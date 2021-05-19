Google объявила о создании первого коммерческого квантового компьютера к 2029 году Статьи редакции
Компания представила раннюю версию технологии и предлагает доступ к ней в качестве эксперимента.
Google планирует вложить в создание квантового компьютера для коммерческих и научных вычислений «миллиарды долларов». Об этом WSJ рассказал Хартмут Невен, курирующий программу Quantum AI в компании.
Компания открыла кампус для развития квантовых технологий в Калифорнии и показала его на конференции Google I/O 2021. «Квантовые вычисления представляют собой фундаментальный сдвиг, потому что они используют свойства квантовой механики и позволяют лучше понять мир природы», — рассказал на конференции генеральный директор компании Сундар Пичаи.
Квантового компьютера для коммерческих целей пока не существует. С 2020 года Google предлагает компаниям и ученым доступ к своей ранней технологии пока в качестве эксперимента.
Google хочет предлагать услуги квантовых вычислений через облако. Хартмут Невен предполагает, что технологию можно использовать для создания более энергоэффективных аккумуляторов, совершенствования процесса производства удобрений с меньшим выделением углекислого газа, развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.
Чтобы выполнять большие вычисления быстро и без ошибок, нужна машина на 1 млн кубитов (единица хранения информации в квантовом компьютере), пока система имеет менее 100 кубитов. Пока Google работает над температурой компьютера и другими характеристиками, чтобы увеличить точность расчётов.
Кампус Google для квантовых вычислений был построен в 2020 году. Внутри есть центр квантовых данных, исследовательские лаборатории и цеха по производству микросхем. В планах увеличить штат кампуса до нескольких сотен сотрудников.
- Разработкой квантовых технологий на ранних стадиях занимаются Visa, JPMorgan Chase & Co. и Volkswagen. Над коммерческим доступом к квантовым технологиям работают IBM, D-Wave Systems и Honeywell International, сообщает WSJ.
Ваще пох, у мя аванс 20 тыщ завтра
"..планирует вложить..миллиарды долларов.."
Это ж сколько дворцов с хоккейными площадками и личными церквями можно построить было.
Миллиарды долларов, миллиарды долларов. Да в нём всего-то сто кубитов или сто атомов. Это ж не видеокарта.
Как только найдут новые технологии, увеличение количества будет лавинообразным
Вброс чтобы поднять акции
Мурашки по телу каждый раз когда читаю о чем-то таком, квантовом, о "раскрытии тайн природы", в целом, о будущем
Так а вообще возможен ли считающий без ошибок вариант?
А то ж так и до машины времени недалеко