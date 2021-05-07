Рубрика развивается при поддержке HP logo Advertisement
Технологии
Никита Логинов

С помощью дипфейков дублирование фильмов сделали «полноценным» — будто актёры изначально говорят на нужных языках Статьи редакции

Нейросеть подстраивает мимику актёра под дублированную речь.

37 37 комментариев
3402 просмотров
Изображение компании Flawless

Британская компания Flawless выпустила программный пакет TrueSync, который с помощью нейросетей синтезирует движения губ и лицевых мышц актёров так, как если бы они говорили на другом языке. Это позволяет добиться иллюзии того, что актёры в фильме произносят реплики из дубляжа, а не из оригинальной звуковой дорожки.

По словам представителей компании, их программный пакет, использующий глубокое машинное обучение, сохраняет все нюансы и эмоции исходного материала. TrueSync замещает лицо актёра дипфейком с учётом оригинальной мимики, чтобы не потерять тонкости игры актёра.

Дипфейки уже использовали в искусстве для «воскрешения» умерших музыкантов, и вот теперь их применение добралось до кинематографа. Технология неидеальна — в некоторых моментах видны недочёты работы дипфейка, которые могут создавать эффект «зловещей долины». Также возникает вопрос, насколько фильм с таким «визуальным дубляжом» близок к тому, что хотел выразить режиссёр с актёрами.

#дипфейки #нейросети #кино #новости

37 37 комментариев
1
28
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0435\u0439\u0440\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043a\u0438\u043d\u043e","\u0434\u0438\u043f\u0444\u0435\u0439\u043a\u0438"], "comments": 37, "likes": 28, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 378441, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 07 May 2021 12:11:28 +0300", "is_special": false }
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
37 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Коллективный блик

36
Ответить

Argumenta Ambigua

Коллективный
13

Надо было какой-нибудь монолог из Red Alert 2, я бы слег

Ответить

Mareg Tebiev

Argumenta
1

я уже от твоего коммента погиб, не надо еще видосом добивать))

Ответить

Suq Madiq

14

Вот вам тест дата, дублируйте с мимикой

Ответить

walkindizaster

Suq
1
Ответить

Trash Pinguin

Suq
0

ВСЕХ..БЛЯТ..НАХ.../должно сработать

Ответить

С H А P Р i Е

13

С помощью дикпиков

Ответить

Alexey Kochetkov

С
1

с ними работают только переводы гоблина

Ответить

Весёлый Никита

12

Выглядит нереалистично от слова совсем

Ответить

Argumenta Ambigua

1

Что об этом думают сами актеры - вот это важно

Ответить

Рантье

Argumenta
19

На протяжении всей истории Голливуда и студийного кинематографа мнение актеров не имело значения.

Ответить

Argumenta Ambigua

Рантье
4

Раньше да, а теперь попробуй заткнуть этих недовольных

Ответить

Рантье

Argumen…
3

Помнишь бучу насчет искусственного омоложения актеров("Ирландец")? Все же успокоились уже. Технологии нельзя остановить, потому что они увеличивают прибыль студий, которые и являются двигателем. А так как в США кино делается на частные деньги, там и через государство не добьешься особо регуляций и ограничений. 

Ответить

Argumenta

Рантье
1

Короч, с Ирландцем актеры дали согласие, не понимая как всрато выйдет - подписи стоят. Тут будет аналогичная ситуация, кто то согласится, кто то нет, шушеру спрашивать не станут. А вот какой получится результат - уже вопрос. Я все сказал

Ответить

Никита Логинов

Argumenta
5

А ЧТО ДУМАЕТ ВЕРНИК?

Ответить

Сергей Новиков

Никита
1

Я думал Крутой

Ответить

AZP

Сергей
2

Верник тоже крутой

Ответить

Suq Madiq

Никита
1
Ответить

Давний цветок

6

Пока что это выглядит очень херово.

Ответить

Антон Пострунин

Давний
2

Ну нормально, но когда прислать начал, то нижняя часть лица прямо отдельно от остального лица как будто. 

Ответить

Интенсивный пёс_анон

0

дубляж убивает кино

Ответить

Системный яд

Интенсивный
7

кино убивает дубляж

Ответить

VladKlar

5

В коментах перепись душнил ноющих что дубляж для быдла

Ответить

Сергей Низовцев

4
Ответить

Евгений Миронов

Сергей
0

Пись-Кать?

