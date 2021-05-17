В компании назвали изменения «новым поколением звука в сервисе».

Apple представила крупнейшее обновление Apple Music — в сервис добавят поддержку «пространственного аудио» со стандартом Dolby Atmos, а также Losless-аудио. Изменения затронут весь каталог треков. Об этом TJ сообщили в Apple.

Новые возможности Apple Music добавят для всех подписчиков сервиса без дополнительной оплаты в июне 2021 года. Оценить звучание песен в Dolby Atmos смогут владельцы всех наушников с поддержкой «пространственного аудио» на чипах H1 и W1 — AirPods, AirPods Pro и AirPods Max, а также актуальной линейки Beats. Объёмный звук также будет доступен на встроенных динамиках последних iPhone, iPad и Mac.

На старте в формате Dolby Atmos будет доступно «несколько тысяч треков», постепенно компания хочет перевести на новый формат весь каталог из 75 миллионов композиций. Сколько времени это займёт, в Apple не уточнили, но отметили, что работают с лейблами и артистами, чтобы ускорить процесс. В компании также пообещали создавать кураторские плейлисты и альбомы с треками в новом формате — их будут помечать специальным бейджем.

С июня 2021 года композиции в Apple Music также можно будет слушать в высоком качестве без сжатия (Losless). Для этого компания использует собственный кодек ALAC (Apple Lossless Audio Codec), который «сохранит каждый бит исходного аудио». Для прослушивания в высоком качестве нужно будет вручную включить опцию в настройках Apple Music — там же можно будет выбрать «разрешение» музыки в зависимости от затрат сотовых данных: от CD-качества 16 бит на 44.1 кГц до 24 бит на 48 кГц. Самые большие поклонники качества смогут слушать музыку в формате 24 бит и 192 кГц.