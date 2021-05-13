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Технологии
Дамир Камалетдинов

Исследователь обнаружил способ передавать сообщения между устройствами Apple через сеть для утерянных вещей Статьи редакции

Данные защищены оконечным шифрованием и передаются от устройства к устройству по mesh-сети.

10 10 комментариев
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Приложение «Локатор» в режиме поиска AirTag Фото Apple

Исследователь по кибербезопасности Фабиан Бройнлайн (Fabian Bräunlein) нашёл способ передавать данные через протокол приложения «Локатор». Сеть связывает все устройства Apple со включённой функцией «найти» и предназначена для поиска утерянных продуктов и работы геометок AirTags.

Для использования сети «Локатора» оказалось достаточно «подделать» трансляцию местоположения метки AirTag. Устройство передаёт данные в виде зашифрованного сообщения — это позволяет передать таким же способом любой произвольный текст по протоколу между устройствами Apple.

В качестве демонстрации Бройнлайн передал вместо GPS-локации короткие текстовые сообщения в сеть «Локатора», а получил их на домашнем Mac. При этом сообщения шифруются оконечным шифрованием так же, как и GPS-данные при передаче с устройства на устройство.

Демонстрация Бройнлайна

Как отметили на 9to5Mac, пока неясно, можно ли использовать подобный способ для передачи каких-то вредоносных данных. Однако таким методом в теории можно подделать местоположение поддельной метки AirTag. Apple будет сложно закрыть лазейку из-за оконечного шифрования, которое заложено в основе сети.

До сих пор никому не удавалось передать произвольные данные по сети «Локатора». В марте разработчикам удалось лишь эмулировать поддельную геометку.

Протокол «Локатора» работает по умолчанию на всех активных iOS-устройствах со включённой функцией поиска в случае потери. Он представляет собой распределённую mesh-сеть, в которой каждое устройство Apple может передавать данные о местоположении соседнему устройству. При этом вся информация остаётся анонимной и защищена оконечным шифрованием — свои данные получает только владелец устройства.

Подобные сети есть у Samsung с её Smart Things и Amazon с её Sidewalk. Обе технологии также позволяют получать данные от устройств по mesh-сетям от Bluetooth-трекеров и не только, однако ни одна из них пока не может сравниться по распространённости с более чем миллиардом устройств Apple.

#новости #взломы #apple

10 10 комментариев
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сироп от щекотки

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сироп от щекотки

сироп
1
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Кирилл Вселенский

0

однако ни одна из них пока не может сравниться по распространённости с более чем миллиардом устройств Apple

Но ведь u1 чип, или как там его, на борту совсем недавно с 11 ифона, откуда сеть на миллиард?

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Дамир Камалетдинов

Кирилл
2

Речь не про U1, а про Bluetooth 

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Andre Macareno

0

Наши военные как обычно всех переиграли, ведь тебе не пришлют фейковую локацию, если у тебя не работает U1

Ответить

Дамир Камалетдинов

Andre
1

Для этого не нужна работа U1 — тут всё про Bluetooth 

Ответить

Денис Лапин

1

эпл соснула

Ответить

С H А P Р i Е

1

Приложение "гей-локатор"

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ouxen

0

По meh-сетям

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Delgerdalai Davaasambuu

0

Под санкциями, жаль

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