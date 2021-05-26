Технологии
Никита Логинов

Группа USB-IF представила стандарт USB Type-C 2.1 — до 240 ватт передаваемой мощности и зарядка без блока питания Статьи редакции

Новые кабели можно будет узнать по шильдику EPR.

Кабель зарядки и передачи данных стандарта USB Type-C Фото SetPhone

Некоммерческая организация USB-IF выпустила обновлённый стандарт USB Type-C версии 2.1, главная особенность которого — увеличение передаваемой мощности более чем вдвое, со 100 ватт до 240 ватт. Об этом компания сообщила на своём сайте.

Как отмечают в CNet, теперь устройства вроде мониторов, смартфонов, планшетов, ноутбуков (кроме самых мощных) можно будет запитывать простым USB-кабелем без использования адаптеров.

Новые кабели USB Type-C 2.1 будут маркироваться шильдиком EPR, что означает «расширенный диапазон мощности». Такие кабели должны поддерживать силу тока до 5 ампер и напряжение до 50 вольт.

В The Verge предполагают, что кабелем нового типа можно будет заряжать даже игровые ноутбуки вроде Alienware m17, но для последних игровых консолей Sony и Microsoft мощности нового стандарта может быть недостаточно.

#компьютеры #новости

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54 54 комментария
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54 комментария
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Неприятный клуб

41

Группа USB

я сначала подумал про этих

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Da Luxe

Неприятный
13

С краю - Никита, его уже давно можно запитывать простым кабелем, но все-таки лучше с адаптером

Ответить

Никита Логинов

Da
18

Лучше запитывайте меня шашлыками и пивом

Ответить

Funny Kaplan

Da
5

С адаптером ощущения не те

Ответить

Тимофей Воронов

Неприятный
4

Вот они слева направо

Ответить

Израильский файл

Неприятный
3

кто из них дюша метелкин

Ответить

Неприятный клуб

Израильский
3

центровой

Ответить

Медицинский глобус

Неприятный
2

Это что за команда квн «усть-тартымский сварочный интститут»?

Ответить

Неприятный клуб

Медицинский
1

это была команда КВН "Максимум", Томск

Ответить

Андрей Петрович

Медицинский
0

Да ты петросян 80 уровня! ха-ха-ха, оборжаться, усть-тыртымский институт ХА ХА ХА, мда уж.

Ответить

Медицинский

Андрей
0

Да ты тоже ебать петросян 80 левела. Я аж брызнул, ХА ХА!

Ответить

Андрей Петрович

Медицин…
0

Кому надо, тот понял это!

Ответить

Медицинский

Андрей
0

я не обосрался, это просто ты не понял

Ответить

Андрей Петрович

Медицин…
0

Так я же и сказал, ваганыч 80 уровня! Что не так?

Ответить

Медицински

Андрей
0

Тебе просто доебаться нужно или ехать?
Если ехать - давай объясняй тогда почему твои гениальные мемы уходят в минус, я - топ-1 по лайкам за комменты за все время на сайте, но Петросяном называешь ты меня, а не себя

Ответить

Андрей

Медицин…
0

Оооооооо топ 1 по лайкам, да ты даже хуже чем я про тебя думал. С людьми которые гоняться за лайками мне говорить не очень. И ИДИ В ШКОЛУ, там тебе самое место! Хотя даже в школе люди уже по серьёзнее будут. Так что твой потолочек детский сад.

Ответить

Медицински

Андрей
0

Экспертов по юмору и лайкам подвезли.
Диагноз по комментариям ставим. И возраст угадываем. По айпишнику смогешь вычислить?

Ответить

Андрей Петрович

Неприятный
1

USB здесь, здесь все!

Ответить

этот товарищ

Неприятный
0

Это же Никита, Стас, Гена, Турбо и дюшина тёлка!

Ответить

Маркел Сычев

11

А куда втыкать кабель, если он работает без адаптера? Или кабель нужно будет втыкать прямо в розетку, без блока питания?

Ответить

Твоего деда дед

Маркел
1

По-моему не разобрались и какую-то чушь написали.

Единственное, что я могу представить, это подключение компьютерной периферии без БП, типа мониторов/струйных принтеров и пр.

Правда, для этого надо подтянуть протокол USB Power Delivery, т.к. текущая ревизия обеспечивает только 100Вт.

Ответить

2.2.5 Риторика ненависти

5

Такие кабели должны поддерживать силу тока до 5 ампер и напряжение до 50 вольт

А при таких параметрах кабель не будет ебашить током всех людей, касающихся разъёма?

Ответить

Никита Логинов

2.2.5
12

Надеюсь, что будет!

Ответить

2.2.5 Риторика ненависти

Никита
3

Класс!

