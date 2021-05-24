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Технологии
Дамир Камалетдинов

Осталось одно название: обзор iMac на M1 — «перезагрузки» моноблока на процессоре от Apple Статьи редакции

Инженеры попытались угодить сразу всем — и это тот случай, когда, кажется, получилось.

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Фото здесь и далее — TJ

21 мая в России и в остальном мире стартовали продажи iMac на процессоре M1 от Apple — самого радикального переосмысления компьютера c 2015 года. Редактор TJ провёл с устройством несколько дней и рассказывает, кому подойдёт новый iMac, что в нём изменилось и как ощущается переход с платормы Intel на собственный процессор Apple.

Осталось одно название — что нового в новом iMac

Если кратко: в iMac 2021 изменили вообще всё. Первое, что бросается в глаза — дизайн. Корпус остался таким же монолитным, но форму сделали более прямоугольной и «острой», это чем-то напоминает и iPad Pro, и iPhone 12. Новый iMac очень компактный: толщина корпуса в любом месте составляет всего 11,5 миллиметра — это кажется просто цифрой, пока не приложишь вплотную последний айфон, который немногим тоньше (7,4 миллиметра).

Теперь моноблок продают сразу в семи ярких цветах вместо строгого «серого космоса», как у прошлого поколения — зелёном, жёлтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом. С лицевой стороны тона намеренно более мягкие, а по бокам и сзади максимально насыщенные, а вся передняя панель — это единый лист стекла. Базовая модель при этом доступна только в четырёх цветах: синем, зелёном, красном и сером.

Вся линейка цветов iMac (2021) Изображение Apple

Серый и синий, возможно, больше подойдут для офисов и любителям официоза, а более яркие оттенки — для дома и тех, кто хочет выделиться. Новый iMac задаёт тон окружению, но в то же время способен вписаться, кажется, в любой интерьер: его не воспринимаешь как что-то инородное, и даже может возникнуть желание подстроить обстановку под устройство или просто прибраться.

Экран изменился меньше всего: это 24-дюймовая 4,5K-Retina панель, у которой на 50% более тонкие рамки, антибликовое покрытие и технология True Tone, подстраивающая температуру под освещение вокруг. В остальном это тот же дисплей, у которого хоть и не 5K-разрешение, как у 27-дюймовой модели прошлого поколения, но заметить хотя бы один из 11,3 миллиона пикселей можно с трудом, даже если смотреть вплотную.

Главная причина всех внешних изменений iMac находится внутри — это процессор M1, на который с конца 2020 года постепенно переводят все маки. Инженеры выстраивали вокруг чипа всю внутреннюю компоновку моноблока, и этим продиктованы многие дизайнерские решения.

В отличие от чипов Intel, процессор M1 — система на чипе. То есть объединяет в себе и центральный процессор, и графический процессор, и другие компоненты, которые раньше размещали отдельно. Это позволяет сэкономить место, ничем не пожертвовав: iMac стал по объёму наполовину меньше по сравнению с прошлой 21,5-дюймовой моделью и весит 4,4 килограмма вместо 5,6 кг.

В то же время M1 более энергоэффективный, чем решения на Intel. Поэтому новому iMac не нужна массивная система охлаждения: достаточно двух небольших вентиляторов, которые можно услышать только если начать вручную «разогревать» компьютер.

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Три изменения, которые Apple называет «лучшим, что когда-либо было в Mac»:

  • Как бы смешно ни звучало, но фронтальная камера впервые получила Full HD-разрешение. Все эти годы на всех Mac стояли в лучшем случае 720p-камеры, качество изображения с которых, мягко говоря, оставляло желать лучшего. За счёт встроенной постобработки на уровне процессора новая камера намного лучше подстраивает баланс белого и работает в условиях плохого освещения, например, в таких:
  • Микрофоны — их тоже называют «лучшими в Mac». В новом iMac размещён массив из трёх сенсоров, которые одновременно подавляют шум и фокусируются на голосе. Небольшое караоке в качестве теста показало, что компьютер действительно хорошо улавливает голос даже на фоне музыки;
  • Динамики — их снизу корпуса размещено сразу шесть. Две пары низкочастотных динамиков работают в «противофазе» и гасят вибрации друг друга, а ещё два «твитера» отвечают за басы. На мой взгляд, звук получается неожиданно качественным: от устройства таких габаритов не ожидаешь звучания на уровне больших колонок профильных производителей.
Все динамики расположены в нижней части устройства, но ощущается, что будто бы по всему периметру корпуса

