21 мая в России и в остальном мире стартовали продажи iMac на процессоре M1 от Apple — самого радикального переосмысления компьютера c 2015 года . Редактор TJ провёл с устройством несколько дней и рассказывает, кому подойдёт новый iMac, что в нём изменилось и как ощущается переход с платормы Intel на собственный процессор Apple.

На настольные игры с максимальными настройками лучше не рассчитывать, но во что-то сыграть всё же получится — работу одной из последних Tomb Rider показывали ещё на презентации процессора. Зато точно отлично работают все игры из сервиса Apple Arcade, число которых в каталоге давно перевалило за сотню. Beyond A Steel Sky, The Bradwell Conspiracy, Beyond Blue и более-менее «массивные» выглядят прилично.