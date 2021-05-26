Что спросить у гендиректора Google? Статьи редакции
Сегодня вечером компания проведёт круглый стол для прессы с Сундаром Пичаи, позвали в том числе и TJ.
У меня и других журналистов со всего мира будет 45 минут на общение с CEO Google — это значит, что вопросов удастся задать не очень много. Темой общения заявлена прошедшая недавно Google I/O 2021, поэтому лучше задавать вопросы по этой теме.
Что бы вы хотели узнать у гендиректора Google? Почему у компании такие слабые презентации? Где новые смартфоны Pixel? Как компания относится к цензуре?
Спрашивайте в комментариях, а мы постараемся успеть задать самые заплюсованные вопросы на круглом столе.
КОГДА ПИКСЕЛЬ В РОССИИ
Последовательный кран
Ты же в Казахстане
Я в России сейчас
как они относятся к тому, что ркн решила замедлить ютуб в рф? что думают о постоянных штрафах от того же ркн?
спроси у него когда русские перестанут терпеть
Неприятный клуб
если русские перестанут терпеть они станут украинцами
Татарский спрей
Русские никогда не станут украинцами)))
Украинские русские это кубаноиды.
Считаю это great success для Дамира Камалетдинова
Лучше сразу переходи на обзоры автомобилей
Не на железе, а на QA
Это паралельно происходит.
На железе вылезают именно дефекты материнки или батареи, например.
Из-за дешёвых китайских комплектующих. Даже на ifixit нет оригинальной батареи, а только Китай.
Вопрос для Сундара: Почему Гугл пошла на поводу Эппл и стала заботиться о безопасности?
Вопрос не для Сундара: Почему индусы заполонили Кремниевую долину?
Спасибо!
Мне давеча позвонил индус и говорит, что мой аккаунт гугла взломали и надо назвать номер карточки и CVV код
Какая же безопасность у гугла, когда мой аккаунт взламывают и из самой ИНДИИ! звонят!
Брин матерится по-русски?
Тся
АНДРОИД САМ СЛОВА ЗАКАНЧИВАЕТ
ЕГЭ по русскому через неделю
ничего, пусть нахуй идёт
Последовательный кран
Не засудят, а пойдут на уступки. Скринь
У Гугла есть целая стопка закрытых проектов, на спецсайте по ссылке собрано две сотни продуктов, убитых Гуглом. Какой процент из них ждет перезапуск или воскрешение и ребрендинг, а какому проценту точно стоит сказать пока? И какие из них были главными промахами?
Полезный колос
Люто плюсую, а регулятор разве разрешил им эту сделку?
Почему у компании такие слабые презентации?
Где новые смартфоны Pixel?
Как компания относится к цензуре?
Когда в свои рабочие процессы интегрируете дизайнеров, чтобы продукты перестали выглядеть как из помойного ведра?
Совершенный Мурод
Хотя можно спросить че там с драгонфлаем и будут ли они у нас так же делать
Да, конечно
Спасибо, Сундар!
Оперативный ответ
Сенкью, бат итс конфиденшл информейшн
Полезный колос
Так на всё можно ответить. Наоборот, он должен активно освещать вижн компании, чтобы продвигать продукт.
"Та же монетизация на ютуб в России не доступна" наглая ложь.
Светский томагавк_два
ты не прав.
она доступна, если ты ставишь в настройках канала не Россию, а США.
Именно так все и делают)
Еще раз - наглая ложь. Монетизация ютьюба в рф происходит через Адсенсе, письмо с подтверждением аккаунта ( бумажное ) приходит на российский адрес, обычной почтой с США. В адсенсе стоит "ру" в ютьюбе "ру" монетизация работает третий год. А вот если ставить "сша" то будут проблемы, от 30% доп налога до блокировки.
Платежи приходят или через "рапида" или через прямой банковский перевод. Точно так же через адсенсе работают сайты где гугловская партнерка. Как работают "серые" каналы на чужом контенте - мне не ведомо, может и ставят "сша". Вот требования для ру на русском языке https://support.google.com/youtube/answer/72851 нигде нет про "ставить сша" повторюсь - вы нагло врете.
окей, вопрос про ютуб отклоняем (наверное)
Мои убеждения про ютуб и что я писал - из эмпирического опыта ЗАПУСКА канала на монетизацию (два клика, без учета 1000 подпсичиков и 4000ч просмотров)
но в целом - вопрос тот же у меня остается - почему гугл не работает в россии и с российским пользователем
например, я в 2017 был счастливым обладетелем бушного гуглхрома и хотел себе купить такой еще раз, что бы андроид поддерживал. А... хренушки
и впредь - не надо говорить "наглая ложь" если человек просто заблуждается в каких-то вещах.
Да, конечно
Спасибо, Сундар!
Оперативный ответ
Кстати, поговорить с Google вполне реально в Instagram Direct.
Они отвечают, и могут дать нужный контакт своего коллектива.
https://www.instagram.com/google
Когда сделают более удобный и понятный адсенсе ? Для тех у кого один какой то мелкий проект ( один сайт или один ютьюб канал ) и им не нужна вся эта перегруженная аналитика.
Есть ли планы по переходу на фуксию с андроида? И когда можно будет какой-нибудь эмулятор такого устройства потыкать?
Когда будет доступна Stadia в России (или СНГ) и будет ли вообще?
• Когда Android станет нормальной ОС?????
• Когда компания Google перестанет искусственно замедлять внедрение новых функций (например, PiP для Youtube) в iOS-версии ради мнимого преимущества Android?????
• Когда компания Google начнет уважать визуальные гайдлайны других платформ при переносе своего софта на них, а не впихивать андроидный UI/UX на iOS, например?????
• Когда компания Google наконец реализует нормальную платформу для смартчасов?????
• Когда компания Google извинится за свою насквозь лживую кампанию «Don't be evil»?????
• Когда компания Google перестанет пессимизировать в своем поисковике материалы о браке и уязвимостях смартфонов от крупнейших Android-вендоров и собственно Pixel?????
• Когда очередное закрытие очередного проекта (не считая Stadia, которая и так одной ногой в могиле)?????
Насколько готова прогибаться компания, ради получения прибыли в РФ? При каком сценарии они скорее откажутся от прибыли, чем продолжат работать в Российских реалиях? Или так, готовы ли они уйти с рынка России, ради сохранения репутации.