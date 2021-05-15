Беспилотное такси Waymo застряло на дороге из-за конусов, а потом попыталось «сбежать» от сотрудников техподдержки Статьи редакции
Ситуацию с автономным автомобилем задокументировал студент, который тестирует сервис в Аризоне и записывает все свои поездки.
Waymo, дочерняя компания холдинга Alphabet, уже несколько лет тестирует полностью беспилотные автомобили в пригороде Финикса, штат Аризона. Открытый в октябре сервис автономных такси осваивает местный студент Джоель Джонсон, который публикует видеоотчёты на YouTube.
Обычно его ролики довольно скучные, поскольку за десятки поездок транспорт Waymo не совершал ошибок. Но в мае Джонсон задокументировал проблемы автомобиля, который сначала заблокировал движение, а затем попытался «сбежать» от приехавшей команды техподдержки.
Такси выполняло штатную автономную поездку, но на одном перекрёстке остановилось: автомобиль хотел повернуть направо, но на нужной полосе стояли дорожные конусы. Как отмечает The Verge, для водителя-человека эта ситуация не представила бы сложностей, но для автономной системы это стало проблемой. Выждав несколько минут, автомобиль всё же повернул, но остановился между полосами, снова «увидев» конус.
С Джонсоном связался оператор, но, как рассказали в Waymo, специалисты не могут взять на себя удалённое управление: они лишь пытаются помочь беспилотнику командами. В итоге такси создало небольшую пробку, а компания вызвала специальную мобильную команду техподдержки, которая помогает эвакуировать автомобиль в сложных ситуациях.
Техподдержка приехала спустя несколько минут, но после того, как к Джонсону подошёл сотрудник и задал пару вопросов, беспилотник внезапно снова поехал, «сбежав» от эвакуаторов. Правда, уехал автомобиль недалеко, потому что на дороге оказались новые конусы. На этот раз сотрудник техподдержки догнал такси и перевёл управление в ручной режим, закончив поездку.
Позже в Waymo рассказали Джонсону, что автомобиль распознал «нетипичную дорожную ситуацию» и обратился к оператору за дополнительной информацией о маршруте. Специалист предоставил такси «неверные указания», из-за чего система не смогла решить ситуацию. Сам Джонсон подчеркнул: «Эта ситуация — исключение из правил. Люди игнорируют остальные мои 53 ролика, где всё работало отлично. Я просто стараюсь быть честным. Как я смогу доказать, что это хорошая технология, если буду скрывать её ошибки?».
Пушто Илона Маска надо слушать. Сказано же, что мы управляем автомобилем за счёт мозга и двух глаз, а не кучи сенсоров и точных карт. Такси Ваймо же ездят за счёт точных карт, а они не учитывают сиюминутных изменений вот и запутался в трёх конусах ахахах. 1:0 в пользу Маска.
https://www.youtube.com/watch?v=Vit1nCBEFag
Из 5 возможных уровней автоматизации, waymo выдали 4 уровень (то есть, почти максимальный), а Тесле - только второй (источник на английском снизу).
1:1? :)