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Технологии
Никита Логинов

Исследование: Как быстро «умирают» ссылки в интернете — в статьях NYT 20-летней давности не работают 72% источников Статьи редакции

По мнению авторов работы, ведущие в никуда ссылки — проблема не только журналистики, но и всего интернета.

28 28 комментариев
1455 просмотров

Группа сотрудников Гарвардской школы права вместе с журналистами The Times оценили уровень надёжности интернета как хранилища информации на примере ссылок в статьях The New York Times. Оказалось, что более половины статей NYT, начиная с 1996 года, частично или полностью ссылаются на «мёртвые» страницы, что подрывает доверие к журналистике и снижает информационную ценность контента.

Исследователи рассмотрели более 553 тысяч статьей, которые содержат внутри себя почти 2,3 миллиона ссылок на внешние сайты. Около 6% из них «умерли» только за три последних года, а если считать с 1998 года, то доля «мёртвых» ссылок в статьях превышает 72%. Такие ссылки могут вести на плашку с ошибкой 404 («Не найдено») или перенаправлять на главную страницу целевого сайта — но бывают варианты и похуже.

Процент «умерших» ссылок (кирпичный цвет) в статьях The New York Times по отношению к их общему количеству (светло-салатовый цвет) Изображение Columbia Journalism Review

Вокруг «мёртвых» ссылок на крупных ресурсах выстроена целая теневая индустрия. Если такая ссылка ведёт на несуществующий сайт, то его могут «реанимировать» на заказ с тем же доменом и такой же адресацией до конкретной страницы. Но вместо оригинальной информации на этой странице могут разместить рекламу или страницу с прямо противоположной информацией.

Например, в 2011 году член Верховного суда США Сэмюэл Алито высказал особое мнение касательно отмены запрета на продажу «жестоких» видеоигр детям в Калифорнии, сопроводив его ссылкой на подробное объяснение своего мнения. Но эта ссылка быстро «умерла» и стала вести на плашку с насмешливым сообщением.

Jonathan Zittrain @zittrain
Here's the opinion of the U.S. Supreme Court in a case about whether California can restrict the sale to kids of video games portraying violence. Justice Alito wrote a concurrence, and linked to a web site as he explained his reasoning. https://t.co/pb6cPbOZit
«Это мнение члена Верховного суда США о том, может ли Калифорния ограничивать продажу детям видеоигр, изображающих насилие. Судья Алито согласился с такой возможностью и дал ссылку на сайт с объяснением своего мнения»
Jonathan Zittrain @zittrain
Here's what visitors to the opinion's link saw shortly after Justice Alito's opinion was released. https://t.co/nFRSePxLFY
«Вот что увидели перешедшие по ссылке вскоре после того, как судья Алито опубликовал своё мнение»
Jonathan Zittrain @zittrain
And that, in turn, has gone away! Now the Supreme Court's official reports are pointing to this message. https://t.co/BDUFIZxYfT
«Но и то, в свою очередь, ушло! Теперь официальные отчёты Верховного суда указывают на это сообщение»

Авторы исследования считают, что рост числа «умерших» ссылок — большая проблема не только для журналистов, но и для всего интернета. Точечным решением могут стать архивирующие сервисы вроде Wayback Machine или Perma.cc, но глобально они вряд ли могут изменить текущую тенденцию к распаду контекста повествований и исчезновению источников информации.

#интернет #исследования

28 28 комментариев
24
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Мистер Блондин

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Вы бы лучше такое иссоедование на тж провели... сколько материалов утеряно... deleted.... а я потерял около 350 подписчиков....

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Федя Прозоров

Мистер
1

Из-за подписчиков не бурчи. А некоторые материалы пятилетней давности сложно найти на ТЖ

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Kir Kirsky

Федя
3

На ТЖ вообще сложно что-то найти, легко потерять и невозможно забыть

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Федя Прозоров

Kir
0

как боженька смолвил!

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Мистер Блондин

Федя
0

а из за чего мне бурчать

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Федя Прозоров

Мистер
1

Бурчи на меня

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Мистер Блондин

Федя
1

бурбурбурбупрбурбурбурбурбур

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Федя Прозоров

Мистер
1

Как я тебя прекрасно понимаю!

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AUBE

Мистер
0

ты вахтёру в жилетку плакался, теперь здесь на жалость давишь, без своих пезд подписчеков на голубом глазу тут льешь крокодильи слезы

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Мистер Блондин

AUBE
0

А что плохого то
Я плакса

Ответить

AUBE

Мистер
0

ну епс

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Мистер Блондин

AUBE
0

😭

Ответить

Трезвый ящик

Мистер
0

да я блять не могу найти посты за 2019 год потому что ПОИСКА ПО ДАТЕ НЕТ, СПАСТБО

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Dmitry Teplyakov

6

Бесит, когда на stackoverflow вместо ответа дают ссылку на другой вопрос с ответом, которые уже удалены.
За такое уголовное наказание нужно вводить

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Dr.Bezega

Dmitry
3
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Относительный рубин

1

Так почему бы авторам не делать копии источников? Как-то можно заверять скриншоты?))

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aliftin

Относительный
5

Хорошая идея. И эти скриншоты тоже встраивать в страницу. Ещё нужно с десяток скриптов прикрутить, а то страницы с текстом по 100 мб это как-то мало. 

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Относительный рубин

aliftin
0

хрюкай дальше, а я считаю, что сегодня это уже необходимость) по крайней мере можно сохранять копии в отдельном файле на каком-нибудь гугл-диске и оставлять туда доступ для всех желающих

другое дело, что это будет нарушением прав и наверняка можно будет так сохранять только использованные выдержки, что уже тоже неплохо

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aliftin

Относит…
3

Если ты пишешь статью "на века" или что-то техническое, то смело можно делать копию страниц в pdf и выкладывать их в хранилище в конце статьи. Опять же, а если в стать на которую ты ссылаешься тоже имеет ссылки, как быть с ними? Весь интернет не сохранить. 

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Kir Kirsky

aliftin
1

Текстовая версия страницы без верстки будет занимать несколько килобайт

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Федя Прозоров

Относительный
1

Заверять скриншоты будет твой персональный следователь, когда обвинит в критике власти

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rossoshmap

2
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Федя Прозоров

1

Как думаете, если хостинги станут бесплатными и не надо будет их постоянно продлевать, ситуация изменится?

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Ракетный Данила

Федя
1

Этот хостинг называется archive.org

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Федя Прозоров

Ракетный
1

Но это реально точечное решение и не решение всех проблем

Ответить

Kir Kirsky

Федя
3

Ну, для СМИ очень даже решение

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Владимир Филатов

Ракетный
1

если не сохранять страницы вручную, то можно и не вернуть их 

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Bublikhead

0

Нужно как-то тэгать потенциально важные статейки, а какой-нибудь webarchive будет их обязательно сохранять себе. В общем, нужная целая система, но денег на это никто не даст

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