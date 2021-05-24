Инженеры попытались угодить сразу всем — и это тот случай, когда, кажется, получилось.

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Фото здесь и далее — TJ

21 мая в России и в остальном мире стартовали продажи iMac на процессоре M1 от Apple — самого радикального переосмысления компьютера c 2015 года. Редактор TJ провёл с устройством несколько дней и рассказывает, кому подойдёт новый iMac, что в нём изменилось и как ощущается переход с платормы Intel на собственный процессор Apple.

Осталось одно название — что нового в новом iMac

Если кратко: в iMac 2021 изменили вообще всё. Первое, что бросается в глаза — дизайн. Корпус остался таким же монолитным, но форму сделали более прямоугольной и «острой», это чем-то напоминает и iPad Pro, и iPhone 12. Новый iMac очень компактный: толщина корпуса в любом месте составляет всего 11,5 миллиметра — это кажется просто цифрой, пока не приложишь вплотную последний айфон, который немногим тоньше (7,4 миллиметра).

Теперь моноблок продают сразу в семи ярких цветах вместо строгого «серого космоса», как у прошлого поколения — зелёном, жёлтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом. С лицевой стороны тона намеренно более мягкие, а по бокам и сзади максимально насыщенные, а вся передняя панель — это единый лист стекла. Базовая модель при этом доступна только в четырёх цветах: синем, зелёном, красном и сером.

Вся линейка цветов iMac (2021) Изображение Apple

Серый и синий, возможно, больше подойдут для офисов и любителям официоза, а более яркие оттенки — для дома и тех, кто хочет выделиться. Новый iMac задаёт тон окружению, но в то же время способен вписаться, кажется, в любой интерьер: его не воспринимаешь как что-то инородное, и даже может возникнуть желание подстроить обстановку под устройство или просто прибраться.

Экран изменился меньше всего: это 24-дюймовая 4,5K-Retina панель, у которой на 50% более тонкие рамки, антибликовое покрытие и технология True Tone, подстраивающая температуру под освещение вокруг. В остальном это тот же дисплей, у которого хоть и не 5K-разрешение, как у 27-дюймовой модели прошлого поколения, но заметить хотя бы один из 11,3 миллиона пикселей можно с трудом, даже если смотреть вплотную.

Главная причина всех внешних изменений iMac находится внутри — это процессор M1, на который с конца 2020 года постепенно переводят все маки. Инженеры выстраивали вокруг чипа всю внутреннюю компоновку моноблока, и этим продиктованы многие дизайнерские решения.

В отличие от чипов Intel, процессор M1 — система на чипе. То есть объединяет в себе и центральный процессор, и графический процессор, и другие компоненты, которые раньше размещали отдельно. Это позволяет сэкономить место, ничем не пожертвовав: iMac стал по объёму наполовину меньше по сравнению с прошлой 21,5-дюймовой моделью и весит 4,4 килограмма вместо 5,6 кг.

В то же время M1 более энергоэффективный, чем решения на Intel. Поэтому новому iMac не нужна массивная система охлаждения: достаточно двух небольших вентиляторов, которые можно услышать только если начать вручную «разогревать» компьютер.

Три изменения, которые Apple называет «лучшим, что когда-либо было в Mac»:

Как бы смешно ни звучало, но фронтальная камера впервые получила Full HD-разрешение. Все эти годы на всех Mac стояли в лучшем случае 720p-камеры, качество изображения с которых, мягко говоря, оставляло желать лучшего. За счёт встроенной постобработки на уровне процессора новая камера намного лучше подстраивает баланс белого и работает в условиях плохого освещения, например, в таких:

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Микрофоны — их тоже называют «лучшими в Mac». В новом iMac размещён массив из трёх сенсоров, которые одновременно подавляют шум и фокусируются на голосе. Небольшое караоке в качестве теста показало, что компьютер действительно хорошо улавливает голос даже на фоне музыки;

Динамики — их снизу корпуса размещено сразу шесть. Две пары низкочастотных динамиков работают в «противофазе» и гасят вибрации друг друга, а ещё два «твитера» отвечают за басы. На мой взгляд, звук получается неожиданно качественным: от устройства таких габаритов не ожидаешь звучания на уровне больших колонок профильных производителей.

Все динамики расположены в нижней части устройства, но ощущается, что будто бы по всему периметру корпуса

Помимо прочего, M1 позволяет владельцам новых iMac запускать приложения, созданные под iPhone и iPad, если они оптимизированы для этого. Чип также поддерживает все программы под Intel через переводчик инструкций для разных архитектур, но замедлений работы в повседневных неспецифических приложениях я не заметил.

В комплекте с iMac находятся мышь Magic Mouse 2 и клавиатура Magic Keyboard 2. Как всегда, при покупке можно выбрать Magic Trackpad 2 вместо мышки или докупить оба устройства. Глобально все аксессуары не изменились с 2015 года, но теперь соответствуют цвету корпуса. Даже плетёный кабель для зарядки, который теперь крепится на магнитах, выполнен в том же оттенке.

