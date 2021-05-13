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Технологии
Никита Логинов

«Мой путь к успеху — не строить планов и позволить людям работать за тебя»: главное из интервью с создателем Linux Статьи редакции

Как Линус Торвальдс 30 лет назад создал систему, ставшую основой современного интернета.

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Линус Торвальдс, создатель Linux Фото Washington Post

В 1991 году финский студент Линус Торвальдс выложил в интернет исходный код самодельной операционной системы. Эту систему он создавал как более удобную замену системе Minix, и начал с эмулятора терминала — программы, в которую можно вводить текстовые команды. Торвальдс считал свою систему «простым хобби», которое не собирается превращаться во что-то «большое и профессиональное».

Сейчас, почти тридцать лет спустя, операционная система Linux господствует на встроенных системах, серверах и суперкомпьютерах. Сам Линус Торвальдс стал гражданином США и одним из самых влиятельных людей в области IT. Он продолжает руководить разработкой Linux и другого своего успешного продукта — системы управления версиями Git.

В преддверии тридцатилетия Linux топ-менеджер компании Tag1 Джереми Эндрюс расспросил Линуса Торвальдса о прошлом и будущем Linux, о его жизни в Финляндии и США, о дальнейших планах. TJ собрал самые интересные моменты интервью, которое доступно в двух частях на сайте компании.

Когда вы поняли, что Linux стал чем-то большим, чем «просто хобби»?

Я понял это довольно быстро, в конце 1991 года, и уж точно — к началу 1992 года. Может, это звучит странно и смешно, потому что у Linux тогда было всего несколько сотен пользователей. Но для меня переломный момент наступил, когда я увидел, что люди действительно используют мою систему и заинтересованы в ней. Они стали присылать свои патчи (изменения кода), и с той поры Linux зажил своей жизнью.

Изначально я делал Linux так, чтобы он был удобен лично мне. Взять, например, лицензию. Сначала она гласила что-то вроде «вы можете распространять исходный код системы, но не за деньги». Просто потому, что Unix был слишком дорогим для меня, тогдашнего студента, а я хотел, чтобы люди могли свободно получить мою систему и повозиться с ней.

Позже я познакомился с людьми, которые хотели бы распространять Linux среди своих знакомых и друзей, но при этом хотя бы отбить затраты на дискеты. И я понял, что важнее правило «вы можете распространять исходный код системы», чем «не за деньги». Поэтому я сменил лицензию на GPL 2.0, которая не запрещает зарабатывать деньги на программах с открытым кодом.

По сравнению с тем, что было в самом начале, всё остальное видится мне второстепенным. Да, потом были крупные события вроде прихода IBM, портирования Oracle DB, выхода Red Hat на биржу, взлёта популярности Android, который основан на ядре Linux. Но для меня всё это было уже не так значимо, как осознание факта, что люди, которых я даже не знаю, используют Linux.

Компания Red Hat — крупнейший производитель ПО на базе Linux, недавно была поглощена IBM Фото Red Hat

У вас бывают сожаления насчёт выбранной лицензии или того, что другие люди и компании зарабатывают столько денег на том, что вы создали?

Нет, ничего подобного. Главное — у меня всё хорошо. Я не безумно богат, но мне хорошо платят, и при этом я делаю то, что мне нравится. Свой рабочий график я формирую сам. В общем, никаких страданий.

И что не менее важно — я полностью уверен, что лицензия сыграла важную роль в успехе Linux, да и Git тоже. По-моему, причастные к проекту становятся немного счастливее, когда знают, что все они равны между собой, и что лицензия никого не ставит в особое положение.

Но двойное лицензирование, когда программу можно использовать и свободно, и в коммерческих целях, создаёт определённые трудности. Часть сообщества, которая занимает сторону открытого кода, ощущает себя «вторым классом». Кроме того, двойная лицензия порождает много возни с документами. Всё это вызывает трения внутри проекта.

С другой стороны, я видел достаточно проектов под лицензиями вроде BSD и MIT, которые фрагментировались, как только вырастали до какой-то коммерческой значимости. Компании просто закрывали код своих частей от других участников проекта.

Так что GPL 2.0, по-моему, даёт идеальный баланс между равноправием и коммерцией. Вы получаете столько, сколько вкладываете. Да, вы можете «выжимать» проект, будучи простым пользователем, и это нормально. Но так вы не сможете его контролировать. Если у вас какие-то особые требования, единственный способ удовлетворить их — участвовать в проекте.

То, что каждый может создать свою ветку, многих беспокоило, но я думаю, что это не слабость, а сила Linux. Кажется странным, но именно это позволяет Linux избегать фрагментации. Мы всегда считали создание других веток Linux чем-то естественным — и столь же естественным считаем брать хороший код из этих веток, чтобы включить его в нашу, основную ветку.

