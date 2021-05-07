С помощью дипфейков дублирование фильмов сделали «полноценным» — будто актёры изначально говорят на нужных языках Статьи редакции
Нейросеть подстраивает мимику актёра под дублированную речь.
Британская компания Flawless выпустила программный пакет TrueSync, который с помощью нейросетей синтезирует движения губ и лицевых мышц актёров так, как если бы они говорили на другом языке. Это позволяет добиться иллюзии того, что актёры в фильме произносят реплики из дубляжа, а не из оригинальной звуковой дорожки.
По словам представителей компании, их программный пакет, использующий глубокое машинное обучение, сохраняет все нюансы и эмоции исходного материала. TrueSync замещает лицо актёра дипфейком с учётом оригинальной мимики, чтобы не потерять тонкости игры актёра.
Дипфейки уже использовали в искусстве для «воскрешения» умерших музыкантов, и вот теперь их применение добралось до кинематографа. Технология неидеальна — в некоторых моментах видны недочёты работы дипфейка, которые могут создавать эффект «зловещей долины». Также возникает вопрос, насколько фильм с таким «визуальным дубляжом» близок к тому, что хотел выразить режиссёр с актёрами.
Надо было какой-нибудь монолог из Red Alert 2, я бы слег
Вот вам тест дата, дублируйте с мимикой
С помощью дикпиков
Что об этом думают сами актеры - вот это важно
Раньше да, а теперь попробуй заткнуть этих недовольных
Помнишь бучу насчет искусственного омоложения актеров("Ирландец")? Все же успокоились уже. Технологии нельзя остановить, потому что они увеличивают прибыль студий, которые и являются двигателем. А так как в США кино делается на частные деньги, там и через государство не добьешься особо регуляций и ограничений.
Ну нормально, но когда прислать начал, то нижняя часть лица прямо отдельно от остального лица как будто.
Просто напомню что существует bad lip reading и эти ваши нейросети не могут быть круче профессионалов дубляжа.
Штукенция полезная, наконец перестанет раздражать, когда они губами в перевод не попадают.
Любая технология вначале говно, а потом развивается и достигает лучших результатов