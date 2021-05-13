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Дамир Камалетдинов

Tesla приостановила приём биткоина для оплаты электромобилей из-за влияния криптовалюты на экологию Статьи редакции

В компании посчитали, что добыча и переводы биткоина требуют всё больше ископаемого топлива.

Tesla приостановила возможность покупать электромобили за биткоин из-за растущего использования ископаемых источников энергии, в том числе угля. В компании пообещали не продавать биткоины и не проводить транзакций с криптовалютой. Об этом глава компании Илон Маск сообщил в своём твиттере.

Криптовалюты — это во многом хорошая идея и мы верим, что у них многообещающее будущее, но они не могут дорого обходиться окружающей среде.

из заявления Tesla

В Tesla отметили, что не станут ни продавать, ни использовать биткоины, пока их добыча не перейдёт на более экологичные источники энергии. В компании также рассматривают другие криптовалюты, которые использовали бы меньше 1% от затрат биткоина по соотношению энергии к транзакции.

#новости #tesla #биткоин #криптовалюты

519 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Андрей Тойх

2

Ой ща опять рухнет. Фиксируем прибыль пока не поздно, девочки

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Французский магнит

Андрей
4

жууух

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Французский магнит

Французский
6

Ваще конечно то что вся (типа) триллионная сфера дифи настолько крепко зависит от календаря приходов ровно одного мемлорда многое говорит о нашем обществе (и о степени реальной децентрализации первой).

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Абстрактный

Француз…
0

Альтернативной гипотезой будет причинная связь в обратном направлении. Кит/сам Маск сливает -> твит. Типа смотри толпа вот она причина.

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Alex Blake

2

Грамотно нашли способ слиться

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Vitali

0

Сначала купили на хайпа продали а сейчас сольют биток

Ответить

Пп Пп

Vitali
3

Новость читал?

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Необычный глобус

0

А за такие маневры дядя регулятор бобо сделать может? 

Ответить

Михаил Желтухин

Необычный
2

Регулятор чего?

Ответить

Французский магнит

Михаил
1

Твоей жепы

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Необычный глобус

Михаил
0

Комиссия по ценным бумагам или похожие ребята
В свое время ему за попытки так играть на своих акциях больно сделали

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Алекс Навальный

Необычн…
2

Криптовалютный рынок никем не регулируется. Крипта - это не ценные бумаги

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Dimitry Who

0

Да не, держите! В этом году 400 пробьёт 

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ggg123

0

Всем все майнится. 

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