Как проходит ваш обычный день? Сколько времени вы тратите на написание кода? Как совмещаете личную жизнь с разработкой Linux?

Я пишу очень мало кода, и уже давно. Код я пишу, как правило, для того, чтобы наглядно показать решение какой-либо проблемы во время обсуждения разработки Linux. То есть, большая часть моего кода это что-то вроде «посмотрите, как насчёт того, чтобы сделать это вот так». В абстрактных технических дискуссиях очень легко увязнуть, поэтому лучший способ решить проблему — предложить конкретное решение в виде фрагмента кода.

Вся моя настоящая работа — это чтение и написание электронных писем. То есть, в основном, это общение, а не программирование. Общение с журналистами и техноблогерами я считаю частью своей работы — пусть оно не так важно, как технические дискуссии, но тоже занимает немало времени.

Конечно, я и код проверяю, но если честно — обычно до меня он уже проверен несколькими людьми. Так что я больше смотрю не на сам код, а на его комментарии и его историю. Если же речь идёт о коде, который написан моими самыми давними коллегами, то я даже на комментарии не смотрю. Эти люди долгое время успешно поддерживают свои подсистемы, и я не собираюсь заниматься микроменеджментом.

В общем, моя работа это быть на месте, быть точкой притяжения, быть человеком, который управляет разработкой Linux и двигает эту разработку. То есть, это больше обслуживание программного продукта, чем написание кода для него.

Как обустроена ваша рабочая среда? Какое «железо» используете?

В моей комнате жалюзи на окнах всегда закрыты, потому что мне не нравится яркий свет солнца. Так что никаких красивых видов из окна — только весьма грязный стол с двумя 4k-мониторами и мощным системным блоком внизу. Ну и пара ноутбуков для тестирования и поездок.

И я хочу работать в тишине. Меня изводил шум механических дисков, так что я ещё лет десять назад отправил их в мусорку и поставил SSD взамен. Шумные процессорные кулеры для меня тоже недопустимы.

Всю работу я делаю в эмуляторе терминала, но я не использую vi. Я пользуюсь мерзостью под названием micro-emacs, которая не имеет ничего общего с GNU Emacs, за исключением нескольких комбинаций клавиш. Я привык к нему в Хельсинкском университете, когда был юнцом, и уже не смог переучиться на что-то другое. Хотя сильно чувствуется, что этот антикварный мусор был написан в 80-х годах и заброшен в середине 90-х.

В целом, моя рабочая среда довольно проста: несколько открытых эмуляторов терминала и веб-браузер с электронной почтой. Я люблю просторные рабочие столы, потому что привык к большим окнам терминала, да ещё открываю сразу несколько окон бок о бок. Поэтому — два монитора с разрешением 4k.

В ноябре прошлого года вас впечатлили новые процессоры Apple ARM64 (M1). Может ли быть такое, что Linux будет работать на Apple MacBook? Станете ли вы им пользоваться?

Я слежу за этой работой время от времени, но пока рано о чём-либо говорить. Поддержку этого оборудования, может быть, и включат в Linux следующей версии, но это будет только начало. Проблема не в ARM64, а в драйверах для графического процессора и SSD. Сейчас некоторые базовые функции уже работают, но не делают ничего полезного. Так что потребуется время.

Но вообще, улучшилось не только оборудование Apple — вся экосистема ARM64 сильно выросла, а ARM-ядра превратились из насмешки во что-то конкурентное, как минимум в серверном сегменте. Процессоры Amazon Graviton2 и Ampere Altra — это намного лучше того, что предлагали ещё несколько лет назад.

Я уже лет десять жду рабочую станцию на ARM, и таковой всё ещё нет, но она явно стала намного ближе. Нет, не десять лет, а намного дольше. Я ещё подростком хотел компьютер Acorn Archimedes на процессоре ARM, но смог купить только Sinclair QL с процессором Motorola 68008, а потом — машину на Intel 386.

Так что рабочий компьютер на ARM я хочу уже многие десятилетия, но такие компьютеры всё ещё проигрывают по отношению цены к производительности. Надеюсь, в не слишком далёком будущем всё изменится.

Первый личный компьютер Торвальдса Sinclair QL подключался к обычному телевизору Фото Medium

Есть ли в Linux что-то неоптимальное, что нужно полностью переписать? Ядру уже почти 30 лет, за это время языки, технологии, оборудование сильно поменялись.

На самом деле, мы хорошо умеем переделывать вещи, если это нужно, даже если требуется переписать что-то полностью. Так что всё, что могло стать катастрофой в Linux, уже давно переписано. Да, у нас там изрядное количество слоёв совместимости, но в целом — ничего ужасного. И я не уверен, что эти слои исчезли бы при переписывании. Я считаю, что возможность запускать старые программы на новых версиях Linux очень важна.

