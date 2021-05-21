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Технологии
Никита Логинов

В Индии создали прокладки и тампоны, которые определяют наличие молочницы за 10 минут Статьи редакции

Стоимость таких средств женской гигиены составляет всего 22-28 центов.

86 86 комментариев
1143 просмотров

Индийские учёные из Технологического Института Манипал создали «умные» прокладки и тампоны, которые при использовании оперативно определяют наличие вагинального кандидоза (молочницы). Если во влагалище женщины превышена критическая концентрация Candida albicans — материал прокладки или тампона окрашивается в розовый цвет.

Реакция прокладки на повышенный уровень Candida albicans Изображение Технологического Института Манипал
Реакция тампона на повышенный уровень Candida albicans Изображение Технологического Института Манипал

Молочница или вагинальный кандидоз — распространённое заболевание половых путей, с которым сталкиваются до 75% женщин по всём мире. Причина заболевания — дрожжеподобные грибы Candida albicans. Они изначально находятся во влагалище и входят в состав нормальной, здоровой микрофлоры половых путей. Но при падении иммунитета эти грибы начинают обильно размножаться и приводят к патологическому состоянию — молочнице.

Чтобы выявить молочницу, женщинам приходится идти в больницу, сдавать анализы и ждать результатов два или три дня. Не у всех женщин есть на это время или возможности, особенно в слаборазвитых странах. Поэтому индийские учёные решили встроить диагностику вагинального кандидоза прямо в средства женской гигиены.

Для этого учёные использовали хлопковые нити — сначала обработали их гептаном для удаления воска с поверхности, а затем пропитали специальным веществом и вплели в прокладки и тампоны. Это вещество реагирует с ферментом, который выделяют грибы Candida albicans, и окрашивает нити в розовый цвет. Чем выше концентрация Candida albicans — тем насыщеннее цвет.

«Умные» хлопковые нити реагируют на Candida albicans окрашиванием в розовый цвет Изображение Технологического Института Манипал

Как отмечают учёные, новый способ диагностики молочницы очень прост в использовании и доступен даже представителям бедных слоёв — стоимость «умных» прокладок и тампонов не превышает 28 центов. Сейчас исследователи планируют создать похожие материалы для диагностики других мочеполовых инфекций.

#биология #медицина #новости

86 86 комментариев
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86 комментариев
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Екатерина Кузнецова

8

добро пожаловать на тж пацаны

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AttentiveMilk

Екатерина
2

r/angryupvote

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Даша, кажется мы потеряли след

Екатерина
1

захватываем 

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Даша,
0

новость мэрзкая конечно 

Ответить

norm

6

Всем приятного аппетита.

Ответить

Alex Blake

norm
6

Всем молока за мой счет!

Ответить

Smaug The Terrible

Alex
4

Твоя жена спонсирует?

Ответить

Alex Blake

Smaug
4

Неет, бабушка😌

Ответить

Александр Бондаренко

Alex
4

Не забудь ложечку дрожжей

Ответить

С H А P Р i Е

Alex
1

@AttentiveMilk 

Ответить

AttentiveMilk

С
3

Это не я

Ответить

Dmitry Teplyakov

norm
2

Я как раз кушоц начал, и тебе)

Ответить

Никита Логинов

Dmitry
2

Всё для вас, дорогие друзья!

Ответить

Dmitry Teplyakov

Никита
1

Ну, я спокойно подобное переношу)

Ответить

Научно-Технический кот

norm
2

Спасибо)

Ответить

Максим Манчестер

3

Блин только узнал что кандидоз и молочница одно и тоже. Бля сколько раз слышал типа да это молочница не страшно, а как кандидоз сразу пиздец. Вот что значит название

Ответить

AUBE

Максим
0

От кого ты слышал такое столько раз? Ты манюньчик который рос и живёт в женской семье, со всеми вытекающими разговорчиками и подробностями?

