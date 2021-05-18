Наушники AirPods Max не получат поддержку аудио без сжатия в Apple Music — даже при подключении по проводу Статьи редакции
Самые дорогие наушники Apple не смогут проигрывать музыку без потери качества.
Apple подтвердила The Verge, что её самые дорогие наушники AirPods Max (около 63 тысяч рублей в России) не получат поддержку одной из двух новых функций Apple Music — Lossless аудио. Устройство не сможет проигрывать звук без потери качества даже при подключении по стандартному проводу через Lightning-разъём.
В компании отметили, что Lossless аудио не поддерживают и все другие AirPods. Причина заключается в использовании Bluetooth для передачи сигнала — протокол не может передавать данные совсем без потерь. При этом AirPods Max даже по проводу поддерживают только аналоговые форматы.
Что такое Lossless аудио
Формат Lossless подразумевает прослушивание музыки с минимальными потерями в качестве. Для этого Apple использует собственный аудиокодек ALAC (Apple Lossless Audio Codec) — компания утверждает, что он позволяет сохранить «каждый бит исходного аудиофайла».
Apple объявила о появлении Lossless аудио для 75 миллионов композиций в сервисе 17 мая. Прослушать их смогут все пользователи без дополнительной оплаты, но для этого им потребуются проводные наушники.
Lossless аудио популярнее всего у аудиофилов и любителей максимально неискажённого алгоритмами звука. В этом формате пользователи Apple Music смогут выбирать «разрешение» записи — от уровня CD-качества до самого высокого — 24 бит с частотой 192 кГц.
Беспроводные наушники Apple поддерживают только кодек AAC через Bluetooth, но по частотным характеристикам он далёк даже от уровня CD-качества. Чтобы решить проблему, Apple потребуется выпустить новый кодек для беспроводных наушников, а музыку проигрывать не по Bluetooth, а через Wi-Fi.
Все AirPods поддерживают другое нововведение Apple Music — звук в Dolby Atmos
Другим крупным изменением в Apple Music стало появление «пространственного аудио» в формате Dolby Atmos. Apple запустила эту технологию вместе с iOS 14 — она позволяет воспринимать звук в наушниках в виртуальном объёмном пространстве. Пользователь могут крутить головой и слышать, как меняется восприятие звука в зависимости от ориентации в пространстве — это похоже на присутствие в кинозале.
С момента запуска «пространственное аудио» было доступно только в приложении Apple TV и для фильмов со звуком в формате Dolby Atmos 5.1 или 7.1. Однако с июня 2021 года в Apple Music появятся «тысячи композиций» с поддержкой «пространственного аудио», постепенно компания хочет обновить весь каталог.
В отличие от Lossless аудио, «пространственное аудио» поддерживают все актуальные наушники Apple, включая AirPods Max и последние модели Beats с процессорами H1 или W1.
Трогательный колос
Русалка села на шпагат
Минувший Кирилл
У меня мейзу за 500 грн, такие классные, и в уши ложатся идеально, и звук чёткий, и зарядки хватает. Прям удивлён.
Ахуенные наушники!
В отличие от Lossless аудио, «пространственное аудио» поддерживают все актуальные наушники Apple, включая AirPods Max и последние модели Beats с процессорами H1 или W1.
как это?
Смешной нос
Непонятно, может добавят
Либо будет автоматически играть так при включении долби хуёлби в настройках апле музик
Смешной нос
Там провод с АЦП, который втыкается в аналоговый вход, и в случае с iOS-девайсами, где нет 3.5 мм джека, у тебя будет двойное преобразование через ЦАП и АЦП
Пока что все эти новости строятся на локальных ответах яббла на узкие вопросы, лично я жду каких-то официальных ответов. Например, непонятно, почему Максы не могут так играть при подключении к маку (и кому-то якобы тоже Яббл отвечал, что можно). Может, выпустят лайтнинг-лайтнинг кабель для мобилок, хз. Или обновят прошивки кабелей, чтоб цифрА шла в pass-through
Холодный Артем
А, точно, они же не могут FLAC использовать, а своего lossless-кодека у них нет (а пора бы и сделать, к новым iOS/macOS, например).
ха-ха, для этого придется купить новые такие же?
тупые эплоебы схавают и это!
Королевский каякер
прошками доволен?
Одинаковый Паша
да, спасибо
да, спасибо