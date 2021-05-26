Сегодня вечером компания проведёт круглый стол для прессы с Сундаром Пичаи, позвали в том числе и TJ.

У меня и других журналистов со всего мира будет 45 минут на общение с CEO Google — это значит, что вопросов удастся задать не очень много. Темой общения заявлена прошедшая недавно Google I/O 2021, поэтому лучше задавать вопросы по этой теме.

Что бы вы хотели узнать у гендиректора Google? Почему у компании такие слабые презентации? Где новые смартфоны Pixel? Как компания относится к цензуре?

Спрашивайте в комментариях, а мы постараемся успеть задать самые заплюсованные вопросы на круглом столе.