Есть ещё устаревшие драйверы, которые настолько заброшены, что их даже вычистить некому. Теоретически, они могут вызвать ужасные проблемы, но пока проблем нет — всем плевать. Когда же проблемы появляются, мы активно удаляем устаревший бесхозный код. За последние годы мы удалили множество старых драйверов и даже процессорных архитектур.

Мне кажется, единственная разумная причина для переписывания Linux — это если появится некий сценарий использования, в который Linux не впишется из-за своей масштабности и сложности. Потому что Linux очень сильно разросся.

А что насчёт того, чтобы переписать Linux на Rust — языке, который специально создали для максимальной производительности и безопасности?

Посмотрим. Не думаю, что Rust вытеснит С из самой сердцевины ядра, но отдельные драйверы и подсистемы драйверов — почему нет? Может быть, и файловые системы тоже. Так что Rust не замена С, а скорее, дополнение к нему там, где это имеет смысл.

Конечно, драйверы это чуть ли не половина кода Linux, так что простор для деятельности большой, но я не думаю, что кто-то захочет переписать всю эту массу кода на Rust. Скорее, некоторые люди будут писать новые драйверы сразу на Rust, да несколько уже имеющихся драйверов перепишут на Rust, если это будет оправданно.

Но сейчас люди больше пробуют Rust и играют с ним, чем делают что-то большее. Преимущества этого языка известны, но есть и сложности, поэтому я очень хочу посмотреть на деле, что окажется весомее — достоинства или недостатки.

Есть ли какие-то части Linux, которыми вы гордитесь?

Наиболее выдающиеся части, на которые я обычно обращаю внимание, это виртуальная файловая система (VFS, абстракция над любыми файловыми системами) и подсистема виртуальной памяти. Первая хороша тем, что Linux делает многие базовые вещи вроде поиска файлов намного лучше других операционных систем. Вторая — тем, что Linux поддерживает более 20 компьютерных архитектур, и этот код во многом унифицирован.

Впрочем, у разных разработчиков разные мнения. Кто-то в восторге от планировщика процессов. Другим нравятся драйверы оборудования, которых у нас очень много. Ну, а лично мне больше всего нравятся VFS и подсистема виртуальной памяти.

Многие даже недооценивают сложность этих подсистем. Люди просто работают с файлами и воспринимают это как должное. Но на самом деле, эти вещи очень сложно сделать по-настоящему хорошо. Ведь едва ли не все программы постоянно обращаются к файлам, и это критический для производительности момент.

Файловая подсистема должна по максимуму использовать многоядерность, а это влечёт кучу проблем с блокировками. Все эти функции настолько важны, что их приходится реализовывать на уровне VFS. Ядро Linux поддерживает более 20 реальных файловых систем вроде Ext4, NTFS, XFS и прочих, и если дать им самим реализовывать базовые функции вроде поиска файлов — будет полная катастрофа.

VFS справляется со всем этим по-настоящему хорошо даже на системах с тысячами процессорных ядер, и при этом обходится минимальным количеством блокировок. А там, где не обойтись без блокировок — VFS использует уникальные подходы вроде механизма блокировки со счётчиком ссылок, который разработали специально для Linux VFS.

Так что в этом Linux не просто лучше других операционных систем, а превосходит на голову. Ничто другое даже близко не сравнится.

Как управляющий таким крупным проектом — что вы можете посоветовать другим людям, чтобы они могли успешнее управлять своими проектами?

Трудно сказать, потому что я сам точно не знаю, в чём вообще ключ к успеху. Да, Linux оказался очень успешным, и очевидно, что Git тоже хорошо стартовал, но какую-то глубинную причину этого успеха мне всегда было трудно выделить. Может, мне просто повезло?

Если же отвлечься от глобальных вопросов и спуститься на землю, то я, пожалуй, могу дать пару советов. Первое: вы всегда должны быть на месте. Вы должны быть рядом с другими людьми, с разработчиками, и должны быть рядом с ними всё время. Вы столкнётесь с техническими проблемами и вы будете работать с людьми, у которых самые разные взгляды на решение этих проблем. Но технические проблемы — это самая лёгкая часть.

Хуже то, что вам придётся иметь дело с людьми, которые вам не нравятся, или которым не нравитесь вы. И вы не сможете уладить такой конфликт простым сравнением кода, потому что работа с людьми это не работа с кодом. Иногда люди просто не ладят друг с другом. У всех бывают плохие дни, но в эти дни вам тоже придётся работать.

Это не значит, что вы не сможете сделать перерыв. Я постоянно делаю перерывы. Если я расстраиваюсь, я просто иду читать книжку или делаю что-то в этом роде. Пытаться работать, когда вы расстроены — не лучший вариант. Я так делал — и я злил и обижал людей своими резкими замечаниями. Теперь я просто пытаюсь отслеживать своё плохое настроение и вовремя уходить из-за компьютера.

