Альтернатива Android и Linux вышла на рынок — Google начала переводить умные дисплеи Nest Hub на новую систему Fuchsia Статьи редакции
Она создана полностью с нуля и нацелена на встроенные системы и интернет вещей.
Умные дисплеи Nest Hub это семидюймовые планшеты с ограниченным набором функций, которые совмещают в себе умную колонку, фоторамку и систему управления умным домом. На таких устройствах компания решила испытать свою полностью новую ОС — потенциальную замену системе Android и ядру Linux, сообщает The Verge.
Систему Fuchsia инженеры Google начали разрабатывать в 2016 году. Они хотели создать лёгкую, быструю и защищённую систему для смартфонов, встроенных компьютеров и интернета вещей. Сейчас такие устройства работают под управлением Linux — например, его в качестве ядра использует Android. Но Linux — слишком большая и сложная система. Она может «тормозить» на слабых устройствах и потреблять много энергии.
Fuchsia вместо Linux использует написанное с нуля микроядро Zircon. Оно очень маленькое и выполняет минимум функций — управляет процессами, виртуальной памятью и объектами (файлами). Все остальные части системы, даже драйверы устройств, работают как обычные процессы пользователя. Так что Fuchsia можно легко переделывать под разное оборудование и программное обеспечение.
Google называет Fuchsia «свежим взглядом на операционные системы» и «воплощением последних достижений в этой области». Представители компании не утверждают прямо, что новая система заменит Android и Linux, но она нацелена на те же ниши — интернет вещей, мобильные и встроенные системы, и даже ноутбуки. В случае успеха конкуренция с Linux и Android будет неизбежной.
очередной провал будет
провал в чем? здесь конкуренция между этой системой и линуксом на конкретных устройствах. Скорее наоборот, победа будет, ибо линкус используют, потому что нет альтернативы) Это ж не компы или смартфоны, а устройства с небольшим количеством функционала.
Подозрительный паук например
линкус используют, потому что нет альтернативы
Извините, что?
А какие альтернативы? Почему абсолютное большинство всяких устройств работает под линуксом? Он легко настраивается под любые нужны. Любой банкомат на линуксе.
доля рынка серверов
Сетевые железки в целом, те же маршрутизаторы, там редкто что-то проприетарное сейчас стоит
Слышный лолипоп
по моим наблюдениям, все что сложнее микроволновки, стиралки - уже на линуксе
webOS разве не на линухе основан?
Вынужденный
не совсем . я курсовую делал по нему. изначально это было основано на сорцах Palm OS. уже потом, когда права отошли к HP и лыжам, было решено переделать под юникс лайк. а так у него там было интересное решние , на qt и плюсах построен был
ага. мозилла пробовала свою ось на этих наработках долбануть тоже как то, но тоже не пошла
ну я про нее да. а я так и не понял типа чистый хтмл, но с поддержкой apk.
Она и есть, KaiOS теперь называется
Это больше отказ от Java, чем от линукса. От линукса они отказались уже по другим причинам.
ну ка расскажи какие устройства работают на Java. На сколько мне известно большинство подобных устройств на линкусе.
Для дураков поясняю. Android пропитан Java насквозь. А из-за Java у Google постоянные терки с Oracle. Поэтому их главная цель - это выкинуть Java и вместе с ним Android (в далеком будущем). Вместо Java у них Dart и Flutter для разработчиков приложений, а вместо Android — Fuchsia.
У Android изначально была своя Java VM Dalvik, с 4.4 они ее заменили на новую Java VM, которая называется ART. Связь с Oracle там нулевая, все тёрки были связаны с тем, что Oracle обвинял Google, что он в своей реализации VM использует код из VM от Oracle для реализации каких-то API. У Google ровно ноль причин бежать от Java, более того, они второе десятилетие в нее вкладываются
использует код из VM от Oracle
Не помню конечно что там уже было, но вроде там тёрки из-за того, что просто реализован API
В суде фигурировали какие-то 11к строчек
The dispute centered on the use of parts of the Java programming language's application programming interfaces (APIs) and about 11,000 lines of source code, which are owned by Oracle
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_LLC_v._Oracle_America,_Inc.
Kotlin ушёл плакать в сторонку, ага.
1. Это не разработка Google. Они просто кивнули JetBrains, которая разрабатывает официальную среду разработки для Android и по совместительству этот же Kotlin. Все что Google в этом плане сделали — это просто поддержали эту инициативу на конференции.
2. Kotlin работает на той же VM, что и Java
Что такое устройство, работающее на Java?
JavaOS, как я понял, он про это)
Я думаю, он всё-таки про отказ от JVM, в которой сейчас крутятся все Android-приложения и которая очень прожорливая. Как работает JavaOS я не очень знаю, и судя по всему, распространена она не очень.
он всё-таки про отказ от JVM, в которой сейчас крутятся все Android-приложения
нет и никогда не было там JVM. Был раньше далвик, который также в рантайме работал, его еще можно аналогом назвать. С 5 андроидом был совершен переход на АРТ, который уже компилит приложение во время его установки, а дальше оно крутится как нативное.
