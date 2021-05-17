Apple представила крупнейшее обновление Music — в сервис добавят «пространственное аудио» и аудио без сжатия Статьи редакции
В компании назвали изменения «новым поколением звука в сервисе».
Apple представила крупнейшее обновление Apple Music — в сервис добавят поддержку «пространственного аудио» со стандартом Dolby Atmos, а также Losless-аудио. Изменения затронут весь каталог треков. Об этом TJ сообщили в Apple.
Новые возможности Apple Music добавят для всех подписчиков сервиса без дополнительной оплаты в июне 2021 года. Оценить звучание песен в Dolby Atmos смогут владельцы всех наушников с поддержкой «пространственного аудио» на чипах H1 и W1 — AirPods, AirPods Pro и AirPods Max, а также актуальной линейки Beats. Объёмный звук также будет доступен на встроенных динамиках последних iPhone, iPad и Mac.
На старте в формате Dolby Atmos будет доступно «несколько тысяч треков», постепенно компания хочет перевести на новый формат весь каталог из 75 миллионов композиций. Сколько времени это займёт, в Apple не уточнили, но отметили, что работают с лейблами и артистами, чтобы ускорить процесс. В компании также пообещали создавать кураторские плейлисты и альбомы с треками в новом формате — их будут помечать специальным бейджем.
С июня 2021 года композиции в Apple Music также можно будет слушать в высоком качестве без сжатия (Losless). Для этого компания использует собственный кодек ALAC (Apple Lossless Audio Codec), который «сохранит каждый бит исходного аудио». Для прослушивания в высоком качестве нужно будет вручную включить опцию в настройках Apple Music — там же можно будет выбрать «разрешение» музыки в зависимости от затрат сотовых данных: от CD-качества 16 бит на 44.1 кГц до 24 бит на 48 кГц. Самые большие поклонники качества смогут слушать музыку в формате 24 бит и 192 кГц.
Удачи понять разницу в эйрподсах
Ну используй не эйрподсы
Что за школьный доеб
Потому что звучание доступно только на чипах h1 в эйрподсах и битсах. Сасатб называется. Мы улучшили звук, но мы вам его не дадим, потому что вы не заплатили
Ток долби атмос в h1. Хайрез аудио для всех
Тут вопрос не в хайрезе а в долби атмос, хайрез давно в спотифае был
Если ты не про хайрез, тогда зачем ты отвечаешь мне? Чел писал про хайрез, а не долби
"Удачи понять разницу в эйрподсах" Где? То что вы додумали не оправдывает токсичность
давно пора. в Tidal 3 года так. в Deezer - 2 года flac
похоже на: "Мы внедрили СМС" в 2010
Довольный череп
Только в обоих это отдельный тариф, а тут «добавят для всех подписчиков сервиса без дополнительной оплаты»
Информационный Филипп
Ну дай ты человеку повоевать, очень важно же кто и что первый внедрил. Вон ему какие-то смс в 2010 приснились.
В компании назвали изменения «новым поколением звука в сервисе».
очень важно же кто и что первый внедрил
Если ты позиционируешь изменения как нечто новое, важно. И хотя я не уверен, что имелось в виду в цитате представителя компании, может он имел в виду новое поколение звука именно в Apple music, а не вообще в сервисах стриминга. Но читается именно как "бомбезные новинки от вашей любимой мамочки".
И в этом контексте стоит понимать, что это никакие не новинки, а компиляция из уже работающих решений конкурентов, масштабированная в рамках бизнеса Apple. Бесплатность - просто дешёвая посыпка на золотой пончик для столь прибыльной компании. Но поклонники уже беспощадно парируют, будто этот небольшой скидос на фоне лютого оверпрайса во всём, реально мощный аргумент.
Ну такое, они делают так просто потому что могут себе позволить, в исполнении небольшой компании подобное решение, повторённое до мелочей, даже на новость не потянет.
Ну а в том, что фанатам понравится, никто и не сомневался.
В компании назвали изменения «новым поколением звука в сервисе
в сервисе
вот на эти два слова посмотри внимательно
я не уверен, что имелось в виду в цитате представителя компании, может он имел в виду новое поколение звука именно в Apple music
подумай немного и стань уверен
Божий дым
Новость про сервис, а не функциональность смартфона или наушников. Узри.
