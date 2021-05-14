Служба здравоохранения Ирландии отключила свою компьютерную сеть после кибератаки вируса-вымогателя Статьи редакции
Прививки от Covid-19 продолжают делать по плану, но регистрационный портал вакцинации недоступен.
Служба здравоохранения Ирландии Health Service Executive подверглась кибератаке вируса-вымогателя. После этого организация отключила компьютерную сеть.
Министр здравоохранения Стивен Доннелли сообщил, что ситуация «серьёзное влияет» на услуги здравоохранения и социального обеспечения. Больницы не могут получить доступ к файлам результатов анализов и прививок, родильные дома отменяют посещения для женщин, срок беременности которых меньше 36 недель. В родильном доме Rotunda перешли на ведение учёта на бумажных носителях, что замедлит пропускную способность.
Национальная служба скорой помощи продолжает работу в штатном режиме. Также продолжается вакцинация от Covid-19, но результаты могут задерживаться.
Исполнительный директор HSE Пол Рид заявил, что уже ведётся работа с полицией, силами обороны и сторонними экспертами по кибербезопасности. По его словам, атака — это «международная преступная операция», которая затронула как национальные, так и региональные системы здравоохранения. Он также рассказал, что цель злоумышленников — получить данные, хранящиеся на центральных серверах, но пока запроса о выкупе не поступало.
Ранее атаке вируса-вымогателя подвергся нефтепровод Colonial Pipeline в США. Без топлива тогда осталась половина восточного побережья страны, власти ввели режим ЧП из-за произошедшего. Через два дня нефтепровод перезапустили, но на восстановление прежних объёмов поставок потребовалось несколько дней.
WannaCry и петька ничему не научили?
Ирл доктора компьютерные вирусы не лечат
XSS запретил всю продажу и рекламу ransomware.
Как мы и говорили, связь с бандами ransomware становится токсичной. Прорекламировав очередного вымогателя теперь можно нарваться не только на перехват доменного имени, например, но и на визит вежливости от скромных ребят из, скажем, Equation или Lamberts (если кто забыл - это внутренние хакерские группы АНБ и ЦРУ).
Но принципиально это ничего не изменит, переместятся товарищи в даркнет полностью. Хотя объекты атаки фильтровать, наверняка, станут тщательнее.
В это же время очередной жертвой вымогателей стала Национальная служба здравоохранения Ирландии (HSE), в результате чего часть сервисов была отключена. Хорошо еще, что неотложная медицинская помощь в порядке, но амбулаторное лечение в некоторых больницах, к примеру, пришлось отменить.
И хотя название вымогателя пока не объявлялось, к гадалке не ходи, виноватой (и, скорее всего, объективно) окажется русскоязычная банда ransomware. Образ страны, совершенно неспособной разобраться с киберпреступностью на своей территории, будет прирастать к России все прочнее.