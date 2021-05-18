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Технологии
Дамир Камалетдинов

«Прорыв» в понимании языка машинами, Android 12 с редизайном и обновление сервисов: что показала Google на I/O 2021 Статьи редакции

Компания впервые с начала пандемии проводит традиционную конференцию.

79 79 комментариев
9494 просмотров

18 мая Google проводит первую конференцию I/O для разработчиков с 2019 года — в 2020 году компания отменила её из-за пандемии. От компании ждут анонсов Android 12, наушников Pixel Buds, подробностей о смартфоне Pixel 5A и не только. TJ собрал главные анонсы с мероприятия.

Android 12 с самым большим редизайном в истории ОС

  • Google отчиталась о трёх миллиардах устройств на Android, скорость перехода на новые версии системы «увеличилась до 30%»;
  • Android 12 получил редизайн с приставкой Material You — новый дизайн-код планируют использовать во всех сервисах и продуктах, включая устройства вроде смартфонов и ноутбуков;
  • Редизайн назвали «самым большим в истории Android» — в Google переработали оформление всех иконок, уведомлений, кнопки стали крупнее и более круглыми, цвета изменили на более спокойные и пастельные, а анимации стали более плавными;
  • Система начала работать с динамическим освещением — в зависимости от действий пользователя, включая нажатия на кнопки, оно будет меняться;
  • Для камеры, микрофона и геолокации добавили новые возможности приватности — теперь при использовании камеры и микрофона система будет отображать зелёный значок в правой части экрана, видео и звук можно будет также выключить на системном уровне из «быстрых настроек»;
  • Если приложение потребует разрешения на использование камеры или микрофона, а пользователь нажмёт «нет», система будет направлять программе чёрный экран или тишину, но приложение продолжит работать;
  • При запросе местоположение система теперь может выдать «примерную геолокацию» вместо точной;
  • В Android 12 появилось «ядро приватности» — изолированная часть системы для работы с функциями искусственного интеллекта без связи с облачными технологиями;
  • В системе появилась функция «цифрового ключа» для машин — она будет доступна владельцам смартфонов Pixel;
  • Первую бета-версию системы выпустят 18 мая, публичный релиз состоится осенью 2021 года.

Объединение Android Wear OS и Samsung Tizen OS

  • Samsung и Google объявили, что объединят платформы для «умных» часов, которые многие годы развивали отдельно;
  • Главные плюсы объединения систем — существенное увеличение времени работы от батареи, загрузка приложений на 30% быстрее, плавные анимации, упрощённая разработка;
  • Следующие Samsung Galaxy Watch выпустят на объединённой платформе, как и будущие устройства Fitbit;
  • Переключение между приложениями упростили — теперь переключаться между ними можно быстрее, достаточно двух кликов по кнопке.

LaMDA — «прорыв» Google в машинном понимании языка

Google анонсировала языковую модель LaMDA — голосового ассистента нового поколения, который понимает «контекст» обращения. Алгоритм на ходу строит диалог, выбирая развитие из множества вариантов.

В качестве примера компания показала обращение с просьбой научить собирать бумажный самолётик. Ассистент может подсказать не только ответ, но и выдать разные результаты в зависимости от нужных параметров.

Например, LaMDA способна объяснить, как собрать самолётик, который будет далеко улетать. Пока что компания использует его только для внутреннего использования.

Новые маршруты в «Картах», пространство для работы Smart Canvas и другие обновления

