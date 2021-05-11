Миллиарды от Fortnite, Xbox в убыток и якудза под запретом в Nintendo: обзор первой недели суда Epic против Apple Статьи редакции
Один из самых важных судебных процессов в индустрии продолжает раскрывать корпоративные секреты крупных IT-компаний.
Завершилась первая неделя судебных заседаний по делу «Epic Games против Apple». Предположительно, суд продлится около трёх недель, поводом к нему стало удаление игры Fortnite производства Epic Games из магазина приложений Apple App Store.
TJ продолжает обзор самых интересных и важных моментов судебного процесса.
Впервые стали известны финансовые показатели игры Fortnite — миллиарды долларов выручки
Эту информацию раскрыла сама Epic Games. Игра вышла в 2017 году, и в следующие два года компания получила от неё 9,1 миллиарда долларов валовой прибыли. При этом выручка от всех остальных игр Epic Games за это же время составила 108 миллионов долларов. За игровой движок Unreal Engine компания получила 221 миллион долларов лицензионных отчислений.
В 2020 году валовая прибыль Epic Games составила 5,1 миллиарда долларов, как сообщает The Verge. Причём сама компания рассчитывала выручить только 3,6 миллиарда долларов.
Непонятно, сколько именно денег из этих пяти миллиардов принесла Fortnite, но, скорее всего — подавляющее большинство, как и в предыдущие два года. Это может поставить под сомнение линию защиты адвокатов Apple, которые предполагают, что Epic Games затеяла судебное разбирательство из-за финансовых трудностей.
Microsoft действительно продаёт игровые консоли Xbox себе в убыток
Топ-менеджер Microsoft Лори Райт выступила на суде в качестве свидетеля и подтвердила, что выручка компании от продажи консолей Xbox не покрывает затрат на их производство. Всю прибыль игровое подразделение Microsoft получает от продажи игр и услуг вроде Xbox Live Gold и Xbox Game Pass.
Слова топ-менеджера согласуются с опубликованными внутренними документами Microsoft. Несмотря на то, что документы отредактированы, по ним можно сделать вывод, что игровое подразделение принесло компании в 2019 году около двух миллиардов долларов чистой прибыли. Рекордсмен в сфере продажи игр — китайский холдинг Tencent с 6,3 миллиардами долларов прибыли.
При этом в документах есть свидетельства того, что производство и продажа консолей убыточны как для Microsoft, так и для Sony. Одна только Nintendo смогла в 2019 году заработать и на самих консолях, получив 332 миллиона долларов прибыли.
Nintendo запрещает своим японским партнёрам сотрудничать с якудза
Такое требование содержится в «Приложении Б» типового соглашения между Nintendo и издателями игр, которое попало в открытый доступ. Приложение гласит, что разработчики и издатели игр не должны быть связаны с «антисоциальными силами». Ниже Nintendo поясняет, что этой формулировкой она обозначила борёкудан — преступные группировки, под которыми в Японии имеют в виду якудза, местную мафию.
Менеджерам и рядовым сотрудникам партнёров Nintendo запрещено работать на борёкудан и на компании, которые связаны с борёкудан. Также они не должны вымогать деньги у других компаний, клеветать, мошенничать и прибегать к грубой силе. Во всех этих случаях Nintendo имеет право разорвать соглашение, не уведомляя об этом партнёра.
Глава Epic Games лично извинялся за атаку мошенников на Ubisoft через Epic Games Store
Также из опубликованных документов стало достоверно известно, почему Epic Games остановила продажи игр Ubisoft в мае 2019 года. Оказалось, технические недочёты интеграции UPlay в Epic Games Store привели к массовому мошенничеству. Злоумышленники покупали игры Ubisoft с помощью украденных кредитных карт, а затем продавали аккаунты UPlay быстрее, чем Epic Games успевала их отключить.
Доля мошеннических покупок стабильно держалась выше 70% и достигала 90% в течение двух суток. За этот инцидент основатель и глава Epic Games Тим Суини извинился перед Ubisoft в личном письме, которое сейчас находится в открытом доступе.
В письме Тим Суини отмечал, что это беспрецедентный случай, потому что доля мошеннических покупок для других игр в Epic Games Store не превышает 2% (для Fortnite — около 1%). Также он признавал, что это полностью вина Epic Games, и что компания выполнит все обязательства перед Ubisoft касательно минимального дохода.
