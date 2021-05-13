Tesla приостановила возможность покупать электромобили за биткоин из-за растущего использования ископаемых источников энергии, в том числе угля. В компании пообещали не продавать биткоины и не проводить транзакций с криптовалютой. Об этом глава компании Илон Маск сообщил в своём твиттере.

Криптовалюты — это во многом хорошая идея и мы верим, что у них многообещающее будущее, но они не могут дорого обходиться окружающей среде.

В Tesla отметили, что не станут ни продавать, ни использовать биткоины, пока их добыча не перейдёт на более экологичные источники энергии. В компании также рассматривают другие криптовалюты, которые использовали бы меньше 1% от затрат биткоина по соотношению энергии к транзакции.