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Дамир Камалетдинов

Apple представила крупнейшее обновление Music — в сервис добавят «пространственное аудио» и аудио без сжатия Статьи редакции

В компании назвали изменения «новым поколением звука в сервисе».

Apple представила крупнейшее обновление Apple Music — в сервис добавят поддержку «пространственного аудио» со стандартом Dolby Atmos, а также Losless-аудио. Изменения затронут весь каталог треков. Об этом TJ сообщили в Apple.

Новые возможности Apple Music добавят для всех подписчиков сервиса без дополнительной оплаты в июне 2021 года. Оценить звучание песен в Dolby Atmos смогут владельцы всех наушников с поддержкой «пространственного аудио» на чипах H1 и W1 — AirPods, AirPods Pro и AirPods Max, а также актуальной линейки Beats. Объёмный звук также будет доступен на встроенных динамиках последних iPhone, iPad и Mac.

На старте в формате Dolby Atmos будет доступно «несколько тысяч треков», постепенно компания хочет перевести на новый формат весь каталог из 75 миллионов композиций. Сколько времени это займёт, в Apple не уточнили, но отметили, что работают с лейблами и артистами, чтобы ускорить процесс. В компании также пообещали создавать кураторские плейлисты и альбомы с треками в новом формате — их будут помечать специальным бейджем.

С июня 2021 года композиции в Apple Music также можно будет слушать в высоком качестве без сжатия (Losless). Для этого компания использует собственный кодек ALAC (Apple Lossless Audio Codec), который «сохранит каждый бит исходного аудио». Для прослушивания в высоком качестве нужно будет вручную включить опцию в настройках Apple Music — там же можно будет выбрать «разрешение» музыки в зависимости от затрат сотовых данных: от CD-качества 16 бит на 44.1 кГц до 24 бит на 48 кГц. Самые большие поклонники качества смогут слушать музыку в формате 24 бит и 192 кГц.

#новости #apple #музыка

3562 просмотров
72 72 комментария
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28

Удачи понять разницу в эйрподсах

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Yura Svinaryov

Имя
9

Ну используй не эйрподсы
Что за школьный доеб

Ответить

Павел Каташев

Yura
6

Потому что звучание доступно только на чипах h1 в эйрподсах и битсах. Сасатб называется. Мы улучшили звук, но мы вам его не дадим, потому что вы не заплатили

Ответить

Иннокентий

Павел
3

Ток долби атмос в h1. Хайрез аудио для всех

Ответить

Павел Каташев

Иннокен…
4

Тут вопрос не в хайрезе а в долби атмос, хайрез давно в спотифае был

Ответить

Соколов Андрей

Павел
2

Щито? В спотифае только анонсировали хайрез. 

Ответить

Первоначальный

Павел
0

Хайреза в Споти нет как бы

Ответить

Yura Svinaryov

Павел
0

Если ты не про хайрез, тогда зачем ты отвечаешь мне? Чел писал про хайрез, а не долби

Ответить

Павел Каташев

Yura
0

"Удачи понять разницу в эйрподсах" Где? То что вы додумали не оправдывает токсичность

Ответить

Yura

Павел
0

Так ты сам написал что в эйрподсах есть долби. В чем твоя проблема тогда?

Ответить

Павел

Yura
0

В том что я написал что долби доступен только для эйрподсов, а эйрподсы не лучший девайс для прослушивания музыки, перечитайте пожалуйста комментарии

Ответить

Sergiy Sev

Имя
4

ващет пространственное аудио очено даже понятно в эйрподсах

Ответить

Serge Shima

7

давно пора. в Tidal 3 года так. в Deezer - 2 года flac 

похоже на: "Мы внедрили СМС" в 2010

Ответить

Довольный череп

Serge
21

Только в обоих это отдельный тариф, а тут «добавят для всех подписчиков сервиса без дополнительной оплаты»

Ответить

Информационный Филипп

Довольный
9

Ну дай ты человеку повоевать, очень важно же кто и что первый внедрил. Вон ему какие-то смс в 2010 приснились.

Ответить

Дмитрий

Информа…
–2

В компании назвали изменения «новым поколением звука в сервисе».

очень важно же кто и что первый внедрил

Если ты позиционируешь изменения как нечто новое, важно. И хотя я не уверен, что имелось в виду в цитате представителя компании, может он имел в виду новое поколение звука именно в Apple music, а не вообще в сервисах стриминга. Но читается именно как "бомбезные новинки от вашей любимой мамочки". 

И в этом контексте стоит понимать, что это никакие не новинки, а компиляция из уже работающих решений конкурентов, масштабированная в рамках бизнеса Apple. Бесплатность - просто дешёвая посыпка на золотой пончик для столь прибыльной компании. Но поклонники уже беспощадно парируют, будто этот небольшой скидос на фоне лютого оверпрайса во всём, реально мощный аргумент.

