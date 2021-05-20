Полностью защитить macOS невозможно, потому что компьютерами Mac пользуются программисты.

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Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программ, заявил в суде, что мобильная платформа iOS безопасна «даже для младенцев», и такой уровень безопасности — заслуга жёстких ограничений платформы. Тогда как настольные компьютеры Mac, по его словам, всё же требуют от пользователя понимания, что можно делать, а что не стоит.

Сегодняшний уровень вредоносных программ на Mac мы не считаем приемлемым… прежде всего потому, что система позволяет пользователям устанавливать сторонние программы, которые не проверены Apple. Крейг Федериги старший вице-президент Apple по разработке программ

Федериги сравнил платформы iOS и Mac с автомобилями, назвав Mac внедорожником для опытных водителей, а iOS — детской машинкой. Он объяснил, что такое разделение неизбежно, потому что компьютерами Mac пользуются в том числе разработчики программ, которым нужен широкий контроль над устройством и системой.

Крейг Федериги на конференции разработчиков Apple (WWDC) Фото AP

Далее вице-президент Apple заявил, что попытки Epic Games ослабить ограничения iOS создадут «очень и очень плохую ситуацию для наших клиентов, включая значительное снижение их безопасности». Позже он добавил, что компьютеры Mac всё равно безопаснее компьютеров с системой Windows. А на iOS «примерно в 50 раз» меньше вредоносных программ, чем на Android.