Ответить

Morgan

2.2.5
6

Так это почти наверняка будет USB PD, напряжение должно подаваться только после соединения устройств.

Ответить

Владислав Косинов

2.2.5
4

А как он должен ебашить? Все сигнальные и силовые линии в коннекторах - внутри разъемов, туда даже ребенок палец не засунет.

Ответить

Корнелий Шнапс

Владислав
2

котики могут прокусить(

Ответить

Котик Ботик

Корнелий
7
Ответить

Victor Ganin

Корнелий
0

Котику и обычного кабеля достаточно будет для удара током, как и человеку, если он перекусит кабель.

Ответить

Котик Ботик

Victor
2
Ответить

Андрей Петрович

Victor
0

КАКОГО ОБЫЧНОГО? От мышки например или от клавы? или от телефона?

Ответить

Андрей Николаев

Корнелий
0

Невоспитанным котикам будет урок, что не все провода одинаково полезны

Ответить

Котик Ботик

Андрей
1
Ответить

Матвей Коновалов

2.2.5
3

Напряжение меняется динамически/после того как устройство и блок питания договорятся о его повышении. По умолчанию как и в любом другом USB 5 вольт.

Ответить

2.2.5 Риторика ненависти

Матвей
2

Понял, спасибо. Наконец узнал что-то новое из комментариев на TJ

Ответить

Maf

6

А меня одного смущает вся эта тема с названиями?

Here’s how it all breaks down:

USB 3.2 Gen 1: originally known as USB 3.0, and previously renamed to USB 3.1 Gen 1. It’s the original USB 3.0 specification, and it can transfer data at up to 5Gbps.
USB 3.2 Gen 2: Previously known as USB 3.1, and then later as USB 3.1 Gen 2. It offers speeds at up to 10Gbps.
USB 3.2 Gen 2x2: formally known as USB 3.2, it’s the newest and fastest spec, promising speeds at up to 20Gbps (by using two lanes of 10Gbps at once).

Ответить

Владислав Косинов

Maf
3

USB-IF: Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то.
Ну а вообще в данном, конкретном случае USB форум не виноват, 2.1 - это версия спеков физических кабелей и коннекторов, а не интерфейса обмена данными.

Ответить

Вячеслав Андреев

Maf
2

Нейминг говно, но путаница со стандартами USB и их типами разъёмов еще хуже

Ответить

Маринеску

6

О каких адаптерах речь, понять не могу?

Ответить

Дефицитный Сервелат

5

Ждём поддержки трёхфазного питания 380 В.

Ответить

Корнелий Шнапс

Дефицитный
2

да чего уж - пусть сразу дают возможность подключаться к ЛЭП на 350 кВ что бы айфон можно было накидными соплями зарядить

Ответить

Андрей Петрович

Дефицитный
1

Да, ещё 2 типа кабелей, один по схеме звезда, другой по схеме треугольник
USB-Z и USB-T

Ответить

Вячеслав Андреев

5

Ну эт зашибись на самом деле. Игровой ноут с одним тайп-си на зарядку это жир. Еще бы ган блоки сделали, чтобы чуть покомпактнее были, и это будет киллер фича.

Ответить

Упоротый Голубь

Вячеслав
–2

Сделают тебе 1 порт под всё, как в макбуке. И будешь на игровом ноутбуке играть на тачпаде

Ответить

Вячеслав Андреев

Упоротый
3

Нет макбуков с одним портом, ест макбуки только с портами тайп-си. Мыши с тайп-си есть для хардкорной аудитории. А мне одного порта на маке хватает, проводные мышки я оставил в 2010. А остальное проще по беспроводу.

Ответить

Максим Андреев

Вячеслав
1

Согласен. Мне автономность мака позволяет задействовать постоянно один разъём. Да и периферия, вроде проводов для фотоаппарата и SSD подключается через Type-C, так что переходник не нужен.

Ответить

Упоротый Голубь

Вячеслав
0

А, я думал это не шутки были, что там один type c на все вообще. Тогда ладно 

Ответить

Adam Fenix Hasker

3

Хм... Хороший нэйминг, очень простой...

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2.1

Ответить

С H А P Р i Е

1

if (...) {
  alert( "...!" );
  alert( "... );
}

Ответить

Андрей Петрович

1

USB здесь, здесь все!

Ответить

Павел Маташнёв

0

Теперь смерть в ванне будет мгновенной!

Ответить

Андрей Петрович

Павел
0

а 50 вольт вообще как чувствует человек, кто нить пробовал?

Ответить

Андрей Петрович

0

5 * 50 = 250 ватт, почему 240 то, когда получается до 250?

Ответить

Корнелий Шнапс

Андрей
0

это как диски на терабайт, а там ни хера не терабайт

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