Во Франции выпустили мотожилет с подушкой безопасности по подписке. При пропуске платежа подушка перестаёт надуваться Статьи редакции
Производитель называет жилет «продуктом новой эры, в котором цифровые технологии приводят к превосходной защите».
Французская компания Klim пополнила свою линейку спортивной экипировки мотоциклетным жилетом AI-1 со встроенной подушкой безопасности. Его особенность в том, что за функциональность подушки взимается отдельная плата — единовременно или по подписке. Если пропустить очередной платёж, подушка безопасности перестаёт работать.
Жилеты со встроенными подушками безопасности снижают уровень травматизма мотоспортсменов. Поэтому некоторые гоночные трассы делают такие жилеты обязательной частью экипировки. В Klim решили повысить уровень защиты, внедрив в новый жилет AI-1 электронную начинку. Её задача — крайне быстро реагировать на опасные ситуации.
Сам жилет AI-1 стоит 399 долларов, и в эту сумму не входит цена подушки безопасности. Если покупатель готов заплатить ещё 400 долларов, то он может разблокировать подушку через специальное приложение. Есть и другой вариант — приобрести подписку на подушку безопасности за 12 долларов в месяц.
Представитель компании Джейсон Пламмер в интервью изданию Motherboard назвал подписку хорошим вариантом для людей, «которые не катаются круглый год».
В случае просрочки очередного платежа (например, из-за заблокированной карты) у владельца мотожилета будет 30 дней на возобновление подписки. Иначе модуль подушки безопасности перейдёт в неактивный режим, о чём владельца уведомят специальные индикаторы, и «умный» жилет AI-1 превратится в обычную одежду.
А че нет то? Помоему очень даже заебись.
Надо спроецировать на Россию, просрочил платеж на машину - не заводится, просрочил за квартиру - отключаются все коммуникации.
То, что ты взял в аренду или кредит по факту - не твое и это надо понимать любому нормальному человеку.
Знаю что меня утопят в минусах, но по-моему идея супер охуенная.
просрочил платеж на машину
И в случайный момент руль выкручивается в сторону
Если в России просрочил платёж, тебе не отключат отопление.
Там игры с безопасностью — может, по цифрам интересная идея, но пиар негативный. Как когда кто-то в США на жизненно важные лекарства цену задирал, потому что свободный рынок.
https://meduza.io/news/2018/03/10/millioner-martin-shkreli-prigovoren-k-7-godam-za-mahinatsii-s-tsennymi-bumagami
вместо того чтобы покупать товар за 800, ты покупаешь за 400 и можешь использовать полностью за +400. Круто же.
Арбитражный украинец
И причем тут капитализм?
Гигантский шмель
В чём он не прав?
В такие ебеня можно с любым ...измом зайти. Особенно если справка из дурки на руках.
Едешь такой на мотике, до конца подписки несколько минут. В голове мысль "надо срочно во что-нибудь въебаться, чтоб не быть долбоебом заплатившим зря".
Через неделю появится прошивка от Васяна, убирающая подписку и активирующая скрытый MP3-плеер.
Забавно - устройство, в работе которого важна каждая доля секунды, какая-то часть времени тратится на проверку лицензии.
Прям представил, как в зоне медленного интернета райдер шмякается о землю, лежит, стонет, и тут проходит проверка оплаты подписки и подушка наконец-то открывается.
Потерять клиента из-за просрочки платежа нафига?
Речь о небольшой просрочке платежа тут как бы наооборот удерживать нужно. А так подушка не сработала клиент 100% потерян без возможности возврата.
В принципе они дают 30 дней — наверное, моргать будет. Но кто-то взломает точно (не ждать же официальных обновлений для жилета).
Продают и продают, молодцы и всё такое. Но кто покупает?
Я б купил с удовольствием, но цена пока кусается, поэтому довольствуюсь классической экипировкой.
Значит надо заблаговременно об этом позаботиться. Твоя безопасность - в первую очередь твои проблемы.
При пропуске платежа подушка перестаёт надуваться
Лучше бы они секс-куклу такую выпустили, было бы гораздо ликвиднее, и никаких моральных проблем
Надо давать шанс на возвращение. Допустим, человек просрочил платеж, но до этого несколько месяцев исправно платил. Тогда жилет сработает 1 раз бесплатно.
Если клиент выжил, то он будет благодарен и «осведомлен» о важности платить вовремя.
Но в целом концепция монетизации жуткая.
купить, оплатить подписку на месяц, сильно стукнуть, надеть и кататься так
profit
Ты и на машине всегда с открытой подушкой безопасности ездишь, да?
Ты плохо понимаешь что это и для чего. Видимо не мотоциклист.
Смысл в том, что при ударе весь твой ливер подвергается как можно меньшей нагрузке. Разумеется шлем тоже должен быть хорошим, это даже первостепенно.
Хуйня просуществует ровно до первой смерти/повреждений, полученных из-за того что их параша не сработала заглючив. Нельзя в средства безопасности встраивать дополнительные ограничители и условия, это обесценивает саму суть таких устройств и делает их потенциально опасными.
Думаю их быстро засудят при первом же несрабатывании даже при отсутствии подписки.