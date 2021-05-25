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Технологии
Никита Логинов

Альтернатива Android и Linux вышла на рынок — Google начала переводить умные дисплеи Nest Hub на новую систему Fuchsia Статьи редакции

Она создана полностью с нуля и нацелена на встроенные системы и интернет вещей.

124 124 комментария
4034 просмотров
Умный дисплей Google Nest Hub Фото CNet

Умные дисплеи Nest Hub это семидюймовые планшеты с ограниченным набором функций, которые совмещают в себе умную колонку, фоторамку и систему управления умным домом. На таких устройствах компания решила испытать свою полностью новую ОС — потенциальную замену системе Android и ядру Linux, сообщает The Verge.

Petr Hosek @petrh
You don't ship a new operating system every day, but today is that day.
«Не каждый день вам доставляют новую операционную систему, но сегодня — именно такой день» — Питер Хосек, технический руководитель проекта Fuchsia в Google

Систему Fuchsia инженеры Google начали разрабатывать в 2016 году. Они хотели создать лёгкую, быструю и защищённую систему для смартфонов, встроенных компьютеров и интернета вещей. Сейчас такие устройства работают под управлением Linux — например, его в качестве ядра использует Android. Но Linux — слишком большая и сложная система. Она может «тормозить» на слабых устройствах и потреблять много энергии.

Fuchsia вместо Linux использует написанное с нуля микроядро Zircon. Оно очень маленькое и выполняет минимум функций — управляет процессами, виртуальной памятью и объектами (файлами). Все остальные части системы, даже драйверы устройств, работают как обычные процессы пользователя. Так что Fuchsia можно легко переделывать под разное оборудование и программное обеспечение.

Google называет Fuchsia «свежим взглядом на операционные системы» и «воплощением последних достижений в этой области». Представители компании не утверждают прямо, что новая система заменит Android и Linux, но она нацелена на те же ниши — интернет вещей, мобильные и встроенные системы, и даже ноутбуки. В случае успеха конкуренция с Linux и Android будет неизбежной.

#компьютеры #android #google #новости

124 124 комментария
27
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124 комментария
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ouxen

13

очередной провал будет

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Дмитрий Кораблёв

ouxen
11

провал в чем? здесь конкуренция между этой системой и линуксом на конкретных устройствах. Скорее наоборот, победа будет, ибо линкус используют, потому что нет альтернативы) Это ж не компы или смартфоны, а устройства с небольшим количеством функционала. 

Ответить

Подозрительный паук например

Дмитрий
6

линкус используют, потому что нет альтернативы

Извините, что?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Подозри…
2

А какие альтернативы? Почему абсолютное большинство всяких устройств работает под линуксом? Он легко настраивается под любые нужны. Любой банкомат на линуксе. 

Ответить

T:ema

Дмитрий
3

не любой
на OS/2 до сих пор есть банкоматы
на webos есть устройства
для embedded devices вообще линукс довольно редко используется, там свои RTOS.
У линукса очень доминирующая доля рынка серверов - да. А дальше у него конкуренция.

Ответить

Dmitry Teplyakov

T:ema
1

доля рынка серверов

Сетевые железки в целом, те же маршрутизаторы, там редкто что-то проприетарное сейчас стоит

Ответить

Слышный лолипоп

T:ema
1

по моим наблюдениям, все что сложнее микроволновки, стиралки - уже на линуксе

Ответить

Владимир Свищёв

T:ema
0

webOS разве не на линухе основан?

Ответить

Вынужденный

Владимир
1

не совсем . я курсовую делал по нему. изначально это было основано на сорцах Palm OS. уже потом, когда права отошли к HP и лыжам, было решено переделать под юникс лайк. а так у него там было интересное решние , на qt и плюсах построен был

Ответить

Dmitry

Вынужде…
1

на qt и плюсах построен был

Как и Sailfish OS

Ответить

Вынужденны

Dmitry
1

ага. мозилла пробовала свою ось на этих наработках долбануть тоже как то, но тоже не пошла

Ответить

Dmitry

Вынужде…
1

У лисы же там чистая вебня была, типа html и тд, не?
Я про firefoxOS

Ответить

Вынужденны

Dmitry
1

ну я про нее да. а я так и не понял типа чистый хтмл, но с поддержкой apk.

Ответить

Крепкий

Dmitry
1

Она и есть, KaiOS теперь называется

Ответить

Dmitry

Крепкий
0

Форк что ли?
Является форком B2G (Boot to Gecko)

Да, форк

Ответить

Крепкий

Dmitry
0

Форкнуть можно живой проект, тут же просто пивотинг проекта произошел.

