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Дамир Камалетдинов

В США перезапустили крупнейший нефтепровод Colonial Pipeline после кибератаки, создавшей угрозу дефицита бензина Статьи редакции

На восстановление прежних объёмов транспортировки топлива понадобится несколько дней.

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Фото Getty

Colonial Pipeline возобновила передачу топлива после отключения из-за кибератаки вируса-вымогателя. Нефтепровод пока не будет работать в полную силу, но компания пообещала удовлетворить спрос в течение «нескольких дней».

Незадолго до объявления о перезапуске нефтепровода президент США Джо Байден заявил, что ожидает «хороших новостей» в течение суток. Он также подписал указ о предотвращении подобных кибератак в будущем.

По состоянию на вечер среды 68% автозаправок в Северной Каролине оставались без топлива. В Южной Каролине и Джорджии около половины заправок были пусты, а 49% АЗС в Вирджинии столкнулись с перебоями в поставках топлива. Цены на бензин в США из-за приостановки работы нефтепровода достигли трёх долларов за галлон впервые с 2014 года.

Colonial Pipeline стал жертвой кибератаки хакеров из группировки DarkSide ночью 7 мая. Вирус-вымогатель зашифровал файлы на части компьютеров и компания превентивно отключила все остальные системы, чтобы избежать абсолютного заражения.

Нефтепровод оказался ключевым объектом инфраструктуры для США. Приостановка его работы могла привести к дефициту топлива на всём восточном побережье. Кроме того, Colonial Pipeline поставляла авиатопливо для аэропортов, в том числе в Атланте и Балтиморе.

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tjournal.ru

#новости #взломы #кибератаки #хакеры

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