Я ноймяйно дюмяю и внемятейно читяю - опечятги нястойко чясты, что диву дяёшься. ти тёзе пьеглядись - они лияйно пёчти в кяздой нёвости. А лезть пьавейять поенися.
Сгойко пяфося, фю. Мёзет это кяк-то чейез пойзёвяние бьендом пейедяётся.
Отдельный тариф дешевле базового.
Ну и рекомендации iMusic:
Вам нравятся пельмени - вот вам пицца, она всем нравится.
вот же пидоры!
опять всех переиграли.
цены потом повысят, как смазкой мягкой
Щас будет забавно наблюдать за людьми, которые нихуя разницу никогда не слышали, а сейчас будут обтекать от восторга качества звучания
Можно будет определять модель диктофона
ах тыж жопа, только на спотифай уходить собрался
зато у спотифай есть бесплатный план
все сложнее,
Apple Music - 120 евро в европе, 100 если на год.
Spotify - 120, но если есть знакомые в их офисе, то 50.
Я бы взял Apple One подписку и не парился бы, но в европейкой версии пока нет финтеса. В конце месяца заканчиваются халявне месяца и думаю, все же вернусь к Spotify.
Они переведут все 75 миллионов треков в ALAC, а не в Dolby Atmos. Для Atmos их надо изначально записывать с этой технологией. Вводите в заблуждение.
Thousands of tracks will be available in Spatial Audio with Dolby Atmos at launch, with more added regularly.
Apple Music’s catalog of more than 75 million songs will be available in Lossless Audio.
Ууууу, эпл мьюзик демпингует и не дает спотифаю ввести тариф подороже
Апле решила нагнуть
Интересно за этим понаблюдать. Сколько судебных тяжб будет из-за очевидного демпинга
это конкурентая ситуация, а вот если бы они запретили на платформе эппл сторонним софтинам такой же формат распространять, это было бы похоже не эппл.
Да кто спорит, кроме самого спотифая, который обвиняет эпл мьюзик во всех смертных грехах. По мне, давать хороший звук по цене обычной подписки — это хороший ход
и наличием текста песен и хороших редакторских плейлистов, которых нет в спотифае
У меня есть и то, и то в спотифае. Что я делаю не так?
Не знаю, в моём спотифае этого не было. Поделишься своим спотифаем?
Ладно, про лирику напиздел. Пользовался до этого Яндексом, там было, перепутал.
Подборки отличные, бтв
Ладно, подборки они "на вкус и цвет", мне лично не зашли. Рекомендации у спотифая хороши, спора нет, но мне не понравилось, что перестал предлагать что-то интересное уже на второй месяц использования
Хозяйственный
у яблока кайфово реализованы тексты, как в караоке. Если хочется спеть песню. В спотифае вроде просто текст и самому скролить нужно.
Только сегодня отключил подписку и решил с концами уйти в спотифай из-за того что невозможно слушать на премиальных аудиосистемах это говно 256кбит
Морской татарин
То есть, ты напрямую сравниваешь битрейт разных кодеков и утверждаешь, что есть разница?
Первая мысль - "Tidal" теперь пизда. Вторая мысль - аппле суровые проприетарщики, а tidal может играть чуть ли не на каждой балалайке + позволяет задействовать не только родное приложение.
Ну попробовать яблочную музыку будет интересно.
Оценить звучание песен в Dolby Atmos смогут владельцы всех наушников с поддержкой «пространственного аудио» на чипе H1 — AirPods, AirPods Pro и AirPods Max, а также актуальной линейки Beats
интересно они переизобрели свой стандарт Bluetooth - в нем ТОЛЬКО стерео
по блютусу передаются 0 и 1, какая им разница какой там звук, главное, чтоб софт смог это распознать и наушники правильно воспроизвести.
у второго поколения есть (которые с кейсом беспроводной зарядки)
Зимний украинец
Разве? Нигде не видел такой информации
блин точно, airpods 2 только device switching могут, spatial Pro и Max онли
Интересно, когда экологическая повестка перейдет на снижение объемов данных... Размеры канеш все больше, а необходимость все меньше.