Ответить

Dmitry

Крепкий
0

Мозилла же дропнула проект, сейчас kaiOS, насколько понимаю, развивается чисто коммьюнити

Ответить

Слышный лолипоп

Владимир
0

и tizen еще

Ответить

Пластиковое Окно

Дмитрий
3

Это больше отказ от Java, чем от линукса. От линукса они отказались уже по другим причинам. 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Пластик…
–1

ну ка расскажи какие устройства работают на Java. На сколько мне известно большинство подобных устройств на линкусе.

Ответить

Пластиковое Окно

Дмитрий
3

Для дураков поясняю. Android пропитан Java насквозь. А из-за Java у Google постоянные терки с Oracle. Поэтому их главная цель - это выкинуть Java и вместе с ним Android (в далеком будущем). Вместо Java у них Dart и Flutter для разработчиков приложений, а вместо Android — Fuchsia. 

Ответить

Distortion

Пластик…
2

У Android изначально была своя Java VM Dalvik, с 4.4 они ее заменили на новую Java VM, которая называется ART. Связь с Oracle там нулевая, все тёрки были связаны с тем, что Oracle обвинял Google, что он в своей реализации VM использует код из VM от Oracle для реализации каких-то API. У Google ровно ноль причин бежать от Java, более того, они второе десятилетие в нее вкладываются

Ответить

Dmitry Teplyakov

Distort…
0

использует код из VM от Oracle

Не помню конечно что там уже было, но вроде там тёрки из-за того, что просто реализован API

Ответить

Distortion

Dmitry
0

В суде фигурировали какие-то 11к строчек
  The dispute centered on the use of parts of the Java programming language's application programming interfaces (APIs) and about 11,000 lines of source code, which are owned by Oracle

https://en.wikipedia.org/wiki/Google_LLC_v._Oracle_America,_Inc.

Google LLC v. Oracle America, Inc.
Google LLC v. Oracle America, Inc. was a legal case within the United States related to the nature…
en.wikipedia.org
Ответить

Пластиковое Окно

Distort…
0

Kotlin ушёл плакать в сторонку, ага. 

Ответить

Distortion

Пластик…
0

1. Это не разработка Google. Они просто кивнули JetBrains, которая разрабатывает официальную среду разработки для Android и по совместительству этот же Kotlin. Все что Google в этом плане сделали — это просто поддержали эту инициативу на конференции.
2. Kotlin работает на той же VM, что и Java

Ответить

Gregory

Distort…
0

ну так на андроиде своя вм абсолютно

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Пластик…
0

Да, я не так тебя понял изначально. Думал ты про ОС говоришь. 

Ответить

Крепкий крюк

Дмитрий
1

Что такое устройство, работающее на Java?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Крепкий
0

JavaOS, как я понял, он про это) 

Ответить

Крепкий крюк

Дмитрий
1

Я думаю, он всё-таки про отказ от JVM, в которой сейчас крутятся все Android-приложения и которая очень прожорливая. Как работает JavaOS я не очень знаю, и судя по всему, распространена она не очень.

Ответить

Дмитрий

Крепкий
0

Я уже понял) 

Ответить

Gregory

Крепкий
0

он всё-таки про отказ от JVM, в которой сейчас крутятся все Android-приложения

нет и никогда не было там JVM. Был раньше далвик, который также в рантайме работал, его еще можно аналогом назвать. С 5 андроидом был совершен переход на АРТ, который уже компилит приложение во время его установки, а дальше оно крутится как нативное.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Дмитрий
0

JavaCard во всяких картах используется часто

Ответить

Подходящий томагавк_два

ouxen
3

В Гугл любят устраивать конкуренцию между своими продуктами и забирать оттуда лучшее. В конце проигравший проект закрывают, а все лучшее перекочевывает в победивший 

Ответить

Роман Новиков

Подходящий
6

А разработчиков сбрасывают со скалы

Ответить

Крепкий крюк

Роман
4

...в котлин

Ответить

Dmitry Teplyakov

Роман
0

Скармливают победившей команде разработчиков

Ответить

Евстафий Селюк

ouxen
1

google graveyard 

Ответить

ouxen

Евстафий
0

Что это

Ответить

Евстафий Селюк

ouxen
0

https://killedbygoogle.com/

Ответить

ouxen

Евстафий
0

Аа, ну так а я о чем

Ответить

Евстафий Селюк

ouxen
0

а ты и правда техноблогер 

Ответить

Михаил Зеленин

11

”Но Linux — слишком большая и сложная система. Она может «тормозить» на слабых устройствах и потреблять много энергии.“ проблема тут явно не в ядре, а в том что поверх него нагородили 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Михаил
4

К тому же ядро всегда можно урезать

Ответить

Никита Логинов

Михаил
1

Ну, не совсем. В Linux (именно в ядре) тоже постоянно допиливают и перепиливают целые подсистемы ради сокращения энергопотребления.