Помимо прочего, M1 позволяет владельцам новых iMac запускать приложения, созданные под iPhone и iPad, если они оптимизированы для этого. Чип также поддерживает все программы под Intel через переводчик инструкций для разных архитектур, но замедлений работы в повседневных неспецифических приложениях я не заметил.

В комплекте с iMac находятся мышь Magic Mouse 2 и клавиатура Magic Keyboard 2. Как всегда, при покупке можно выбрать Magic Trackpad 2 вместо мышки или докупить оба устройства. Глобально все аксессуары не изменились с 2015 года, но теперь соответствуют цвету корпуса. Даже плетёный кабель для зарядки, который теперь крепится на магнитах, выполнен в том же оттенке.

В Magic Keyboard 2 теперь есть версия с Touch ID и это нововведение не стоит недооценивать: Apple впервые вывела датчик отпечатка пальцев за пределы основного устройства. В клавиатуру также добавили отдельную кнопку для смены языка и эмодзи, клавиши вызова Spotlight и «Диктовки», а также «Не беспокоить». Разблокировка и оплата по отпечатку пальца работает мгновенно — достаточно лишь прикоснуться. С ложными срабатываниями я пока не сталкивался.

Кому и зачем нужен новый iMac

Первые макбуки на M1 вышли семь месяцев назад — пользователи хвалят их за производительность, тишину и энергоэффективность. Но iMac стал первым полноценным «настольным» применением чипа: M1, конечно, уже внедряли в Mac mini, но это не то же самое, что готовый домашний компьютер.

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Новый iMac в Apple постарались сделать максимально подходящим для всех. Компания неспроста обновила его именно сейчас: если до пандемии многим вполне хватало ноутбуков, то теперь возникла потребность не только в компактном мобильном компьютере, но и в полноценном домашнем. Несмотря на всеобщую вакцинацию, по всему миру до сих пор действуют ограничения из-за Covid-19, а сотрудники многих компаний полностью или частично работают удалённо.

Оранжевый iMac 2021, вид сзади

Пожалуй, iMac на M1 с запасом закроет сразу все базовые сценарии: его хватит на любую офисную работу, он устроит разработчиков и справится с профессиональным монтажом. Xcode, Photoshop, Premiere, Final Cut Pro и не только — все эти инструменты работают производительнее, чем на базовом iMac на Intel. Насколько именно быстрее, можно понять по обзорам, которые выходили ещё в ноябре. Не самые очевидные, но важные плюсы — новые камера и микрофон — позволяют комфортно общаться во время конференц-звонков.

Дизайнерам и всем, кто работает с визуальным контентом, стоит обратить особое внимание на экран. По качеству цветопередачи, охвату оттенков и контрастности он выигрывает у большинства мониторов, а близкие по характеристикам модели придётся обойдутся не намного дешевле базовой версии iMac.

«Хищники» в 4К на iMac (2021)

Этот компьютер хорош и для досуга — его можно использовать как домашний «мини-кинотеатр»: экран достаточно большой, яркий и детализированный для просмотра 4К-контента, но можно подключить и внешний дисплей. Звук превосходит все ожидания, поэтому дополнительных устройств не потребуется.

Отрывок из «Годзиллы против Конга» на iMac 2021 в формате Dolby Atmos 5.1 и 4К

Сколько стоит новый iMac

Не обошлось без серьёзного для многих минуса — цены. Стоимость нового iMac стартует от 129 990 рублей. С одной стороны, почти за те же деньги Apple предлагает купить iPhone 12 Pro Max. С другой, каких-то шесть лет назад актуальные iMac стоили в России от 89 990 рублей.

