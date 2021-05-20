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Технологии
Никита Логинов

Вице-президент Apple: на компьютерах Mac слишком много вирусов из-за возможности ставить программы в обход App Store Статьи редакции

Полностью защитить macOS невозможно, потому что компьютерами Mac пользуются программисты.

49 49 комментариев
1272 просмотров

Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программ, заявил в суде, что мобильная платформа iOS безопасна «даже для младенцев», и такой уровень безопасности — заслуга жёстких ограничений платформы. Тогда как настольные компьютеры Mac, по его словам, всё же требуют от пользователя понимания, что можно делать, а что не стоит.

Сегодняшний уровень вредоносных программ на Mac мы не считаем приемлемым… прежде всего потому, что система позволяет пользователям устанавливать сторонние программы, которые не проверены Apple.

Крейг Федериги
старший вице-президент Apple по разработке программ

Федериги сравнил платформы iOS и Mac с автомобилями, назвав Mac внедорожником для опытных водителей, а iOS — детской машинкой. Он объяснил, что такое разделение неизбежно, потому что компьютерами Mac пользуются в том числе разработчики программ, которым нужен широкий контроль над устройством и системой.

Крейг Федериги на конференции разработчиков Apple (WWDC) Фото AP

Далее вице-президент Apple заявил, что попытки Epic Games ослабить ограничения iOS создадут «очень и очень плохую ситуацию для наших клиентов, включая значительное снижение их безопасности». Позже он добавил, что компьютеры Mac всё равно безопаснее компьютеров с системой Windows. А на iOS «примерно в 50 раз» меньше вредоносных программ, чем на Android.

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Суд между Epic Games и Apple идёт вторую неделю, в пятницу на судебных слушаниях должен выступить глава Apple Тим Кук. Epic Games обвиняет Apple в монополизме, требует вернуть в App Store игру Fortnite и ослабить ограничения платформы iOS. Apple считает, что Epic Games хочет всего лишь сэкономить на комиссии App Store из-за финансовых проблем.

#epicпротивapple #apple #суд #ios

49 49 комментариев
5
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49 комментариев
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Деловой диод

24

все проблемы в мире от программистов 

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AttentiveMilk

Деловой
6

Хррррртьфу им

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Аккуратный парфюмер

AttentiveMilk
8

Сам на себя харкнул

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AttentiveMilk

Аккурат…
3

Я не программист 🙄

Ответить

Аккуратный

Attenti…
3

Айтишник. Один фиг. Все вый айтишники одинаковые. Одни беды от вас.

Ответить

AttentiveMilk

Аккурат…
4

И от вас 😏

Ответить

Аккуратный

Аккурат…
1

Все, не порть мне и так плохое настроение 

Ответить

AttentiveMilk

Аккурат…
3

Это потому что ты чувака забанила

Ответить

Аккуратный

Attenti…
0

Нет, я уже и не помню про него

Ответить

AttentiveM

Аккурат…
2

Плачю

Ответить

Мистер Блондин

Аккурат…
1

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ РОДНАЯ???

Ответить

Аккуратный

Мистер
1

Не хочу об этом говорить 

Ответить

Мистер

Аккурат…
1

видно

Ответить

AttentiveM

Мистер
1

Dumbass

Ответить

Dmitry Teplyakov

Attenti…
3

Фотошоп?

Ответить

AttentiveMilk

Dmitry
2

Интернет

Ответить

Деловой диод

Attenti…
2

тестировщик ага понятно

Ответить

AttentiveMilk

Деловой
2

На тестировщиков тоже хррррртьфу

Ответить

Аккуратный парфюмер

Деловой
2

Вообще вирусы пишут программисты, так что он очень даже прав!!1

Ответить

Деловой диод

Аккуратный
2

я думал их б-г всемирной сети из света создаёт

Ответить

Dmitry Teplyakov

6

Вирусы будут всегда.
Намного выгоднее воевать с вирусами, чем огораживать систему для конечного пользователя, так что речь ради речи, я считаю

Ответить

Михаил Чуриков

Dmitry
8

Кому и для чего выгоднее?

Ответить

Федя Прозоров

Михаил
7

Касперскому, чтобы он софт свой продавал

Ответить

Dmitry Teplyakov

Михаил
1

Кому

Конечному пользователю
для чего

Для развития отрасли в целом, поскольку любая борьба на выходе даёт какой-то продукт

Ответить

Владимир Филатов

Dmitry
4

твоя борьба

Ответить

Dmitry Teplyakov

Владимир
1

Твоя оборона

Ответить

Независимый

Dmitry
0

любая борьба на выходе даёт какой-то продукт

Например, говно

Ответить

Dmitry Teplyakov

Независ…
1

Либо так, да)
Этот пример можно экстраполировать на рынок, например на монополизированные и немогополизированные (хз как верно называется) рынки.
В первом случае отрасль находится в стагнации, а во второй конкурирует, борясь за ресурсы, тем самым создавая какой-либо продукт.
Те же войны дали пинка технологиям

Ответить

Михаил Чуриков

Dmitry
0

Охуеть

Ответить

Ночной корабль

5

Ну что, любители Apple, готовьтесь скоро покупать brew и docker.
Только сегодня, только сейчас! Всего за *$9.99!

 *в месяц, без учета VAT

Ответить

Dmitry Teplyakov

Ночной
2

Дешевле будет купить parallels, там стартануть линух и по ssh туда ходить и за докером, и за всем остальным

Ответить

Кривой диод

Dmitry
0

Дешевле купить mb air и VPS с Линукс и по ssh 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Кривой
0

Либо так, да, но сетка может отвалиться

Ответить

ouxen

Ночной
0

узнали

Ответить

Ужасный дебаркадер

4

извините а вы точно вице-президент в IT компании ?
вы бы еще сказали что вирусы пишут те же, что и антивирусы, ебать сенсация бы была

Ответить

Федя Прозоров

Ужасный
4

А как объяснить плебсу, что айфон безопаснее мусорки

Ответить

Ужасный дебаркадер

Федя
2

сказать что в айфоне нет чипов от Билла Гейтса

Ответить

Федя Прозоров

Ужасный
1

Покупаю! Дайте два!

Ответить

Степан Анейчик

Федя
0

мусорки

Зачем ты так про андроид. Хорошая же система

Ответить

Аккуратный парфюмер

3

Плохие программисты

Ответить

Dmitry Teplyakov

Аккуратный
2

Хорошие баги

Ответить

Никита Логинов

Dmitry
0

Имеют право на жизнь

Ответить

Подозрительный яд

3

Концлагерь - это безопасно

Ответить

Владимир Филатов

1

А я думал он скажет, что пора макось сделать как иос.

Ответить

ouxen

1

Полностью защитить macOS невозможно, потому что компьютерами Mac пользуются программисты.

шта

Ответить

Твоего деда дед

0

Просто привейте мак Спутником

Ответить

Ужасный дебаркадер

Твоего
1

только Linux и Windows

СпутникЛаб.Дистрибутивы
Дистрибутивы браузера Спутник для Windows и Linux
sputnik-lab.com
Ответить

Федя Прозоров

0

Про людей и компьютерную грамотность.
Коллега по работе жалуется, что распечатала текст, а строчки поехали, пагинация пошла к хуям. "А ты пробовала сохранить текстовый файл в PDF, а потом распечатать пдфку?" 

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IO

0

Ещё бы ему кто-то сказал что в сегодняшнем виде App Store на macOS это ебаная помойка с софтом для блондинок и конской комиссией.

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