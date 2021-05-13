В США перезапустили крупнейший нефтепровод Colonial Pipeline после кибератаки, создавшей угрозу дефицита бензина Статьи редакции
На восстановление прежних объёмов транспортировки топлива понадобится несколько дней.
Colonial Pipeline возобновила передачу топлива после отключения из-за кибератаки вируса-вымогателя. Нефтепровод пока не будет работать в полную силу, но компания пообещала удовлетворить спрос в течение «нескольких дней».
Незадолго до объявления о перезапуске нефтепровода президент США Джо Байден заявил, что ожидает «хороших новостей» в течение суток. Он также подписал указ о предотвращении подобных кибератак в будущем.
По состоянию на вечер среды 68% автозаправок в Северной Каролине оставались без топлива. В Южной Каролине и Джорджии около половины заправок были пусты, а 49% АЗС в Вирджинии столкнулись с перебоями в поставках топлива. Цены на бензин в США из-за приостановки работы нефтепровода достигли трёх долларов за галлон впервые с 2014 года.
Colonial Pipeline стал жертвой кибератаки хакеров из группировки DarkSide ночью 7 мая. Вирус-вымогатель зашифровал файлы на части компьютеров и компания превентивно отключила все остальные системы, чтобы избежать абсолютного заражения.
Нефтепровод оказался ключевым объектом инфраструктуры для США. Приостановка его работы могла привести к дефициту топлива на всём восточном побережье. Кроме того, Colonial Pipeline поставляла авиатопливо для аэропортов, в том числе в Атланте и Балтиморе.