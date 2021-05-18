«Прорыв» в понимании языка машинами, Android 12 с редизайном и обновление сервисов: что показала Google на I/O 2021 Статьи редакции
Компания впервые с начала пандемии проводит традиционную конференцию.
18 мая Google проводит первую конференцию I/O для разработчиков с 2019 года — в 2020 году компания отменила её из-за пандемии. От компании ждут анонсов Android 12, наушников Pixel Buds, подробностей о смартфоне Pixel 5A и не только. TJ собрал главные анонсы с мероприятия.
Android 12 с самым большим редизайном в истории ОС
- Google отчиталась о трёх миллиардах устройств на Android, скорость перехода на новые версии системы «увеличилась до 30%»;
- Android 12 получил редизайн с приставкой Material You — новый дизайн-код планируют использовать во всех сервисах и продуктах, включая устройства вроде смартфонов и ноутбуков;
- Редизайн назвали «самым большим в истории Android» — в Google переработали оформление всех иконок, уведомлений, кнопки стали крупнее и более круглыми, цвета изменили на более спокойные и пастельные, а анимации стали более плавными;
- Система начала работать с динамическим освещением — в зависимости от действий пользователя, включая нажатия на кнопки, оно будет меняться;
- Для камеры, микрофона и геолокации добавили новые возможности приватности — теперь при использовании камеры и микрофона система будет отображать зелёный значок в правой части экрана, видео и звук можно будет также выключить на системном уровне из «быстрых настроек»;
- Если приложение потребует разрешения на использование камеры или микрофона, а пользователь нажмёт «нет», система будет направлять программе чёрный экран или тишину, но приложение продолжит работать;
- При запросе местоположение система теперь может выдать «примерную геолокацию» вместо точной;
- В Android 12 появилось «ядро приватности» — изолированная часть системы для работы с функциями искусственного интеллекта без связи с облачными технологиями;
- В системе появилась функция «цифрового ключа» для машин — она будет доступна владельцам смартфонов Pixel;
- Первую бета-версию системы выпустят 18 мая, публичный релиз состоится осенью 2021 года.
Объединение Android Wear OS и Samsung Tizen OS
- Samsung и Google объявили, что объединят платформы для «умных» часов, которые многие годы развивали отдельно;
- Главные плюсы объединения систем — существенное увеличение времени работы от батареи, загрузка приложений на 30% быстрее, плавные анимации, упрощённая разработка;
- Следующие Samsung Galaxy Watch выпустят на объединённой платформе, как и будущие устройства Fitbit;
- Переключение между приложениями упростили — теперь переключаться между ними можно быстрее, достаточно двух кликов по кнопке.
LaMDA — «прорыв» Google в машинном понимании языка
Google анонсировала языковую модель LaMDA — голосового ассистента нового поколения, который понимает «контекст» обращения. Алгоритм на ходу строит диалог, выбирая развитие из множества вариантов.
В качестве примера компания показала обращение с просьбой научить собирать бумажный самолётик. Ассистент может подсказать не только ответ, но и выдать разные результаты в зависимости от нужных параметров.
Например, LaMDA способна объяснить, как собрать самолётик, который будет далеко улетать. Пока что компания использует его только для внутреннего использования.
Новые маршруты в «Картах», пространство для работы Smart Canvas и другие обновления
- В Google-карты добавили «зелёные» маршруты, которые потребуют минимум топлива при поездке на машинах, а также «безопасные» маршруты для избежания аварий;
- Google представила Smart Canvas — пространство для совместной работы с поддержкой всех основных инструментов компании, включая Docs, Meet и не только. Оно заменит Workspace;
- Meet интегрируют в другие инструменты Google для работы — например, можно будет позвонить через Meet в «Документах» или сообща поработать над презентацией во время звонка;
- Приложение «умной» камеры Google Lens научат решать математические задачи и сложные запросы;
- Google представила технологию MUM, которая сама обучается разным языкам, черпает «глубокие знания» из сети и распознаёт разные типы данных. К примеру, она может порекомендовать снаряжение для восхождения на гору и посоветовать потренироваться перед этим;
- В менеджер паролей Google можно будет импортировать пароли из других подобных сервисов, в приложение также добавят предупреждения о паролях, попавших в утечки и быстрая замена через Chrome;
- Google добавила возможности удалить историю недавних запросов из поиска, отключить историю местоположений Google Maps и пообещала автоматически удалять историю запросов через 18 месяцев;
- Поиск Google начнёт выдавать контекст об источниках информации до перехода по ссылке с июня 2021 года, пока только на английском;
- В поисковом сервисе также теперь работает Shopping Graph — граф знаний, охватывающий весь поисковик и объединяющий информацию о ценах, обзорах и видео у 24 миллиарда объявлений;
- В Google Lens можно искать товары через камеру и проверять их наличие в магазинах, в Chrome появились корзины для товаров;
- В Photos добавят возможность «переживания любимых моментов» — сервис начнёт замечать одинаковые элементы на фотографиях и собирать с ними истории;
- Компания представила систему для суперкомпьютеров TPU4, которая стала вдвое быстрее TPU3 и позволяет достичь мощности 10 миллионов ноутбуков в одном устройстве.
