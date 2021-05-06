Изделия из «шёлковой» кожи полностью перерабатываются в исходное сырьё.

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Кошелёк из новой «шёлковой» кожи Фото Университета Тафтса

Специалисты Университета Тафтса создали из волокон шёлка кожеподобный материал, из которого можно печатать одежду и аксессуары на 3D-принтере. Изделия из нового материала полностью разлагаются на чистые и безопасные органические вещества, либо перерабатываются в исходное сырьё.

Кожа — мягкий и гибкий, но при этом прочный и долговечный материал, спрос на который растёт из года в год. Её используют для изготовления одежды, обуви, аксессуаров, мебели, переплётов для книг. Но производство кожи имеет как минимум две проблемы:

этическая — на изготовление кожи идут шкуры коров, быков, овец и прочих животных, как взрослых, так и молодых;

экологическая — животноводство порождает массу выбросов углерода и метана в атмосферу.

Инженеры Университета Тафтса предлагают решить эти проблемы кардинальной сменой сырья — вместо шкур животных они использовали для изготовления кожи шёлковые волокна. Производство шёлка не сопровождается парниковыми выбросами и не приводит к смерти животных.

Для этого инженеры размешали волокна коконов тутового шелкопряда в специальной суспензии, которая разложила волокна до базовых белков. Эти белки объединили с пластификатором и загустителем, в результате чего получился гибкий и мягкий материал. Прочность ему придали добавлением хитозана — одного из компонентов раковин моллюсков.

Полученный материал, по словам инженеров, полностью аналогичен натуральной коже. Его можно сгибать, растягивать, протыкать и сшивать, а также заправлять в 3D-принтер и сразу печатать нужные изделия. С помощью 3D-принтера «шёлковой» коже можно задать желаемую текстуру поверхности, с узорами или без них.