Конечно, такая разница во многом обусловлена курсом рубля, да и другие компьютеры Apple в России стоят несильно дешевле, но это вполне может остановить многих от покупки. При этом в базовой комплектации на клавиатуре нет Touch ID, в коробке нет трекпада, адаптер питания поставляется без Ethernet-разъёма, да и в чипе M1 заблокировано одно из восьми графических ядер. Максимальная конфигурация обойдётся более чем в 200 тысяч рублей.

  • Базовая модель — 8-ядерный M1 с 7 графическими ядрами, 256 Гб встроенной памяти, 8 Гб оперативной памяти и двумя портами USB4/Thunderbolt, в комплекте клавиатура без Touch ID и мышь Magic Mouse 2, четыре цвета корпуса. 129 990 рублей;
  • Промежуточная модель — 8-ядерный M1 с 8 графическими ядрами, 256 Гб встроенной памяти, 8 Гб оперативной памяти, четырьмя портами USB4/Thunderbolt и USB3, клавиатура с Touch ID и мышь Magic Mouse 2, семь цветов корпуса. 149 990 рублей;
  • Топовая готовая модель — 8-ядерный M1 с 8 графическими ядрами, 512 Гб встроенной памяти, 8 Гб оперативной памяти, четырьмя портами USB4/Thunderbolt и USB3, клавиатура с Touch ID и мышь Magic Mouse 2, семь цветов корпуса. 169 990 рублей;
  • Максимальная сборная модель — 8-ядерный M1 с 8 графическими ядрами, 2 Тб встроенной памяти, 16 Гб оперативной памяти, четырьмя портами USB4/Thunderbolt и USB3, клавиатура с Touch ID, трекпад и мышь Magic Mouse 2, семь цветов корпуса. 262 890 рублей.
Разница между основными версиями Фото с сайта Apple

Порты, кастомизация и графика — чего может не хватить

Вопрос количества портов особенно важен для тех, кому нужно подключать внешнюю периферию. В базовой модели всего два разъёма USB4/Thunderbolt, в моделях посерьёзнее — четыре, но два из них — USB 3.

То есть даже в самой дорогой версии максимально быстро передавать данные можно только по двум разъёмам USB 4 — на скорости до 40 Гб/сек. На двух других скорость дойдёт только до 10 Гб/сек.

В отличие от прошлых поколений iMac, новые модели нельзя обновлять самостоятельно после покупки. Это главный минус архитектуры «система на чипе» — все компоненты запаиваются в один чип, поэтому их нельзя улучшать самому.

Нужно заранее определиться с объёмом встроенной и оперативной памяти, а также версией M1 — с 7 или 8 графическими ядрами. Для большинства пользователей это вряд ли будет играть большую роль, но может быть важно той части аудитории, которой нужна максимальная мощность для работы.

Не все программы для работы с графикой до сих пор не оптимизированы под M1, и хотя они всё равно работают через совместимость Rosetta, это стоит учитывать. Как и другие компоненты, графика в новом iMac встроена в чип, и пока её сложно сравнивать с видеокартами, с которыми можно было приобрести модели прошлого поколения. Хотя M1 превосходит Nvidia GTX 1050 Ti, но не дотягивает до AMD Radeon 5300, с которой можно было взять предыдущий iMac.

На настольные игры с максимальными настройками лучше не рассчитывать, но во что-то сыграть всё же получится — работу одной из последних Tomb Rider показывали ещё на презентации процессора. Зато точно отлично работают все игры из сервиса Apple Arcade, число которых в каталоге давно перевалило за сотню. Beyond A Steel Sky, The Bradwell Conspiracy, Beyond Blue и более-менее «массивные» выглядят прилично.

Головоломка Discolored из Apple Arcade

Как пересесть со старых «жигулей» на новую машину — впечатления от нового iMac

iMac на M1 — это не только мой первый iMac, но и первое устройство на M1. До него у меня было два MacBook Air на Intel — 2015 и 2020 года, которыми я пользовался каждый день, поэтому заметил разницу даже в незначительных деталях.