  • В Google-карты добавили «зелёные» маршруты, которые потребуют минимум топлива при поездке на машинах, а также «безопасные» маршруты для избежания аварий;
  • Google представила Smart Canvas — пространство для совместной работы с поддержкой всех основных инструментов компании, включая Docs, Meet и не только. Оно заменит Workspace;
  • Meet интегрируют в другие инструменты Google для работы — например, можно будет позвонить через Meet в «Документах» или сообща поработать над презентацией во время звонка;
  • Приложение «умной» камеры Google Lens научат решать математические задачи и сложные запросы;
  • Google представила технологию MUM, которая сама обучается разным языкам, черпает «глубокие знания» из сети и распознаёт разные типы данных. К примеру, она может порекомендовать снаряжение для восхождения на гору и посоветовать потренироваться перед этим;
  • В менеджер паролей Google можно будет импортировать пароли из других подобных сервисов, в приложение также добавят предупреждения о паролях, попавших в утечки и быстрая замена через Chrome;
  • Google добавила возможности удалить историю недавних запросов из поиска, отключить историю местоположений Google Maps и пообещала автоматически удалять историю запросов через 18 месяцев;
  • Поиск Google начнёт выдавать контекст об источниках информации до перехода по ссылке с июня 2021 года, пока только на английском;
  • В поисковом сервисе также теперь работает Shopping Graph — граф знаний, охватывающий весь поисковик и объединяющий информацию о ценах, обзорах и видео у 24 миллиарда объявлений;
  • В Google Lens можно искать товары через камеру и проверять их наличие в магазинах, в Chrome появились корзины для товаров;
  • В Photos добавят возможность «переживания любимых моментов» — сервис начнёт замечать одинаковые элементы на фотографиях и собирать с ними истории;
  • Компания представила систему для суперкомпьютеров TPU4, которая стала вдвое быстрее TPU3 и позволяет достичь мощности 10 миллионов ноутбуков в одном устройстве.

#новости #google

79 79 комментариев
60
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archer

32

Google Душнила

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Дамир Камалетдинов

archer
3

Было бы куда круче, если бы он на каждый запрос ответ начинал с «Oh my sweet summer child»

Ответить

Тяжкий утюг

16

Показала новый андроид, который вы увидите через год в лучшем случае (смеюсь на яблочном, пока меня не убили пикселем)

Ответить

solawind

Тяжкий
22

Зато там хотя бы изменения есть, а не просто как яблочники счётчик версии инкрементируют

Ответить

Дмитрий Орлов

solawind
7

Порвался. Жаль.

Ответить

Datora Madatora

Дмитрий
7

Внатуре, изменений очень мало в ios

Ответить

Весёлый Хамелеон

Datora
8

Зато они вылизаны, а не как в андроиде хуяк-хуяк и катим

Ответить

Вечный меч

Весёлый
–6

Так вылизаны, что с каждым major-ом часть приложений разваливается (на android такого ни разу не было)

Ответить

Платон Маковский

Вечный
–2

УХАЗХАЗХЗАХЗАХАХАЗХАЗ ты завязывай с аутотренингами, вылазь из маня-фантазий. Только себя обманываешь. Я, как человек сидевший на ведре и перешедший на божественный Апле и Айось только поржу над тобой.

Ответить

Вечный меч

Платон
5
Ответить

Платон

Вечный
0

Зачем ты мне скинул историю своей жизни, я уже видел. У вас, андроид лохов, одна история на всех. Ну андроид же.

Ответить

Передний утюг

Дмитрий
0

сделай скриншот своей хуйни быстро

Ответить

Дмитрий Орлов

Передний
–1

Какой

Ответить

Передний утюг

Дмитрий
6

где анимеблядина на весь экран

Ответить

Дмитрий Орлов

Передний
0

Че

Ответить

некипишуй

solawind
6

ахуительные изменения

Ответить

Тяжкий утюг

solawind
3

Ты Не ПоНиМаЕшь нам выкатили папку со всеми приложениями и виджеты на рабочем столе

Ответить

Федя Прозоров

Тяжкий
12

А нового дизайна в 95% трубок даже не заметят за miUI

Ответить

Федя Прозоров

Федя
14

Набрасываю, как умею

Ответить

Высокий волк

Федя
1

MIUI заебись

Ответить

В ХУИПЕ

Высокий
1

Ммм, хуета!

Ответить

Пластиковое Окно

Тяжкий
4

 который вы увидите через год

Лучше бы рассказал, сколько процентов пользователей его не увидят :D

Ответить

Дамир Камалетдинов

Тяжкий
0

Ага, осенью, то есть НИКОГДА

Ответить

Mikhail Paulyshka

Тяжкий
0

Кого тут убивать?

