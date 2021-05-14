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Sasha Shambilova

Служба здравоохранения Ирландии отключила свою компьютерную сеть после кибератаки вируса-вымогателя Статьи редакции

Прививки от Covid-19 продолжают делать по плану, но регистрационный портал вакцинации недоступен.

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Служба здравоохранения Ирландии Health Service Executive подверглась кибератаке вируса-вымогателя. После этого организация отключила компьютерную сеть.

HSE Ireland @HSELive
There is a significant ransomware attack on the HSE IT systems. We have taken the precaution of shutting down all our our IT systems in order to protect them from this attack and to allow us fully assess the situation with our own security partners.
ИТ-системы HSE подвергаются серьёзной атаке вирусов-вымогателей. Мы приняли меры предосторожности, отключив все наши компьютерные сети, чтобы защитить их от этой атаки и полностью оценить ситуацию с нашими собственными партнёрами по безопасности.

Министр здравоохранения Стивен Доннелли сообщил, что ситуация «серьёзное влияет» на услуги здравоохранения и социального обеспечения. Больницы не могут получить доступ к файлам результатов анализов и прививок, родильные дома отменяют посещения для женщин, срок беременности которых меньше 36 недель. В родильном доме Rotunda перешли на ведение учёта на бумажных носителях, что замедлит пропускную способность.

Национальная служба скорой помощи продолжает работу в штатном режиме. Также продолжается вакцинация от Covid-19, но результаты могут задерживаться.

Исполнительный директор HSE Пол Рид заявил, что уже ведётся работа с полицией, силами обороны и сторонними экспертами по кибербезопасности. По его словам, атака — это «международная преступная операция», которая затронула как национальные, так и региональные системы здравоохранения. Он также рассказал, что цель злоумышленников — получить данные, хранящиеся на центральных серверах, но пока запроса о выкупе не поступало.

Ранее атаке вируса-вымогателя подвергся нефтепровод Colonial Pipeline в США. Без топлива тогда осталась половина восточного побережья страны, власти ввели режим ЧП из-за произошедшего. Через два дня нефтепровод перезапустили, но на восстановление прежних объёмов поставок потребовалось несколько дней.

#новости #взломы #кибератаки #хакеры

10 10 комментариев
6
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Sanek Igoshev

12
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Владимир Филатов

1

WannaCry и петька ничему не научили?

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гачик

Владимир
1

Это конечно гений додумался вирус Петей назвать, до сих пор гогочу

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Владимир Филатов

гачик
1

прорубил окно в Европу

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#realfiddy

Владимир
0

Это точно

Ответить

С H А P Р i Е

0

 Ирл доктора компьютерные вирусы не лечат

Ответить

Владимир Филатов

С
3

а dr.web?

Ответить

С H А P Р i Е

Владимир
0

))

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Ждём windows 20

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Закомплексованная Душа

0

​​XSS запретил всю продажу и рекламу ransomware.

Как мы и говорили, связь с бандами ransomware становится токсичной. Прорекламировав очередного вымогателя теперь можно нарваться не только на перехват доменного имени, например, но и на визит вежливости от скромных ребят из, скажем, Equation или Lamberts (если кто забыл - это внутренние хакерские группы АНБ и ЦРУ).

Но принципиально это ничего не изменит, переместятся товарищи в даркнет полностью. Хотя объекты атаки фильтровать, наверняка, станут тщательнее.

В это же время очередной жертвой вымогателей стала Национальная служба здравоохранения Ирландии (HSE), в результате чего часть сервисов была отключена. Хорошо еще, что неотложная медицинская помощь в порядке, но амбулаторное лечение в некоторых больницах, к примеру, пришлось отменить.

И хотя название вымогателя пока не объявлялось, к гадалке не ходи, виноватой (и, скорее всего, объективно) окажется русскоязычная банда ransomware. Образ страны, совершенно неспособной разобраться с киберпреступностью на своей территории, будет прирастать к России все прочнее.

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