Логику понимаешь, наркоман?
Ты же в машине пристёгиваеешься, а зачем?
Ну ебнешься разок, может головой лобовое пробьешь, а может и шею свернешь
Смысла то нет в ремнях безопасности, давай их уберем
Твоя логика говно. Если ты не можешь уследить за своим ребенком - то это только твои проблемы. Нельзя сделать все безопасным. Что-то как-то мы выросли без "безопасных" качелей и прочей гиперзащиты. Да, причиняли себе вред иногда, но по итогу знали что стоит делать, а от чего и огрести можно. Растите амебок, никто не против
Ты физически не сможешь уследить за ребенком, потому что ты человек а не машина
Ты можешь отвлечься, не выспаться, да просто ты можешь быть невнимательным
К сожалению люди косячат, и это нормально
Именно для того что бы такие косяки не были смертельны - придуманы такие законы
Я тоже в детстве часто получал травмы, у меня много шрамов, но мне повезло и я вырос здоровым
Но в то же время я знаю ребенка который рос со мной в одно время, но ему не повезло, и он неудачно упал с качелей сломав себе позвоночник
Я вообще боюсь себе представить какая детская смертность была в 90х
Демократич
продолжаю твою логику :
нельзя рожать детей - они могут вырасти террористами
Батарейки прожигают насквозь кишечник ребенка. Производители не дают данные о химсоставе ТК это коммерческая тайна и врачи в результате не имеют антидота.
Какой антидот от кислоты? Серная кислота - вполне себе известный химсостав, например. Какой от неё антидот?
Свойственный украинец
Целиком его сожрут
Целиком меньше вероятность, что элемент питания будет замкнут, что обычно приводит к появлению веществ вызывающих ожоги и кровотечения в ЖКТ. Ты можешь сам проглотить заряженный плоский элемент питания, а потом делиться в твитторе, как умираешь от внутреннего кровотечения или болевого шока.
Добавьте объяснение выделенное цветом в статью, что заряженные литиевые плоские элементы питания при проглатывании вызывают внутренние кровотечения в ЖКТ и могут привести к смерти ребёнка в течение суток. А то айфонобляди уже начали свою хуйню фанатскую ныть.
А какие вкуснее?
Демократический спрей
жп конечно же
Читал вчера тред на эту тему на MacRumors – и это пиздец, конечно. Такое количество #яжемать я не видел никогда.
Интересно, эти люди прут со своим негодованием, например, к производителям термометров? Там аналогичная ситуация. Да и много где отсек батарейки не закрывается на шуруп.
Очень забавно наблюдать, как люди ведут себя так, будто бы кто-то заставляет их покупать товары Apple.