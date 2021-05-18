Компания впервые с начала пандемии проводит традиционную конференцию.

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18 мая Google проводит первую конференцию I/O для разработчиков с 2019 года — в 2020 году компания отменила её из-за пандемии. От компании ждут анонсов Android 12, наушников Pixel Buds, подробностей о смартфоне Pixel 5A и не только. TJ собрал главные анонсы с мероприятия.

Android 12 с самым большим редизайном в истории ОС

Google отчиталась о трёх миллиардах устройств на Android, скорость перехода на новые версии системы «увеличилась до 30%»;

Android 12 получил редизайн с приставкой Material You — новый дизайн-код планируют использовать во всех сервисах и продуктах, включая устройства вроде смартфонов и ноутбуков;

Редизайн назвали «самым большим в истории Android» — в Google переработали оформление всех иконок, уведомлений, кнопки стали крупнее и более круглыми, цвета изменили на более спокойные и пастельные, а анимации стали более плавными;

Система начала работать с динамическим освещением — в зависимости от действий пользователя, включая нажатия на кнопки, оно будет меняться;

Для камеры, микрофона и геолокации добавили новые возможности приватности — теперь при использовании камеры и микрофона система будет отображать зелёный значок в правой части экрана, видео и звук можно будет также выключить на системном уровне из «быстрых настроек»;

Если приложение потребует разрешения на использование камеры или микрофона, а пользователь нажмёт «нет», система будет направлять программе чёрный экран или тишину, но приложение продолжит работать;

При запросе местоположение система теперь может выдать «примерную геолокацию» вместо точной;

В Android 12 появилось «ядро приватности» — изолированная часть системы для работы с функциями искусственного интеллекта без связи с облачными технологиями;

В системе появилась функция «цифрового ключа» для машин — она будет доступна владельцам смартфонов Pixel;

Первую бета-версию системы выпустят 18 мая, публичный релиз состоится осенью 2021 года.

Объединение Android Wear OS и Samsung Tizen OS

Samsung и Google объявили, что объединят платформы для «умных» часов, которые многие годы развивали отдельно;

Главные плюсы объединения систем — существенное увеличение времени работы от батареи, загрузка приложений на 30% быстрее, плавные анимации, упрощённая разработка;

Следующие Samsung Galaxy Watch выпустят на объединённой платформе, как и будущие устройства Fitbit;

Переключение между приложениями упростили — теперь переключаться между ними можно быстрее, достаточно двух кликов по кнопке.

LaMDA — «прорыв» Google в машинном понимании языка

Google анонсировала языковую модель LaMDA — голосового ассистента нового поколения, который понимает «контекст» обращения. Алгоритм на ходу строит диалог, выбирая развитие из множества вариантов.

В качестве примера компания показала обращение с просьбой научить собирать бумажный самолётик. Ассистент может подсказать не только ответ, но и выдать разные результаты в зависимости от нужных параметров.

Например, LaMDA способна объяснить, как собрать самолётик, который будет далеко улетать. Пока что компания использует его только для внутреннего использования.

Новые маршруты в «Картах», пространство для работы Smart Canvas и другие обновления