Порвался. Жаль.
Внатуре, изменений очень мало в ios
Зато они вылизаны, а не как в андроиде хуяк-хуяк и катим
Вечный меч
Так вылизаны, что с каждым major-ом часть приложений разваливается (на android такого ни разу не было)
УХАЗХАЗХЗАХЗАХАХАЗХАЗ ты завязывай с аутотренингами, вылазь из маня-фантазий. Только себя обманываешь. Я, как человек сидевший на ведре и перешедший на божественный Апле и Айось только поржу над тобой.
сделай скриншот своей хуйни быстро
Какой
где анимеблядина на весь экран
Тяжкий утюг
Ты Не ПоНиМаЕшь нам выкатили папку со всеми приложениями и виджеты на рабочем столе
А нового дизайна в 95% трубок даже не заметят за miUI
который вы увидите через год
Лучше бы рассказал, сколько процентов пользователей его не увидят :D
Как хорошо, что у нас есть Дамир Камалетдинов
я очень беспокоился за него. Ведь сегодня начали продавать новые iMac в РФ, а новости нет
значит все таки заслали
Эпл: выпускают минорное обновление, развязывают третью мировую с фейсбуком
Гугл: Ну, типа, мы тут иконки перерисовали, но вы их все равно не увидите, потому что все гоняете с кастомными оболочками, пук
Для камеры, микрофона и геолокации добавили новые возможности приватности — теперь при использовании камеры и микрофона система будет отображать зелёный значок в правой части экрана
Эмэйзинг! Гугл изобрел iOS!
Тяжкий утюг
Camera is using the camera
Ну как бы на айфоне то же самое
Велп, айфон тебе просто говорит, что работает а камера, а не что камера использует камеру
Так нет же. Значок камеры, а «камера» - название приложения. Там может быть и Telegram написано, например
Внимательный рубин
Надеюсь это какая-то кастомная тема
Это сливы «скринов» насколько помню, достоверность под вопросом
Какие-то полумеры, надо еще больше пустого места между объектами, чтоб вообще по одному объекту в строке или даже отлично будет один объект на экран максимум, скругленность скруглить до конца и в получившихся настоящих кружочках оставить по одной большой букве и долой эти полутона, два оттенка лаконичного серого хватит всем))))
Пусть уж лучше так оставят, иначе ещё хуже сделают
Новый дизайн системы - это, конечно, круто, но даже у собственных приложений Гугл обновляет дизайн крайне неспешно, что уж говорить о сторонних. Будет как всегда, оболочка системы стильная-модная-молодежная, а половина приложений в ней хорошо если ещё со старым материал дизайном.
Я не знаю, что там показал Гугл. Я покажу вам сейчас, что он показывает мне. А вы подумайте, где нейросеть обученная тысячами карликов, а где допотопный алгоритм:
Да, у Гугла очень печальный поиск по картинкам, не понятно, почему они с этим ничего не делают
Раньше был лучше, видимо из-за авторских прав стали часть скрывать и тд
Да, тоже на это надеюсь, но результаты выглядят настолько тухло, что нейросетями не пахнет. Даже по общедоступной фотке, без авторских то сё, кругом раскиданной он не ищет ни ху я последнее время.
Хз, но яндекс тащит в этом плане)
Не знаю, что там у Гугла, а у Яндекса реальная нейросеть обучаемая тысячами карликами через Толоку. И она реально умнеет с каждым годом, просто пи3дец какая умная, собака. Фотки и людей по ней ищу и нахожу. Езжу без пробок, пока все стоят (обводит неведомыми мне ранее тропами лол) и всякое другое.
Параллельно с этим, у Яндекса вообще лучший поиск по картинкам, так что сравнение довольно очевидно в плане результатов
Извините, но дизайн интерфейсов у всех хуевый
цвета изменили на более спокойные и пастельные, а анимации стали более плавными
Теперь даже тормознутые бабушкофоны будут выглядеть стильно
Pixel 5A
Было???
Стоит ли выкидывать теперь айфон?
«Для камеры, микрофона и геолокации добавили новые возможности приватности — теперь при использовании камеры и микрофона система будет отображать зелёный значок в правой части экрана, видео и звук можно будет также выключить на системной уровне из «быстрых настроек»; Если приложение потребует разрешения на использование камеры или микрофона, а пользователь нажмёт «нет», система будет направлять программе чёрный экран или тишину, но приложение продолжит работать; При запросе местоположение система теперь может выдать «примерную геолокацию» вместо точной;»
И всеравно под рутом можно будет всё обойти
Наконец-то от ущербного wear os отказались. UI обновлять конечно не очень понятно кому надо было (1.5% пользователям пикселей?), наверное очередной менеджер в гугле захотел бонусы и повышение и пробил "тему", самсунги и xiaomi вообще никогда не видели родного интерфейса андроид и слава богу.
Умоляю, скажите мне, что я не один. И что вам тоже весь этот новый UI напоминает какие-то видосы на YouTube где челы быстренько прототипируют дизайн за 10-15 минут в фигме/скетче и типа "ну так, на скорую руку". Мне реально хуёво от того, что никто это не отмечает, такое чувство, что я что-то не понимаю.