Colonial Pipeline восстановила работу трубопровода. По данным СМИ, компания заплатила хакерам пять миллионов долларов Статьи редакции
Поставки продукции были прекращены 7 мая.
«Colonial Pipeline теперь может сообщить, что перезапустила всю трубопроводную систему и что доставка продуктов началась на все обслуживаемые нами рынки», — говорится в твиттере компании.
Bloomberg и The New York Times со ссылкой на источники пишут, что Colonial Pipeline пришлось заплатить хакерам, устроившим кибератаку на трубопровод, около 75 биткоинов или пять миллионов долларов за возвращение украденных данных.
Colonial Pipeline обеспечивает примерно 45% поставок бензина и дизельного топлива на Восточное побережье США. Компания стала жертвой кибератаки хакеров из группировки DarkSide ночью 7 мая. Вирус-вымогатель зашифровал файлы на части компьютеров и компания превентивно отключила все остальные системы, чтобы избежать абсолютного заражения. Считается, что DarkSide работает из Восточной Европы, возможно, из России.
Новые санкции?
Неизменный единорожек88
Через полгода
Хакеры оказались порядочными.
Активный каякер
Возможно им пригрозили уликами, что позволит их за жопу схватить
Если они из какой-то "вражеской" страны, то им было бы похуй. Возможно они не врали, когда написали, что не знали о деятельности компании.
Говорила мама, учись на хацкера.