Мой сценарий использования Mac сложно назвать специфическим: большую часть времени мне нужен Slack, Safari (или любой другой браузер), «Заметки», Trello, Telegram, реже — Photoshop или After Effects, по вечерам — Apple TV, «Подкасты» или Arcade. Но даже в таких элементарных задачах чувствуется прирост производительности: то, что раньше долго запускалось или закрывалось, теперь работает мгновенно.

Как любитель упорядоченного хаоса, я, наконец, могу не задумываться, сколько вкладок открыто в Safari — зарубежные коллеги вроде бы доводили до тысячи открытых страниц. Но мне до такого мастерства ещё далеко: у меня их всего чуть больше 50, пересчитывать я побаиваюсь.

Добро пожаловать в мой мир

Ещё одна особенность M1 — энергоэффективность. Хотя в комплекте с iMac идёт внушительный блок питания на 143 ватта (это на 123 ватта больше адаптера «быстрой» зарядки для iPhone), у него нет мощной системы охлаждения, поэтому он не шумит и не греется, даже если вы зачем-то решите его потрогать во время работы.

Отсюда и отсутствие «троттлинга» — если процессор не перегревается, системе не нужно его искусственно замедлять. Эта проблема особо часто затрагивала меня на MacBook Air 2020 с чипом i3, который мог начать замедляться даже если запущен только браузер.

Переход с Intel на M1 — это примерно как всю жизнь ездить на старой, но удобной и понятной тебе машине, а потом резко пересесть на новый автомобиль, который лучше во всём. Возвращаться назад не захочется уже никогда, если только рабочий процесс не завязан на каком-то очень узком сценарии.

Опыт с настольным компьютером от Apple для меня в новинку: всю сознательную жизнь я использовал портативные «маки», тогда как дома стоял ПК на Windows. Сравнивать их «в лоб» нет смысла, но моноблок от Apple полностью удовлетворил мои потребности, кроме, пожалуй, игр. Это всё ещё слабое место для всех Mac, которое можно закрыть только покупкой другого устройства, например, консоли, либо подпиской на игровые облачные сервисы.

После макбуков сложно перестроиться на мышку, да и не хочется — поэтому я быстро привык к трекпаду и всё начал делать только с него

С появлением нового iMac мне больше не хочется выходить из дома — это настолько комфортное устройство, что с ним хочется оставаться. Больше всего нравится, что он сделан по принципу «всё в одном»: к этому компьютеру не нужно подбирать аудиосистему, думать над выбором видеокарты, мышки и клавиатуры, да и в целом сталкиваться с каким-то выбором.

Максимум, что придётся решить — это насколько дисплей должен отклоняться относительно стола. И всё это на фоне растущих цен на компоненты для ПК, из-за которых собрать компьютер сейчас — сильно дорогое занятие.

Новый iMac пробыл у меня всего пару дней, но за это время я убедился, что это достаточно универсальный компьютер, в котором есть всё нужное как для работы, так и для отдыха. Да, ПК на Windows всё ещё можно собрать за меньшие деньги, пусть и не в монолитном корпусе с 4,5K-дисплеем, но если учитывать экран, то сэкономить не выйдет.

Формально у iMac сейчас нет ни одного прямого конкурента, который за такие же деньги выдаст те же результаты. Поэтому для тех, кому уже не хватает MacBook, но не хочется покупать сверхдорогие маки с приставкой Pro, новые iMac могут стать отличным выбором.

Если остались какие-то вопросы по новому iMac — можете смело задавать их в комментариях. Я постараюсь всё проверить и ответить на каждый.

#обзоры #apple #mac #мнения

166 166 комментариев
22
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Стеклянный хот-дог

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16 гигов оперативы)))))))))) Ору просто. Какая у этих штук целевая аудитория? Бабушки миллионеры?

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Dmitry Teplyakov

Стеклянный
9

Работаю на прошке с 16гб, всё ок, нехватки памяти не ощущаю.
В фоне фигма в хроме с около 50 экранами, xcode, idea, docker и всякая мелочёвка

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Стеклянный хот-дог

Dmitry
1

Ну я вот к примеру работаю в одном только фш часто сталкивался с нехваткой памяти, именно поэтому недавно и апнулся до 32-ух. Про монтаж видео я уж и не говорю даже.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Стеклян…
0

Ну у меня в своп уходит машина на 4-6 гб часто, я этого не замечаю.
Проекты жирные.