Ответить

Дмитрий Орлов

17

Как хорошо, что у нас есть Дамир Камалетдинов

Ответить

Андрей Рядькин

Дмитрий
8

я очень беспокоился за него. Ведь сегодня начали продавать новые iMac в РФ, а новости нет

Ответить

Дамир Камалетдинов

Андрей
2

У нас будет кое-что о них на днях

Ответить

Андрей Рядькин

Дамир
8

значит все таки заслали 

Ответить

Kir Kirsky

Андрей
0

Яндекс своих не бросает

Ответить

Крутой Орзэмэс

Андрей
0
Ответить

Егор

Дамир
2

а можете запустить все приложухи из папки приложений одновременно(выделить все и "открыть") и засечь сколько времени займет запуск. для меня это сквозь года универсальный тест, стало ли быстрее или нет) 

Ответить

Дамир

Егор
3

Попробую первым делом!

Ответить

Тяжкий утюг

Андрей
1

TJ ещё не заслали жаль

Ответить

Дамир Камалетдинов

Дмитрий
4

Наконец-то снова есть, кому меня хвалить

Ответить

immaculate crucifixion

11

Эпл: выпускают минорное обновление, развязывают третью мировую с фейсбуком
Гугл: Ну, типа, мы тут иконки перерисовали, но вы их все равно не увидите, потому что все гоняете с кастомными оболочками, пук

Ответить

Федя Прозоров

5

Для камеры, микрофона и геолокации добавили новые возможности приватности — теперь при использовании камеры и микрофона система будет отображать зелёный значок в правой части экрана

Эмэйзинг! Гугл изобрел iOS!

Ответить

Славянский кофе

Федя
2

Никогда такого не было и вот опять

Ответить

Внимательный рубин

1

Жду редизайна иконок приложений

Ответить

Тяжкий утюг

Внимательный
1
Ответить

Нижний интернет

Тяжкий
36

Camera is using the camera

Ответить

Славянский кофе

Нижний
1

Ну как бы на айфоне то же самое

Ответить

Нижний интернет

Славянс…
–5

Велп, айфон тебе просто говорит, что работает а камера, а не что камера использует камеру

Ответить

Славянский кофе

Нижний
3

Так нет же. Значок камеры, а «камера» - название приложения. Там может быть и Telegram написано, например

Ответить

Внимательный рубин

Тяжкий
1

Надеюсь это какая-то кастомная тема

Ответить

Dmitry Teplyakov

Внимате…
2

Это сливы «скринов» насколько помню, достоверность под вопросом

Ответить

Morgan

Внимате…
0

Если бы.

Ответить

Федя Прозоров

Тяжкий
0

Ебать, как же тупо

Ответить

Maf

Тяжкий
0

Какие-то полумеры, надо еще больше пустого места между объектами, чтоб вообще по одному объекту в строке или даже отлично будет один объект на экран максимум, скругленность скруглить до конца и в получившихся настоящих кружочках оставить по одной большой букве и долой эти полутона, два оттенка лаконичного серого хватит всем))))

Ответить

Artyom Sidorov

Внимательный
1

Пусть уж лучше так оставят, иначе ещё хуже сделают 

Ответить

Внимательный рубин

Artyom
0

Нужен МиНиМаЛиЗм

Ответить

kerokero

4

Новый дизайн системы - это, конечно, круто, но даже у собственных приложений Гугл обновляет дизайн крайне неспешно, что уж говорить о сторонних. Будет как всегда, оболочка системы стильная-модная-молодежная, а половина приложений в ней хорошо если ещё со старым материал дизайном.

