Компания впервые с начала пандемии проводит традиционную конференцию.

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18 мая Google проводит первую конференцию I/O для разработчиков с 2019 года — в 2020 году компания отменила её из-за пандемии. От компании ждут анонсов Android 12, наушников Pixel Buds, подробностей о смартфоне Pixel 5A и не только. TJ следит за анонсами в режиме реального времени.

Это обновляемый материал. Если хотите прочитать все анонсы сразу, приходите чуть позже.

Android 12 с самым большим редизайном в истории ОС

Google отчиталась о трёх миллиардах устройств на Android;

Android 12 получил редизайн с приставкой Material You — новый дизайн-код планируют использовать во всех сервисах и продуктах, включая устройства вроде смартфонов и ноутбуков;

Редизайн назвали «самым большим в истории Android» — в Google переработали оформление всех иконок, уведомлений, кнопки стали крупнее и более круглыми, цвета изменили на более спокойные и пастельные, а анимации стали более плавными;

Для камеры, микрофона и геолокации добавили новые возможности приватности — теперь при использовании камеры и микрофона система будет отображать зелёный значок в правой части экрана, видео и звук можно будет также выключить на системной уровне из «быстрых настроек»;

Если приложение потребует разрешения на использование камеры или микрофона, а пользователь нажмёт «нет», система будет направлять программе чёрный экран или тишину, но приложение продолжит работать;

LaMDA — «прорыв» Google в машинном понимании языка

Google анонсировала языковую модель LaMDA — голосового ассистента нового поколения, который понимает «контекст» обращения. Алгоритм на ходу строит диалог, выбирая развитие из множества вариантов.

В качестве примера компания показала обращение с просьбой научить собирать бумажный самолётик. Ассистент может подсказать не только ответ, но и выдать разные результаты в зависимости от нужных параметров.

Например, LaMDA способна объяснить, как собрать самолётик, который будет далеко улетать. Пока что компания использует его только для внутреннего использования.

Новые маршруты в «Картах», пространство для работы Smart Canvas и другие обновления

В Google-карты добавили «зелёные» маршруты, которые потребуют минимум топлива при поездке на машинах, а также «безопасные» маршруты для избежания аварий;

Google представила Smart Canvas — пространство для совместной работы с поддержкой всех основных инструментов компании, включая Docs, Meet и не только. Оно заменит Workspace;

Meet интегрируют в другие инструменты Google для работы — например, можно будет позвонить через Meet в «Документах» или сообща поработать над презентацией во время звонка;

Приложение «умной» камеры Google Lens научат решать математические задачи;

В менеджер паролей Google можно будет импортировать пароли из других подобных сервисов, в приложение также добавят предупреждения о паролях, попавших в утечки и быстрая замена через Chrome;

Google добавила возможности удалить историю недавних запросов из поиска, отключить историю местоположений Google Maps и пообещала автоматически удалять историю запросов через 18 месяцев;

Компания представила систему для суперкомпьютеров TPU4, которая стала вдвое быстрее TPU3 и позволяет достичь мощности 10 миллионов ноутбуков в одном устройстве.

