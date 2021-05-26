Технологии
Никита Логинов

Суд в США снял санкции с Xiaomi — её больше не считают связанной с коммунистической партией и китайскими военными Статьи редакции

В санкционный список правительства США компания попала в январе 2021 года.

Суд округа Колумбия признал недействительным внесение Xiaomi в список «Коммунистических китайских военных компаний» (CCMC), которые якобы связаны с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией КНР. Об этом сообщает Reuters.

С компании сняты все ограничения на торговлю ценными бумагами. «Мы повторяем, что Xiaomi — открытая, прозрачная, публично торгуемая и независимо управляемая корпорация», — прокомментировал глава компании Лэй Цзюнь.

Компания попала в «чёрный список» правительства США в последние дни президентства Дональда Трампа. Введённые санкции запрещали американским гражданам и компаниям покупать акции Xiaomi, а уже купленные акции надлежало продать до ноября 2021 года. В ответ представители компании подали в суд — они отрицали, что Xiaomi как-либо связана с китайскими военными.

#xiaomi #китай #сша #санкции #новости

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Ну и ну! Миска рис, показать нефритовый стержень реклама

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Корнелий Шнапс

С
5

Байдзю отрабатывает вложенные в него перед выборами деньги
где расследование ЦРУ о вмешательстве в выборы КНР?

Ответить

Алексей Крылов

Корнелий
3

ЭтоДругое. 
Не Трамп же президент теперь. 

Ответить

Дизайнер Павленко

2
Ответить

Муниципальный украинец

1

Жаль

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Корнелий Шнапс

1

похоже эпол не смогла обеспечить всех американцев своими айтелефонами (

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Icipher

Корнелий
0

И британцев с австралийцами ойфонами

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Максим Андреев

1

Отличная новость! Конкуренция на этом рынке должна быть обязательно. Потребители от нее только выиграют)

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Delgerdalai Davaasambuu

1

Продукцию Xiaomi больше не считают телефонами

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