Подходящий томагавк_два
В Гугл любят устраивать конкуренцию между своими продуктами и забирать оттуда лучшее. В конце проигравший проект закрывают, а все лучшее перекочевывает в победивший
А разработчиков сбрасывают со скалы
google graveyard
”Но Linux — слишком большая и сложная система. Она может «тормозить» на слабых устройствах и потреблять много энергии.“ проблема тут явно не в ядре, а в том что поверх него нагородили
Бесспорно, ядро Линукс жиреет, но все равно есть системы на нем основанные, которые работают на совсем уж слабых железках
Фуксия на микрокернеле построена, а линух на монолитном. Не эксперт, но первое очевидно легче адаптировать под не требовательные устройства.
Фуксин
Классический хот-дог
Фьюшэ правильное произношение, смысл в том что похоже по произношению на future.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fuchsia
Отличное название!
Хотя могли взять название какой-нибудь финской горы.
Пик Халтиатунтури — отличное название для массового продукта, кмк
Согласен, это название подходит лучше! Можно его ещё прямо на оригинале писать!
Фьюшэ правильное произношение, смысл в том что похоже по произношению на future.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fuchsia
Весенний Влад
Фьюш(и)а
Соревноваться с линуксом, для этого много денег надо вложить в проект
У гугла они есть
Так это да, но стоит ли оно того в перспективе, линуха активно развивается, а фуксия постоянно будет кушать деньги, стоит ли оно того?
Ну когда то ie был самым популярным браузером в мире. Пока Гугл не сделал свой и не положил ie на лопатки
пока Гугл не сделал свой
свой бездушный кусок говна
Хромиум открытый проект, его пилят не только за зарплату, а по объёму кода можно сказать, что это вполне операционная система, хотя так оно и есть, Хром ОС же есть. Даже Микрософт отказалась от своего браузера для скачиваний браузеров, потому что не вытянула
А если на этот теремок залезет Apple со своей очередной модификацией iOS?
В основе ос яблока лежит BSD сто крат модифицированная, но ядро работает
Крепкий крюк
У Apple свой путь, они свою систему никому не дадут, так что эта ниша всегда будет свободна
Но будет у гугла конкурент. Ну не сбер же со своим порталом конкурент для неста!
Хоть Blackberry и умер, к величайшему сожалению, BlackBerry 10 на основе QNX была отличным проектом
Там ещё и Flutter сразу под эту ОСь затачивался, насколько я помню.
В целом, очень интересно следить за их прогрессом. Главное, чтобы не закопали.
Flutter
Фу.
Для фуксии приложения на Flutter - это нативные приложения. Так что сам ты фу.
Flutter сам по себе фу, как и декларативная вёрстка в серьёзных проектах.
Это моё мнение, и оно может не совпадать с твоим.
Ну, скажи это всем современным фреймворкам тогда: Flutter, React, SwiftUI, Jetpack Compose. Глупо записывать в минусы только одному из них то, что есть в других. Мне кажется, что крупные корпорации как-то поумнее тебя будут.
React
Говно
SwiftUI
Подойдёт для 2-5 страничного приложения без сложной логики
Серебряный Макс
Порой меня забавляет, как уанувейреактхуякт шаблон задвигают как лучшее из лучших
Серебряный
Я надеюсь, что такие люди возьмут какуюнить банковско/страховую/нефтегаз приложуху и начнут переводить на это говно
И чтоб у них обязательно срочный контракт был не менее чем на 2+1 года
Для крупных корпораций нужны инструменты с низким порогом входа, а на жирных красноглазников, которые не умеют в KISS, вроде тебя, им поебать.
Подойдёт для 2-5 страничного приложения без сложной логики
Мне жаль, что ты не умеешь нормально делать декомпозицию, но записывать это в минусы инструментам - это кек.
Я не фронтендщик, знаю приложение медузы написано на Flutter и оно работает как говно.
Нехуй писать эти бесконечные фреймворки.
Запускаешь его ты на Fuchsia, да? Нахуй ты это высрал тут?
Fucksia. Fuck Sia
То есть они обошли недостатки микроядерной системы
Это отличная конфигурация, суперзащищенность, но в ущерб производительности
Придется
Вынужденный кубок
понятно что придется, но как быть с уже проданным и истекшим сроком жизни поддерки ?
А - зачем? Сейчас это совсем не требуется, выпускают iot устройства.
Как появятся потребительские устройства - там и периферия подтянется постепенно.
Фьюшэ правильное произношение, смысл в том что похоже по произношению на future.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fuchsia
Кто знает где гуглить детали про преимущества микроядра фуксии перед «монолитом» линукса?
Я читал, что эта ОС не стесняясь душу пользователя передает в гугол. Прям каждый чих. И, вроде как, это отталкивало разрабов.
Все остальные части системы, даже драйверы устройств, работают как обычные процессы пользователя.
Драйверы в юзерспейсе. Б - безопасность.