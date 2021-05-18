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Технологии
Дамир Камалетдинов

Наушники AirPods Max не получат поддержку аудио без сжатия в Apple Music — даже при подключении по проводу Статьи редакции

Самые дорогие наушники Apple не смогут проигрывать музыку без потери качества.

44 44 комментария
352 просмотров
AirPods Max Фото CNET

Apple подтвердила The Verge, что её самые дорогие наушники AirPods Max (около 63 тысяч рублей в России) не получат поддержку одной из двух новых функций Apple Music — Lossless аудио. Устройство не сможет проигрывать звук без потери качества даже при подключении по стандартному проводу через Lightning-разъём.

В компании отметили, что Lossless аудио не поддерживают и все другие AirPods. Причина заключается в использовании Bluetooth для передачи сигнала — протокол не может передавать данные совсем без потерь. При этом AirPods Max даже по проводу поддерживают только аналоговые форматы.

Что такое Lossless аудио

Формат Lossless подразумевает прослушивание музыки с минимальными потерями в качестве. Для этого Apple использует собственный аудиокодек ALAC (Apple Lossless Audio Codec) — компания утверждает, что он позволяет сохранить «каждый бит исходного аудиофайла».

Apple объявила о появлении Lossless аудио для 75 миллионов композиций в сервисе 17 мая. Прослушать их смогут все пользователи без дополнительной оплаты, но для этого им потребуются проводные наушники.

Lossless аудио популярнее всего у аудиофилов и любителей максимально неискажённого алгоритмами звука. В этом формате пользователи Apple Music смогут выбирать «разрешение» записи — от уровня CD-качества до самого высокого — 24 бит с частотой 192 кГц.

Беспроводные наушники Apple поддерживают только кодек AAC через Bluetooth, но по частотным характеристикам он далёк даже от уровня CD-качества. Чтобы решить проблему, Apple потребуется выпустить новый кодек для беспроводных наушников, а музыку проигрывать не по Bluetooth, а через Wi-Fi.

Все AirPods поддерживают другое нововведение Apple Music — звук в Dolby Atmos

Другим крупным изменением в Apple Music стало появление «пространственного аудио» в формате Dolby Atmos. Apple запустила эту технологию вместе с iOS 14 — она позволяет воспринимать звук в наушниках в виртуальном объёмном пространстве. Пользователь могут крутить головой и слышать, как меняется восприятие звука в зависимости от ориентации в пространстве — это похоже на присутствие в кинозале.

С момента запуска «пространственное аудио» было доступно только в приложении Apple TV и для фильмов со звуком в формате Dolby Atmos 5.1 или 7.1. Однако с июня 2021 года в Apple Music появятся «тысячи композиций» с поддержкой «пространственного аудио», постепенно компания хочет обновить весь каталог.

В отличие от Lossless аудио, «пространственное аудио» поддерживают все актуальные наушники Apple, включая AirPods Max и последние модели Beats с процессорами H1 или W1.

#apple #airpods #аудио

44 44 комментария
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44 комментария
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Передний утюг

7

АААХАХАХАХХАХАХАХАХА

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Трогательный колос

Передний
1

Русалка села на шпагат

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Передний утюг

Трогательный
0
Ответить

Передний утюг

Передний
0

зевает

Ответить

Минувший Кирилл

Передний
0

У меня мейзу за 500 грн, такие классные, и в уши ложатся идеально, и звук чёткий, и зарядки хватает. Прям удивлён.

Ответить

Одинаковый Паша

Минувший
2

лох

Ответить

Минувший Кирилл

Одинако…
1

Что?

Ответить

Одинаковый Паша

Минувший
1

тоже представься, быдло

Ответить

Минувший Кирилл

Одинако…
2

Человек-паук

Ответить

Дед Охуелыч

2

Пиздец, наушники, выглядят как говно ссаное.

Ответить

Aleksandr Dolgikh

1

Ахуенные наушники!

Ответить

Трогательный колос

Aleksandr
1

Колобок повесился

Ответить

ouxen

1

В отличие от Lossless аудио, «пространственное аудио» поддерживают все актуальные наушники Apple, включая AirPods Max и последние модели Beats с процессорами H1 или W1.

