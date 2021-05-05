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Технологии
Никита Логинов

Во Франции выпустили мотожилет с подушкой безопасности по подписке. При пропуске платежа подушка перестаёт надуваться Статьи редакции

Производитель называет жилет «продуктом новой эры, в котором цифровые технологии приводят к превосходной защите».

48 48 комментариев
3118 просмотров
Мотожилет Klim AI-1 в нормальном состоянии и с надутой подушкой безопасности Изображение компании Klim

Французская компания Klim пополнила свою линейку спортивной экипировки мотоциклетным жилетом AI-1 со встроенной подушкой безопасности. Его особенность в том, что за функциональность подушки взимается отдельная плата — единовременно или по подписке. Если пропустить очередной платёж, подушка безопасности перестаёт работать.

Жилеты со встроенными подушками безопасности снижают уровень травматизма мотоспортсменов. Поэтому некоторые гоночные трассы делают такие жилеты обязательной частью экипировки. В Klim решили повысить уровень защиты, внедрив в новый жилет AI-1 электронную начинку. Её задача — крайне быстро реагировать на опасные ситуации.

Сам жилет AI-1 стоит 399 долларов, и в эту сумму не входит цена подушки безопасности. Если покупатель готов заплатить ещё 400 долларов, то он может разблокировать подушку через специальное приложение. Есть и другой вариант — приобрести подписку на подушку безопасности за 12 долларов в месяц.

Представитель компании Джейсон Пламмер в интервью изданию Motherboard назвал подписку хорошим вариантом для людей, «которые не катаются круглый год».

На вопрос, как поведёт себя подушка безопасности, если обладатель жилета AI-1 попадёт в аварию, а платежи просрочены, Пламмер ответил: «тогда нет, не сработает».

В случае просрочки очередного платежа (например, из-за заблокированной карты) у владельца мотожилета будет 30 дней на возобновление подписки. Иначе модуль подушки безопасности перейдёт в неактивный режим, о чём владельца уведомят специальные индикаторы, и «умный» жилет AI-1 превратится в обычную одежду.

#спорт #безопасность

48 48 комментариев
15
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48 комментариев
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Международный корабль

33

Капитализм, счастье, заебись.

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Lorne Malvo

Международный
12

А че нет то? Помоему очень даже заебись. 
Надо спроецировать на Россию, просрочил платеж на машину - не заводится, просрочил за квартиру - отключаются все коммуникации. 
То, что ты взял в аренду или кредит по факту - не твое и это надо понимать любому нормальному человеку.
Знаю что меня утопят в минусах, но по-моему идея супер охуенная.

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Dmitry Teplyakov

Lorne
6

просрочил платеж на машину

И в случайный момент руль выкручивается в сторону

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Sergey Michko

Lorne
1

Если в России просрочил платёж, тебе не отключат отопление.

Там игры с безопасностью — может, по цифрам интересная идея, но пиар негативный. Как когда кто-то в США на жизненно важные лекарства цену задирал, потому что свободный рынок.

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Sergey Michko

Sergey
0

https://meduza.io/news/2018/03/10/millioner-martin-shkreli-prigovoren-k-7-godam-za-mahinatsii-s-tsennymi-bumagami

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Артур Мудрик

Международный
3

вместо того чтобы покупать товар за 800, ты покупаешь за 400 и можешь использовать полностью за +400. Круто же.

Ответить

Ivan

Международный
1

как раз рыночек порешает и это недоразумение сгинет к х*ям

Ответить

Арбитражный украинец

Международный
0

И причем тут капитализм?

Ответить

Гигантский шмель

Арбитражный
0

В чём он не прав?

Ответить

Твой Полиомелит

Гигантс…
0

В такие ебеня можно с любым ...измом зайти. Особенно если справка из дурки на руках.

Ответить

Астралопетух

15

Едешь такой на мотике, до конца подписки несколько минут. В голове мысль "надо срочно во что-нибудь въебаться, чтоб не быть долбоебом заплатившим зря".

Ответить

Alexey Therm

Астралопетух
0

))))) 

Ответить

Пространственный спрей

9

У премиум подписки скорость и объем надувания больше

Ответить

Spid3r

7

Через неделю появится прошивка от Васяна, убирающая подписку и активирующая скрытый MP3-плеер.

Ответить

Spid3r

Spid3r
2

Но добавляющая баги, вроде внезапного надувания посреди поездки.

Ответить

Окружающий фитиль

6

Если пропустить очередной платёж, подушка безопасности перестаёт работать.

Зачем французы экранизируют начало "Налога на добавленную смерть"?

