РБК: Производители смартфонов столкнулись с проблемами при оформлении разрешений для ФСБ на импорт техники Статьи редакции
Из-за этого импортёры техники с криптографией всё чаще получают документы на её ввоз в Казахстане, но серьёзных проблем пока нет.
Последние месяцы несколько крупных производителей техники стали получать нотификации в Казахстане, сообщает РБК со ссылкой на Единый реестр нотификаций Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Это документ, который компании должны подавать властям (в России — ФСБ) при импорте товаров, содержащих элементы криптографии и шифрования: смартфоны, планшеты, ноутбуки, сервера и другие.
Согласно правилам ЕАЭС, устройства можно ввозить на всю территорию союза, вне зависимости от страны, выдавшей разрешение.
Среди крупных вендоров, кто стал получать нотификации в Казахстане в последнее время, РБК называет Intel Corporation, Lenovo, Huawei, Hewlett Packard, а компании Vivo, Samsung, Asus в последние годы получали нотификации на свою продукцию как в России, так и в Казахстане.
Разрешительный документ для товаров, содержащих элементы криптографии и шифрования, в России выдаётся ФСБ. Как рассказал РБК представитель одного из крупных производителей такого рода техники, после начала пандемии сроки оформления нотификации в ФСБ увеличились с десяти дней минимум до месяца.
По словам другого источника издания, с 25 марта 2020 года в ФСБ был закрыт прямой приём документов и нужно было отправлять письма «Почтой России», из-за чего время рассмотрения заявок увеличилось и иногда доходило до 1,5 месяцев. Он также добавил, что процесс рассмотрения документов стал менее прозрачным.
«Резко вырос процент отрицательных решений. У представителей бизнеса нет возможности понять, где именно во время оформления была допущена ошибка, до момента получения письменного решения, которое также высылается только по почте», — цитирует источника РБК.
Он отмечает, что из-за проблем с нотификацией в России существует риск переноса старта продаж новинок в стране на более позднее время по сравнению с другими странами, а также риски задержки реализации проектов, зависящих от поставок такого рода продукций.
По словам этого собеседника РБК, процедура в Казахстане организована «более прозрачно и адекватно», чем в России. Она занимает пять рабочих дней, заявку можно подать в электронном виде.
Представители компании Asus подтвердили РБК, что с 2021 года сроки получения нотификации «незначительно увеличились», но это не повлияло на запланированные старты продаж оборудования компании. В Vivo сообщили, что процесс нотификации не менялся, а продукция компании представлена и в Казахстане. В других компаниях не ответили на вопросы издания, которое также направило запрос в центр общественных связей ФСБ.
Умные дяди из больших компаний понимают, что Казахстан лучше России, но до тежешников это никак не доходит
Я простой рабочий Алёша из города Москва очень восхищаюсь Казахстаном, город Нурсултан уже стал круче города Москва, но под предводительством Нурсултана и помощника его Токаева Нурсултан станет жемчужиной мира! Слава Нурсултану!
им похуй на Казахстан и его рынок читай не долбись в глаза
Ты читал пост???? Умные люди из больших компаний понимают, что КАЗАХСТАН 🇰🇿 лучше России, поэтому получают разрешение в Казахстане. Если бы КАЗАХСТАН был хуже России, ФСБ бы не препятствовало регистрации. Сечешь??
Этот коммент токсичен с вероятностью 14%
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Выдающийся парфюмер
В смысле не доходит? Казахстан уже давно почитаем и уважаем на тж.
Посмотри как рвется @лесточик и украинцы...
Он всё время рвётся, это его обычное состояние
@лесточик знаешь кто не рвется???? Твоя мать
казахстан это новая sillicon valley?