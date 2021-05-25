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Технологии
Никита Логинов

Норвежский суд обязал Tesla выплатить по 16 тысяч долларов тридцати автовладельцам за программное «ухудшение» батарей Статьи редакции

Очередное обновление прошивки Tesla Model S и Model X снизило ёмкость их аккумуляторов и замедлило скорость зарядки.

5 5 комментариев
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Суд в Норвегии признал Tesla виновной в намеренном ухудшении характеристик батарей Tesla Model S и Model X программным путём, и обязал компанию выплатить по 136 тысяч крон компенсации трём десяткам норвежских владельцев этих автомобилей. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на норвежское издание Nettavisen.

Ухудшение характеристик аккумуляторов владельцы электромобилей Tesla заметили ещё в 2019 году после обновления прошивки Tesla Model S и Model X до версий 2019.16.1 и 2019.16.2. Дальность поездки на полном заряде снизилась на десятки процентов, а продолжительность зарядки ощутимо выросла.

График падения дальности езды на полном заряде батарей, составленный одним из норвежских владельцев Tesla Model S Изображение Electrek

В ответ на запросы возмущённых автовладельцев компания Tesla заявила, что это специальное программное ограничение с целью «защитить аккумулятор и увеличить срок его службы». Норвежских владельцев Tesla такой ответ не устроил — группа из 30 человек подала в суд, и он вынес решение в их пользу. Теперь Tesla должна выплатить каждому из них по 136 тысяч норвежских крон — это около 16000 долларов США.

Такое решение в перспективе может причинить серьёзные финансовые проблемы компании — только в Норвегии насчитывается более 10 тысяч владельцев электромобилей Tesla. К тому же, на Tesla по той же причине подали в суд и американские клиенты. Но компания может до 30 мая подать апелляцию в городской совет Осло, чтобы защититься от иска в Норвегии.

Компания Apple использует похожий метод для «защиты электронных компонентов» на старых моделях iPhone, о чём призналась в конце 2017 года. Тогда пользователи iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE заметили, что эти устройства начинают работать быстрее после замены батареи на новую.

Apple призналась, что специально замедляет…
Компания объяснила это заботой о пользователях.
tjournal.ru

#tesla #суд #новости

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Ilya Grigöryev

6

вот не понятно. теоретически, программно душить акб чтобы служила дольше - это благо. с другой стороны маркетинг «ваш авто проедет 100500кмна одном заряде» - ложь в любом случае, т.к. будет износ со временем. просто без принудительного программного ограничения износ будет очень быстрым

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Украденная жизнь

Ilya
0

Если бы лития на всех хватало, они бы были рады наживаться на замене батарей хоть каждый месяц. Но пока это не так.

Ответить

С H А P Р i Е

5

замедлило скорость зарядки.

Дотянулся кровавый РКН

Ответить

Статистический нос

4

Чтож ты, Илон, сдал назад?

Ответить

Корнелий Шнапс

1

еще тот случай с солнечными панелями для крыш... похоже в корпорацию добра не выходит, пилим деньги, шура

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