Ответить

Тактический алмаз

AUBE
2

У мужчин тоже бывает молочница привет. А ещё это обсуждается между половыми партнёрами, если у кого-то эта штука появилась

Ответить

Никита Логинов

Тактиче…
0

 У мужчин тоже бывает молочница привет

Так, отсюда подробнее

Ответить

Тактический

Никита
1

https://doc.ua/bolezn/kandidoz/molochnica-kandidoz-u-muzhchin
Когда у женщины она есть, половой партнёр ее обычно тоже писю мажет от грибков 

Молочница (кандидоз) у мужчин
Мужская молочница возникает, как и женская, из-за микроскопических дрожжеподобных грибов, которые…
doc.ua
Ответить

Никита Логинов

Тактиче…
9

Моё решение оставаться девственником было правильным.

Ответить

Махарадж

Никита
2

это как в серии саус парка

Ответить

AUBE

Никита
2

точно твое?

Ответить

Тактический

Никита
1

Это же не только половым путем передается. Из-за приема лекарств, антибиотиков тоже может начаться.

Ответить

Никита

Тактиче…
0

Но у мужиков изначально нет этих грибов, если я правильно понимаю.

Ответить

Тактически

Никита
2

Есть у всех людей.
Просто у женщин есть дополнительное "место в инвентаре" для хорошего их размножения.
Микроорганизмы рода Кандида входят в состав нормальной микрофлоры рта, влагалища и толстой кишки большинства здоровых людей.

Ответить

Никита

Тактиче…
1

Ну, рот можно усердно чистить зубной пастой и ополаскивателем, а вот с толстой кишкой всё сложнее...

Ответить

Владимир

Никита
2

Рот - самое грязное место в организме. Толстую кишку можно не чистить, просто не надо там ковыряться или делать это с презервативом.

Ответить

Никита

Владимир
1

 просто не надо там ковыряться

Да что за топик, блин, сплошные разочарования!

Ответить

Тактически

Никита
1

Кандидоз во рту может быть даже у новорожденных 

Ответить

Владимир Филатов

Никита
1

У девственников тоже бывает)

Ответить

Корнелий Шнапс

Никита
1

магом уже стал?

Ответить

Dr.Bezega

Тактиче…
1

Есть антибиотик в таблетке не помню как называется 

Ответить

Махарадж

Никита
2

ток пролечился неделю назад

Ответить

AttentiveMilk

Тактиче…
0

Чё эт вообще?

Ответить

Тактический

Attenti…
2

Грибковая инфекция.
Налет (во рту/кишечнике/валаганише/пенисе), боль при мочеиспускании и половом акте, жжение зуд, выделения белые и прочая фигня

Ответить

Миша Копейкин

Тактиче…
4

Бля, у меня как раз выделения белые после дрочки. Мне пизда

Ответить

AttentiveMilk

Миша
2

Можно обратно запихнуть

Ответить

Dr.Bezega

Миша
0

Расслабься - это смегма

Ответить

Eugard

Dr.Beze…
0

Творожок в народе.
Сорокин еще про это пишет чудесно:
"Ну и хуй с ним.
Толстый.
Жилисто-дрожащий.
С бледным кольцом смегмы под бордовым венчиком головки.
С фиолетовыми извивами толстой вены.
С багровым шанкром.
С пряным запахом."

Ответить

AttentiveMilk

Тактиче…
3

🤔
Спасибо

Ответить

AUBE

Тактиче…
0

тогда у максима слишком дохуя было мужских половых партнёров с молочницей

Ответить

Токсичный бот

AUBE
2

Этот коммент токсичен с вероятностью 69%

Ответить

С H А P Р i Е

Токсичн…
4

Збс процент в тему

Ответить

Тактический

AUBE
0

@Токсичный бот 

Ответить

Срочный дым

Тактиче…
1

Ага, было такое, крафтовой сыроварней себя обзывал

Ответить

Питерский кран

3

Да ладно, там внутри индус с методичкой по гинекологии сидит

Ответить

Владимир Филатов

1

Никита, поищи пожалуйста подтверждение, но я где-то видел, что молочница часто передаётся от партнёров мужского пола.