Ну такое, они делают так просто потому что могут себе позволить, в исполнении небольшой компании подобное решение, повторённое до мелочей, даже на новость не потянет.

Ну а в том, что фанатам понравится, никто и не сомневался.

Ответить

Информационный

Дмитрий
0

 В компании назвали изменения «новым поколением звука в сервисе

в сервисе

вот на эти два слова посмотри внимательно

 я не уверен, что имелось в виду в цитате представителя компании, может он имел в виду новое поколение звука именно в Apple music

подумай немного и стань уверен

Ответить

Дмитрий

Информа…
–1

Я нормально думаю и внимательно читаю - опечатки настолько часты, что диву даёшься. ты тоже приглядись - они реально почти в каждой новости. А лезть проверять поленился. 

Сколько пафоса, фу. Может это как-то через пользование брендом передаётся.

Ответить

Божий дым

Дмитрий
0

Новость про сервис, а не функциональность смартфона или наушников. Узри.

Ответить

Информационный

Дмитрий
0

@Кхалиси Бот

Ответить

Дмитрий

Информа…
0

Срезал.

Ответить

Кхалиси Бот

Дмитрий
0

Я ноймяйно дюмяю и внемятейно читяю - опечятги нястойко чясты, что диву дяёшься. ти тёзе пьеглядись - они лияйно пёчти в кяздой нёвости. А лезть пьавейять поенися. 

Сгойко пяфося, фю. Мёзет это кяк-то чейез пойзёвяние бьендом пейедяётся.

Ответить

Serge Shima

Довольный
1

Отдельный тариф дешевле базового.
Ну и рекомендации iMusic:

Вам нравятся пельмени - вот вам пицца, она всем нравится.

Ответить

Божий дым

Serge
0

Пицца из пельменей

Ответить

Serge Shima

Довольный
–2

вот же пидоры!
опять всех переиграли.
цены потом повысят, как смазкой мягкой

Ответить

Алексей Волосач

10

Щас будет забавно наблюдать за людьми, которые нихуя разницу никогда не слышали, а сейчас будут обтекать от восторга качества звучания

Ответить

Морской татарин

Алексей
5

Это всегда лучший момент при наблюдении за Apple-фанбоями

Ответить

FOX

Алексей
1

учитывая что по bluetooth два раза перекодируется

Ответить

Мистер Блондин

9

А АУДИОНАРКОТИКИ????

Ответить

Maxim

4

Где. Новые. AirPods. Хочу. Третью. Серию.

Ответить

Поразительный спрей

4

при этом большинство рэперов записывают треки на батин диктофон

Ответить

Vladislav Sapogov

Поразительный
0

Можно будет определять модель диктофона

Ответить

Верующий чувак

Vladislav
5

модель бати

Ответить

Оранжевый

Верующий
1

и модель лады, в которой зачали этого рэпера

Ответить

Довольный череп

3

Дополняй скорей

Ответить

Sergiy Sev

3

ах тыж жопа, только на спотифай уходить собрался

Ответить

Владимир Филатов

Sergiy
0

зато у спотифай есть бесплатный план

Ответить

Sergiy Sev

Владимир
0

все сложнее,
Apple Music - 120 евро в европе, 100 если на год.
Spotify - 120, но если есть знакомые в их офисе, то 50.

Я бы взял Apple One подписку и не парился бы, но в европейкой версии пока нет финтеса. В конце месяца заканчиваются халявне месяца и думаю, все же вернусь к Spotify.

Ответить

Владимир Филатов

Sergiy
0

У спотифая есть бесплатный план.

Ответить

Vitaly Tarakanov

2

Они переведут все 75 миллионов треков в ALAC, а не в Dolby Atmos. Для Atmos их надо изначально записывать с этой технологией. Вводите в заблуждение.

Thousands of tracks will be available in Spatial Audio with Dolby Atmos at launch, with more added regularly.

Apple Music’s catalog of more than 75 million songs will be available in Lossless Audio.

Ответить

Федя Прозоров

1

Ууууу, эпл мьюзик демпингует и не дает спотифаю ввести тариф подороже

Ответить

Соколов Андрей

Федя
1

Апле решила нагнуть 

Ответить

Федя Прозоров

Соколов
0

Интересно за этим понаблюдать. Сколько судебных тяжб будет из-за очевидного демпинга

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Федя
0

это конкурентая ситуация, а вот если бы они запретили на платформе эппл сторонним софтинам такой же формат распространять, это было бы похоже не эппл.