Линус Торвальдс упрекает компанию Nvidia в плохой помощи разработчикам Linux Скриншот с видеозаписи конференции

Другой важный момент — вы должны быть открытыми. Не только в обсуждениях проблем, но и в принятии решений других людей. Ни к чему иметь слишком чёткое и твёрдое представление о том, что и как нужно делать. Наверное, одной из причин успеха Linux было как раз то, что у меня не было такого чёткого плана. Поэтому люди и компании легко вливались в разработку и развивали Linux.

Не менее важно быть честным. Не нужно играть в политику за спинами людей. Открыто говорите о своих мотивах, о том, что вы делаете и почему. Вам не нужно нравиться всем, и все не должны нравиться вам, но если вы все открыто обсуждаете рабочий процесс — вы начинаете доверять друг другу, а это главное.

Наконец, вы должны научиться «отпускать контроль». Я отлично помню, как в первое время я тщательно изучал патчи, которые присылали мне люди, и я не вносил их в Linux, а писал их аналоги с нуля, и вносил в Linux уже свой код. Так мне было комфортнее.

Оказалось, делал я это напрасно. Я довольно быстро перестал этим заниматься благодаря своей лени. Вместо этого я научился быстро просматривать патчи и вносить их в Linux. А также находить людей, которым можно доверять — как раз для того, чтобы не контролировать их.

Вы занимаетесь своим делом уже 30 лет, это большой срок. А что насчёт будущего? Каким вы видите Linux через 30 лет, и кем вы видите себя?

Вот на этот вопрос я совсем не могу ответить — просто потому, что у меня нет никакого 30-летнего плана. У меня нет даже пятилетнего плана. Если честно, я планирую не дальше, чем на один-два выпуска — то есть, всего на несколько месяцев вперёд.

Как инженер, я твёрдо уверен, что детали имеют значение. Более того — детали это чуть ли не единственное, что имеет значение. Если вы справитесь с деталями — всё остальное приложится.

Да, я уверен, что философия Unix, особенно в той части, где «всё есть файл» — правильна. Но такие абстрактные, высокоуровневые концепции хороши только как ориентир. Они не могут быть абсолютным правилом. Реальность слишком сложна и подчас уродлива, чтобы хорошо вписываться в красивые высокопарные концепции.

Так что я следую инженерным путём — смотрю на то, что происходит сейчас, смотрю на текущие проблемы и не увлекаюсь планированием будущего. На последнюю часть вашего вопроса я могу ответить так: вижу себя тем же, кто я сейчас. Мне нравится то, что я делаю, и пока я полезен проекту — я буду рядом.

Линус Торвальдс (слева) в 2020 году на саммите в Европе Фото Мэтта Эсэя

Что привело вас в США? Вы скучаете по Финляндии? Хотели бы вернуться?

Я перебрался в США в 1997 году, отчасти это было вызвано тем, что я был молод и получил хорошее предложение от стартапа, который занимался интересными вещами с процессорами Intel 386 — то есть, с тем, что я прекрасно знал.

В Финляндии тоже был сильный сектор высоких технологий, но он был связан с мобильными телефонами — тогда ещё процветала Nokia. А меня мобильные телефоны не интересовали, потому что тогда это были действительно телефоны, а не карманные компьютеры, как сейчас. Так что США показались мне интересным вариантом, и я переехал с женой и 10-месячной дочерью.

Переезжать в другую страну, имея на руках маленького ребёнка — не самое разумное решение. Но мы были молоды, следовали подходу «эй, давай попробуем!» — и у нас всё получилось. До сих пор помню тот февраль, когда мы улетели из Хельсинки при температуре −20 °C и вышли из самолёта в Сан-Франциско при 21 °C тепла.

Это было интересно. Сейчас я иногда скучаю по Финляндии, по некоторым её аспектам. Система образования в США — катастрофа. Чтобы получить хорошую школу, вы должны переехать в нужный район. А потом заплатить безумные деньги за хороший вуз. Это позор. То же самое и с системой здравоохранения. А политический климат в США превратился из «чуть странного» в прямо-таки пугающий. В Финляндии же всё «просто работает».

Думали ли мы о том, чтобы вернуться? Да, несколько раз. Сначала — когда дети пошли в школу. Затем — когда они пошли в старшую школу. А потом — когда показалось, что Трампа переизберут.

Меня беспокоит политическая система США в целом, а американские национализм и шовинизм печалят и пугают. Особенно, когда они проявляются у людей, которые понятия не имеют, о чём говорят, и которые никогда не жили за пределами страны.

