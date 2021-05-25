Это первый продукт компании после заключения партнёрства на эксклюзивное использование модели GPT-3.

2031 просмотров Слушать

Microsoft интегрировала одну из самых мощных в мире языковых моделей в среду разработки Power Apps. Это позволит пользователям создавать приложения в режиме диалога без глубоких познаний в коде или формулах. Об этом TJ сообщили в компании.

После внедрения GPT-3 пользователи смогут разрабатывать приложения, просто описывая их текстом. Например, несложную программу по запросу «найти продукты, название которых начинается с „дети”». После этого нейросеть сама предложит преобразовать текст в формулу языка программирования Power Platform с открытым исходным кодом и выдаст строку вида «Filter('BC Orders' Left('Product Name',4)="Kids")».

Система работает по принципу поисковика, но вместо страниц в интернете выдаёт список возможных формул, из которых можно выбрать наиболее подходящую. Как отмечают в Microsoft, хотя Power Fx построен на базе Microsoft Excel и поэтому проще, чем более известные языки программирования, сложные запросы пока всё же требуют технических знаний.

В компании пояснили, что писать приложения без знаний кода можно было и раньше, но для этого требовалось понимание логики написания формул. Применение естественного языка позволяет снизить порог входа в разработку приложений, но не избавляет от необходимости понимания кода в целом, а лишь упрощает рутинные задачи.

GPT-3 в Power Apps работает в облаке Microsoft Azure, а для дообучения нейросети использовали сервис Azure Machine Learning. Интеграция модели станет одним из первых применений модели в решении прикладных бизнес-задач.

Как отметили в Microsoft, новые функции станут доступны для публичного предварительного тестирования к концу июня. В будущем компания рассчитывает добавить язык Power Fx в другие инструменты через Power Platform, распространив GPT-3 на эти продукты.