Ответить

Стеклянный

Dmitry
0

Не знаю, что там у тебя за проекты. Попробуй пару-тройку psd файлов от 6-8к px с кучей слоёв открыть в фш

Ответить

Dmitry Teplyakov

Стеклян…
0

Скинь такой, открою

Ответить

Стеклянный

Dmitry
0

Сделай сам, нахуй я тебе свою работу скидывать буду ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Dmitry

Стеклян…
1

Да ты офигел))

Ответить

Стеклянный

Dmitry
1

нет, это ты офигел

Ответить

Dmitry

Стеклян…
0

Нет, ты 👆

Ответить

Честный глобус

Стеклян…
0

Ты что, русский?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Стеклян…
0

Хотя у меня фш нет… affinity только

Ответить

Явный кофе

Стеклян…
0

Не знаю как это работает с фш, но вообще макось зипует страницы в оперативке и это сильно помогает

Правда пишут что в винде с 10-ки тоже это есть

Ответить

Ракетный Данила

Стеклян…
0

Может тебе ещё дискретную гпу ога жаль

Ответить

Стеклянный

Ракетный
0

Ну дискретка ладно ещё, хрен с ней. А вот ОЗУ 16гб в нынешних реалиях это смех просто

Ответить

Ракетный Данила

Стеклян…
0

Ну мож раз фш допилили под наличную гпу, то и оптимизации 16гб хватает, хотя с другой стороны если таскать 16 слоев по гигабайту, то против физики не попрешь...

Ответить

Стеклянный

Ракетный
0

В том то и дело, большие разрешения это большие разрешения, там тупо размер важен.

Ответить

Дамир

Стеклян…
0

Последний PS вроде бы уже обновили под M1, работает вполне себе ОК

Ответить

Стеклянный

Дамир
0

Процессор вообще не имеет никакого отношения к тому о чём я говорю

Ответить

Интенсивный жар

Стеклянный
0

для любых задач на M1 этого вроде хватает 

Ответить

Стеклянный хот-дог

Интенсивный
1

Так я и пытаюсь, для каких задач кроме сёрфа эта машина годится. Ибо статы какие-то смешные за такие астрономические бабки.

Ответить

Даниил Баздырев

Стеклян…
2

У меня MacBook Air на M1 с 16 ГБ ОЗУ. Монтирую ролики в Da Vinci Resolve — экспорт 30-минутного ролика с цветокоррекцией, титрами и кучей склеек занимает 3-5 минут. Старый ноут на винде делал это примерно час. Плюс обработка снимков через фотошоп и прочие задачи.

Производительность по ощущениям сравнима с настольным ПК с 1060. Только это ноут весом менее килограмма, который работает без подзарядки около 10 часов. 

Ответить

Стеклянный

Даниил
0

Ну и причём тут твой ноут и казуальные задачи. Мы обсуждаем кирпич за 300 тыров.

Ответить

Даниил Баздырев

Стеклян…
2

Так у них одинаковое железо. Я к тому, что это не просто печатная машинка, а довольно мощный инструмент для обработки фоток, видео, кодинга и тд

Ответить

Грязный паркур

Даниил
2

довольно мощный инструмент для обработки фоток, видео, кодинга и тд

Производительность по ощущениям сравнима с настольным ПК с 1060

лол

Ответить

Даниил

Грязный
0

Мне больше не с чем сравнить)

Ответить

Стеклянный

Даниил
1

Если бы всё это не стоило 300 тыров, я может ещё и согласился бы, а так это звучит как бред)

Ответить

Интенсивный жар

Стеклян…
0

Xcode

Ответить

Стеклянный

Интенси…
0

То есть это просто очень узкоспециальная хреновина за нереальные деньги?

