Технологии
Никита Логинов

TSMC объявила о достижении техпроцесса 1 нм, который позволит создавать процессоры с транзисторами толщиной в один атом Статьи редакции

Для этого компания сменила традиционный кремний на висмут и сульфид молибдена.

Один из крупнейших производителей процессоров, тайваньская компания TSMC объявила о прорыве в освоении технологического процесса величиной один нанометр. Это в 5-7 раз меньше техпроцесса, который используют в современных процессорах AMD, Samsung и Apple. Для преодоления рубежа в 1 нм TSMC привлекла специалистов из сильнейших американских вузов и Национального университета Тайваня.

Размер технологического процесса показывает, насколько мелкими масштабами может оперировать оборудование, на которых производят процессоры. Сейчас процессоры для смартфонов, ноутбуков и компьютеров делают на техпроцессе 5-7 нанометров или 5-7 миллиардных долей метра. Это всего в 80-100 раз больше размера отдельных атомов. В 2022 году TSMC планирует перейти на техпроцесс в три нанометра.

Уменьшение техпроцесса позволяет уместить в процессор больше транзисторов. В целом, чем меньше техпроцесс — тем выше производительность процессора и тем меньше он потребляет энергии при работе.

Чтобы покорить рубеж в 1 нм, исследователи заменили привычный для процессоров кремний на висмут и сульфид молибдена. Из них изготовили «двумерные» транзисторы, толщина которых составляет один или несколько атомов. Ранее такие транзисторы не могли заставить передавать ток друг другу, но оказалось, что для этого достаточно было подобрать нужные материалы.

Правда, из полученных транзисторов пока нельзя собрать полноценную электронную схему, это лишь опытные образцы. Так что до внедрения техпроцесса 1 нм в производство пока далеко. При этом IBM недавно выпустила первую готовую пластину с процессорами на техпроцессе 2 нм. Они обещают снижение энергопотребления на 75% и повышение производительности на 45% по сравнению с 7-нанометровыми чипами.

#процессоры #tsmc #компьютеры #новости

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13 13 комментариев
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13 комментариев
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Рпош Ашршщ

10

это в семь раз меньше, чем у нынешних процессоров

Да, Никита, техпроцессы именно так и считаются

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Дмитрий Орлов

Рпош
0

Ну и в чем он не прав

Ответить

Вова Кот

4

Удали заголовок и не позорься

Ответить

Никита Логинов

Вова
1

В чём проблема?

Ответить

Федя Прозоров

Никита
0

Типа нынешние современные процессоры на 5 нм

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

В этом суть критики?

Ответить

Таблетка Галоперидола

3

Наконец-то техпроцесс достиг размера моего члена

Ответить

Слава Инженеров

Таблетка
2

Такими темпами они скоро добьются результата равного толщине колбасы, которую нарезает тетя Сара для гостей

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Meg Walker

2

Проблема с 2D-материалами в том, что место контакта между полупроводником и металлом обладает высоким сопротивлением и ухудшает токовые характеристики транзисторов. Исследователи из Массачусетского технологического института, Калифорнийского университета в Беркли, компании TSMC, Национального университета Тайваня и ряда других организаций смогли подобрать правильное сочетание материалов, которое обеспечило все нужные характеристики «двумерных» транзисторов.

Всё оказалось просто. Снижение сопротивления на границе перехода между двумерным полупроводником в лице сульфида молибдена (MoS2) и металлическим контактом для соединения с другими цепями электронной схемы произошло при контакте материала с полуметаллом висмутом (Bi). На границе раздела материалов, как сообщают учёные, отсутствовал энергетический барьер (барьер Шотки), который мог бы препятствовать свободному прохождению электронов — течению электрического тока.

Из данного исследования был сделан вывод, что электрический контакт между MoS2 и Bi — это вполне рабочее решение для создания транзистора n-типа. Решения для создания аналогичного транзистора p-типа у исследователей пока нет, так что полноценной электронной схемы из 2D-материалов пока не создать.

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Слава Инженеров

1

Красавчики

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Grigory Kopiev

0

Что-то в абстракте статьи, на которую ссылается заметка, ничего нет про 1 нм. Неужели ТэЖэ опять напиздел(

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Ужасный дебаркадер

0

Чё там с производством чипов ?

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Слава Чернокнижник

0

Нанометра считать бесполезно давно (стало чисто маркетинговым обозначением) имеет значение плотность транзистаров.

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