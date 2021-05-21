В Индии создали прокладки и тампоны, которые определяют наличие молочницы за 10 минут Статьи редакции
Стоимость таких средств женской гигиены составляет всего 22-28 центов.
Индийские учёные из Технологического Института Манипал создали «умные» прокладки и тампоны, которые при использовании оперативно определяют наличие вагинального кандидоза (молочницы). Если во влагалище женщины превышена критическая концентрация Candida albicans — материал прокладки или тампона окрашивается в розовый цвет.
Молочница или вагинальный кандидоз — распространённое заболевание половых путей, с которым сталкиваются до 75% женщин по всём мире. Причина заболевания — дрожжеподобные грибы Candida albicans. Они изначально находятся во влагалище и входят в состав нормальной, здоровой микрофлоры половых путей. Но при падении иммунитета эти грибы начинают обильно размножаться и приводят к патологическому состоянию — молочнице.
Чтобы выявить молочницу, женщинам приходится идти в больницу, сдавать анализы и ждать результатов два или три дня. Не у всех женщин есть на это время или возможности, особенно в слаборазвитых странах. Поэтому индийские учёные решили встроить диагностику вагинального кандидоза прямо в средства женской гигиены.
Для этого учёные использовали хлопковые нити — сначала обработали их гептаном для удаления воска с поверхности, а затем пропитали специальным веществом и вплели в прокладки и тампоны. Это вещество реагирует с ферментом, который выделяют грибы Candida albicans, и окрашивает нити в розовый цвет. Чем выше концентрация Candida albicans — тем насыщеннее цвет.
Как отмечают учёные, новый способ диагностики молочницы очень прост в использовании и доступен даже представителям бедных слоёв — стоимость «умных» прокладок и тампонов не превышает 28 центов. Сейчас исследователи планируют создать похожие материалы для диагностики других мочеполовых инфекций.
добро пожаловать на тж пацаны
захватываем
Всем приятного аппетита.
Всем молока за мой счет!
Твоя жена спонсирует?
Я как раз кушоц начал, и тебе)
Блин только узнал что кандидоз и молочница одно и тоже. Бля сколько раз слышал типа да это молочница не страшно, а как кандидоз сразу пиздец. Вот что значит название
Тактический алмаз
У мужчин тоже бывает молочница привет. А ещё это обсуждается между половыми партнёрами, если у кого-то эта штука появилась
https://doc.ua/bolezn/kandidoz/molochnica-kandidoz-u-muzhchin
Когда у женщины она есть, половой партнёр ее обычно тоже писю мажет от грибков
Это же не только половым путем передается. Из-за приема лекарств, антибиотиков тоже может начаться.
Есть у всех людей.
Просто у женщин есть дополнительное "место в инвентаре" для хорошего их размножения.
Микроорганизмы рода Кандида входят в состав нормальной микрофлоры рта, влагалища и толстой кишки большинства здоровых людей.
Чё эт вообще?
Тактический
Грибковая инфекция.
Налет (во рту/кишечнике/валаганише/пенисе), боль при мочеиспускании и половом акте, жжение зуд, выделения белые и прочая фигня
Бля, у меня как раз выделения белые после дрочки. Мне пизда
Этот коммент токсичен с вероятностью 69%
Никита, поищи пожалуйста подтверждение, но я где-то видел, что молочница часто передаётся от партнёров мужского пола.
Тактический алмаз
Молочница есть и у мужчин, и у женщин, а возникать может даже без полового партнёра (стресс, антибиотики и подобное). Это ж грибок
Я читал, что часто переносится от мужчин, не соблюдающих гигиену.
Не, у мужчин это не задерживается и реже она проявляется. Заразившийся мужчина не является единственной причиной этого заболевания. Оно может быть даже у тех, кто половой жизнью не живёт
Да, я это понял. Не надо повторять)
У меня слишком много уведомлений. Я теряю нить, на меня рвется в соседнем треде Орлов. Извините
помогу, кидай ссыль
Почему это интересно Никите Логинову?
какие носишь?
менструальная чашечка
Шаришь
Не понятно только одно: как отличать розовый от красного.
Это ж для женщин, а они миллиард оттенков видят, это мужикам всё одна хуйня.
ну это ежедневные наверное
Прокладки ок. Тампоны тоже ежедневные бывают?
Как мало нужно bithes для счастливой жизни. У меня когда кран на кухне подтекал, я тоже дико горел с этого.
молочник это маскулятив для молочницы? тогда почему он веселый? что здесь веселого?.. :(