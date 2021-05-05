Производитель называет жилет «продуктом новой эры, в котором цифровые технологии приводят к превосходной защите».

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Мотожилет Klim AI-1 в нормальном состоянии и с надутой подушкой безопасности Изображение компании Klim

Французская компания Klim пополнила свою линейку спортивной экипировки мотоциклетным жилетом AI-1 со встроенной подушкой безопасности. Его особенность в том, что за функциональность подушки взимается отдельная плата — единовременно или по подписке. Если пропустить очередной платёж, подушка безопасности перестаёт работать.

Жилеты со встроенными подушками безопасности снижают уровень травматизма мотоспортсменов. Поэтому некоторые гоночные трассы делают такие жилеты обязательной частью экипировки. В Klim решили повысить уровень защиты, внедрив в новый жилет AI-1 электронную начинку. Её задача — крайне быстро реагировать на опасные ситуации.

Сам жилет AI-1 стоит 399 долларов, и в эту сумму не входит цена подушки безопасности. Если покупатель готов заплатить ещё 400 долларов, то он может разблокировать подушку через специальное приложение. Есть и другой вариант — приобрести подписку на подушку безопасности за 12 долларов в месяц.

Представитель компании Джейсон Пламмер в интервью изданию Motherboard назвал подписку хорошим вариантом для людей, «которые не катаются круглый год».

На вопрос, как поведёт себя подушка безопасности, если обладатель жилета AI-1 попадёт в аварию, а платежи просрочены, Пламмер ответил: «тогда нет, не сработает».