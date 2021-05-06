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Технологии
Никита Логинов

Инженеры создали из шёлка экологически чистую искусственную кожу, которую можно печатать на 3D-принтере Статьи редакции

Изделия из «шёлковой» кожи полностью перерабатываются в исходное сырьё.

10 10 комментариев
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Кошелёк из новой «шёлковой» кожи Фото Университета Тафтса

Специалисты Университета Тафтса создали из волокон шёлка кожеподобный материал, из которого можно печатать одежду и аксессуары на 3D-принтере. Изделия из нового материала полностью разлагаются на чистые и безопасные органические вещества, либо перерабатываются в исходное сырьё.

Кожа — мягкий и гибкий, но при этом прочный и долговечный материал, спрос на который растёт из года в год. Её используют для изготовления одежды, обуви, аксессуаров, мебели, переплётов для книг. Но производство кожи имеет как минимум две проблемы:

  • этическая — на изготовление кожи идут шкуры коров, быков, овец и прочих животных, как взрослых, так и молодых;
  • экологическая — животноводство порождает массу выбросов углерода и метана в атмосферу.

Инженеры Университета Тафтса предлагают решить эти проблемы кардинальной сменой сырья — вместо шкур животных они использовали для изготовления кожи шёлковые волокна. Производство шёлка не сопровождается парниковыми выбросами и не приводит к смерти животных.

Для этого инженеры размешали волокна коконов тутового шелкопряда в специальной суспензии, которая разложила волокна до базовых белков. Эти белки объединили с пластификатором и загустителем, в результате чего получился гибкий и мягкий материал. Прочность ему придали добавлением хитозана — одного из компонентов раковин моллюсков.

Полученный материал, по словам инженеров, полностью аналогичен натуральной коже. Его можно сгибать, растягивать, протыкать и сшивать, а также заправлять в 3D-принтер и сразу печатать нужные изделия. С помощью 3D-принтера «шёлковой» коже можно задать желаемую текстуру поверхности, с узорами или без них.

Ненужные изделия из новой кожи можно переработать обратно в исходное сырьё, разложив их в упомянутой выше суспензии. Но даже если изделие из «шёлковой» кожи просто выбросить на свалку — оно распадётся на экологически чистые и безопасные белки.

#экология #биология #новости

10 10 комментариев
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Умерший череп

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Эээ в смысле теперь шкуры съеденных коров не нужны? Теперь их нужно утилизировать? А это не породит массу выбросов чего-нибудь вредного в атмосферу, как и производство специальной суспензии? А моллюски не против, что их хитозан добавляют в белки шёлка? А тутовый шелкопряд как к новшеству относится?

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С H А P Р i Е

Умерший
3

*тутошний

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Старший кран

Умерший
2

Тоже интересно, если искусственно выращивать мясо, кожу и другие продукты, которые получаются из животных, не превысят ли сторонние расходы материалов и побочный совокупный вред такой вред от выращивания и забоя коровы.

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Никита Логинов

Умерший
1

Это хорошие вопросы!

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умный человек

Умерший
1

шкуры размельчат и сделают бургеры из стопроцентной говядины

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Раненый хичхакер

3

производство кожи имеет как минимум две проблемы:

этическая — на изготовление кожи идут шкуры коров, быков, овец и прочих животных, как взрослых, так и молодых;

окей но их вроде на специальных фермах специально для этого и выращивают. я конечно понимаю что сегодня модно проявлять пожалейку даже к крупному рогатому скоту, но надо же меру знать

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Никита Логинов

Раненый
3

 их вроде на специальных фермах специально для этого и выращивают

Да, но эмпатия такая эмпатия :)

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Старший кран

Раненый
2

Ну и наверняка большинство кожи идет как побочный продукт производства мяса, не то чтобы остальная туша зря пропадает.

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С H А P Р i Е

2

Мне грибная кожа больше зашла

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Украденная жизнь

1

Можно было со стразами, но и так сойдёт.

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