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В Magic Keyboard 2 теперь есть версия с Touch ID и это нововведение не стоит недооценивать: Apple впервые вывела датчик отпечатка пальцев за пределы основного устройства. В клавиатуру также добавили отдельную кнопку для смены языка и эмодзи, клавиши вызова Spotlight и «Диктовки», а также «Не беспокоить». Разблокировка и оплата по отпечатку пальца работает мгновенно — достаточно лишь прикоснуться. С ложными срабатываниями я пока не сталкивался.

Кому и зачем нужен новый iMac

Первые макбуки на M1 вышли семь месяцев назад — пользователи хвалят их за производительность, тишину и энергоэффективность. Но iMac стал первым полноценным «настольным» применением чипа: M1, конечно, уже внедряли в Mac mini, но это не то же самое, что готовый домашний компьютер.

Новый iMac в Apple постарались сделать максимально подходящим для всех. Компания неспроста обновила его именно сейчас: если до пандемии многим вполне хватало ноутбуков, то теперь возникла потребность не только в компактном мобильном компьютере, но и в полноценном домашнем. Несмотря на всеобщую вакцинацию, по всему миру до сих пор действуют ограничения из-за Covid-19, а сотрудники многих компаний полностью или частично работают удалённо.

Оранжевый iMac 2021, вид сзади

Пожалуй, iMac на M1 с запасом закроет сразу все базовые сценарии: его хватит на любую офисную работу, он устроит разработчиков и справится с профессиональным монтажом. Xcode, Photoshop, Premiere, Final Cut Pro и не только — все эти инструменты работают производительнее, чем на базовом iMac на Intel. Насколько именно быстрее, можно понять по обзорам, которые выходили ещё в ноябре. Не самые очевидные, но важные плюсы — новые камера и микрофон — позволяют комфортно общаться во время конференц-звонков.

Дизайнерам и всем, кто работает с визуальным контентом, стоит обратить особое внимание на экран. По качеству цветопередачи, охвату оттенков и контрастности он выигрывает у большинства мониторов, а близкие по характеристикам модели придётся обойдутся не намного дешевле базовой версии iMac.

«Хищники» в 4К на iMac (2021)

Этот компьютер хорош и для досуга — его можно использовать как домашний «мини-кинотеатр»: экран достаточно большой, яркий и детализированный для просмотра 4К-контента, но можно подключить и внешний дисплей. Звук превосходит все ожидания, поэтому дополнительных устройств не потребуется.

Отрывок из «Годзиллы против Конга» на iMac 2021 в формате Dolby Atmos 5.1 и 4К

Сколько стоит новый iMac

Не обошлось без серьёзного для многих минуса — цены. Стоимость нового iMac стартует от 129 990 рублей. С одной стороны, почти за те же деньги Apple предлагает купить iPhone 12 Pro Max. С другой, каких-то шесть лет назад актуальные iMac стоили в России от 89 990 рублей.

Конечно, такая разница во многом обусловлена курсом рубля, да и другие компьютеры Apple в России стоят несильно дешевле, но это вполне может остановить многих от покупки. При этом в базовой комплектации на клавиатуре нет Touch ID, в коробке нет трекпада, адаптер питания поставляется без Ethernet-разъёма, да и в чипе M1 заблокировано одно из восьми графических ядер. Максимальная конфигурация обойдётся более чем в 200 тысяч рублей.

Базовая модель — 8-ядерный M1 с 7 графическими ядрами, 256 Гб встроенной памяти, 8 Гб оперативной памяти и двумя портами USB4/Thunderbolt, в комплекте клавиатура без Touch ID и мышь Magic Mouse 2, четыре цвета корпуса. 129 990 рублей ;

; Промежуточная модель — 8-ядерный M1 с 8 графическими ядрами, 256 Гб встроенной памяти, 8 Гб оперативной памяти, четырьмя портами USB4/Thunderbolt и USB3, клавиатура с Touch ID и мышь Magic Mouse 2, семь цветов корпуса. 149 990 рублей ;

; Топовая готовая модель — 8-ядерный M1 с 8 графическими ядрами, 512 Гб встроенной памяти, 8 Гб оперативной памяти, четырьмя портами USB4/Thunderbolt и USB3, клавиатура с Touch ID и мышь Magic Mouse 2, семь цветов корпуса. 169 990 рублей ;

; Максимальная сборная модель — 8-ядерный M1 с 8 графическими ядрами, 2 Тб встроенной памяти, 16 Гб оперативной памяти, четырьмя портами USB4/Thunderbolt и USB3, клавиатура с Touch ID, трекпад и мышь Magic Mouse 2, семь цветов корпуса. 262 890 рублей.

Разница между основными версиями Фото с сайта Apple

Порты, кастомизация и графика — чего может не хватить

Вопрос количества портов особенно важен для тех, кому нужно подключать внешнюю периферию. В базовой модели всего два разъёма USB4/Thunderbolt, в моделях посерьёзнее — четыре, но два из них — USB 3.

То есть даже в самой дорогой версии максимально быстро передавать данные можно только по двум разъёмам USB 4 — на скорости до 40 Гб/сек. На двух других скорость дойдёт только до 10 Гб/сек.