Ответить

Тактический алмаз

Владимир
3

Молочница есть и у мужчин, и у женщин, а возникать может даже без полового партнёра (стресс, антибиотики и подобное). Это ж грибок

Ответить

Владимир Филатов

Тактический
1

Я читал, что часто переносится от мужчин, не соблюдающих гигиену.

Ответить

Тактический

Владимир
4

Не, у мужчин это не задерживается и реже она проявляется. Заразившийся мужчина не является единственной причиной этого заболевания. Оно может быть даже у тех, кто половой жизнью не живёт 

Ответить

Владимир Филатов

Тактиче…
3

Да, я это понял. Не надо повторять)

Ответить

Тактический

Владимир
4

У меня слишком много уведомлений. Я теряю нить, на меня рвется в соседнем треде Орлов. Извините

Ответить

Владимир Филатов

Тактиче…
2

помогу, кидай ссыль

Ответить

Тактически

Владимир
1

Не надо, мне лень

Ответить

Морской инструмент

2

Производители молока не подали еще жалобу на некорректное использование слова "молоко" в данном случае?

Ответить

AZP

1

Почему это интересно Никите Логинову?

Ответить

AUBE

AZP
3

Наука есть наука, здесь как минимум прогресс в повседневной женской вещи.

Ответить

Никита Логинов

AZP
0

Вдруг задумаю сменить пол в будущем.

Ответить

AUBE

Никита
3

ремонт дело нужное

Ответить

AZP

Никита
1

На какой?

Ответить

Никита Логинов

AZP
0

На противоположный из двух имеющихся.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Никита
0

Технология смены пола не настолько проработана пока что. Детей рожать пока тоже не получится.
 

Ответить

Тактический алмаз

1

Спасибо, очень интересно

Ответить

rossoshmap

Тактический
1

какие носишь?

Ответить

Владимир Филатов

rossoshmap
4

менструальная чашечка

Ответить

Тактический

Владимир
2

Шаришь 

Ответить

Владимир Филатов

Тактиче…
2

продвинутый пацан, что скажешь

Ответить

Тактический алмаз

rossoshmap
2

Ой, девчонки, не знаю что вам советовать 

Ответить

Alexey Novikov

1

Не понятно только одно: как отличать розовый от красного.

Ответить

Корнелий Шнапс

Alexey
2

Это ж для женщин, а они миллиард оттенков видят, это мужикам всё одна хуйня.

Ответить

rossoshmap

Alexey
1

ну это ежедневные наверное

Ответить

Alexey Novikov

rossoshmap
2

Прокладки ок. Тампоны тоже ежедневные бывают?

Ответить

rossoshmap

Alexey
1

наверное, я не настоящий сварщик

Ответить

Alex Blake

Alexey
1

На вкус

Ответить

Никита Логинов

Alexey
0

Да, меня этот момент тоже смутил.

Ответить

Arthur Sergeev

1

Как мало нужно bithes для счастливой жизни. У меня когда кран на кухне подтекал,  я тоже дико горел с этого.

Ответить

Eugard

0
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С H А P Р i Е

Eugard
2
Ответить

Eugard

С
2

Отлично, это лучше, чем все эти подробности про влагоаналища.
Вот грустная молочница.

Ответить

Дефицитный

Eugard
0

Лайк за Вермеера!

Ответить

Владимир Филатов

Eugard
0

норм тёлка

Ответить

С H А P Р i Е

0
Ответить

Корнелий Шнапс

С
1

молочник это маскулятив для молочницы? тогда почему он веселый? что здесь веселого?.. :(

Ответить

allah213

0

УРАААА. Пойду посру.

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Зарегистрировался только что

0

фуу гадость

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