США — во многом прекрасная страна, и это очень разнообразная страна. Здесь много разных людей и культур, очень разная природа, и мне это нравится. Из-за этого мне было бы, наверное, трудно вернуться в Финляндию. Финляндия — очень хорошая, разумная и безопасная страна, но она слишком маленькая и однородная.

Но вот это «ура, Америка — номер один!» от необразованных людей сильно раздражает. Поймите меня правильно — национализм есть везде, даже в Европе, даже в Финляндии. Но его американская версия кажется особенно токсичной. Честно говоря, это одна из причин, почему я живу на западном побережье. Орегон в основном очень либерален, и в моём районе не увидеть флагов Конфедерации.

Впрочем, США меняются — даже за те 25 лет, что мы тут живём, Штаты серьёзно изменились. Сильно упала религиозность, хотя, конечно, многое зависит от того, где вы живёте. Государство отказалось от многих репрессивных политик — легализованы однополые браки, фактически остановлена война против наркотиков. Так что в целом я настроен оптимистично.

Какие у вас интересы и хобби, кроме разработки Linux?

Ну, я много читаю — ничего серьёзного, как правило, случайная научная фантастика и фэнтези, которые легко забываются. Но есть и пара вещей, к которым я регулярно возвращаюсь. Например, «Дюна» — её я перечитываю примерно раз в десяток лет. Она прошла испытание временем, в отличие от произведений Хайнлайна, от которых меня сейчас просто передёргивает.

Вообще, у меня довольно обычная семейная жизнь. У меня трое дочерей, но они уже выросли и практически «выпорхнули из гнезда». Только младшая ещё учится в колледже и приедет домой на лето. Средняя — в аспирантуре и приехать не сможет, а старшая работает на другом конце страны.

Так что сейчас моя семья это жена, две наши собаки и кошка. Я уже получил первую дозу вакцины, вторую получу через пару недель, и надеюсь, что через несколько месяцев смогу вернуться ко второму своему хобби — подводному плаванию с аквалангом.

Линус Торвальдс во время дайвинга Фото Linux Foundation

#интервью #компьютеры #linux #мнения #сша

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Склонный томагавк_два

4

@лесточик тут опять красноглазики прогони их скорее

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Склонный томагавк_два

Склонный
7

не рвитесь блять

Ответить

Алиса Барышман

Склонный
2

Вернись в нулевые, красноглазики там остались.

Ответить

AttentiveMilk

Алиса
4

Сфоткай глаза, плез

Ответить

Общественный рак

Склонный
2

Тот же Mint ставится быстрее и проще чем любая винда. 

Ответить

Жизненный браслет

Общественный
3

Зачем это говно, если есть винда

Ответить

Жизненный

Жизненн…
2

Что может быть проще установки десятой винды, которая все делает за тебя

Ответить

Зязя

Жизненн…
1

тем более сейчас можно на винду линукс установить

Ответить

Региональный

Зязя
0
Ответить

Алиса Барышман

Жизненн…
0

Подключи пс геймпады из коробки

Ответить

Жизненный

Алиса
0

Зочем

Ответить

Региональный

Алиса
0

Зачем пс геймпады, когда есть нормальные от Xbox?

Ответить

Громкий каякер

Жизненн…
2

скорее если бы не некоторое проприетарное дерьмо , не пришлось бы сидеть на таком говне как винда

Ответить

Алиса Барышман

Общественный
1

Зачем минт, когда есть Манджаро

Ответить

Громкий каякер

Алиса
1

для нормальных современных пацанов есть Федора , остальное обман для классов

Ответить

Кредитный Паша

Громкий
5
Ответить

Громкий каякер

Кредитн…
1

хороший вариант для малинок

Ответить

Алиса Барышман

Громкий
1

Федора говно, после того как туда пришел один тип лет 8 назад. Даже сейчас.

Ответить

Громкий каякер

Алиса
1

я пришел на федору позже, че за кулстори?

Ответить

Алиса Барышман

Громкий
1

В 2010-12 она нормально работала.

Ответить

Громкий

Алиса
1

я тебе прям из нее пишу щас

Ответить

Склонный

Громкий
4

блять обожаю ос-срачи

Ответить

Кредитный Паша

Алиса
1

Можно бесконечно смотреть на 2 вещи
Как бсдешники хейтят линуксов и линуксы Поттера

Ответить

Isa

Громкий
1

А у тебя домашняя ось какая ?

Ответить

Громкий каякер

Isa
1

Windows + Fedora + Android x86

Это всё доступно из одного Grub2

Ответить

Isa

Громкий
0

И нафиг тебе винда? Или это как про кактус? Я даже уверен что большую часть времени ты сидишь под виндой если это не связанно с работой, а Фёдора так, больше для понта

Ответить

Громкий

Isa
1

винда мне для того чтобы зайти по впн на корпсеть потому что в компании выбрали решение которое на федоре не заводится если в качестве аутентификации пуши из приложения
федора мне для того же для чего и винда - работа , кодинг, игры , веб-серфинг , последнее время немножко еще и изучение криптографии
у меня навыки работы с двумя осями -> больше навыков ->  больше строчек в резюме -> круче офферы -> в целом полезнее

Ответить

Склонный

Громкий
0

кем работаеш??

