Что показала Google на I/O 2021 Статьи редакции
Компания впервые с начала пандемии проводит традиционную конференцию.
18 мая Google проводит первую конференцию I/O с 2019 года — в 2020 году компания отменила её из-за пандемии. От компании ждут анонсов Android 12, наушников Pixel Buds, подробностей о смартфоне Pixel 5A и не только. TJ следит за анонсами в режиме реального времени.
LaMDA — «прорыв» Google в машинном понимании языка
Google анонсировала языковую модель LaMDA — голосового ассистента нового поколения, который понимает «контекст» обращения. Алгоритм на ходу строит диалог, выбирая развитие из множества вариантов.
В качестве примера компания показала обращение с просьбой научить собирать бумажный самолётик. Ассистент может подсказать не только ответ, но и выдать разные результаты в зависимости от нужных параметров — например, LaMDA способна объяснить, как собрать самолётик, который будет далеко улетать. Пока что компания использует его только для внутреннего использования.
Обновление карт, пространство для работы Smart Canvas и другие нововведения
- В Google-карты добавили «зелёные» маршруты, которые потребуют минимум топлива при поездке на машинах, а также «безопасные» маршруты для избежания аварий;
- Google представила Smart Canvas — пространство для совместной работы с поддержкой всех основных инструментов компании, включая Docs, Meet и не только;
Как хорошо, что у нас есть Дамир Камалетдинов
я очень беспокоился за него. Ведь сегодня начали продавать новые iMac в РФ, а новости нет
Тяжкий утюг
Пусть уж лучше так оставят, иначе ещё хуже сделают
Порвался. Жаль.
сделай скриншот своей хуйни быстро
Какой
где анимеблядина на весь экран
Тяжкий утюг
Ты Не ПоНиМаЕшь нам выкатили папку со всеми приложениями и виджеты на рабочем столе
А нового дизайна в 95% трубок даже не заметят за miUI
который вы увидите через год
Лучше бы рассказал, сколько процентов пользователей его не увидят :D