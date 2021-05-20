Для этого компания сменила традиционный кремний на висмут и сульфид молибдена.

Один из крупнейших производителей процессоров, тайваньская компания TSMC объявила о прорыве в освоении технологического процесса величиной один нанометр. Это в 5-7 раз меньше техпроцесса, который используют в современных процессорах AMD, Samsung и Apple. Для преодоления рубежа в 1 нм TSMC привлекла специалистов из сильнейших американских вузов и Национального университета Тайваня.

Размер технологического процесса показывает, насколько мелкими масштабами может оперировать оборудование, на которых производят процессоры. Сейчас процессоры для смартфонов, ноутбуков и компьютеров делают на техпроцессе 5-7 нанометров или 5-7 миллиардных долей метра. Это всего в 80-100 раз больше размера отдельных атомов. В 2022 году TSMC планирует перейти на техпроцесс в три нанометра.

Уменьшение техпроцесса позволяет уместить в процессор больше транзисторов. В целом, чем меньше техпроцесс — тем выше производительность процессора и тем меньше он потребляет энергии при работе.

Чтобы покорить рубеж в 1 нм, исследователи заменили привычный для процессоров кремний на висмут и сульфид молибдена. Из них изготовили «двумерные» транзисторы, толщина которых составляет один или несколько атомов. Ранее такие транзисторы не могли заставить передавать ток друг другу, но оказалось, что для этого достаточно было подобрать нужные материалы.

Правда, из полученных транзисторов пока нельзя собрать полноценную электронную схему, это лишь опытные образцы. Так что до внедрения техпроцесса 1 нм в производство пока далеко. При этом IBM недавно выпустила первую готовую пластину с процессорами на техпроцессе 2 нм. Они обещают снижение энергопотребления на 75% и повышение производительности на 45% по сравнению с 7-нанометровыми чипами.