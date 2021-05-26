Группа USB-IF представила стандарт USB Type-C 2.1 — до 240 ватт передаваемой мощности и зарядка без блока питания Статьи редакции
Новые кабели можно будет узнать по шильдику EPR.
Некоммерческая организация USB-IF выпустила обновлённый стандарт USB Type-C версии 2.1, главная особенность которого — увеличение передаваемой мощности более чем вдвое, со 100 ватт до 240 ватт. Об этом компания сообщила на своём сайте.
Как отмечают в CNet, теперь устройства вроде мониторов, смартфонов, планшетов, ноутбуков (кроме самых мощных) можно будет запитывать простым USB-кабелем без использования адаптеров.
Новые кабели USB Type-C 2.1 будут маркироваться шильдиком EPR, что означает «расширенный диапазон мощности». Такие кабели должны поддерживать силу тока до 5 ампер и напряжение до 50 вольт.
В The Verge предполагают, что кабелем нового типа можно будет заряжать даже игровые ноутбуки вроде Alienware m17, но для последних игровых консолей Sony и Microsoft мощности нового стандарта может быть недостаточно.
С краю - Никита, его уже давно можно запитывать простым кабелем, но все-таки лучше с адаптером
Израильский файл
кто из них дюша метелкин
Медицинский глобус
Это что за команда квн «усть-тартымский сварочный интститут»?
Да ты петросян 80 уровня! ха-ха-ха, оборжаться, усть-тыртымский институт ХА ХА ХА, мда уж.
Да ты тоже ебать петросян 80 левела. Я аж брызнул, ХА ХА!
Кому надо, тот понял это!
я не обосрался, это просто ты не понял
Так я же и сказал, ваганыч 80 уровня! Что не так?
Тебе просто доебаться нужно или ехать?
Если ехать - давай объясняй тогда почему твои гениальные мемы уходят в минус, я - топ-1 по лайкам за комменты за все время на сайте, но Петросяном называешь ты меня, а не себя
Экспертов по юмору и лайкам подвезли.
Диагноз по комментариям ставим. И возраст угадываем. По айпишнику смогешь вычислить?
А куда втыкать кабель, если он работает без адаптера? Или кабель нужно будет втыкать прямо в розетку, без блока питания?
По-моему не разобрались и какую-то чушь написали.
Единственное, что я могу представить, это подключение компьютерной периферии без БП, типа мониторов/струйных принтеров и пр.
Правда, для этого надо подтянуть протокол USB Power Delivery, т.к. текущая ревизия обеспечивает только 100Вт.
Такие кабели должны поддерживать силу тока до 5 ампер и напряжение до 50 вольт
А при таких параметрах кабель не будет ебашить током всех людей, касающихся разъёма?
А как он должен ебашить? Все сигнальные и силовые линии в коннекторах - внутри разъемов, туда даже ребенок палец не засунет.
котики могут прокусить(
Котику и обычного кабеля достаточно будет для удара током, как и человеку, если он перекусит кабель.
Невоспитанным котикам будет урок, что не все провода одинаково полезны
Напряжение меняется динамически/после того как устройство и блок питания договорятся о его повышении. По умолчанию как и в любом другом USB 5 вольт.
Понял, спасибо. Наконец узнал что-то новое из комментариев на TJ
А меня одного смущает вся эта тема с названиями?
Here’s how it all breaks down:
USB 3.2 Gen 1: originally known as USB 3.0, and previously renamed to USB 3.1 Gen 1. It’s the original USB 3.0 specification, and it can transfer data at up to 5Gbps.
USB 3.2 Gen 2: Previously known as USB 3.1, and then later as USB 3.1 Gen 2. It offers speeds at up to 10Gbps.
USB 3.2 Gen 2x2: formally known as USB 3.2, it’s the newest and fastest spec, promising speeds at up to 20Gbps (by using two lanes of 10Gbps at once).
USB-IF: Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то.
Ну а вообще в данном, конкретном случае USB форум не виноват, 2.1 - это версия спеков физических кабелей и коннекторов, а не интерфейса обмена данными.
Нейминг говно, но путаница со стандартами USB и их типами разъёмов еще хуже
Ждём поддержки трёхфазного питания 380 В.
да чего уж - пусть сразу дают возможность подключаться к ЛЭП на 350 кВ что бы айфон можно было накидными соплями зарядить
Да, ещё 2 типа кабелей, один по схеме звезда, другой по схеме треугольник
USB-Z и USB-T
Ну эт зашибись на самом деле. Игровой ноут с одним тайп-си на зарядку это жир. Еще бы ган блоки сделали, чтобы чуть покомпактнее были, и это будет киллер фича.
Сделают тебе 1 порт под всё, как в макбуке. И будешь на игровом ноутбуке играть на тачпаде
Нет макбуков с одним портом, ест макбуки только с портами тайп-си. Мыши с тайп-си есть для хардкорной аудитории. А мне одного порта на маке хватает, проводные мышки я оставил в 2010. А остальное проще по беспроводу.
Согласен. Мне автономность мака позволяет задействовать постоянно один разъём. Да и периферия, вроде проводов для фотоаппарата и SSD подключается через Type-C, так что переходник не нужен.
А, я думал это не шутки были, что там один type c на все вообще. Тогда ладно
Теперь смерть в ванне будет мгновенной!
5 * 50 = 250 ватт, почему 240 то, когда получается до 250?