Ответить

Громкий

Склонный
2

QA автоматизатор с обязанностями девопса

Ответить

Склонный

Громкий
1

ничего не понял, но звучит как много денег

Ответить

Алиса

Склонный
1

звучит как тостер же

Ответить

Громкий

Склонный
0

короче это как разраб, который пишет аппы чтобы экономить на ручниках , ну и паралелльно слежу за сервисными контейнерами на шине

Ответить

Склонный

Громкий
1

у меня такой вопрос: зачем ты выбрал себе такую жизнь??

Ответить

Громкий

Склонный
1

за нее нормально платят и я не сильно потею в конце рабочего дня

Ответить

Dmitry

Громкий
1

Я думал бэкендер...

Ответить

Алиса

Dmitry
0

сейчас можно даже техлидом быть после школы (и языки необязательно знать)

Ответить

Громкий

Алиса
0

нахуй таких техлидов , которые даже в гонцы за пивом не годятся

Ответить

Алиса

Громкий
1

Вон металлурги есть для этого

Ответить

Громкий

Алиса
0

мета лурга

Ответить

Dmitry

Алиса
0

Завязывай с этим

Ответить

Алиса

Dmitry
0

С чем? С греблей на галерах? (не, я не из этих)

Ответить

Громкий

Dmitry
0

я им был, но меня заебало делать все к срокам и потом отчитываться перед всякими девочками аналитиками которые сами кодить не умеют. а у автоматизаторов компактный отдел , неспешные задачи и масса время на изучение инструментария

Ответить

Алиса Барышман

Громкий
0

Только вот есть шанс что ты эту федору поставить не сможешь

Ответить

Громкий

Алиса
1

он крайне мал, более тупого инсталлятора чем Anaconda, который еще и позволяет выбрать нужный набор пакетов при установке , я не видел

Ответить

Алиса

Громкий
0

Не, тебе любой нормальный линуксоид скажет что федору лучше избегать.
Редхатоподелия мертвы и тухлым + альфаговном попахивают

Ответить

Громкий

Алиса
1

пойду скажу своим корпоративным девопсам что они сосандрии, центос и редхатовские поделки юзают , а надо ...

Ответить

Склонный

Громкий
2

просто установить один советский дистрибутив…

Ответить

Алиса

Громкий
0

Ты их гитхабы запости сперва

Ответить

Dmitry

Алиса
2

корпоративным девопсам

Ты их гитхабы запости сперва

Толсто

Ответить

Громкий

Алиса
0

какой из 59 репозиториев тебя интересует ?

Red Hat
The official GitHub account for Red Hat. Red Hat has 59 repositories available. Follow their code…
github.com
Ответить

Алиса

Громкий
0

Зачем ты это постишь?

Ответить

Громкий

Алиса
0

Ты их гитхабы запости сперва

получает ссылку на репозитории
Зачем ты это постишь?

ты че как моя бывшая , "сначала трахни потом нене мы только на кино договаривались "

Ответить

Алиса

Громкий
0

ты че как моя бывшая , "сначала трахни потом нене мы только на кино договаривались "

Тут получается что её трахают левые люди, а ты как куколд наблюдаешь

Ответить

Громкий

Алиса
0

очередная сказка про злой IBM купивший правильный RedHat.

Ответить

Dmitry

Алиса
1

А центось тут причём?
Она как раз стабильна вполне была

Ответить

Алиса

Dmitry
1

Можешь сам посмотреть сколько ей дней осталось.

The RHEL Project
The RHEL Project
centos.rip
Ответить

Громкий

Алиса
0

ну потому что вместо нее будет CentOS Stream, это как и Fedora Rawhide, постоянный цикл просто будет

CentOS всё
https://blog.centos.org/2020/12/future-is-centos-stream…
www.linux.org.ru
Ответить

Dmitry

Громкий
0

Не очень удобная штука, насколько понимаю будет разлад между релизами rhel и centos, что плохо для энтерпрайза.
Потому так и сделали наверное, чтобы корпов перегнать на рхел

Ответить

Громкий

Dmitry
0

просто покупать теперь будут не релизные версии, а лицензии на n лет поддержки

Ответить

Dmitry

Громкий
1

С центосью и покупать ничего не нужно было)

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Алиса

Dmitry
0

Галерный васян не видит всей проблемы.

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Склонный

Алиса
3

тж превращается в лор жаль

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Dmitry

Склонный
2

Да, неприятное чувство.

