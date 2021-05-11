Один из самых важных судебных процессов в индустрии продолжает раскрывать корпоративные секреты крупных IT-компаний.

1821 просмотров Слушать

Изображение Epic Games

Завершилась первая неделя судебных заседаний по делу «Epic Games против Apple». Предположительно, суд продлится около трёх недель, поводом к нему стало удаление игры Fortnite производства Epic Games из магазина приложений Apple App Store.

TJ продолжает обзор самых интересных и важных моментов судебного процесса.

Впервые стали известны финансовые показатели игры Fortnite — миллиарды долларов выручки

Эту информацию раскрыла сама Epic Games. Игра вышла в 2017 году, и в следующие два года компания получила от неё 9,1 миллиарда долларов валовой прибыли. При этом выручка от всех остальных игр Epic Games за это же время составила 108 миллионов долларов. За игровой движок Unreal Engine компания получила 221 миллион долларов лицензионных отчислений.

В 2020 году валовая прибыль Epic Games составила 5,1 миллиарда долларов, как сообщает The Verge. Причём сама компания рассчитывала выручить только 3,6 миллиарда долларов.

erin griffith @eringriffith Sweeney says Epic employs 3200 people, has offices around the world and (this might be new info?) made $5.1bn in gross revenue in 2020. «Суини говорит, что Epic трудоустроила 3200 человек, имеет офисы по всему миру и (похоже, это новая информация?) сделала $5,1 млрд валовой прибыли в 2020 году».

Непонятно, сколько именно денег из этих пяти миллиардов принесла Fortnite, но, скорее всего — подавляющее большинство, как и в предыдущие два года. Это может поставить под сомнение линию защиты адвокатов Apple, которые предполагают, что Epic Games затеяла судебное разбирательство из-за финансовых трудностей.

Microsoft действительно продаёт игровые консоли Xbox себе в убыток

Топ-менеджер Microsoft Лори Райт выступила на суде в качестве свидетеля и подтвердила, что выручка компании от продажи консолей Xbox не покрывает затрат на их производство. Всю прибыль игровое подразделение Microsoft получает от продажи игр и услуг вроде Xbox Live Gold и Xbox Game Pass.

Adi Robertson @thedextriarchy If Microsoft didn’t take its 30% commission from developers, Wright concurs, Microsoft couldn’t make money off the Xbox. «Если бы Microsoft не брала 30% комиссии с разработчиков, признаёт Райт, Microsoft не смогла бы зарабатывать на Xbox».

Слова топ-менеджера согласуются с опубликованными внутренними документами Microsoft. Несмотря на то, что документы отредактированы, по ним можно сделать вывод, что игровое подразделение принесло компании в 2019 году около двух миллиардов долларов чистой прибыли. Рекордсмен в сфере продажи игр — китайский холдинг Tencent с 6,3 миллиардами долларов прибыли.

Daniel Ahmad @ZhugeEX Going by redacted court documents as part of the Epic v Apple case, Microsoft is one of the gaming companies that generates $1 billion+ in profit from its software and services segment within gaming (2019). https://t.co/LtN09enfj5 «Судя по отредактированным судебным документам в рамках дела Epic против Apple, Microsoft — одна из игровых компаний, которая получает более миллиарда долларов прибыли от продажи игрового ПО и услуг (в 2019 году)».

При этом в документах есть свидетельства того, что производство и продажа консолей убыточны как для Microsoft, так и для Sony. Одна только Nintendo смогла в 2019 году заработать и на самих консолях, получив 332 миллиона долларов прибыли.

Daniel Ahmad @ZhugeEX



Hardware generating a loss for Sony, but profit for Nintendo.



https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.364265/gov.uscourts.cand.364265.551.4.pdf https://t.co/mPBKABWHRD Same Microsoft document has a breakdown of hardware revenue / profit estimates for Sony and Nintendo.Hardware generating a loss for Sony, but profit for Nintendo. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/509751a1-af32-5006-b204-acc33ae62b57\/","width":2048,"height":1147}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3e47467f-2602-58f4-9563-a1a5ea24dbf6\/","width":2048,"height":1198}}}] «В том же документе Microsoft есть разбивка оценок выручки/прибыли от оборудования Sony и Nintendo. Оборудование убыточно для Sony, но прибыльно для Nintendo».

Nintendo запрещает своим японским партнёрам сотрудничать с якудза

Такое требование содержится в «Приложении Б» типового соглашения между Nintendo и издателями игр, которое попало в открытый доступ. Приложение гласит, что разработчики и издатели игр не должны быть связаны с «антисоциальными силами». Ниже Nintendo поясняет, что этой формулировкой она обозначила борёкудан — преступные группировки, под которыми в Японии имеют в виду якудза, местную мафию.

