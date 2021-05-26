Суд в США снял санкции с Xiaomi…

В санкционный список правительства США компания попала в январе 2021 года.

Суд округа Колумбия признал недействительным внесение Xiaomi в список «Коммунистических китайских военных компаний» (CCMC), которые якобы связаны с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией КНР. Об этом сообщает Reuters.

С компании сняты все ограничения на торговлю ценными бумагами. «Мы повторяем, что Xiaomi — открытая, прозрачная, публично торгуемая и независимо управляемая корпорация», — прокомментировал глава компании Лэй Цзюнь.

Компания попала в «чёрный список» правительства США в последние дни президентства Дональда Трампа. Введённые санкции запрещали американским гражданам и компаниям покупать акции Xiaomi, а уже купленные акции надлежало продать до ноября 2021 года. В ответ представители компании подали в суд — они отрицали, что Xiaomi как-либо связана с китайскими военными.