Ответить

Платон Маковский

1

Я не знаю, что там показал Гугл. Я покажу вам сейчас, что он показывает мне. А вы подумайте, где нейросеть обученная тысячами карликов, а где допотопный алгоритм:

Ответить

Майский жук

Платон
6

Просто гугл может немного в приватность, а яндексу похую

Ответить

Кирилл Втюрин

Платон
1

Да, у Гугла очень печальный поиск по картинкам, не понятно, почему они с этим ничего не делают

Ответить

Dmitry Teplyakov

Кирилл
1

Раньше был лучше, видимо из-за авторских прав стали часть скрывать и тд

Ответить

Платон Маковский

Dmitry
0

Да, тоже на это надеюсь, но результаты выглядят настолько тухло, что нейросетями не пахнет. Даже по общедоступной фотке, без авторских то сё, кругом раскиданной он не ищет ни ху я последнее время.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Платон
1

Хз, но яндекс тащит в этом плане)

Ответить

Платон Маковский

Dmitry
0

Не знаю, что там у Гугла, а у Яндекса реальная нейросеть обучаемая тысячами карликами через Толоку. И она реально умнеет с каждым годом, просто пи3дец какая умная, собака. Фотки и людей по ней ищу и нахожу. Езжу без пробок, пока все стоят (обводит неведомыми мне ранее тропами лол) и всякое другое.

Ответить

Легкость Бытия

Кирилл
0

Параллельно с этим, у Яндекса вообще лучший поиск по картинкам, так что сравнение довольно очевидно в плане результатов

Ответить

Федя Прозоров

Платон
0

Ты учти, все эмэйзинг фичи работают у пендосов

Ответить

doffys

Платон
0

Прогони через гугл объектив, возможно у них совсем разная реализация поиска

Ответить

С H А P Р i Е

2

Мех

Ответить

Тимур Кучуков

1

Спасибо Вам, отлично

Ответить

Федя Прозоров

1

Извините, но дизайн интерфейсов у всех хуевый

Ответить

Delgerdalai Davaasambuu

Федя
0

Зато сиськи показали!

Ответить

Максим Андреев

0

цвета изменили на более спокойные и пастельные, а анимации стали более плавными

Теперь даже тормознутые бабушкофоны будут выглядеть стильно

Ответить

Федя Прозоров

Максим
1

Не будут, потому что у китайцев свои воззрения на дизайн

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Pixel 5A

Было???

Ответить

Вечный меч

Дмитрий
1

Люто плюсую
Пока новостей не видел

Ответить

Внимательный рубин

0

голосового ассистента нового поколения, который понимает «контекст» обращения

Ждём нового Вахтёра

Ответить

Коровка говорит мууу

0

Стоит ли выкидывать теперь айфон?

Ответить

Федя Прозоров

Коровка
0

И покупать квантовый комп вместо макбука/леново/асуса/ануса

Ответить

Терье Анри

0

Замедлим .....

Ответить

Vasily Mordovin

0

О, да, давайте измерять мощность суперкомпьютеров ноутбуками!

Ответить

Евгений Мартынов

0

Почему слово "понимании" не в кавычках?

Ответить

Чистый звук

0

«Для камеры, микрофона и геолокации добавили новые возможности приватности — теперь при использовании камеры и микрофона система будет отображать зелёный значок в правой части экрана, видео и звук можно будет также выключить на системной уровне из «быстрых настроек»; Если приложение потребует разрешения на использование камеры или микрофона, а пользователь нажмёт «нет», система будет направлять программе чёрный экран или тишину, но приложение продолжит работать; При запросе местоположение система теперь может выдать «примерную геолокацию» вместо точной;»

И всеравно под рутом можно будет всё обойти

Ответить

Славянский кофе

Чистый
0

Ну так и рут можно приложению запретить использовать

Ответить

anvarich

0

Наконец-то от ущербного wear os отказались. UI обновлять конечно не очень понятно кому надо было (1.5% пользователям пикселей?), наверное очередной менеджер в гугле захотел бонусы и повышение и пробил "тему", самсунги и xiaomi вообще никогда не видели родного интерфейса андроид и слава богу. 

Ответить

Егор Владимирович

0

Умоляю, скажите мне, что я не один. И что вам тоже весь этот новый UI напоминает какие-то видосы на YouTube где челы быстренько прототипируют дизайн за 10-15 минут в фигме/скетче и типа "ну так, на скорую руку". Мне реально хуёво от того, что никто это не отмечает, такое чувство, что я что-то не понимаю. 

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