Вице-президент Apple: на компьютерах Mac слишком много вирусов из-за возможности ставить программы в обход App Store Статьи редакции
Полностью защитить macOS невозможно, потому что компьютерами Mac пользуются программисты.
Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программ, заявил в суде, что мобильная платформа iOS безопасна «даже для младенцев», и такой уровень безопасности — заслуга жёстких ограничений платформы. Тогда как настольные компьютеры Mac, по его словам, всё же требуют от пользователя понимания, что можно делать, а что не стоит.
Федериги сравнил платформы iOS и Mac с автомобилями, назвав Mac внедорожником для опытных водителей, а iOS — детской машинкой. Он объяснил, что такое разделение неизбежно, потому что компьютерами Mac пользуются в том числе разработчики программ, которым нужен широкий контроль над устройством и системой.
Далее вице-президент Apple заявил, что попытки Epic Games ослабить ограничения iOS создадут «очень и очень плохую ситуацию для наших клиентов, включая значительное снижение их безопасности». Позже он добавил, что компьютеры Mac всё равно безопаснее компьютеров с системой Windows. А на iOS «примерно в 50 раз» меньше вредоносных программ, чем на Android.
Суд между Epic Games и Apple идёт вторую неделю, в пятницу на судебных слушаниях должен выступить глава Apple Тим Кук. Epic Games обвиняет Apple в монополизме, требует вернуть в App Store игру Fortnite и ослабить ограничения платформы iOS. Apple считает, что Epic Games хочет всего лишь сэкономить на комиссии App Store из-за финансовых проблем.
Хррррртьфу им
Аккуратный парфюмер
Сам на себя харкнул
Я не программист 🙄
Айтишник. Один фиг. Все вый айтишники одинаковые. Одни беды от вас.
Аккуратный
Все, не порть мне и так плохое настроение
Это потому что ты чувака забанила
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ РОДНАЯ???
Фотошоп?
Деловой диод
тестировщик ага понятно
Аккуратный парфюмер
Вообще вирусы пишут программисты, так что он очень даже прав!!1
Вирусы будут всегда.
Намного выгоднее воевать с вирусами, чем огораживать систему для конечного пользователя, так что речь ради речи, я считаю
Кому и для чего выгоднее?
Кому
Конечному пользователю
для чего
Для развития отрасли в целом, поскольку любая борьба на выходе даёт какой-то продукт
твоя борьба
Независимый
любая борьба на выходе даёт какой-то продукт
Например, говно
Либо так, да)
Этот пример можно экстраполировать на рынок, например на монополизированные и немогополизированные (хз как верно называется) рынки.
В первом случае отрасль находится в стагнации, а во второй конкурирует, борясь за ресурсы, тем самым создавая какой-либо продукт.
Те же войны дали пинка технологиям
Дешевле будет купить parallels, там стартануть линух и по ssh туда ходить и за докером, и за всем остальным
Кривой диод
Дешевле купить mb air и VPS с Линукс и по ssh
А как объяснить плебсу, что айфон безопаснее мусорки
Ужасный дебаркадер
сказать что в айфоне нет чипов от Билла Гейтса
Полностью защитить macOS невозможно, потому что компьютерами Mac пользуются программисты.
шта
Просто привейте мак Спутником
Ужасный дебаркадер
только Linux и Windows
Про людей и компьютерную грамотность.
Коллега по работе жалуется, что распечатала текст, а строчки поехали, пагинация пошла к хуям. "А ты пробовала сохранить текстовый файл в PDF, а потом распечатать пдфку?"
Ещё бы ему кто-то сказал что в сегодняшнем виде App Store на macOS это ебаная помойка с софтом для блондинок и конской комиссией.