как это?

Ответить

ouxen

ouxen
1

Нет такой опции в битсах флекс, там W1

Ответить

No Good

ouxen
0

у меня Beats Studio Pro, с плойкой и маком идеально работают.

Ответить

ouxen

No
0

это другое, там Н1 и акселерометры

Ответить

No Good

ouxen
0

братан ты смеёшься? https://market.yandex.ru/product--besprovodnye-naushniki-beats-studio-3-wireless/1803351256?cpa=0

Ответить

ouxen

No
0

а, я думал ты крутой

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Смешной нос

ouxen
0

Непонятно, может добавят
Либо будет автоматически играть так при включении долби хуёлби в настройках апле музик

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ouxen

Смешной
0

это невозможно, как они кручение головы будут чекать?

Ответить

Дамир Камалетдинов

ouxen
0

Ты где-то не там смотришь. Должно быть здесь:

Ответить

ouxen

Дамир
0

такого у них вообще нет, поэтому и полез в настройки

Ответить

No Good

ouxen
0

ну кароч подключаешь к маку, а там все просто, в целом, как сейчас.

Ответить

ouxen

No
0

ты лжёшь

Ответить

Холодный Артем

0

Мдауш, наушники за 63к не могут играть lossless. С беспроводными понятно, но по проводу-то почему? 

Ответить

Смешной нос

Холодный
2

Там провод с АЦП, который втыкается в аналоговый вход, и в случае с iOS-девайсами, где нет 3.5 мм джека, у тебя будет двойное преобразование через ЦАП и АЦП

Пока что все эти новости строятся на локальных ответах яббла на узкие вопросы, лично я жду каких-то официальных ответов. Например, непонятно, почему Максы не могут так играть при подключении к маку (и кому-то якобы тоже Яббл отвечал, что можно). Может, выпустят лайтнинг-лайтнинг кабель для мобилок, хз. Или обновят прошивки кабелей, чтоб цифрА шла в pass-through

Ответить

Дамир Камалетдинов

Холодный
0

Потому что там софта нужного нет, они не работают с этим кодеком новым 

Ответить

Холодный Артем

Дамир
0

А, точно, они же не могут FLAC использовать, а своего lossless-кодека у них нет (а пора бы и сделать, к новым iOS/macOS, например).

Ответить

Королевский

Холодный
4

у них же ALAC

Ответить

Холодный Артем

Королев…
0

Да, я что-то вообще под вечер туплю.

Ответить

ouxen

Холодный
0

и не только

Ответить

Дамир

Холодный
0

По Bluetooth в любом случае смысла нет, а провод там отстойный, не потащит нормальный звук

Ответить

Delgerdalai

Дамир
0

Аналоговый провод не потащит звук?

Ответить

ouxen

Delgerd…
0

у него лапки

Ответить

ouxen

0

ха-ха, для этого придется купить новые такие же?
тупые эплоебы схавают и это!

Ответить

Королевский каякер

ouxen
0

прошками доволен?

Ответить

Одинаковый Паша

Королевский
0

да, спасибо

Ответить

Королевский

Одинако…
1

не за что хорошего вечера!

Ответить

ouxen

Королевский
–1

да, спасибо

Ответить

Одинаковый Паша

ouxen
0

привет

Ответить

ouxen

Одинако…
0

здравствуйте

Ответить

Suq Madiq

0
Ответить

Виктор Викторович

0

Выпускайте AirPods Max 2

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Смешной нос

0

Предсказуемо, hi-res кодеков для bluetooth не существует, даже Sony LDAC на макс. полосе пропускания — это и близко не хайрез

А вот с хуйпоймишными лайтнингами, кабелями и цапами яббл сам себя загнал в тупик ¯\_(ツ)_/¯ 

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Комментарии

ouxen

Наушники AirPods Max не получат…

миша лисицын

Запись в подсайте Twitter

ouxen

Наушники AirPods Max не получат…

Зязя

Запись в подсайте Twitter

ouxen

Наушники AirPods Max не получат…

Игорь

Госдума приняла в первом чтении…

Федя Прозоров

Запись в подсайте Twitter

ouxen

Наушники AirPods Max не получат…
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