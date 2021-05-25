Microsoft внедрила нейросеть GPT-3 в платформу для разработки — это позволит создавать приложения без знания кода Статьи редакции
Это первый продукт компании после заключения партнёрства на эксклюзивное использование модели GPT-3.
Microsoft интегрировала одну из самых мощных в мире языковых моделей в среду разработки Power Apps. Это позволит пользователям создавать приложения в режиме диалога без глубоких познаний в коде или формулах. Об этом TJ сообщили в компании.
После внедрения GPT-3 пользователи смогут разрабатывать приложения, просто описывая их текстом. Например, несложную программу по запросу «найти продукты, название которых начинается с „дети”». После этого нейросеть сама предложит преобразовать текст в формулу языка программирования Power Platform с открытым исходным кодом и выдаст строку вида «Filter('BC Orders' Left('Product Name',4)="Kids")».
Система работает по принципу поисковика, но вместо страниц в интернете выдаёт список возможных формул, из которых можно выбрать наиболее подходящую. Как отмечают в Microsoft, хотя Power Fx построен на базе Microsoft Excel и поэтому проще, чем более известные языки программирования, сложные запросы пока всё же требуют технических знаний.
В компании пояснили, что писать приложения без знаний кода можно было и раньше, но для этого требовалось понимание логики написания формул. Применение естественного языка позволяет снизить порог входа в разработку приложений, но не избавляет от необходимости понимания кода в целом, а лишь упрощает рутинные задачи.
GPT-3 в Power Apps работает в облаке Microsoft Azure, а для дообучения нейросети использовали сервис Azure Machine Learning. Интеграция модели станет одним из первых применений модели в решении прикладных бизнес-задач.
Как отметили в Microsoft, новые функции станут доступны для публичного предварительного тестирования к концу июня. В будущем компания рассчитывает добавить язык Power Fx в другие инструменты через Power Platform, распространив GPT-3 на эти продукты.
Microsoft начала сотрудничать с Open AI в 2019 году, а в 2020 году на конференции Build объявила о создании суперкомпьютера для авторов GPT-3 — одного из пяти самых мощных в мире. Осенью компания получила эксклюзивные права на использование модели.
Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова... Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы..
Красивый велосипед
датасаенс, 3 месяца курсов и ты в теме.
ещё можно на стримера, тоже 3 месяца 🤷🏻♂️
Вынужденный кубок
прокурор
Серебряный Макс
Прокурор жабаскрипта
выбрасывать свой диплом айтишника
Кем будет "пользователь, который описывает текстом приложения", как думаешь?
Например, несложную программу для электронной торговли по запросу «найти продукты, название которых начинается с „дети”»
Простите, что?
Вас смущает торговля детьми?
Да. И то, как просто теперь будет создавать приложения для этого!
Немного бесчеловечно, да. Но что-то же с ними надо делать!
На моем опыте подход «написать программу может даже бизнес-пользователь» не работает. Пробовали делать и Power Apps, и RPA платформы и ещё что. Ну не может бухгалтер описать алгоритм полностью, даже словесно. Только самый положительный сценарий без каких-либо ошибок и исключений. А если уж все равно привлекать разрабов, то им гораздо комфортнее и эффективнее писать на более распространённых платформах, так что Power Apps - это тупиковая ветвь, имхо
Эдакая реинкарнация FrontPage. Удобно. Можно заключенным, приговорённым к смертной казни, давать задание отрефакторить полученный код.
Охуеть, Power Apps на TJ
Кто хочет посмотреть, как это будет выглядеть — тут есть подробности и демо на гифках (без котиков):
СПОЙЛЕР для тех, кто щупал Power Apps — выглядит круто
https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/introducing-power-apps-ideas-ai-powered-assistance-now-helps-anyone-create-apps-using-natural-language/
Написано же - гифках!
К тому же - БЕЗ котиков.
Весь рынок в таких жабаскриптерах
Ну ну, вперёд чё. Так и вижу новую толпу умников, заявляющих, что программист - умирающая профессия, теперь уже с "пруфами". Вот вот и мы будем не нужны.