Ответить

Интенсивный жар

Стеклян…
6

ну да, в гта 5 не поиграешь(((

Ответить

Дамир

Интенси…
2

Мало кто знает, но облачный гейминг изобрели специально для владельцев Mac

Ответить

Интенсивны

Дамир
0

я сейчас качаю Metro exodus из интереса, потянет ли его M1 вообще

Ответить

AttentiveM

Интенси…
2

Брух

Ответить

Yura

Интенси…
0

30 фпс в 1080р на минимальных настройках
https://applesilicongames.com

Ответить

Стеклянный

Дамир
0

Кароч, этот пепелац - комплюктер для модных и очень богатых бабушек

Ответить

Стеклянный

Интенси…
1

Ой всё, не рвись. И да, это тоже минус. За такие деньги это просто кирпич.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Стеклянный
0

Стоит учитывать, что это не оперативка в привычном виде, а объединённая память 

Ответить

Roman Sapon

Дамир
1

А скорость тут не главное, неважно что оно на чипе размещено

Ответить

Roman Sapon

Roman
1

Для 4К эти 16ГБ впритык

Ответить

Стеклянный

Roman
1

16гб это практически в любой сфере уже минимум. От игр до графики, 3д, моушн и проч

Ответить

Стеклянный хот-дог

Дамир
0

И что? 16 гигов это 16 гигов один чёрт ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Федя Прозоров

Стеклян…
0

Вроде часть памяти кэшируется на ssd. Но я тупой и передаю то, что говорят тупые люди

Ответить

ouxen

8

Не читал, но не осуждаю

Ответить

Дамир Камалетдинов

ouxen
3

ну ты уж почитай

Ответить

ouxen

Дамир
3

Почитать можно только реп ☝🏾

Ответить

Дамир

ouxen
3

Рэп можно зачитать, а почитать это вот надо с обзорами делать

Ответить

ouxen

Дамир
0

С обзорами на реп

Ответить

ouxen

ouxen
0

Я на спорте, потом

Ответить

Кирилл

ouxen
0

че так мало жмешь ну и зашквар фу

Ответить

ouxen

Кирилл
0

Пошел тв

Ответить

Константин Панфилов

7

О да, все мы там были. Внутри ещё есть папки «Разобрать», «Новая папка (3)» и «Мусор», каждая гигов по пять-десять

Ответить

Дамир Камалетдинов

Константин
1

Хорошо, что у меня облако на 2 терабайта, могу ещё полжизни держать мусорную корзину в отдельной папке!

Ответить

Сергей Звезда

Дамир
2

Облако 2ТБ на полжизни? Ты продал душу дьяволу или собраться жить ещё только лет 10?

Ответить

Дамир

Сергей
1

Не знаю, пока ещё свободно 1,7 ТБ... При том, что у меня всё синхронизируется туда 

Ответить

Сергей Звезда

Дамир
0

И фотографии с айфона? Потому что я уже планирую украсть ключи от дата-центра Amazon под них

Ответить

Федя Прозоров

Сергей
2

Счастливые люди - есть что фотографировать

Ответить

Дамир

Федя
0

Да на самом деле не очень, просто иногда хочется

Ответить

Дамир

Сергей
0

И даже 4К видео с айфона

Ответить

Сергей Звезда

Дамир
2

😱

Ответить

AttentiveMilk

3

Помещается ли magic mouse в задницу?

Ответить

Интенсивный жар

AttentiveMilk
4

Нагибайся и снимай портки

Ответить

AttentiveMilk

Интенсивный
4

Понял, выезжаю

Ответить

Дамир Камалетдинов

AttentiveMilk
5

Не знаю, не пользовался ей. Трекпад точно не помещается в мою, я пытался, но никак

Ответить

AttentiveMilk

Дамир
0

Очень жаль... Очень....

Ответить

Стеклянный хот-дог

Дамир
0

Плохо старался просто

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
1

Дамир, это важно, ответь

Ответить

Dmitry Teplyakov

AttentiveMilk
0

Зачем туда совать magic, если хватит просто mouse 🐁?

