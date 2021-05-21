Технологии
DTF

Apple заподозрила Microsoft и Epic Games в потенциальном сговоре против себя на суде Статьи редакции

Компания считает, что приглашённая стороной Epic Лори Райт давала личные показания, а не выступала как представитель Microsoft.

Apple вновь попросила суд признать показания вице-президента Microsoft по развитию бизнеса Xbox Лори Райт недействительными. В заявлении ходатайства компания также усомнилась в намерениях Microsoft.

  • Apple подметила, что со стороны Microsoft в суде дали показания столько же свидетелей, сколько и от самой Epic — по пять от каждой компании.
  • Компания подозревает, что Epic — «подставное лицо» Microsoft в суде.
  • Apple считает, что приглашённая стороной Epic Лори Райт давала скорее личные показания, не выступая как представитель Microsoft, и помимо неё в суде показались лишь несколько «консультантов».
  • По мнению компании, таким образом Microsoft намеренно избежала раскрытия какой-либо информации о себе в суде, не позвав других руководителей для дачи показаний.
  • Apple вновь обратила внимание на то, что Microsoft не раскрыла ни одного из документов, на основе которых Райт давала показания, хотя компанию предупреждали о возможных последствиях.

Это уже второй запрос Apple в суде с просьбой признать показания Лори Райт недействительными. В прошлый раз компания заявила, что заявления вице-президента Microsoft, в том числе о прибыли и убытках, ничем не доказаны.

#новости #microsoft #epicgames #apple #epicvsapple

2161 просмотров
18 18 комментариев
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18 комментариев
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Грузовой утюг

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Д*Ф – говно

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Иван Прохоров

Грузовой
7

ты же там сутками сидишь

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Отвратительный звук

Иван
5

Но это другое

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Грузовой утюг

Иван
0

Пруф или пиздабол

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Иван Прохоров

Грузовой
9

пруф

Ответить

Дмитрий Орлов

Грузовой
2

Твоя мать кто

Ответить

Имя и фамилия

Дмитрий
1

уважаемая кавказскими дальнобойщиками женщина на окружной

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Eugene Arbatsky

Имя
0

Потому что продает пирожки

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Kir Kirsky

Иван
1

он не сказал что против говна

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Декоративный кофе

Грузовой
7
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Vandgory

Грузовой
0

*Ж - моча

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Андрей Охапкин

Грузовой
0

Один из лучших русскоязычных сайтов на данный момент

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Виталий Чухнов

Грузовой
0

Мы там считает также о tj

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Имя и фамилия

0

эпломрази должны стрэдэть

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С H А P Р i Е

0

Подозревать, когда уверен - неприлично☝️

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Mezzo Deesa

0

Мама заподозрила сына и дочь в сговоре против себя на кухне.

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Michael Petrov

0

 Компания подозревает, что Epic — «подставное лицо» Microsoft в суде.

Tencent: "фу, пронесло, наш план пролезть на ios с магазином идиоты из apple не пропалили"

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Iliâ V. Olar'

0

Эпичное разбирательство, извините за каламбур :))

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