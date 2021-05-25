Она создана полностью с нуля и нацелена на встроенные системы и интернет вещей.

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Умный дисплей Google Nest Hub Фото CNet

Умные дисплеи Nest Hub это семидюймовые планшеты с ограниченным набором функций, которые совмещают в себе умную колонку, фоторамку и систему управления умным домом. На таких устройствах компания решила испытать свою полностью новую ОС — потенциальную замену системе Android и ядру Linux, сообщает The Verge.

Petr Hosek @petrh You don't ship a new operating system every day, but today is that day. «Не каждый день вам доставляют новую операционную систему, но сегодня — именно такой день» — Питер Хосек, технический руководитель проекта Fuchsia в Google

Систему Fuchsia инженеры Google начали разрабатывать в 2016 году. Они хотели создать лёгкую, быструю и защищённую систему для смартфонов, встроенных компьютеров и интернета вещей. Сейчас такие устройства работают под управлением Linux — например, его в качестве ядра использует Android. Но Linux — слишком большая и сложная система. Она может «тормозить» на слабых устройствах и потреблять много энергии.

Fuchsia вместо Linux использует написанное с нуля микроядро Zircon. Оно очень маленькое и выполняет минимум функций — управляет процессами, виртуальной памятью и объектами (файлами). Все остальные части системы, даже драйверы устройств, работают как обычные процессы пользователя. Так что Fuchsia можно легко переделывать под разное оборудование и программное обеспечение.