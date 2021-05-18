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Технологии
Дамир Камалетдинов

«Прорыв» в понимании языка машинами и обновление сервисов для работы: что показала Google на I/O 2021 Статьи редакции

Компания впервые с начала пандемии проводит традиционную конференцию.

37 37 комментариев
4042 просмотров

18 мая Google проводит первую конференцию I/O для разработчиков с 2019 года — в 2020 году компания отменила её из-за пандемии. От компании ждут анонсов Android 12, наушников Pixel Buds, подробностей о смартфоне Pixel 5A и не только. TJ следит за анонсами в режиме реального времени.

Это обновляемый материал. Если хотите прочитать все анонсы сразу, приходите чуть позже.

Android 12 с самым большим редизайном в истории ОС

  • Google отчиталась о трёх миллиардах устройств на Android;
  • Android 12 получил редизайн с приставкой Material You — новый дизайн-код планируют использовать во всех сервисах и продуктах, включая устройства вроде смартфонов и ноутбуков;
  • Редизайн назвали «самым большим в истории Android» — в Google переработали оформление всех иконок, уведомлений, кнопки стали крупнее и более круглыми, цвета изменили на более спокойные и пастельные, а анимации стали более плавными;
  • Для камеры, микрофона и геолокации добавили новые возможности приватности — теперь при использовании камеры и микрофона система будет отображать зелёный значок в правой части экрана, видео и звук можно будет также выключить на системной уровне из «быстрых настроек»;
  • Если приложение потребует разрешения на использование камеры или микрофона, а пользователь нажмёт «нет», система будет направлять программе чёрный экран или тишину, но приложение продолжит работать;

LaMDA — «прорыв» Google в машинном понимании языка

Google анонсировала языковую модель LaMDA — голосового ассистента нового поколения, который понимает «контекст» обращения. Алгоритм на ходу строит диалог, выбирая развитие из множества вариантов.

В качестве примера компания показала обращение с просьбой научить собирать бумажный самолётик. Ассистент может подсказать не только ответ, но и выдать разные результаты в зависимости от нужных параметров.

Например, LaMDA способна объяснить, как собрать самолётик, который будет далеко улетать. Пока что компания использует его только для внутреннего использования.

Новые маршруты в «Картах», пространство для работы Smart Canvas и другие обновления

  • В Google-карты добавили «зелёные» маршруты, которые потребуют минимум топлива при поездке на машинах, а также «безопасные» маршруты для избежания аварий;
  • Google представила Smart Canvas — пространство для совместной работы с поддержкой всех основных инструментов компании, включая Docs, Meet и не только. Оно заменит Workspace;
  • Meet интегрируют в другие инструменты Google для работы — например, можно будет позвонить через Meet в «Документах» или сообща поработать над презентацией во время звонка;
  • Приложение «умной» камеры Google Lens научат решать математические задачи;
  • В менеджер паролей Google можно будет импортировать пароли из других подобных сервисов, в приложение также добавят предупреждения о паролях, попавших в утечки и быстрая замена через Chrome;
  • Google добавила возможности удалить историю недавних запросов из поиска, отключить историю местоположений Google Maps и пообещала автоматически удалять историю запросов через 18 месяцев;
  • Компания представила систему для суперкомпьютеров TPU4, которая стала вдвое быстрее TPU3 и позволяет достичь мощности 10 миллионов ноутбуков в одном устройстве.

#новости #google

Статья дополняется
37 37 комментариев
32
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37 комментариев
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Дмитрий Орлов

11

Как хорошо, что у нас есть Дамир Камалетдинов

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Андрей Рядькин

Дмитрий
5

я очень беспокоился за него. Ведь сегодня начали продавать новые iMac в РФ, а новости нет

Ответить

Дамир Камалетдинов

Андрей
0

У нас будет кое-что о них на днях

Ответить

Андрей Рядькин

Дамир
7

значит все таки заслали 

Ответить

Kir Kirsky

Андрей
0

Яндекс своих не бросает

Ответить

Егор

Дамир
0

а можете запустить все приложухи из папки приложений одновременно(выделить все и "открыть") и засечь сколько времени займет запуск. для меня это сквозь года универсальный тест, стало ли быстрее или нет) 

Ответить

Тяжкий утюг

Андрей
1

TJ ещё не заслали жаль

Ответить

archer

10

Google Душнила

Ответить

Тяжкий утюг

4

Показала новый андроид, который вы увидите через год в лучшем случае (смеюсь на яблочном, пока меня не убили пикселем)

Ответить

solawind

Тяжкий
4

Зато там хотя бы изменения есть, а не просто как яблочники счётчик версии инкрементируют

Ответить

Дмитрий Орлов

solawind
0

Порвался. Жаль.

Ответить

Datora Madatora

Дмитрий
2

Внатуре, изменений очень мало в ios

Ответить

Весёлый Хамелеон

Datora
3

Зато они вылизаны, а не как в андроиде хуяк-хуяк и катим

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Вечный меч

Весёлый
–1

Так вылизаны, что с каждым major-ом часть приложений разваливается (на android такого ни разу не было)

Ответить

Платон Маковский

Вечный
0

УХАЗХАЗХЗАХЗАХАХАЗХАЗ ты завязывай с аутотренингами, вылазь из маня-фантазий. Только себя обманываешь. Я, как человек сидевший на ведре и перешедший на божественный Апле и Айось только поржу над тобой.

Ответить

Передний утюг

Дмитрий
–1

сделай скриншот своей хуйни быстро

Ответить

Дмитрий Орлов

Передний
0

Какой

Ответить

Передний утюг

Дмитрий
1

где анимеблядина на весь экран

Ответить

Дмитрий Орлов

Передний
0

Че

Ответить

Тяжкий утюг

solawind
1

Ты Не ПоНиМаЕшь нам выкатили папку со всеми приложениями и виджеты на рабочем столе

Ответить

Федя Прозоров

Тяжкий
2

А нового дизайна в 95% трубок даже не заметят за miUI

Ответить

Федя Прозоров

Федя
5

Набрасываю, как умею

Ответить

Пластиковое Окно

Тяжкий
2

 который вы увидите через год

Лучше бы рассказал, сколько процентов пользователей его не увидят :D

Ответить

Внимательный рубин

1

Жду редизайна иконок приложений

Ответить

Тяжкий утюг

Внимательный
1
Ответить

Нижний интернет

Тяжкий
18

Camera is using the camera

Ответить

Внимательный рубин

Тяжкий
1

Надеюсь это какая-то кастомная тема

Ответить

Dmitry Teplyakov

Внимате…
2

Это сливы «скринов» насколько помню, достоверность под вопросом

Ответить

Федя Прозоров

Тяжкий
0

Ебать, как же тупо

Ответить

Artyom Sidorov

Внимательный
1

Пусть уж лучше так оставят, иначе ещё хуже сделают 

Ответить

Внимательный рубин

Artyom
0

Нужен МиНиМаЛиЗм

Ответить

Внимательный рубин

0

голосового ассистента нового поколения, который понимает «контекст» обращения

Ждём нового Вахтёра

Ответить

Коровка говорит мууу

0

Стоит ли выкидывать теперь айфон?

Ответить

С H А P Р i Е

0

Мех

Ответить

Терье Анри

0

Замедлим .....

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Тимур Кучуков

0

Спасибо Вам, отлично

Ответить

Vasily Mordovin

0

О, да, давайте измерять мощность суперкомпьютеров ноутбуками!

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