Ответить

Федя Прозоров

Дмитрий
1

Да кто спорит, кроме самого спотифая, который обвиняет эпл мьюзик во всех смертных грехах. По мне, давать хороший звук по цене обычной подписки — это хороший ход

Ответить

Морской татарин

1

Удачи им, с таким хуевым интерфейсом и рекомендациями

Ответить

Федя Прозоров

Морской
1

и наличием текста песен и хороших редакторских плейлистов, которых нет в спотифае

Ответить

Морской татарин

Федя
0

У меня есть и то, и то в спотифае. Что я делаю не так?

Ответить

Федя Прозоров

Морской
0

Не знаю, в моём спотифае этого не было. Поделишься своим спотифаем?

Ответить

Морской татарин

Федя
0

Ладно, про лирику напиздел. Пользовался до этого Яндексом, там было, перепутал.
Подборки отличные, бтв

Ответить

Федя Прозоров

Морской
0

Ладно, подборки они "на вкус и цвет", мне лично не зашли. Рекомендации у спотифая хороши, спора нет, но мне не понравилось, что перестал предлагать что-то интересное уже на второй месяц использования 

Ответить

Хозяйственный

Морской
0

у яблока кайфово реализованы тексты, как в караоке. Если хочется спеть песню. В спотифае вроде просто текст и самому скролить нужно.

Ответить

Иван Маслов

0

Только сегодня отключил подписку и решил с концами уйти в спотифай из-за того что невозможно слушать на премиальных аудиосистемах это говно 256кбит

Ответить

Огурцы

Иван
3

Едрить вы говноед, конечно. Система и эпл Мьюзик…

Ответить

Иван Маслов

Огурцы
1

Че не так? У меня там медиатека годами копилась.

Ответить

Морской татарин

Иван
0

То есть, ты напрямую сравниваешь битрейт разных кодеков и утверждаешь, что есть разница?

Ответить

wmhy

Иван
0

Спотифаевский 320 сооветствует эппловскому 256 если что))))))0)0)0)00))))0)0

Ответить

Alexei Kuksin

1

Первая мысль  - "Tidal" теперь пизда. Вторая мысль - аппле суровые проприетарщики, а tidal может играть чуть ли не на каждой балалайке + позволяет задействовать не только родное приложение. 
Ну попробовать яблочную музыку будет интересно.

Ответить

Соколов Андрей

Alexei
0

Airplay в каждом утюге

Ответить

Хозяйственный украинец

1

кто слушает музыка в аирподсах говноед. МУЗЫКУ НУЖНО СЛЫШАТЬ только в дорогих наушниках с золотыми проводами в специальной оплётке и только

Ответить

FOX

0

Оценить звучание песен в Dolby Atmos смогут владельцы всех наушников с поддержкой «пространственного аудио» на чипе H1 — AirPods, AirPods Pro и AirPods Max, а также актуальной линейки Beats

интересно они переизобрели свой стандарт Bluetooth - в нем ТОЛЬКО стерео

Ответить

Дмитрий Кораблёв

FOX
0

по блютусу передаются 0 и 1, какая им разница какой там звук, главное, чтоб софт смог это распознать и наушники правильно воспроизвести.

Ответить

FOX

Дмитрий
1

нет. по Bluetooth звук передается только с помощью определённых кодеков (все они только стерео) и битрейт низкий для многоканального
Для Apple это кодек AAC.

Dolby Atmos хранится в контейнере mp4 и использует кодек Dolby Atmos Digital Plus

Ответить

Зимний украинец

0

Оценить звучание песен в Dolby Atmos смогут владельцы всех наушников с поддержкой «пространственного аудио» на чипах H1 и W1 — AirPods, AirPods Pro и AirPods Max, а также актуальной линейки Beats.

Но ведь у обычных AirPods не было поддержки пространственного аудио?

Ответить

Sergiy Sev

Зимний
0

у второго поколения есть (которые с кейсом беспроводной зарядки)

Ответить

Зимний украинец

Sergiy
1

Разве? Нигде не видел такой информации

Ответить

Sergiy Sev

Зимний
0

блин точно, airpods 2 только device switching могут, spatial Pro и Max онли

Ответить

FOX

Зимний
0

тут похоже путаница у всех
пространственным звуком Apple называется отслеживание движения головы акселерометром и позиционированием звука.
тогда как Dolby Atmos это как минимум 5.1 каналов + звуковые объекты (обычно 15 штук)

Dolby Atmos можно слушать на любых наушниках

Ответить

С H А P Р i Е

0

Эмэйзин революшн, Джони

Ответить

Павел Макров

0

Интересно, когда экологическая повестка перейдет на снижение объемов данных... Размеры канеш все больше, а необходимость все меньше.

Ответить

Schizoid Man

0

Хорошая новость! Я бы сказал: интересная!

Ответить

Соколов Андрей

0

А вот етперь тидалу и кобазу пора приготовить попочки

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