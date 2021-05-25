Очередное обновление прошивки Tesla Model S и Model X снизило ёмкость их аккумуляторов и замедлило скорость зарядки.

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Суд в Норвегии признал Tesla виновной в намеренном ухудшении характеристик батарей Tesla Model S и Model X программным путём, и обязал компанию выплатить по 136 тысяч крон компенсации трём десяткам норвежских владельцев этих автомобилей. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на норвежское издание Nettavisen.

Ухудшение характеристик аккумуляторов владельцы электромобилей Tesla заметили ещё в 2019 году после обновления прошивки Tesla Model S и Model X до версий 2019.16.1 и 2019.16.2. Дальность поездки на полном заряде снизилась на десятки процентов, а продолжительность зарядки ощутимо выросла.

График падения дальности езды на полном заряде батарей, составленный одним из норвежских владельцев Tesla Model S Изображение Electrek

В ответ на запросы возмущённых автовладельцев компания Tesla заявила, что это специальное программное ограничение с целью «защитить аккумулятор и увеличить срок его службы». Норвежских владельцев Tesla такой ответ не устроил — группа из 30 человек подала в суд, и он вынес решение в их пользу. Теперь Tesla должна выплатить каждому из них по 136 тысяч норвежских крон — это около 16000 долларов США.

Такое решение в перспективе может причинить серьёзные финансовые проблемы компании — только в Норвегии насчитывается более 10 тысяч владельцев электромобилей Tesla. К тому же, на Tesla по той же причине подали в суд и американские клиенты. Но компания может до 30 мая подать апелляцию в городской совет Осло, чтобы защититься от иска в Норвегии.