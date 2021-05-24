Исследование: Как быстро «умирают» ссылки в интернете — в статьях NYT 20-летней давности не работают 72% источников Статьи редакции
По мнению авторов работы, ведущие в никуда ссылки — проблема не только журналистики, но и всего интернета.
Группа сотрудников Гарвардской школы права вместе с журналистами The Times оценили уровень надёжности интернета как хранилища информации на примере ссылок в статьях The New York Times. Оказалось, что более половины статей NYT, начиная с 1996 года, частично или полностью ссылаются на «мёртвые» страницы, что подрывает доверие к журналистике и снижает информационную ценность контента.
Исследователи рассмотрели более 553 тысяч статьей, которые содержат внутри себя почти 2,3 миллиона ссылок на внешние сайты. Около 6% из них «умерли» только за три последних года, а если считать с 1998 года, то доля «мёртвых» ссылок в статьях превышает 72%. Такие ссылки могут вести на плашку с ошибкой 404 («Не найдено») или перенаправлять на главную страницу целевого сайта — но бывают варианты и похуже.
Вокруг «мёртвых» ссылок на крупных ресурсах выстроена целая теневая индустрия. Если такая ссылка ведёт на несуществующий сайт, то его могут «реанимировать» на заказ с тем же доменом и такой же адресацией до конкретной страницы. Но вместо оригинальной информации на этой странице могут разместить рекламу или страницу с прямо противоположной информацией.
Например, в 2011 году член Верховного суда США Сэмюэл Алито высказал особое мнение касательно отмены запрета на продажу «жестоких» видеоигр детям в Калифорнии, сопроводив его ссылкой на подробное объяснение своего мнения. Но эта ссылка быстро «умерла» и стала вести на плашку с насмешливым сообщением.
Авторы исследования считают, что рост числа «умерших» ссылок — большая проблема не только для журналистов, но и для всего интернета. Точечным решением могут стать архивирующие сервисы вроде Wayback Machine или Perma.cc, но глобально они вряд ли могут изменить текущую тенденцию к распаду контекста повествований и исчезновению источников информации.
Вы бы лучше такое иссоедование на тж провели... сколько материалов утеряно... deleted.... а я потерял около 350 подписчиков....
Из-за подписчиков не бурчи. А некоторые материалы пятилетней давности сложно найти на ТЖ
На ТЖ вообще сложно что-то найти, легко потерять и невозможно забыть
а из за чего мне бурчать
Бурчи на меня
бурбурбурбупрбурбурбурбурбур
А что плохого то
Я плакса
Трезвый ящик
да я блять не могу найти посты за 2019 год потому что ПОИСКА ПО ДАТЕ НЕТ, СПАСТБО
Бесит, когда на stackoverflow вместо ответа дают ссылку на другой вопрос с ответом, которые уже удалены.
За такое уголовное наказание нужно вводить
Хорошая идея. И эти скриншоты тоже встраивать в страницу. Ещё нужно с десяток скриптов прикрутить, а то страницы с текстом по 100 мб это как-то мало.
Относительный рубин
хрюкай дальше, а я считаю, что сегодня это уже необходимость) по крайней мере можно сохранять копии в отдельном файле на каком-нибудь гугл-диске и оставлять туда доступ для всех желающих
другое дело, что это будет нарушением прав и наверняка можно будет так сохранять только использованные выдержки, что уже тоже неплохо
Текстовая версия страницы без верстки будет занимать несколько килобайт
Заверять скриншоты будет твой персональный следователь, когда обвинит в критике власти
Как думаете, если хостинги станут бесплатными и не надо будет их постоянно продлевать, ситуация изменится?
Ракетный Данила
Этот хостинг называется archive.org
Но это реально точечное решение и не решение всех проблем
Нужно как-то тэгать потенциально важные статейки, а какой-нибудь webarchive будет их обязательно сохранять себе. В общем, нужная целая система, но денег на это никто не даст