Ответить

Саша Кириллова

1

> Небольшое караоке в качестве теста показало

И где запись

Ответить

Дамир Камалетдинов

Саша
7

Присылаю в ЛС по заявкам, стыдно 

Ответить

Максоний

Дамир
1

заявляю

Ответить

Саша Кириллова

Дамир
1

Примите заявочку

Ответить

Victor Ganin

3

Джинса или чё?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Victor
0

Плавки

Ответить

Алексей Иванов

3

Из-за белой рамки вокруг экрана и пустого подбородка очень всрато выглядит спереди

Ответить

FOX

2
Ответить

Дамир Камалетдинов

FOX
0

Очень точная ассоциация

Ответить

Текущий ящик

1

и че все, амд с интелом и армом пошли нахуй что ли?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Текущий
2

Да

Ответить

Текущий ящик

Дамир
0

масс-маркет говорит - ерунда

Ответить

ну и в чем он не прав

0

какая красота! жалко, что эпл дерьмо ;)

Ответить

Дамир Камалетдинов

ну
2

Действительно жаль

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Дамир, нужен совет. iPad Pro 2020 ($1083) или iPad Air 2020 ($807)??

Ответить

Дамир Камалетдинов

Дмитрий
2

Слишком мало контекста, чтобы дать совет

Ответить

AttentiveMilk

Дамир
4

Он из Казахстана

Ответить

Федя Прозоров

Attenti…
2

Тогда пусть покупает alma pad

Ответить

Дамир

Федя
3

prestigio

Ответить

Федя Прозоров

Дамир
2

Даже врагу не пожелаю

Ответить

AttentiveMilk

Дамир
0

Дамир, это удар в спину

Ответить

Дмитрий Орлов

Дамир
1

Хочу читать книги, делать конспекты пенсилом и работать в интернете и с документами. 

Ответить

Дамир

Дмитрий
2

Если не собираешься рисовать, бери iPad Air + Magic Keyboard выйдет в те же деньги, что голый Pro, плюс проц будет уже на поколение выше (всем на это похер, но энивей)

Но учти, что у эйра экран похуже, частота обновления не 120 Гц, фильмецы и всё вообще будет не так прикольно смотреться

Ответить

Даниил Баздырев

Дамир
0

А как влияет частота 120 Гц на фильмы?

Ответить

Дамир

Даниил
3

Никак, но можно расправить плечи

Ответить

Aram Mirzoyants

Дмитрий
0

смотря для чего. динамики там лучше, дисплей лучше, камера лучше и их две, есть лидар. если тебе перечисленное важно, то прошка лучше. если тебе тупить в интенетах и калякать заметки, то обычного айпада хватит с головой

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Гибкий американец

0

Не вижу порнхаб

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Дамир Камалетдинов

Гибкий
3

Это в другом браузере

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Гибкий американец

Дамир
1

А вообще, спасибо за текст, как всегда охуенно во всех подробностях и с душой

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Дамир

Гибкий
0

Спасибо! ♥️

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Федя Прозоров

0

Тупой вопрос - а спереди цветная полоска - это не алюминий, а стекло?

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AttentiveMilk

Федя
3

Передняя панель полностью закрыта одним прозрачным стеклом

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Федя Прозоров

AttentiveMilk
0

Писос. Я думал, что если и куплю, то буду магнитики крепить

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Дамир

Федя
1

Туда можно, кстати) Оно магнитится к колонкам, которые внизу

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Алексей Иванов

Федя
0

Магнитики? На алюминий?

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Федя Прозоров

Алексей
0

Да, я тупой 

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Nick Rosenberg

1

Угодили всем

16Гб объединенной памяти

ну ну

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Tatiana

1

Лайк!

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Федя Прозоров

0

Легко ли выдернуть магсейф просто задев провод ногой?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Федя
2

нет, он очень сильно фиксируется

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Федя Прозоров

Дамир
1

Это не значит, что экран полетит на пол? 

