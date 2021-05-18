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Технологии
Дамир Камалетдинов

Что показала Google на I/O 2021 Статьи редакции

Компания впервые с начала пандемии проводит традиционную конференцию.

22 22 комментария
606 просмотров

18 мая Google проводит первую конференцию I/O с 2019 года — в 2020 году компания отменила её из-за пандемии. От компании ждут анонсов Android 12, наушников Pixel Buds, подробностей о смартфоне Pixel 5A и не только. TJ следит за анонсами в режиме реального времени.

Это обновляемый материал. Если хотите прочитать все анонсы сразу, приходите чуть позже.

LaMDA — «прорыв» Google в машинном понимании языка

Google анонсировала языковую модель LaMDA — голосового ассистента нового поколения, который понимает «контекст» обращения. Алгоритм на ходу строит диалог, выбирая развитие из множества вариантов.

В качестве примера компания показала обращение с просьбой научить собирать бумажный самолётик. Ассистент может подсказать не только ответ, но и выдать разные результаты в зависимости от нужных параметров — например, LaMDA способна объяснить, как собрать самолётик, который будет далеко улетать. Пока что компания использует его только для внутреннего использования.

Обновление карт, пространство для работы Smart Canvas и другие нововведения

  • В Google-карты добавили «зелёные» маршруты, которые потребуют минимум топлива при поездке на машинах, а также «безопасные» маршруты для избежания аварий;
  • Google представила Smart Canvas — пространство для совместной работы с поддержкой всех основных инструментов компании, включая Docs, Meet и не только;

#новости #google

Статья дополняется
22 22 комментария
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22 комментария
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Дмитрий Орлов

4

Как хорошо, что у нас есть Дамир Камалетдинов

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Андрей Рядькин

Дмитрий
2

я очень беспокоился за него. Ведь сегодня начали продавать новые iMac в РФ, а новости нет

Ответить

Тяжкий утюг

Андрей
0

TJ ещё не заслали жаль

Ответить

Дамир Камалетдинов

Андрей
0

У нас будет кое-что о них на днях

Ответить

Андрей Рядькин

Дамир
0

значит все таки заслали 

Ответить

Внимательный рубин

1

Жду редизайна иконок приложений

Ответить

Тяжкий утюг

Внимательный
0
Ответить

Нижний интернет

Тяжкий
4

Camera is using the camera

Ответить

Внимательный рубин

Тяжкий
–1

Надеюсь это какая-то кастомная тема

Ответить

Artyom Sidorov

Внимательный
1

Пусть уж лучше так оставят, иначе ещё хуже сделают 

Ответить

Внимательный рубин

Artyom
0

Нужен МиНиМаЛиЗм

Ответить

Тяжкий утюг

1

Показала новый андроид, который вы увидите через год в лучшем случае (смеюсь на яблочном, пока меня не убили пикселем)

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solawind

Тяжкий
0

Зато там хотя бы изменения есть, а не просто как яблочники счётчик версии инкрементируют

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Дмитрий Орлов

solawind
0

Порвался. Жаль.

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Передний утюг

Дмитрий
0

сделай скриншот своей хуйни быстро

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Дмитрий Орлов

Передний
0

Какой

Ответить

Передний утюг

Дмитрий
0

где анимеблядина на весь экран

Ответить

Дмитрий Орлов

Передний
0

Че

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Тяжкий утюг

solawind
0

Ты Не ПоНиМаЕшь нам выкатили папку со всеми приложениями и виджеты на рабочем столе

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Федя Прозоров

Тяжкий
0

А нового дизайна в 95% трубок даже не заметят за miUI

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Федя Прозоров

Федя
0

Набрасываю, как умею

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Пластиковое Окно

Тяжкий
0

 который вы увидите через год

Лучше бы рассказал, сколько процентов пользователей его не увидят :D

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