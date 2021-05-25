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Технологии
Дамир Камалетдинов

Microsoft внедрила нейросеть GPT-3 в платформу для разработки — это позволит создавать приложения без знания кода Статьи редакции

Это первый продукт компании после заключения партнёрства на эксклюзивное использование модели GPT-3.

35 35 комментариев
2031 просмотров

Microsoft интегрировала одну из самых мощных в мире языковых моделей в среду разработки Power Apps. Это позволит пользователям создавать приложения в режиме диалога без глубоких познаний в коде или формулах. Об этом TJ сообщили в компании.

После внедрения GPT-3 пользователи смогут разрабатывать приложения, просто описывая их текстом. Например, несложную программу по запросу «найти продукты, название которых начинается с „дети”». После этого нейросеть сама предложит преобразовать текст в формулу языка программирования Power Platform с открытым исходным кодом и выдаст строку вида «Filter('BC Orders' Left('Product Name',4)="Kids")».

Система работает по принципу поисковика, но вместо страниц в интернете выдаёт список возможных формул, из которых можно выбрать наиболее подходящую. Как отмечают в Microsoft, хотя Power Fx построен на базе Microsoft Excel и поэтому проще, чем более известные языки программирования, сложные запросы пока всё же требуют технических знаний.

В компании пояснили, что писать приложения без знаний кода можно было и раньше, но для этого требовалось понимание логики написания формул. Применение естественного языка позволяет снизить порог входа в разработку приложений, но не избавляет от необходимости понимания кода в целом, а лишь упрощает рутинные задачи.

GPT-3 в Power Apps работает в облаке Microsoft Azure, а для дообучения нейросети использовали сервис Azure Machine Learning. Интеграция модели станет одним из первых применений модели в решении прикладных бизнес-задач.

Как отметили в Microsoft, новые функции станут доступны для публичного предварительного тестирования к концу июня. В будущем компания рассчитывает добавить язык Power Fx в другие инструменты через Power Platform, распространив GPT-3 на эти продукты.

Microsoft начала сотрудничать с Open AI в 2019 году, а в 2020 году на конференции Build объявила о создании суперкомпьютера для авторов GPT-3 — одного из пяти самых мощных в мире. Осенью компания получила эксклюзивные права на использование модели.

#новости #microsoft #build2021

35 35 комментариев
17
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Частный Слава

26

мечта всё ближе

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Иван Иваныч

13

Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова... Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы..

Ответить

Вынужденный кубок

5

можно выбрасывать свой диплом айтишника. че там щас в тренде из профессий?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Вынужденный
22

полит. заключенный

Ответить

Красивый велосипед

Вынужденный
4

датасаенс, 3 месяца курсов и ты в теме.
ещё можно на стримера, тоже 3 месяца 🤷🏻‍♂️  

Ответить

Вынужденный кубок

Вынужденный
0

прокурор

Ответить

Павел Мусатов

Вынужденный
3

прокуратор

Ответить

Серебряный Макс

Вынужденный
0

Прокурор жабаскрипта

Ответить

Слышный лолипоп

Серебря…
1

цэ я

Ответить

Диванный Аналитик

Вынужденный
1

выбрасывать свой диплом айтишника

Кем будет "пользователь, который описывает текстом приложения", как думаешь?

Ответить

Вынужденный кубок

Диванный
0

среднестатистическим аналитиком в галере

Ответить

sf

Вынужденный
0

Да не погоди пока

Ответить

Vasily Mordovin

3

Например, несложную программу для электронной торговли по запросу «найти продукты, название которых начинается с „дети”»

Простите, что?

Ответить

Евгений Мартынов

Vasily
2

Вас смущает торговля детьми?

Ответить

Vasily Mordovin

Евгений
1

Да. И то, как просто теперь будет создавать приложения для этого!

Ответить

Евгений Мартынов

Vasily
0

Немного бесчеловечно, да. Но что-то же с ними надо делать!

Ответить

Vasily Mordovin

Евгений
0

С приложениями? 🤔

Ответить

Роман Чернов

3

На моем опыте подход «написать программу может даже бизнес-пользователь» не работает. Пробовали делать и Power Apps, и RPA платформы и ещё что. Ну не может бухгалтер описать алгоритм полностью, даже словесно. Только самый положительный сценарий без каких-либо ошибок и исключений. А если уж все равно привлекать разрабов, то им гораздо комфортнее и эффективнее писать на более распространённых платформах, так что Power Apps - это тупиковая ветвь, имхо

Ответить

Евгений Мартынов

2

Эдакая реинкарнация FrontPage. Удобно. Можно заключенным, приговорённым к смертной казни, давать задание отрефакторить полученный код.

Ответить

michael_m

0

Охуеть, Power Apps на TJ

Ответить

Дамир Камалетдинов

michael_m
3

сегодня ещё и не такое будет

Ответить

web-watcher

Дамир
0

Только ради науки и технологий тут благодаря Дамиру Камалетдинову)

Ответить

michael_m

Дамир
0

ага, уже смазал свой тг-канал про Power Apps

Ответить

michael_m

0

Кто хочет посмотреть, как это будет выглядеть — тут есть подробности и демо на гифках (без котиков):

СПОЙЛЕР для тех, кто щупал Power Apps — выглядит круто

https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/introducing-power-apps-ideas-ai-powered-assistance-now-helps-anyone-create-apps-using-natural-language/

Introducing Power Apps Ideas: AI-powered…
The ultimate low-code app building experience is one where you describe in plain language what you…
powerapps.microsoft.com
Ответить

Котик Ботик

michael_m
3
Ответить

fullmetalboy48151623 .

Котик
0

Написано же - гифках!
К тому же - БЕЗ котиков. 

Ответить

Котик Ботик

fullmet…
0
Ответить

Серебряный Макс

0

Куда еще то?

Ответить

Серебряный Макс

Серебряный
1

Весь рынок в таких жабаскриптерах

Ответить

Серебряный Макс

Серебряный
0

Выбирать не из кого

Ответить

Каменный Влад

0

@Дыня че там тебе надо был, я нашаманю по-бырому

Ответить

Mikki Rurk

0

Пока еще слишком примитивно

Ответить

sf

0

Это не полноценная программа, а скорее добавка к их текущему продукту в облаке. 

Ответить

Alex Nevi

0

Наконец-то смогу нормально погромировать! А не всякие пузырьковые на крестах!

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Шоггот2

0

Ну ну, вперёд чё. Так и вижу новую толпу умников, заявляющих, что программист - умирающая профессия, теперь уже с "пруфами". Вот вот и мы будем не нужны.

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