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Алиса

Склонный
0

давай расскажи про винду у научников лучше

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Склонный

Алиса
0

извини я боюсь с тобой спорить я уже понял что ты опасная тян

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Алиса

Склонный
0

го после уроков возле школы за гаражами пвп на ножах или зассал

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Склонный

Алиса
0

извини азия от меня далеко

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Громкий

Алиса
0

дык объясни более развернуто чем полукеками, ты какую то вроде мысль вбрасываешь и тут же в намеки уходишь, я че должен твои шарады разгадывать?

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Никита

Громкий
3

Линуксоиды только так и общаются, ты не знал? :)

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Фирменный

Никита
3

илитарии хуле

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Алиса

Фирменн…
0

там илитаризм ингда даже хуже, чем у макоебов (доводилось както с линуксоидми жить)

Ответить

Громкий

Алиса
0

полагаю тебя выгнали за крестьянство

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Алиса

Громкий
0

нет зач меня выгонять если Anaconda(не какойто там инсталлятор) лучше на линухе работает

Anaconda | The World's Most Popular Data Science…
Anaconda is the birthplace of Python data science. We are a movement of data scientists…
www.anaconda.com
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Громкий

Алиса
0

это какая то неправильная Anaconda
вот нормальная 

rhinstaller/anaconda
System installer for Fedora, RHEL and other distributions - rhinstaller/anaconda
github.com
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Новогодний

Алиса
0

кстате
впорос к учоным
зачем вы юзаете анаконду? В 100% случаев, когда мне по учебе нужно было что-то умное на петоне делать, мне было достаточно pip и venv, а те, кто юзал анаконду, страдали

Ответить

Алиса

Новогод…
0

Там R же еще и прочее в лаунчере

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Новогодний

Алиса
0

Под R и прочее нет родных пакетных менеджеров? Жалко ученых

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Громкий

Алиса
0

а че в контейнеры не шмогла?:D

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Громкий

Никита
0

не думал что они на тж заглянут

Ответить

Фирменный

Громкий
3

тут куча линускойдов ващет

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Громкий

Фирменн…
0

но ведут себя как будто породистые макодрочеры

Ответить

Алиса

Громкий
0

Тебе примеры с дистрами указали уже.

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Громкий

Алиса
0

Не, тебе любой нормальный линуксоид скажет что федору лучше избегать.

Редхатоподелия мертвы и тухлым + альфаговном попахивают

никто кроме тебя не пришел приводить примеры.

"Редхатоподелия" всегда была фреш апдейт и анстейбл , вау это так неожиданно. а еще всегда была возможность держаться на предыдущей версии релиза

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Алиса

Громкий
1

Рач лучше

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Громкий

Алиса
1

уважаю твой неправильный выбор

Ответить

Алиса

Громкий
0

и вообще есть снапкрафт

Ответить

Громкий

Алиса
0

и флатпак

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Алиса

Громкий
0

Нинужно. SL и прочие стухнут

Ответить

Dmitry

Алиса
0

Слышал об этом.
Ну, печаль.
Будут брать рхел тогда, либо перекатываться на другой дистр.

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Алексей Еремеев

Громкий
0

Так а домашняя (основная) какая? Или ты постоянно переключаешься туда-сюда?

Ответить

Громкий

Алексей
0

постоянно переключаюсь

Ответить

Dmitry

Громкий
0

Переходи на макось и переключаться больше не придётся)

Ответить

Громкий

Dmitry
1

дай деняк)

Ответить

Dmitry

Громкий
1

Заработай!

Ответить

Громкий

Dmitry
0

я на видеокарту коплю
в прошлом месяце на зубы надо было
так шо мак пока не нужен

Ответить

Dmitry

Громкий
0

Нафиг видюху, бери мак

Ответить

Громкий

Dmitry
0

и как мне в резидент вилладж на маке поиграть ?

Ответить

Dmitry

Громкий
1

А никак!

Ответить

Громкий

Dmitry
1

На Ютубе

Ответить

Dmitry

Громкий
1

Я так в последнее время и играю кстати.
Десктоп обновил полностью, но после работы настолько лень играть, что максимум посмотрю прохождение на ютубе.

Ответить

Громкий

Dmitry
0

а я прям очень доволен уходом на удаленку

Ответить

Dmitry

Громкий
2

Я тоже, хотя в офисе был свой кайф — переключение контекста.
Пришёл — работаешь в потоке до вечера, ушёл — о работе не думаешь.
Частенько летом приезжал к 6 утра, а уезжал в 14, было кайфово)
Зато время на дорогу не тратится)

Ответить

Громкий

Dmitry
1

а у нас дурацкая учета рабочего времени , раньше 9 ты как бы и не можешь начать работать. а теперь она де факто отменена , поэтому я могу ночью поработать , а днем своими делами заниматься

Ответить

Dmitry

Громкий
1

Нафиг учёт времени.
На прошлой работе был формальным — поработал и вписал затраченное время на таски.
Сейчас примерно так же, но более строго, не нраица, надо менять работу.