На устранение недочётов у Epic Games ушло более двух недель — компания внедрила более надёжные механизмы борьбы с мошенниками, в том числе блокировку их аккаунтов в режиме реального времени.
Netflix отказался от подписки через приложение в App Store из-за высокой комиссии Apple
Служебная переписка сотрудников Apple показывает, что компания пыталась пойти навстречу Netflix после того, как стриминговый сервис в 2018 году отключил подписки через App Store. По данным одного из директоров App Store Карсона Оливера, Netflix сделал это из-за 30-процентной комиссии Apple, которая приводила к повышенному оттоку подписчиков.
После того, как Netflix отключил подписку через App Store, Apple выслала стриминговому сервису рекламную презентацию. В ней компания напоминала о том, как активно продвигала Netflix, и предлагала уникальные условия. В частности, Apple была готова обсудить систему скидок и даже объединение Netflix со своим стриминговым сервисом Apple TV.
Но Netflix отказался от всех предложений Apple и не стал возвращать подписку через App Store.
Компании спорят, можно ли показывать в суде голый банан
Вчерашнее заседание началось с допроса вице-президента Epic Games по маркетингу Мэтью Вайссинджера. Юристы Apple хотели таким образом объяснить суду, что такое Fortnite и как в неё играть. В какой-то момент на экране появился Peely — человекоподобный банан, один из аватаров в Fortnite. Причём на изображении он был одет в смокинг, хотя сам по себе Peely выглядит как обычный банан с руками и ногами.
Юрист Apple отметил, что они специально подобрали такое изображение, потому что «лучше использовать банан, одетый в костюм, чем голый банан, поскольку мы находимся в федеральном суде». Это замечание отсылает к обвинению, которое Apple на прошедшей неделе выдвинула против Epic Games — якобы последняя позволяет размещать в своём магазине оскорбительные и сексуализированные игры.
Обвинение строится на том, что Epic Games допустила в свой магазин программу-клиент для платформы Itch.io, на которой размещаются любительские игры. Юристы Apple обнаружили там игры с сексуальным контентом и обвинили Epic Games в распространении порнографии. Топ-менеджер компании Стивен Эллисон в ответ сказал, что Itch.io — отдельная платформа, и что он сам не поддерживает контент сексуального характера.
Когда Мэтью Вайссинджера начала допрашивать представительница Epic Games, она вернулась к эпизоду с Peely и спросила, есть ли что-то неуместное в этом персонаже без одежды. Вайссинджер ответил: «Это просто банан, мэм».
Где мой любимый Дамир камалетдинов??
Сознательный бинокль
В отпуске.
Опять порвался, жаль. Дамир тут, редактировал эту статью
Скоро отправлю заявку в лигу авторов, жди письма
Хорошо, пусть отдыхает
Сознательный
Твоя мать хорошая женщина. Что она забыла в канаве? Забери её, напои кумысом.
В марте 2к17 года после выхода пубга я наткнулся на сайт фортнайта. Посмотрел скрины и арты к игре и подумал: "выглядит как дешевая анимешная подделка с хуевым графоном и странной механикой строительства, не выстрелит".
Как же я ошибался
1) Механика батлрояля достаточно прикольная и она хорошо выстрелила, а forkniht хорошо сел на хайптрейн
2) На тот момент в плане качества игры с fartknight'ом никто не мог состязаться (х1з1 было говном, пубг был охуенной но кривой неиграбельной игрой, арма бр слишком тяжелая, а арех и колда:варзон еще не вышли)
3) у игры шикарный маркетинг и упор на самую большую и сорящую деньгами аудиторию - карапузов
4) подкупленные стримеры типа нинжи
5) старые механики в виде скинов и танцев реализованные в тему и для нужной аудитории сгенерировали тонны баблосиков; что забавно - про тф2, где это было реализовано года с 2012, еще в те времена на лурке писали что-то типа "тф2 - это площадка вальве для обкатки маркетинговых баблогенерящих штучек типа насмешек (танцев), скинов и баттл-пасса (pve режим)". То есть все это было сделано в малопопопулярном тф2, но выстрелило в furknait'e
Скин банан — $10
Скин развратный банан — $100
Скин развратный банан под гнетом цензуры — $100000000