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Технологии
Новости vc.ru

Google объявила о создании первого коммерческого квантового компьютера к 2029 году Статьи редакции

Компания представила раннюю версию технологии и предлагает доступ к ней в качестве эксперимента.

16 16 комментариев
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Кампус Quantum AI Фото Google

Google планирует вложить в создание квантового компьютера для коммерческих и научных вычислений «миллиарды долларов». Об этом WSJ рассказал Хартмут Невен, курирующий программу Quantum AI в компании.

Компания открыла кампус для развития квантовых технологий в Калифорнии и показала его на конференции Google I/O 2021. «Квантовые вычисления представляют собой фундаментальный сдвиг, потому что они используют свойства квантовой механики и позволяют лучше понять мир природы», — рассказал на конференции генеральный директор компании Сундар Пичаи.

Квантового компьютера для коммерческих целей пока не существует. С 2020 года Google предлагает компаниям и ученым доступ к своей ранней технологии пока в качестве эксперимента.

Google хочет предлагать услуги квантовых вычислений через облако. Хартмут Невен предполагает, что технологию можно использовать для создания более энергоэффективных аккумуляторов, совершенствования процесса производства удобрений с меньшим выделением углекислого газа, развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

Чтобы выполнять большие вычисления быстро и без ошибок, нужна машина на 1 млн кубитов (единица хранения информации в квантовом компьютере), пока система имеет менее 100 кубитов. Пока Google работает над температурой компьютера и другими характеристиками, чтобы увеличить точность расчётов.

Кампус Google для квантовых вычислений был построен в 2020 году. Внутри есть центр квантовых данных, исследовательские лаборатории и цеха по производству микросхем. В планах увеличить штат кампуса до нескольких сотен сотрудников.

  • Разработкой квантовых технологий на ранних стадиях занимаются Visa, JPMorgan Chase & Co. и Volkswagen. Над коммерческим доступом к квантовым технологиям работают IBM, D-Wave Systems и Honeywell International, сообщает WSJ.

#новости #google

16 16 комментариев
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16 комментариев
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Дмитрий Мошков

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С H А P Р i Е

4

Ваще пох, у мя аванс 20 тыщ завтра

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Trash Pinguin

С
1

Жыруеш

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Trash Pinguin

1

"..планирует вложить..миллиарды долларов.."

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Smaug The Terrible

Trash
4

Это ж сколько дворцов с хоккейными площадками и личными церквями можно построить было.

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AttentiveMilk

1

Звучит хайпово

Ответить

Украденная жизнь

1

Миллиарды долларов, миллиарды долларов. Да в нём всего-то сто кубитов или сто атомов. Это ж не видеокарта.

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solawind

Украденная
0

Как только найдут новые технологии, увеличение количества будет лавинообразным 

Ответить

Степан Анейчик

1

Вброс чтобы поднять акции

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doge

Степан
0
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Эмиль Ахметшин

0

Мурашки по телу каждый раз когда читаю о чем-то таком, квантовом, о "раскрытии тайн природы", в целом, о будущем

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Eugene Tackleberry

Эмиль
0

"Мурашки по телу" 

Ответить

Трогательный хичхакер

0

криптография напряглась?

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Ник Хартман

Трогательный
0

Нет, N != NP

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NiemandDa

0

https://dtf.ru/science/57174-nemnogo-o-kvantovyh-kompyuterah

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Вольдемаръ Дурбовскiй

0

Так а вообще возможен ли считающий без ошибок вариант?
А то ж так и до машины времени недалеко

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Комментарии

AttentiveMilk

если вам не хватает бессвязного…

Истинный окулист

если вам не хватает бессвязного…

Истинный окулист

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если вам не хватает бессвязного…

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