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Технологии
Ольга Щербинина

Colonial Pipeline восстановила работу трубопровода. По данным СМИ, компания заплатила хакерам пять миллионов долларов Статьи редакции

Поставки продукции были прекращены 7 мая.

«Colonial Pipeline теперь может сообщить, что перезапустила всю трубопроводную систему и что доставка продуктов началась на все обслуживаемые нами рынки», — говорится в твиттере компании.

Colonial Pipeline @Colpipe
Colonial Pipeline can now report that we have restarted our entire pipeline system and that product delivery has commenced to all markets we serve. https://cpcyberresponse.com/ https://t.co/9r5hA2CLNn

Bloomberg и The New York Times со ссылкой на источники пишут, что Colonial Pipeline пришлось заплатить хакерам, устроившим кибератаку на трубопровод, около 75 биткоинов или пять миллионов долларов за возвращение украденных данных.

Colonial Pipeline обеспечивает примерно 45% поставок бензина и дизельного топлива на Восточное побережье США. Компания стала жертвой кибератаки хакеров из группировки DarkSide ночью 7 мая. Вирус-вымогатель зашифровал файлы на части компьютеров и компания превентивно отключила все остальные системы, чтобы избежать абсолютного заражения. Считается, что DarkSide работает из Восточной Европы, возможно, из России.

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#новости #взломы #кибератаки #хакеры

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rossoshmap

1

Новые санкции?

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Неизменный единорожек88

rossoshmap
0

Через полгода

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rossoshmap

Неизменный
0

ты рад?

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Владимир Филатов

1

Хакеры оказались порядочными.

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Активный каякер

Владимир
0

Возможно им пригрозили уликами, что позволит их за жопу схватить

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Владимир Филатов

Активный
0

Если они из какой-то "вражеской" страны, то им было бы похуй. Возможно они не врали, когда написали, что не знали о деятельности компании.

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С H А P Р i Е

0

возможно, из России.

Да  точно

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Ориентированный кофе

0

Пацаны к успеху пришли, рад за них.

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Сергей Сергеич

0

Говорила мама, учись на хацкера.

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Владимир Филатов

Сергей
0

Хакер - это не профессия, а стиль жизни

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