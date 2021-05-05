Нелегальные сервисы «дорожных айтишников» подменяют местоположение и автоматически принимают заказы, тем самым обходя ограничения, которые мешают курьерам работать.

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Курьеры Gojek Фото CNBC Indonesia

Индонезийские курьеры сервиса доставки еды Gojek уже шесть лет пользуются пиратскими приложениями, которые создали их технически подкованные коллеги. Так «дорожные айтишники» решили проблемы, с которыми долго сталкивались курьеры, из-за чего зарабатывали меньше, а уставали больше. Правда, это даёт нарушителям привилегии, которых нет у водителей, отказывающихся нарушать правила сервиса.

Gojek давно борется с нелегальными приложениями, но пока победить их не удалось. TJ пересказывает материал Motherboard.

В Индонезии Gojek — одно из самых популярных приложений для доставки еды. Водители для принятия заказов используют официальный мобильный сервис, на функционал которого постоянно жалуются. Главная проблема в том, что взять заказ могут только те курьеры, которые находятся в непосредственной близости от ресторана. Из-за этого у кафе толпятся десятки доставщиков, а в жарком климате Джакарты это особенно сложно. К тому же, заказы распределяются рандомно, а не в порядке очереди.

Толпа курьеров у ресторана Фото Риды Кадри, Motherboard

Неудобный интерфейс Gojek сподвигнул технически подкованных курьеров создать пиратские приложения, которые прозвали Tuyul — в Индонезии так называют духов, ворующих деньги. Сервисы решают большинство проблем доставщиков. Когда многие пожилые водители жаловались на слишком мелкий шрифт в приложении, «дорожные айтишники», как их позже прозвали, разработали стороннее приложении с более крупным текстом.

Другой сервис позволял курьерам автоматически принимать все приходящие заказы, чтобы не терять их. Можно было выставлять нужные фильтры, к примеру, по стоимости или расстоянию. Одно из самых популярных пиратских приложений подделывало GPS курьеров, позволяя им принимать заказы, находясь в нескольких километрах от ресторана. Приложение скачали около 500 тысяч раз.

Пиратские приложения для курьеров Gojek Скриншот Motherboard

Иногда сервисы можно было скачать прямо в Google Play, но чаще всего — с сайта, Telegram или WhatsApp. Приложения эти не бесплатные: за них приходится либо заплатить единоразово, либо продлевать ежемесячную подписку. Но водители готовы платить за то, что «гибкая и умная система облегчает им жизнь», сказал один из курьеров Motherboard.

«Дорожные айтишники» зарабатывают также на обновлениях и технической поддержке курьеров, которым нужна помощь с приложениями. Они объясняют, как установить сервисы и обходить обнаружение нелегальных систем Gojek.

Не всегда приложения лишь облегчают жизнь курьерам. Два года назад в Джакарте арестовали четверых человек, которые при помощи пиратских сервисов обманывали Goje: они будто выполняли заказы, но на самом деле просто получая сотни долларов в день за несуществующие доставки.

Пиратские сервисы позволяют водителям, которые готовы нарушать закон, получать привилегии перед теми, кто хочет работать честно. Но нарушители делают это не от хорошей жизни, рассказал изданию один из них. «Это нуждающиеся люди, которым приходится держаться за свою работу. Они делают это не для развлечения, а потому, что у них нет другого выхода», — отметил анонимный курьер.

В поддержку доставщиков некоторые водители создали сообщество «Рождённые ездить». Его активисты не поддерживают использование пиратских приложений, хотя понимают, почему многие прибегают к ним, отмечает Motherboard. Члены сообщества предлагают Gojek пойти навстречу своим работникам, разрешив брать заказы в радиусе хотя бы километра от ресторана — тогда водителям не придётся идти на хитрости.

Отчасти компания уже прислушалась к курьерам. В борьбе с нелегальными приложениями, Gojek внедрил некоторые придуманные пиратами функции в свою систему. Например, теперь водители могут автоматически получать заказы, а также фильтровать их (эту функцию, по словам курьеров, отменили).