{"id":700,"title":"\u0411\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0444\u043e\u0440\u0443\u043c \u043f\u043e ecommerce \u043e\u0442 Ozon","url":"\/redirect?component=advertising&id=700&url=https:\/\/vc.ru\/ozon\/246011&hash=d5f27fcb65cb1ad79d66d42f28e6a1cc778789fb36c1ec23e739a644c536fb0e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Технологии
Новости vc.ru

РБК: Производители смартфонов столкнулись с проблемами при оформлении разрешений для ФСБ на импорт техники Статьи редакции

Из-за этого импортёры техники с криптографией всё чаще получают документы на её ввоз в Казахстане, но серьёзных проблем пока нет.

26 26 комментариев
1463 просмотров

Последние месяцы несколько крупных производителей техники стали получать нотификации в Казахстане, сообщает РБК со ссылкой на Единый реестр нотификаций Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Это документ, который компании должны подавать властям (в России — ФСБ) при импорте товаров, содержащих элементы криптографии и шифрования: смартфоны, планшеты, ноутбуки, сервера и другие.

Согласно правилам ЕАЭС, устройства можно ввозить на всю территорию союза, вне зависимости от страны, выдавшей разрешение.

Среди крупных вендоров, кто стал получать нотификации в Казахстане в последнее время, РБК называет Intel Corporation, Lenovo, Huawei, Hewlett Packard, а компании Vivo, Samsung, Asus в последние годы получали нотификации на свою продукцию как в России, так и в Казахстане.

Разрешительный документ для товаров, содержащих элементы криптографии и шифрования, в России выдаётся ФСБ. Как рассказал РБК представитель одного из крупных производителей такого рода техники, после начала пандемии сроки оформления нотификации в ФСБ увеличились с десяти дней минимум до месяца.

По словам другого источника издания, с 25 марта 2020 года в ФСБ был закрыт прямой приём документов и нужно было отправлять письма «Почтой России», из-за чего время рассмотрения заявок увеличилось и иногда доходило до 1,5 месяцев. Он также добавил, что процесс рассмотрения документов стал менее прозрачным.

«Резко вырос процент отрицательных решений. У представителей бизнеса нет возможности понять, где именно во время оформления была допущена ошибка, до момента получения письменного решения, которое также высылается только по почте», — цитирует источника РБК.

Он отмечает, что из-за проблем с нотификацией в России существует риск переноса старта продаж новинок в стране на более позднее время по сравнению с другими странами, а также риски задержки реализации проектов, зависящих от поставок такого рода продукций.

По словам этого собеседника РБК, процедура в Казахстане организована «более прозрачно и адекватно», чем в России. Она занимает пять рабочих дней, заявку можно подать в электронном виде.

Представители компании Asus подтвердили РБК, что с 2021 года сроки получения нотификации «незначительно увеличились», но это не повлияло на запланированные старты продаж оборудования компании. В Vivo сообщили, что процесс нотификации не менялся, а продукция компании представлена и в Казахстане. В других компаниях не ответили на вопросы издания, которое также направило запрос в центр общественных связей ФСБ.

#новости #смартфоны #право

26 26 комментариев
13
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 26, "likes": 13, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 384568, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 20 May 2021 20:05:30 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Орлов

14

Умные дяди из больших компаний понимают, что Казахстан лучше России, но до тежешников это никак не доходит

Ответить

Алексей Логачев

Дмитрий
11

Я простой рабочий Алёша из города Москва очень восхищаюсь Казахстаном, город Нурсултан уже стал круче города Москва, но под предводительством Нурсултана и помощника его Токаева Нурсултан станет жемчужиной мира! Слава Нурсултану! 

Ответить

Деловой диод

Дмитрий
5

им похуй на Казахстан и его рынок читай не долбись в глаза

Ответить

Дмитрий Орлов

Деловой
6

Ты читал пост???? Умные люди из больших компаний понимают, что КАЗАХСТАН 🇰🇿 лучше России, поэтому получают разрешение в Казахстане. Если бы КАЗАХСТАН был хуже России, ФСБ бы не препятствовало регистрации. Сечешь??

Ответить

Токсичный бот

Дмитрий
2

Этот коммент токсичен с вероятностью 14%

Ответить

С H А P Р i Е

Токсичный
2

88

Ответить

Smaug The

С
1

Гражданин, пройдемте

Ответить

С H А P Р i Е

Smaug
0
Ответить

Выдающийся парфюмер

Дмитрий
1

В смысле не доходит? Казахстан уже давно почитаем и уважаем на тж.

Ответить

Дмитрий Орлов

Выдающийся
2

Посмотри как рвется @лесточик и украинцы...

Ответить

Выдающийся

Дмитрий
3

Он всё время рвётся, это его обычное состояние

Ответить

Дмитрий Орлов

Выдающи…
3

@лесточик знаешь кто не рвется???? Твоя мать

Ответить

Деловой диод

Дмитрий
2
Ответить

Выдающийся

Деловой
3

Чур тебя

Ответить

Деловой

Выдающи…
2

бггг

Ответить

Выдающийся

Деловой
3

Нужно только две г ставить, иначе не канон

Ответить

Деловой

Выдающи…
2

извини, не знал таких тонкостей

Ответить

Выдающийся

Деловой
1

бгг

Ответить

Дмитрий Орлов

Деловой
1
Ответить

Выдающийся

Дмитрий
3

Потому что хорошая и мудрая женщина

Ответить

Лига порвах

Дмитрий
1

@Токсичный бот 

Ответить

Азамат Багатов

2

ЭТО КАЗАХСТАН ДА?

Ответить

Коровка говорит мууу

1

Переживаю за них, аж давление поднялось

Ответить

ну и в чем он не прав

0

казахстан это новая sillicon valley?

Ответить

Сергей Дворниченко

ну
1

Chuy Valley

Ответить

С H А P Р i Е

0

Нужно больше золотова

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Электросамокаты — это новая мобильность и тренд. Но они до сих пор не регулируются правилами и раздражают пешеходов
Власти предлагают признать мощные самокаты мопедами, а урбанисты и кикшеринги считают, что это убьёт микромобильность в городах.
314
Навигатор
Гость «Навигатора»: заместитель главного редактора и король лонгридов Роман Персианинов
Пишите вопросы — Рома придёт в комментарии в 16:00 по Москве.
230
Путешествия
Секс вне закона и запрет на пьянство: как я провела три года в консервативном мусульманском Катаре
О нравах, жизни и зарплате в одном из самых богатых государств мира.
188
Популярное за три дня
Истории
В заброшенных деревнях
Псковская область, наши дни. Гулял по двум деревням, в которых больше нет людей. Никого не осталось. Последние 25 лет у меня была возможность наблюдать это постепенное увядание.
223
Путешествия
Секс вне закона и запрет на пьянство: как я провела три года в консервативном мусульманском Катаре
О нравах, жизни и зарплате в одном из самых богатых государств мира.
188
Наука
Учёные создали первый в мире препарат для оперативного лечения Covid-19. Он уничтожает 99,9% вирусов в заражённых лёгких
Создатели препарата считают, что лечение коронавирусной инфекции без использования вакцин станет доступно в 2023 году.
162
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Max Mayers

Секс вне закона и запрет на…

Весёлый Хамелеон

Россия открыла границы для…
null