В отличие от прошлых поколений iMac, новые модели нельзя обновлять самостоятельно после покупки. Это главный минус архитектуры «система на чипе» — все компоненты запаиваются в один чип, поэтому их нельзя улучшать самому.

Нужно заранее определиться с объёмом встроенной и оперативной памяти, а также версией M1 — с 7 или 8 графическими ядрами. Для большинства пользователей это вряд ли будет играть большую роль, но может быть важно той части аудитории, которой нужна максимальная мощность для работы.

Не все программы для работы с графикой до сих пор не оптимизированы под M1, и хотя они всё равно работают через совместимость Rosetta, это стоит учитывать. Как и другие компоненты, графика в новом iMac встроена в чип, и пока её сложно сравнивать с видеокартами, с которыми можно было приобрести модели прошлого поколения. Хотя M1 превосходит Nvidia GTX 1050 Ti, но не дотягивает до AMD Radeon 5300, с которой можно было взять предыдущий iMac.

На настольные игры с максимальными настройками лучше не рассчитывать, но во что-то сыграть всё же получится — работу одной из последних Tomb Rider показывали ещё на презентации процессора. Зато точно отлично работают все игры из сервиса Apple Arcade, число которых в каталоге давно перевалило за сотню. Beyond A Steel Sky, The Bradwell Conspiracy, Beyond Blue и более-менее «массивные» выглядят прилично.

Головоломка Discolored из Apple Arcade

Как пересесть со старых «жигулей» на новую машину — впечатления от нового iMac

iMac на M1 — это не только мой первый iMac, но и первое устройство на M1. До него у меня было два MacBook Air на Intel — 2015 и 2020 года, которыми я пользовался каждый день, поэтому заметил разницу даже в незначительных деталях.

Мой сценарий использования Mac сложно назвать специфическим: большую часть времени мне нужен Slack, Safari (или любой другой браузер), «Заметки», Trello, Telegram, реже — Photoshop или After Effects, по вечерам — Apple TV, «Подкасты» или Arcade. Но даже в таких элементарных задачах чувствуется прирост производительности: то, что раньше долго запускалось или закрывалось, теперь работает мгновенно.

Как любитель упорядоченного хаоса, я, наконец, могу не задумываться, сколько вкладок открыто в Safari — зарубежные коллеги вроде бы доводили до тысячи открытых страниц. Но мне до такого мастерства ещё далеко: у меня их всего чуть больше 50, пересчитывать я побаиваюсь.

Добро пожаловать в мой мир

Ещё одна особенность M1 — энергоэффективность. Хотя в комплекте с iMac идёт внушительный блок питания на 143 ватта (это на 123 ватта больше адаптера «быстрой» зарядки для iPhone), у него нет мощной системы охлаждения, поэтому он не шумит и не греется, даже если вы зачем-то решите его потрогать во время работы.

Отсюда и отсутствие «троттлинга» — если процессор не перегревается, системе не нужно его искусственно замедлять. Эта проблема особо часто затрагивала меня на MacBook Air 2020 с чипом i3, который мог начать замедляться даже если запущен только браузер.

Переход с Intel на M1 — это примерно как всю жизнь ездить на старой, но удобной и понятной тебе машине, а потом резко пересесть на новый автомобиль, который лучше во всём. Возвращаться назад не захочется уже никогда, если только рабочий процесс не завязан на каком-то очень узком сценарии.

Опыт с настольным компьютером от Apple для меня в новинку: всю сознательную жизнь я использовал портативные «маки», тогда как дома стоял ПК на Windows. Сравнивать их «в лоб» нет смысла, но моноблок от Apple полностью удовлетворил мои потребности, кроме, пожалуй, игр. Это всё ещё слабое место для всех Mac, которое можно закрыть только покупкой другого устройства, например, консоли, либо подпиской на игровые облачные сервисы.

После макбуков сложно перестроиться на мышку, да и не хочется — поэтому я быстро привык к трекпаду и всё начал делать только с него

С появлением нового iMac мне больше не хочется выходить из дома — это настолько комфортное устройство, что с ним хочется оставаться. Больше всего нравится, что он сделан по принципу «всё в одном»: к этому компьютеру не нужно подбирать аудиосистему, думать над выбором видеокарты, мышки и клавиатуры, да и в целом сталкиваться с каким-то выбором.

Максимум, что придётся решить — это насколько дисплей должен отклоняться относительно стола. И всё это на фоне растущих цен на компоненты для ПК, из-за которых собрать компьютер сейчас — сильно дорогое занятие.

Новый iMac пробыл у меня всего пару дней, но за это время я убедился, что это достаточно универсальный компьютер, в котором есть всё нужное как для работы, так и для отдыха. Да, ПК на Windows всё ещё можно собрать за меньшие деньги, пусть и не в монолитном корпусе с 4,5K-дисплеем, но если учитывать экран, то сэкономить не выйдет.

Формально у iMac сейчас нет ни одного прямого конкурента, который за такие же деньги выдаст те же результаты. Поэтому для тех, кому уже не хватает MacBook, но не хочется покупать сверхдорогие маки с приставкой Pro, новые iMac могут стать отличным выбором.