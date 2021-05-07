Нейросеть подстраивает мимику актёра под дублированную речь.

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Изображение компании Flawless

Британская компания Flawless выпустила программный пакет TrueSync, который с помощью нейросетей синтезирует движения губ и лицевых мышц актёров так, как если бы они говорили на другом языке. Это позволяет добиться иллюзии того, что актёры в фильме произносят реплики из дубляжа, а не из оригинальной звуковой дорожки.

По словам представителей компании, их программный пакет, использующий глубокое машинное обучение, сохраняет все нюансы и эмоции исходного материала. TrueSync замещает лицо актёра дипфейком с учётом оригинальной мимики, чтобы не потерять тонкости игры актёра.