Ответить

Dmitry

Громкий
1

Не притворяйся Дитковским

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Алексей

Громкий
0

удобно, наверное 🤔

Ответить

Громкий

Алексей
0

дело нескольких минут

Ответить

Зязя

4

когда уже линукс доделают для нормального использования? хз

Ответить

Алиса Барышман

Зязя
3

лет 5 назад уже. сейчас винда неюзабельное говно

Ответить

Зязя

Алиса
3

смищно, я начал с 14 убунты закончил 18, так и не доделали, мало кому хочется в один прекрасный момент при загрузке, начать познавать тайны командной строки

Ответить

Bad Mother

Зязя
1

я в душе неебу, как надо расковырять убунту, чтобы при загрузке нужно было командную строку запускать

Ответить

Алексей

Bad
1

чо там драйвера на амд?

Ответить

Алиса Барышман

Алексей
3

Нормально вроде. Опять проблема 10-14 летней давности

Ответить

Новогодний

Алексей
3

Ты неправильные вопросы задаешь, нужно про драйвера NVIDIA спрашивать. Тебе ответят "Ну все нормально, проприетарный драйвер одной кнопкой ставится", а ты такой "А как с проприетарным драйвером NVIDIA аппаратное ускорение на Firefox заюзать" или "а почему Wayland не работает нормально". И еще про поодержку мониторов с разным DPI нужно спрашивать.

Ответить

Громкий каякер

Алексей
1

ставятся из архива на сайте амд одной командой в командной строке ( двумя, если у тебя PRO видеокарта )

Ответить

Громкий каякер

Громкий
1

хотя вообще от них толку мало , на MESA вполне нормально работается и играется

Ответить

Андрей

Алексей
0

амд свои драйвера к линуксу открыла и они даже стабильней их же дров на windows

Ответить

Общественный рак

Bad
1

Когда место на диске не остается. У меня так по работе забивался так диск, что и мегабайта не было свободно. Надо было через загрузчик чистить.

Ответить

Bad Mother

Обществ…
2

то есть ты игнорировал сообщения системы о том, что у тебя забит диск, а потом, при перезагрузке, приходилось его чистить

но виновата сраная убунта, пнятненько

Ответить

Общественный рак

Bad
1

Где я ее обвиняю.

Ответить

Bad

Обществ…
1

блять, я вас перепутал

Ответить

Зязя

Bad
1

да никак, прост пользоваться, со временем начинает пропадать сеть или ещё какая-либо хрень

Ответить

Bad Mother

Зязя
1

у меня вай-фай временами пропадал на 15-й, но потом пофиксили

больше ничего не такого не припоминаю

Ответить

Зязя

Bad
1

да какой вайфай, даже проводная сеть отваливалась

Ответить

Bad

Зязя
2

не знаю, это вообще из области фантастики

ты не думал, что проблема не в ос, а в железе?

Ответить

Зязя

Bad
1

я ж говорю, то железо не то, то пользователь хреновый, в линуксе всегда так

Ответить

Bad

Зязя
3

это не в линуксе так

это в принципе так

поговори с мастерами, которые ходят людям компы на венде чинить, перестанешь эту хуйню нести

Ответить

Зязя

Зязя
1

я слишком мал и глуп, раз хочу просто установить систему и чтобы она работала

Ответить

Алиса

Зязя
0

Ставишь манджару и всё. Даже скачивать с какихто сайтов не надо приложения

Ответить

Bad

Алиса
0

вот у манджары как раз есть такая проблема, что при обновлении старые версии не удаляются, а засирают жесткий диск

sudo pacman -Sc навсегда запомнил

Ответить

Bad

Зязя
0

блясука, девять лет назад я просто установил на лэптоп 12-ю убунту, и прикинь она сразу заработала

Ответить

Зязя

Bad
0

она то работает, до поры до времени)

Ответить

Алиса Барышман

Зязя
1

Даже сформулировать не можешь. Ты точно про 2021?

Ответить

Зязя

Алиса
1

не, это на форумах линуксоидов сформулировать обычный ответ на простой вопрос не могут, всё должны пройти линукс-адъ как и они)

Ответить

Алиса

Зязя
1

Зачем ты пишешь о проблемах 10летней давности?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Зязя
1

Лет 10 пользовался линухами, проблемы были только с адаптером вафли на ubuntu 10.04, которые решались апдейтом одного пакета.
Для разработки не под винду линух хорош так-то

Ответить

Алиса Барышман

Зязя
1

Сразу видно колясочника 10-13летней давности

Ответить

Зязя

Алиса
1

он должен работать из коробки

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