Скриншот оригинального документа

Менеджерам и рядовым сотрудникам партнёров Nintendo запрещено работать на борёкудан и на компании, которые связаны с борёкудан. Также они не должны вымогать деньги у других компаний, клеветать, мошенничать и прибегать к грубой силе. Во всех этих случаях Nintendo имеет право разорвать соглашение, не уведомляя об этом партнёра.

Глава Epic Games лично извинялся за атаку мошенников на Ubisoft через Epic Games Store

Также из опубликованных документов стало достоверно известно, почему Epic Games остановила продажи игр Ubisoft в мае 2019 года. Оказалось, технические недочёты интеграции UPlay в Epic Games Store привели к массовому мошенничеству. Злоумышленники покупали игры Ubisoft с помощью украденных кредитных карт, а затем продавали аккаунты UPlay быстрее, чем Epic Games успевала их отключить.

Epic Games Store @EpicGames We are currently experiencing issues with our UPlay integration and have temporarily disabled purchases for The Division 2 and Anno 1800 while we work on a fix.



This is solely on Epic's end and we apologize for the inconvenience. «У нас возникли проблемы с нашей интеграцией UPlay, и мы временно отключили покупки для The Division 2 и Anno 1800, пока всё не починим. Это вина исключительно Epic, приносим извинения за неудобства».

Доля мошеннических покупок стабильно держалась выше 70% и достигала 90% в течение двух суток. За этот инцидент основатель и глава Epic Games Тим Суини извинился перед Ubisoft в личном письме, которое сейчас находится в открытом доступе.

В письме Тим Суини отмечал, что это беспрецедентный случай, потому что доля мошеннических покупок для других игр в Epic Games Store не превышает 2% (для Fortnite — около 1%). Также он признавал, что это полностью вина Epic Games, и что компания выполнит все обязательства перед Ubisoft касательно минимального дохода.

На устранение недочётов у Epic Games ушло более двух недель — компания внедрила более надёжные механизмы борьбы с мошенниками, в том числе блокировку их аккаунтов в режиме реального времени.

Netflix отказался от подписки через приложение в App Store из-за высокой комиссии Apple

Служебная переписка сотрудников Apple показывает, что компания пыталась пойти навстречу Netflix после того, как стриминговый сервис в 2018 году отключил подписки через App Store. По данным одного из директоров App Store Карсона Оливера, Netflix сделал это из-за 30-процентной комиссии Apple, которая приводила к повышенному оттоку подписчиков.

Скриншот оригинального документа

После того, как Netflix отключил подписку через App Store, Apple выслала стриминговому сервису рекламную презентацию. В ней компания напоминала о том, как активно продвигала Netflix, и предлагала уникальные условия. В частности, Apple была готова обсудить систему скидок и даже объединение Netflix со своим стриминговым сервисом Apple TV.

[{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"d10c9ff3-fe17-5ed1-89c0-dea1ede2c93b","width":800,"height":476,"size":72643,"type":"png","color":"d8d7d8","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"eaba0e22-45bf-5ae9-9d59-b260e29acaa4","width":800,"height":505,"size":73588,"type":"png","color":"d9d8d8","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"d574007d-0410-5a31-8d2d-58d9035a7582","width":800,"height":533,"size":57847,"type":"png","color":"1d1c1c","hash":"","external_service":[]}}}]

Но Netflix отказался от всех предложений Apple и не стал возвращать подписку через App Store.

Компании спорят, можно ли показывать в суде голый банан

Вчерашнее заседание началось с допроса вице-президента Epic Games по маркетингу Мэтью Вайссинджера. Юристы Apple хотели таким образом объяснить суду, что такое Fortnite и как в неё играть. В какой-то момент на экране появился Peely — человекоподобный банан, один из аватаров в Fortnite. Причём на изображении он был одет в смокинг, хотя сам по себе Peely выглядит как обычный банан с руками и ногами.

Изображение The Verge

Юрист Apple отметил, что они специально подобрали такое изображение, потому что «лучше использовать банан, одетый в костюм, чем голый банан, поскольку мы находимся в федеральном суде». Это замечание отсылает к обвинению, которое Apple на прошедшей неделе выдвинула против Epic Games — якобы последняя позволяет размещать в своём магазине оскорбительные и сексуализированные игры.

Обвинение строится на том, что Epic Games допустила в свой магазин программу-клиент для платформы Itch.io, на которой размещаются любительские игры. Юристы Apple обнаружили там игры с сексуальным контентом и обвинили Epic Games в распространении порнографии. Топ-менеджер компании Стивен Эллисон в ответ сказал, что Itch.io — отдельная платформа, и что он сам не поддерживает контент сексуального характера.