Рубрика развивается при поддержке HP logo Advertisement
Технологии
Женя Кузьмин

Беспилотное такси Waymo застряло на дороге из-за конусов, а потом попыталось «сбежать» от сотрудников техподдержки Статьи редакции

Ситуацию с автономным автомобилем задокументировал студент, который тестирует сервис в Аризоне и записывает все свои поездки.

4 4 комментария
1173 просмотров

Waymo, дочерняя компания холдинга Alphabet, уже несколько лет тестирует полностью беспилотные автомобили в пригороде Финикса, штат Аризона. Открытый в октябре сервис автономных такси осваивает местный студент Джоель Джонсон, который публикует видеоотчёты на YouTube.

Обычно его ролики довольно скучные, поскольку за десятки поездок транспорт Waymo не совершал ошибок. Но в мае Джонсон задокументировал проблемы автомобиля, который сначала заблокировал движение, а затем попытался «сбежать» от приехавшей команды техподдержки.

Такси выполняло штатную автономную поездку, но на одном перекрёстке остановилось: автомобиль хотел повернуть направо, но на нужной полосе стояли дорожные конусы. Как отмечает The Verge, для водителя-человека эта ситуация не представила бы сложностей, но для автономной системы это стало проблемой. Выждав несколько минут, автомобиль всё же повернул, но остановился между полосами, снова «увидев» конус.

С Джонсоном связался оператор, но, как рассказали в Waymo, специалисты не могут взять на себя удалённое управление: они лишь пытаются помочь беспилотнику командами. В итоге такси создало небольшую пробку, а компания вызвала специальную мобильную команду техподдержки, которая помогает эвакуировать автомобиль в сложных ситуациях.

Техподдержка приехала спустя несколько минут, но после того, как к Джонсону подошёл сотрудник и задал пару вопросов, беспилотник внезапно снова поехал, «сбежав» от эвакуаторов. Правда, уехал автомобиль недалеко, потому что на дороге оказались новые конусы. На этот раз сотрудник техподдержки догнал такси и перевёл управление в ручной режим, закончив поездку.

Позже в Waymo рассказали Джонсону, что автомобиль распознал «нетипичную дорожную ситуацию» и обратился к оператору за дополнительной информацией о маршруте. Специалист предоставил такси «неверные указания», из-за чего система не смогла решить ситуацию. Сам Джонсон подчеркнул: «Эта ситуация — исключение из правил. Люди игнорируют остальные мои 53 ролика, где всё работало отлично. Я просто стараюсь быть честным. Как я смогу доказать, что это хорошая технология, если буду скрывать её ошибки?».

#технологии

4 4 комментария
13
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Женя Кузьмин", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438"], "comments": 4, "likes": 13, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 382171, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 15 May 2021 14:03:08 +0300", "is_special": false }
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Владимир Филатов

2

киберпанк

Ответить

Дмитрий Алексеенков

2

Держите видос в тему из Иннополиса, беспилотное такси яндекса

Ответить

Платон Маковский

1

Пушто Илона Маска надо слушать. Сказано же, что мы управляем автомобилем за счёт мозга и двух глаз, а не кучи сенсоров и точных карт. Такси Ваймо же ездят за счёт точных карт, а они не учитывают сиюминутных изменений вот и запутался в трёх конусах ахахах. 1:0 в пользу Маска.
https://www.youtube.com/watch?v=Vit1nCBEFag

Ответить

Филипп Гийар

Платон
0

Из 5 возможных уровней автоматизации, waymo выдали 4 уровень (то есть, почти максимальный), а Тесле - только второй (источник на английском снизу).

1:1? :)

The 6 levels of autonomous driving, explained as…
Autonomous driving isn't quite as clear cut as it sounds. Despite many vehicles claiming to have…
www.google.ru
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Число жертв в секторе Газа возросло до 69. В Израиле начались массовые беспорядки
За ночь во время протестов арестовали более 370 человек, 36 полицейских ранены.
194
Интернет
«Я спросила у мамы, что такое сгущёнка, и она заплакала»: русский твиттер вспоминает образы детства на грани нищеты
Сдача бутылок, заштопанные колготки и банан на день рождения.
271
Интернет
4PDA попал под блокировку в России по требованию владельца «Матч ТВ»
На площадке нашли передачи канала «Футбол 1», 4PDA уже переехал на другой домен.
225
Популярное за три дня
Истории
91 год назад умер Фритьоф Нансен. Человек, спасший несколько сотен тысяч жизней без единого выстрела
Вы наверняка слышите эту фамилию впервые.
93
Истории
88-летний художник-любитель нарисовал 365 картин за год, чтобы скрасить время на карантине в доме престарелых
Сперва мужчина хотел выразить свои эмоции от пандемии и поделиться ими с родными, а теперь его работы покупают сотни человек.
16
Twitter
29
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

onemanshow

Прокуратура Петербурга…

new_comment

Прокуратура Петербурга…
null