Ответить

Дамир

Федя
0

Ну смотря где у тебя провод. В целом, я не думаю что это проблема вообще — ПК же у людей не падают. Ты просто один раз провод как надо располагаешь и забываешь об этом навеки

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Федя Прозоров

Дамир
2

Просто я пытаюсь понять, зачем нужен магсейф в моноблоке. Вот в макбуке я понимаю, раз в квартал меня спасает от трат на ремонт. А в аймаке не понимаю. Была теория, что аймак настолько легкий, что без магсейфа провод питания потянет комп на пол. Тогда и встал вопрос у меня. Но судя по твоим комментариям, всё норм. И это радует 

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Школьный Филипп

Федя
0

У них даже в 32" монике магнитное крепление (это в том где одна подставка стоит 1к грина, а переходних на VESA всего 200 грина )

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Федя Прозоров

Школьный
0

Вот этого не знал, потому что ни разу в жизни не видел маки на веса-креплении

Ответить

Дамир

Федя
1

К новому iMac тоже будет VESA

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Школьный

Дамир
0

К прошлому были жалобы что оно ломает крепление на прочь. Ту часть которая в моноблок вставляется.

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Школьный

Федя
0

Это не мак, это новый их моник. Прошлые они в году 12  закрыли.
А вообще пишут что лучше  imac  c vesa креплением (родным) не использовать, оно ломает нафиг крепление.

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Федя Прозоров

Федя
0

Извините, меня этот вопрос с момента презентации тревожит

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Дамир Камалетдинов

Федя
1

без проблем, спасибо, что спросил)

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Вчерашний Женя

0

Сколько слотов по оперативную память? Можно ли ее доставить как в 27?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Вчерашний
2

Об этом я отдельно написал в обзоре 
В отличие от прошлых поколений iMac, новые модели нельзя обновлять самостоятельно после покупки. Это главный минус архитектуры «система на чипе» — все компоненты запаиваются в один чип, поэтому их нельзя улучшать самому.

Ответить

Вчерашний Женя

Дамир
0

Не очень ясно было

Ответить

Дамир

Вчерашн…
3

Пока не выпустят большой Mac Pro на Apple Silicon не стоит рассчитывать на апгрейды. Да и когда выпустят, я думаю, тоже. Мне кажется, это часть позиционирования, что потребительские устройства должны быть максимально простыми и понятными. Но думаю у всего с приставкой Pro будут возможности для кастомизации в итоге

Ответить

Arthur Sergeev

Дамир
0

И когда будет отвал чипа, новый будет стоить пол мака.

Ответить

Вчерашний Женя

Вчерашний
0

Запускал ли паралель десктоп? Че как, норм завелось, вин софт и тд?

Ответить

Федя Прозоров

Вчерашний
0

Зочем? Когда есть виртуальные машины

Ответить

Вчерашний Женя

Федя
0

Потому что удобнее

Ответить

Федя Прозоров

Вчерашн…
0

Я с виндузой на айпэде работаю. Ультимейт девайс

Ответить

Tellst

0

Спасибо за статью конечно, но хочется именно тесты посмотреть :C 

Ответить

Aram Mirzoyants

Tellst
1

че там смотреть? открывай ютуб и смотри. за полгода перепробовали на м1 уже все, что можно было

Ответить

Федя Прозоров

Tellst
0

Какие тесты? Их полно на ютубе 

Ответить

Лекарственный бас

0

Матрица IPS, glow есть?

Ответить

MEGAtraXXXer666

Лекарственный
0

blow есть

Ответить

Лекарственный бас

MEGAtraXXXer666
1

job?

Ответить

Свежий браслет

0

Только не говори, что ты выкупил эти наушники...

Ответить

Зарегистрировался только что

0

мажор показывает тжшникам свои новые игрушки

Ответить

Универсальный бинокль

0

комп для серфинга, увы даже монтировать на нем не варик(

Ответить

Будущий Даниль

0

Я два дня не могу собрать одну хрень в докере на м1, а ещё эта штука сама по себе иногда перезагружается, как будто у меня винда, думаю мб продать и взять ультрабук и накатить линух

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Федя Прозоров

Будущий
0

Кстати, линух на маки на м1 не установить? Год назад показывали, что типа это будет возможно 

Ответить

Arthur Sergeev

Федя
0

Это зараза Linux на все портируется. Только есть ли в этом смысл?

Ответить

Федя Прозоров

Arthur
0

Мало ли. Всякие люди бывают

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Будущий Даниль

Федя
0

Знаю что внезапно винду можно накатывать стало параллельно; наверное и линух тоже

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