Ответить

Mareg Tebiev

Сергей
0

ах ты ж содомит))) где ты откопал эту реликвию?)

Ответить

German Times

2

Том Хэнкс говорящий по-японски, это, конечно, сильно.

Ответить

Alexey Kochetkov

2

лесной болван

Ответить

entropy chaos

2

Просто напомню что существует bad lip reading и эти ваши нейросети не могут быть круче профессионалов дубляжа.

Ответить

Дмитрий Чехов

0

Столько трудов ради людей, неспособных прочитать субтитры. 

Ответить

Законный яд

1

вау додумались до приема из видеоигр когда движок анимации подстраивается под звук
теперь как это работало на практике в ведьмаке 3

Ответить

Gregory

Законный
1

это работает только для процедурно генерируемой мимики. Если снимать ее с помощью motion capture, то не выйдет. Вот как раз похожая технология может быть применима и для игр. И делать она это может даже качественнее, чем в фильмах.

Ответить

Роман

Законный
1

Ещё на Source такое было

Ответить

Сергей Новиков

1

Штукенция полезная, наконец перестанет раздражать, когда они губами в перевод не попадают. 

Ответить

Временной Орзэмэс

1

Стоп, разве создатели этого дерьма не видят сами, что это не смотрибельно от слова совсем? Нижняя часть лица просто съебала от верхней в Воронеж и живёт отдельной жизнью с детьми и ипотекой

Ответить

Твоего деда дед

Временной
0

Любая технология вначале говно, а потом развивается и достигает лучших результатов

Ответить

Иван Иванович

0

Выглядит уебищно

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Госдуму внесли законопроект о запрете приравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне
Депутаты также предложили наказывать за отрицание решающей роли СССР в разгроме нацизма и «гуманитарной миссии при освобождении стран Европы».
282
Новости
В Тверской области на 9 мая хотели провести «малышковый парад» детсадовцев. После публикаций СМИ его отменили
«Маленькие патриоты», как их называют в анонсе, представят разные роды войск, а родители подготовят «боевую технику».
227
Технологии
Австралийский ритейлер снял с продажи AirTag из-за угрозы безопасности детей — легко снимаемой батарейки
Apple планирует обновить упаковку австралийских AirTag, туда добавят предупреждения.
120
Популярное за три дня
Наука
Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку и не взорвался
Он поднялся на высоту около 10 километров, после чего совершил плавную посадку на площадку.
78
Интернет
Норвежский художник рисует в Paint «быстрые скетчи» — получаются детальные пейзажи в духе Боба Росса
На каждую работу у концепт-художника уходит до трёх часов.
70
Интернет
Ивангай против Дудя: блогер обвинил журналиста в цензуре интервью, тот ответил отрывком без монтажа
Спустя полтора месяца блогер заявил, что из видео вырезали его высказывания об отношениях Украины с Россией.
315
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Евгений Круглов

Во Владивостоке к 9 мая…

Danil Oputin

Взлёт и падение «Белой розы…

Федя Прозоров

Лукашенко: Белоруссия создала…

Sergey Pal

Запись в подсайте Животные

С H А P Р i Е

Во Владивостоке к 9 мая…

Arthur Sergeev

Лукашенко: Белоруссия создала…

Pavel Pavel

Лукашенко: Белоруссия создала…

Eugene Arbatsky

Лукашенко: Белоруссия создала…

Марк Захаров

Во Владивостоке к 9 мая…

Джон Кроули

Во Владивостоке к 9 мая…

Федя Прозоров

Лукашенко: Белоруссия создала…

Tim Hansen

Лукашенко: Белоруссия создала…

Твиттерский Жук

Лукашенко: Белоруссия создала…

ХАРЧОК В НИКУДА

Лукашенко: Белоруссия создала…

Федя Прозоров

Лукашенко: Белоруссия создала…

Атлант поправил…

Лукашенко: Белоруссия создала…

Ангел Предохранитель

Во Владивостоке к 9 мая…

Dmitry Teplyakov

Лукашенко: Белоруссия создала…

Ilya Chirkov

Во Владивостоке к 9 мая…

Игорь Николаев

Убийства из-за фейк-ньюс…
null