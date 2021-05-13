Tesla приостановила приём биткоина для оплаты электромобилей из-за влияния криптовалюты на экологию Статьи редакции
В компании посчитали, что добыча и переводы биткоина требуют всё больше ископаемого топлива.
Tesla приостановила возможность покупать электромобили за биткоин из-за растущего использования ископаемых источников энергии, в том числе угля. В компании пообещали не продавать биткоины и не проводить транзакций с криптовалютой. Об этом глава компании Илон Маск сообщил в своём твиттере.
В Tesla отметили, что не станут ни продавать, ни использовать биткоины, пока их добыча не перейдёт на более экологичные источники энергии. В компании также рассматривают другие криптовалюты, которые использовали бы меньше 1% от затрат биткоина по соотношению энергии к транзакции.
Ой ща опять рухнет. Фиксируем прибыль пока не поздно, девочки
Французский магнит
жууух
Французский магнит
Ваще конечно то что вся (типа) триллионная сфера дифи настолько крепко зависит от календаря приходов ровно одного мемлорда многое говорит о нашем обществе (и о степени реальной децентрализации первой).
Абстрактный
Альтернативной гипотезой будет причинная связь в обратном направлении. Кит/сам Маск сливает -> твит. Типа смотри толпа вот она причина.
Сначала купили на хайпа продали а сейчас сольют биток
Регулятор чего?
Необычный глобус
Комиссия по ценным бумагам или похожие ребята
В свое время ему за попытки так играть на своих акциях больно сделали
Криптовалютный рынок никем не регулируется. Крипта - это не ценные бумаги