Ответить

Михаил Зеленин

Никита
1

Бесспорно, ядро Линукс жиреет, но все равно есть системы на нем основанные, которые работают на совсем уж слабых железках 

Ответить

Антон Пострунин

Михаил
1

Фуксия на микрокернеле построена, а линух на монолитном. Не эксперт, но первое очевидно легче адаптировать под не требовательные устройства. 

Ответить

Нищий жар

4

Как это произносится?

Ответить

Yussup Nogoyev

Нищий
4

Фуксин

Ответить

Классический хот-дог

Yussup
19

@Alexei Kuksin 

Ответить

Крепкий крюк

Классич…
1
Ответить

Ирина Любимая

Yussup
6

ФСИН

Ответить

Роман Новиков

Yussup
0

Фиксин.
Кто не знает, тот поймёт.

Ответить

Никита Логинов

Нищий
5

Фуксия

Ответить

Нищий жар

Никита
1

Я через Ч читать пытался

Спасибо

Ответить

Andrey Laur

Никита
1

Фьюшэ правильное произношение, смысл в том что похоже по произношению на future.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fuchsia

Ответить

Мразь

Нищий
2

Фуксия

Ответить

Dmitry Teplyakov

Мразь
4

Отличное название!
Хотя могли взять название какой-нибудь финской горы.
Пик Халтиатунтури — отличное название для массового продукта, кмк

Ответить

Мразь

Dmitry
7

Я бы лучше взял название известного вулкана. Эйяфьядлайёкюдль, например

Ответить

Dmitry Teplyakov

Мразь
3

Согласен, это название подходит лучше! Можно его ещё прямо на оригинале писать!

Ответить

Andrey Laur

Мразь
1

Фьюшэ правильное произношение, смысл в том что похоже по произношению на future.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fuchsia

Ответить

Andrey Laur

Мразь
0

.

Ответить

SloMo

Нищий
3
Ответить

Роман Новиков

SloMo
0

Мог бы и почитать про растения 

Ответить

Весенний Влад

Нищий
2

Фьюш(и)а

Ответить

Антон Пострунин

Весенний
0

Фьюща. 

Ответить

Smaug The Terrible

Нищий
0

Факсия (неправильный вариант)

Ответить

Roman Sapon

4

Соревноваться с линуксом, для этого много денег надо вложить в проект

Ответить

Учебный химик

Roman
3

У гугла они есть

Ответить

Roman Sapon

Учебный
0

Так это да, но стоит ли оно того в перспективе, линуха активно развивается, а фуксия постоянно будет кушать деньги, стоит ли оно того?

Ответить

Учебный химик

Roman
1

Ну когда то ie был самым популярным браузером в мире. Пока Гугл не сделал свой и не положил ie на лопатки

Ответить

Иван Грозный

Учебный
4

пока Гугл не сделал свой

свой бездушный кусок говна

Ответить

Roman Sapon

Иван
3

Хромиум открытый проект, его пилят не только за зарплату, а по объёму кода можно сказать, что это вполне операционная система, хотя так оно и есть, Хром ОС же есть. Даже Микрософт отказалась от своего браузера для скачиваний браузеров, потому что не вытянула

Ответить

Федя Прозоров

Roman
0

А если на этот теремок залезет Apple со своей очередной модификацией iOS?

Ответить

Roman Sapon

Федя
1

В основе ос яблока лежит BSD сто крат модифицированная, но ядро работает

Ответить

Крепкий крюк

Федя
0

У Apple свой путь, они свою систему никому не дадут, так что эта ниша всегда будет свободна

Ответить

Федя Прозоров

Крепкий
0

Но будет у гугла конкурент. Ну не сбер же со своим порталом конкурент для неста!

Ответить

Илья Синица

Roman
0

Хоть Blackberry и умер, к величайшему сожалению, BlackBerry 10 на основе QNX была отличным проектом

Ответить

Пластиковое Окно

2

Там ещё и Flutter сразу под эту ОСь затачивался, насколько я помню.

В целом, очень интересно следить за их прогрессом. Главное, чтобы не закопали. 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Пластиковое
5

Flutter

Фу.

Ответить

Пластиковое Окно

Dmitry
0

Для фуксии приложения на Flutter - это нативные приложения. Так что сам ты фу. 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Пластик…
3

Flutter сам по себе фу, как и декларативная вёрстка в серьёзных проектах.
Это моё мнение, и оно может не совпадать с твоим.

Ответить

Пластиковое Окно

Dmitry
1

Ну, скажи это всем современным фреймворкам тогда: Flutter, React, SwiftUI, Jetpack Compose. Глупо записывать в минусы только одному из них то, что есть в других. Мне кажется, что крупные корпорации как-то поумнее тебя будут. 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Пластик…
1

React

Говно
SwiftUI

Подойдёт для 2-5 страничного приложения без сложной логики

Ответить

Серебряный Макс

Dmitry
0

Порой меня забавляет, как уанувейреактхуякт шаблон задвигают как лучшее из лучших

Ответить

Dmitry

Серебря…
0

Ну, уже вебню в десктопы пропихнули (электрон)...

