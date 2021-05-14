Прививки от Covid-19 продолжают делать по плану, но регистрационный портал вакцинации недоступен.

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Служба здравоохранения Ирландии Health Service Executive подверглась кибератаке вируса-вымогателя. После этого организация отключила компьютерную сеть.

HSE Ireland @HSELive There is a significant ransomware attack on the HSE IT systems. We have taken the precaution of shutting down all our our IT systems in order to protect them from this attack and to allow us fully assess the situation with our own security partners. ИТ-системы HSE подвергаются серьёзной атаке вирусов-вымогателей. Мы приняли меры предосторожности, отключив все наши компьютерные сети, чтобы защитить их от этой атаки и полностью оценить ситуацию с нашими собственными партнёрами по безопасности.

Министр здравоохранения Стивен Доннелли сообщил, что ситуация «серьёзное влияет» на услуги здравоохранения и социального обеспечения. Больницы не могут получить доступ к файлам результатов анализов и прививок, родильные дома отменяют посещения для женщин, срок беременности которых меньше 36 недель. В родильном доме Rotunda перешли на ведение учёта на бумажных носителях, что замедлит пропускную способность.

Национальная служба скорой помощи продолжает работу в штатном режиме. Также продолжается вакцинация от Covid-19, но результаты могут задерживаться.

Исполнительный директор HSE Пол Рид заявил, что уже ведётся работа с полицией, силами обороны и сторонними экспертами по кибербезопасности. По его словам, атака — это «международная преступная операция», которая затронула как национальные, так и региональные системы здравоохранения. Он также рассказал, что цель злоумышленников — получить данные, хранящиеся на центральных серверах, но пока запроса о выкупе не поступало.