Ответить

Иван Клюхин

4

Там ещё никто не догадался кардиостимуляторы по подписке выпускать?

Ответить

Sergey Michko

3

Jailbreak saves lives 

Ответить

aliftin

3

Забавно - устройство, в работе которого важна каждая доля секунды, какая-то часть времени тратится на проверку лицензии. 

Ответить

John Johnson

aliftin
0

Прям представил, как в зоне медленного интернета райдер шмякается о землю, лежит, стонет, и тут проходит проверка оплаты подписки и подушка наконец-то открывается.

Ответить

Andrey Dolg

2

Потерять клиента из-за просрочки платежа нафига?

Ответить

Никита Логинов

Andrey
2

А зачем им неплатёжеспособные клиенты

Ответить

Andrey Dolg

Никита
3

Речь о небольшой просрочке платежа тут как бы наооборот удерживать нужно. А так подушка не сработала клиент 100% потерян без возможности возврата.

Ответить

Sergey Michko

Andrey
1

В принципе они дают 30 дней — наверное, моргать будет. Но кто-то взломает точно (не ждать же официальных обновлений для жилета). 

Ответить

Украденная жизнь

2

Продают и продают, молодцы и всё такое. Но кто покупает?

Ответить

Lorne Malvo

Украденная
1

Я б купил с удовольствием, но цена пока кусается, поэтому довольствуюсь классической экипировкой.

Ответить

Ху Эмай

2

Зачем мотоциклистам жилет для спасения на воде?

Ответить

Удивительный микрофон

2

Я правильно понимаю, что обезопасив мотоциклистов тем самым они поднимут цены на пельмени и котлеты?

Ответить

Экспертный звук

1

А если банковская ошибка? Или владелец столкнулся с финансовыми трудностями? 

Ответить

Lorne Malvo

Экспертный
3

Значит надо заблаговременно об этом позаботиться. Твоя безопасность - в первую  очередь твои проблемы.

Ответить

Никита Логинов

Экспертный
0

Компании не нужны неудачники!

Ответить

Новенький пёс_анон

Экспертный
0

Можешь оплатить фул прайс и не переживать

Ответить

Argumenta Ambigua

1

Ожидаемо, жизнь по подписке

Ответить

Алексей Иванов

1

При пропуске платежа подушка перестаёт надуваться

Лучше бы они секс-куклу такую выпустили, было бы гораздо ликвиднее, и никаких моральных проблем

Ответить

Ozabot

1

Надо давать шанс на возвращение. Допустим, человек просрочил платеж, но до этого несколько месяцев исправно платил. Тогда жилет сработает 1 раз бесплатно.
Если клиент выжил, то он будет благодарен и «осведомлен» о важности платить вовремя.
Но в целом концепция монетизации жуткая.

Ответить

FOX

0

купить, оплатить подписку на месяц, сильно стукнуть, надеть и кататься так
profit

Ответить

Lorne Malvo

FOX
0

Ты и на машине всегда с открытой подушкой безопасности ездишь, да?

Ответить

FOX

Lorne
0

это не подушка, дутая куртка

Ответить

Lorne Malvo

FOX
1

Ты плохо понимаешь что это и для чего. Видимо не мотоциклист.

Ответить

FOX

Lorne
0

Видимо да

Ответить

Grn Wlf

Lorne
0

Не мотоциклист, но ведь самое уязвимую часть тела - голову, не защищает. И в чем смысл?

Ответить

Lorne Malvo

Grn
0

Смысл в том, что при ударе весь твой ливер подвергается как можно меньшей нагрузке. Разумеется шлем тоже должен быть хорошим, это даже первостепенно.

Ответить

Гигантский шмель

0

Хуйня просуществует ровно до первой смерти/повреждений, полученных из-за того что их параша не сработала заглючив. Нельзя в средства безопасности встраивать дополнительные ограничители и условия, это обесценивает саму суть таких устройств и делает их потенциально опасными.

Ответить

Dmitriy Vadimovich

0

Деньги за воздух, кайф

Ответить

Anton Avdusin

0

Думаю их быстро засудят при первом же несрабатывании даже при отсутствии подписки. 

Ответить

Павел Макров

0

Киберпанк подъехал
Уже отложил бабки на страховой полис от траума тим

Ответить

Грузовой торшер

0

Производитель называет жилет «продуктом новой эры...

старая добрая жадность

Ответить

Новенький пёс_анон

0

А что, никто из комментаторов-шутников не прочитал, что можно вместо подписки заплатить 400 баксов, и никаких проблем не будет?

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