Ответить

Серебряный

Dmitry
1

Я надеюсь, что такие люди возьмут какуюнить банковско/страховую/нефтегаз приложуху и начнут переводить на это говно
И чтоб у них обязательно срочный контракт был не менее чем на 2+1 года

Ответить

Dmitry

Серебря…
1

Работал над одним крупным проектом одной крупной компании, пришли и попросили с реакта на натив переписать, потому что лагает и жирное)
Переписанная часть сейчас работает шикарно)

Ответить

Gregory

Dmitry
0

так флаттер по сути тоже натив. Реакт обращается к нативным компонентам и тормозит из-за этих коммункиаций. Флаттер же по сути канвасом сам себе натив рисует и работает очень даже быстро за счет этого.

Ответить

Серебряный

Серебря…
–1

А потом вспоминаю, что там такие же долбаебы и отпускает 

Ответить

Пластиково

Серебря…
–2

Для крупных корпораций нужны инструменты с низким порогом входа, а на жирных красноглазников, которые не умеют в KISS, вроде тебя, им поебать.

Ответить

Серебряный

Пластик…
–1

Я опять начал орать

Ответить

Серебряный

Серебря…
–1

Извините

Ответить

Серебряный

Серебря…
–1

Через мин 5-10 должно отпустить

Ответить

Пластиковое Окно

Dmitry
0

 Подойдёт для 2-5 страничного приложения без сложной логики

Мне жаль, что ты не умеешь нормально делать декомпозицию, но записывать это в минусы инструментам - это кек.

Ответить

Dmitry

Пластик…
0

Всё-таки порвался

Ответить

thetrickster

Пластик…
0

Я не фронтендщик, знаю приложение медузы написано на Flutter и оно работает как говно.

Ответить

Gregory

thetric…
0

на абсолютно любом языке можно написать говно. 

Ответить

thetrickster

Gregory
1

Нехуй писать эти бесконечные фреймворки.

Ответить

Gregory

thetric…
0

если мы говорим про флаттер, то это по сути абстракция над канвасом и все. Никаких фреймворков под фреймворк там нет

Ответить

Пластиковое Окно

thetric…
–2

Запускаешь его ты на Fuchsia, да? Нахуй ты это высрал тут?

Ответить

thetrickster

Пластик…
0

Те на тут оно не говно, а там станет норм? Ебать шиза.

Ответить

Kir Kirsky

2
Ответить

MEGAtraXXXer666

2

Альтернатива Linux 
АХАХАХАХА

Ответить

С H А P Р i Е

1

Fucksia. Fuck Sia

Ответить

Distortion

С
1

Fuck CIA

Ответить

Denis Kiselev

Distortion
1

Смело

Ответить

Roman Sapon

1

То есть они обошли недостатки микроядерной системы

Ответить

Roman Sapon

Roman
1

Это отличная конфигурация, суперзащищенность, но в ущерб производительности

Ответить

Гибкий рубин

Roman
0

производительность сейчас ни нужона

Ответить

Никита Логинов

Roman
0

Или нет :)

Ответить

Вынужденный кубок

1

готовы ли вендоры периферии будут писать драйвера для этой фуксии ?

Ответить

Закомплексованная Душа

Вынужденный
0

Придется

Ответить

Вынужденный кубок

Закомплексованн…
0

понятно что придется, но как быть с уже проданным и истекшим сроком жизни поддерки ?

Ответить

Denis Kiselev

Вынужде…
0

А - зачем? Сейчас это совсем не требуется, выпускают iot устройства.

Как появятся потребительские устройства - там и периферия подтянется постепенно.

Ответить

Социалистический калькулятор

1

Не в теме, но предложу что если Linux is good enough то так и останется на нескольких гугловых продуктах

Ответить

Властный ихтиандр

0

ФУЧСЯ

Ответить

Andrey Laur

Властный
0

Фьюшэ правильное произношение, смысл в том что похоже по произношению на future.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fuchsia

Ответить

alexferman

Andrey
0

Фаше

Ответить

Dmitry Teplyakov

alexfer…
0

Ф

Ответить

Denis Kiselev

0

Кто знает где гуглить детали про преимущества микроядра фуксии перед «монолитом» линукса?

Ответить

Дмитрий Алексеенков

0

Я читал, что эта ОС не стесняясь душу пользователя передает в гугол. Прям каждый чих. И, вроде как, это отталкивало разрабов.

Ответить

thetrickster

0

Все остальные части системы, даже драйверы устройств, работают как обычные процессы пользователя.

Драйверы в юзерспейсе. Б - безопасность.

Ответить
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