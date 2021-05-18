«Прорыв» в понимании языка машинами и обновление сервисов для работы: что показала Google на I/O 2021 Статьи редакции
Компания впервые с начала пандемии проводит традиционную конференцию.
18 мая Google проводит первую конференцию I/O для разработчиков с 2019 года — в 2020 году компания отменила её из-за пандемии. От компании ждут анонсов Android 12, наушников Pixel Buds, подробностей о смартфоне Pixel 5A и не только. TJ следит за анонсами в режиме реального времени.
Android 12 с самым большим редизайном в истории ОС
- Google отчиталась о трёх миллиардах устройств на Android;
- Android 12 получил редизайн с приставкой Material You — новый дизайн-код планируют использовать во всех сервисах и продуктах, включая устройства вроде смартфонов и ноутбуков;
- Редизайн назвали «самым большим в истории Android» — в Google переработали оформление всех иконок, уведомлений, кнопки стали крупнее и более круглыми, цвета изменили на более спокойные и пастельные, а анимации стали более плавными;
- Для камеры, микрофона и геолокации добавили новые возможности приватности — теперь при использовании камеры и микрофона система будет отображать зелёный значок в правой части экрана, видео и звук можно будет также выключить на системной уровне из «быстрых настроек»;
- Если приложение потребует разрешения на использование камеры или микрофона, а пользователь нажмёт «нет», система будет направлять программе чёрный экран или тишину, но приложение продолжит работать;
LaMDA — «прорыв» Google в машинном понимании языка
Google анонсировала языковую модель LaMDA — голосового ассистента нового поколения, который понимает «контекст» обращения. Алгоритм на ходу строит диалог, выбирая развитие из множества вариантов.
В качестве примера компания показала обращение с просьбой научить собирать бумажный самолётик. Ассистент может подсказать не только ответ, но и выдать разные результаты в зависимости от нужных параметров.
Например, LaMDA способна объяснить, как собрать самолётик, который будет далеко улетать. Пока что компания использует его только для внутреннего использования.
Новые маршруты в «Картах», пространство для работы Smart Canvas и другие обновления
- В Google-карты добавили «зелёные» маршруты, которые потребуют минимум топлива при поездке на машинах, а также «безопасные» маршруты для избежания аварий;
- Google представила Smart Canvas — пространство для совместной работы с поддержкой всех основных инструментов компании, включая Docs, Meet и не только. Оно заменит Workspace;
- Meet интегрируют в другие инструменты Google для работы — например, можно будет позвонить через Meet в «Документах» или сообща поработать над презентацией во время звонка;
- Приложение «умной» камеры Google Lens научат решать математические задачи;
- В менеджер паролей Google можно будет импортировать пароли из других подобных сервисов, в приложение также добавят предупреждения о паролях, попавших в утечки и быстрая замена через Chrome;
- Google добавила возможности удалить историю недавних запросов из поиска, отключить историю местоположений Google Maps и пообещала автоматически удалять историю запросов через 18 месяцев;
- Компания представила систему для суперкомпьютеров TPU4, которая стала вдвое быстрее TPU3 и позволяет достичь мощности 10 миллионов ноутбуков в одном устройстве.
Как хорошо, что у нас есть Дамир Камалетдинов
я очень беспокоился за него. Ведь сегодня начали продавать новые iMac в РФ, а новости нет
значит все таки заслали
Порвался. Жаль.
Внатуре, изменений очень мало в ios
Зато они вылизаны, а не как в андроиде хуяк-хуяк и катим
Вечный меч
Так вылизаны, что с каждым major-ом часть приложений разваливается (на android такого ни разу не было)
УХАЗХАЗХЗАХЗАХАХАЗХАЗ ты завязывай с аутотренингами, вылазь из маня-фантазий. Только себя обманываешь. Я, как человек сидевший на ведре и перешедший на божественный Апле и Айось только поржу над тобой.
сделай скриншот своей хуйни быстро
Какой
где анимеблядина на весь экран
Тяжкий утюг
Ты Не ПоНиМаЕшь нам выкатили папку со всеми приложениями и виджеты на рабочем столе
А нового дизайна в 95% трубок даже не заметят за miUI
который вы увидите через год
Лучше бы рассказал, сколько процентов пользователей его не увидят :D
Тяжкий утюг
Внимательный рубин
Надеюсь это какая-то кастомная тема
Это сливы «скринов» насколько помню, достоверность под вопросом
Пусть уж лучше так оставят, иначе ещё хуже сделают