Apple заподозрила Microsoft и Epic Games в потенциальном сговоре против себя на суде Статьи редакции
Компания считает, что приглашённая стороной Epic Лори Райт давала личные показания, а не выступала как представитель Microsoft.
Apple вновь попросила суд признать показания вице-президента Microsoft по развитию бизнеса Xbox Лори Райт недействительными. В заявлении ходатайства компания также усомнилась в намерениях Microsoft.
- Apple подметила, что со стороны Microsoft в суде дали показания столько же свидетелей, сколько и от самой Epic — по пять от каждой компании.
- Компания подозревает, что Epic — «подставное лицо» Microsoft в суде.
- Apple считает, что приглашённая стороной Epic Лори Райт давала скорее личные показания, не выступая как представитель Microsoft, и помимо неё в суде показались лишь несколько «консультантов».
- По мнению компании, таким образом Microsoft намеренно избежала раскрытия какой-либо информации о себе в суде, не позвав других руководителей для дачи показаний.
- Apple вновь обратила внимание на то, что Microsoft не раскрыла ни одного из документов, на основе которых Райт давала показания, хотя компанию предупреждали о возможных последствиях.
Это уже второй запрос Apple в суде с просьбой признать показания Лори Райт недействительными. В прошлый раз компания заявила, что заявления вице-президента Microsoft, в том числе о прибыли и убытках, ничем не доказаны.
ты же там сутками сидишь
Грузовой утюг
Пруф или пиздабол
Твоя мать кто
уважаемая кавказскими дальнобойщиками женщина на окружной
Компания подозревает, что Epic — «подставное лицо» Microsoft в суде.
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