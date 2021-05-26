Группа USB-IF представила стандарт USB Type-C 2.1 — до 240 ватт передаваемой мощности и зарядка устройств без адаптера Статьи редакции
Новые кабели можно будет узнать по шильдику EPR.
Некоммерческая организация USB-IF выпустила обновлённый стандарт USB Type-C версии 2.1, главная особенность которого — увеличение передаваемой мощности более чем вдвое, со 100 ватт до 240 ватт. Об этом компания сообщила на своём сайте.
Как отмечают в CNet, теперь устройства вроде мониторов, смартфонов, планшетов, ноутбуков (кроме самых мощных) можно будет запитывать простым USB-кабелем без использования адаптеров.
Новые кабели USB Type-C 2.1 будут маркироваться шильдиком EPR, что означает «расширенный диапазон мощности». Такие кабели должны поддерживать силу тока до 5 ампер и напряжение до 50 вольт.
В The Verge предполагают, что кабелем нового типа можно будет заряжать даже игровые ноутбуки вроде Alienware m17, но для последних игровых консолей Sony и Microsoft мощности нового стандарта может быть недостаточно.
С краю - Никита, его уже давно можно запитывать простым кабелем, но все-таки лучше с адаптером
Израильский файл
кто из них дюша метелкин
Медицинский глобус
Это что за команда квн «усть-тартымский сварочный интститут»?
Такие кабели должны поддерживать силу тока до 5 ампер и напряжение до 50 вольт
А при таких параметрах кабель не будет ебашить током всех людей, касающихся разъёма?
А как он должен ебашить? Все сигнальные и силовые линии в коннекторах - внутри разъемов, туда даже ребенок палец не засунет.
А меня одного смущает вся эта тема с названиями?
Here’s how it all breaks down:
USB 3.2 Gen 1: originally known as USB 3.0, and previously renamed to USB 3.1 Gen 1. It’s the original USB 3.0 specification, and it can transfer data at up to 5Gbps.
USB 3.2 Gen 2: Previously known as USB 3.1, and then later as USB 3.1 Gen 2. It offers speeds at up to 10Gbps.
USB 3.2 Gen 2x2: formally known as USB 3.2, it’s the newest and fastest spec, promising speeds at up to 20Gbps (by using two lanes of 10Gbps at once).
USB-IF: Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то.
Ну а вообще в данном, конкретном случае USB форум не виноват, 2.1 - это версия спеков физических кабелей и коннекторов, а не интерфейса обмена данными.
Нейминг говно, но путаница со стандартами USB и их типами разъёмов еще хуже
Ну эт зашибись на самом деле. Игровой ноут с одним тайп-си на зарядку это жир. Еще бы ган блоки сделали, чтобы чуть покомпактнее были, и это будет киллер фича.
Сделают тебе 1 порт под всё, как в макбуке. И будешь на игровом ноутбуке играть на тачпаде
Нет макбуков с одним портом, ест макбуки только с портами тайп-си. Мыши с тайп-си есть для хардкорной аудитории. А мне одного порта на маке хватает, проводные мышки я оставил в 2010. А остальное проще по беспроводу.
Согласен. Мне автономность мака позволяет задействовать постоянно один разъём. Да и периферия, вроде проводов для фотоаппарата и SSD подключается через Type-C, так что переходник не нужен.