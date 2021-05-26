Технологии
Дамир Камалетдинов

Что спросить у гендиректора Google? Статьи редакции

Сегодня вечером компания проведёт круглый стол для прессы с Сундаром Пичаи, позвали в том числе и TJ.

У меня и других журналистов со всего мира будет 45 минут на общение с CEO Google — это значит, что вопросов удастся задать не очень много. Темой общения заявлена прошедшая недавно Google I/O 2021, поэтому лучше задавать вопросы по этой теме.

Что бы вы хотели узнать у гендиректора Google? Почему у компании такие слабые презентации? Где новые смартфоны Pixel? Как компания относится к цензуре?

Спрашивайте в комментариях, а мы постараемся успеть задать самые заплюсованные вопросы на круглом столе.

#google

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110 110 комментариев
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110 комментариев
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Дмитрий Орлов

30

КОГДА ПИКСЕЛЬ В РОССИИ

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Дамир Камалетдинов

Дмитрий
10

Этот вопрос в чёрном списке, сорян!

Ответить

Andre Macareno

Дамир
11

Не в черном, а блок-листе, расист

Ответить

Max M

Andre
0

в Чёрном.

Ответить

Dima

Дамир
3

Давай тогда список вопросов, которые можно задавать

Ответить

Дамир

Dima
4

Да это шутка, в целом норм вопрос)

Ответить

Последовательный кран

Дмитрий
2

Ты же в Казахстане

Ответить

Дмитрий Орлов

Последовательный
6

Я в России сейчас

Ответить

rossoshmap

Дмитрий
14

Потерпеть приехал 

Ответить

Дамир

Дмитрий
8

Опа

Ответить

Иван Прохоров

Дмитрий
–1

серьёзно???

Ответить

Some Dude

33

как они относятся к тому, что ркн решила замедлить ютуб в рф? что думают о постоянных штрафах от того же ркн?

Ответить

Татарский спрей

8

Спроси у него Как победить Путина? 

Ответить

Дмитрий Орлов

Татарский
9

спроси у него когда русские перестанут терпеть

Ответить

Неприятный клуб

Дмитрий
0

если русские перестанут терпеть они станут украинцами

Ответить

Татарский спрей

Неприят…
0

Русские никогда не станут украинцами))) 

Ответить

Alexei Kuksin

Татарск…
2

Украинские русские это кубаноиды. 

Ответить

Ухудшанский

Alexei
1

@Шахтёр риторика ненависти

Ответить

Неприятный клуб

Татарск…
0

пропуск хода

Ответить

Федя Прозоров

Татарский
0

Противопоставить ему Нейропутина

Ответить

Дмитрий Орлов

6

Считаю это great success для Дамира Камалетдинова 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Дмитрий
15

Это не для меня, а для TJ. Но когда-нибудь я стану успешным блогером, конечно

Ответить

Федя Прозоров

Дамир
0

Лучше сразу переходи на обзоры автомобилей

Ответить

Дамир

Федя
2

А потом на зону

Ответить

Федя Прозоров

Дамир
0

отчуждения. Сталкинг, увы, устарел

Ответить

Последовательный кран

8

Почему они экономят на железе пикселя? Ведь телефон стоит около косаря долларов, а постоянно кто-то жалуется на дефекты (достаточно глянуть соответствующий сабредит).

Ответить

Полезный колос

Последовательный
6

Не на железе, а на QA

Ответить

Последовательный кран

Полезный
1

Это паралельно происходит.
На железе вылезают именно дефекты материнки или батареи, например.
Из-за дешёвых китайских комплектующих. Даже на ifixit нет оригинальной батареи, а только Китай.

Ответить

Дмитрий Орлов

Последо…
2

Порвался?))))))

Ответить

Последовательный

Дмитрий
4

ДА!!!!

Ответить

Федя Прозоров

6

Вопрос для Сундара: Почему Гугл пошла на поводу Эппл и стала заботиться о безопасности?
Вопрос не для Сундара: Почему индусы заполонили Кремниевую долину?
Спасибо!

Ответить

ouxen

Федя
0

квоты ебаные, это их и сгубит ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Ответить

Федя Прозоров

ouxen
1

Мне давеча позвонил индус и говорит, что мой аккаунт гугла взломали и надо назвать номер карточки и CVV код

Ответить

Федя Прозоров

Федя
1

Какая же безопасность у гугла, когда мой аккаунт взламывают и из самой ИНДИИ! звонят!

Ответить

Импортный огонь

5

Хуи сосёшь?
@
Бочку делаешь?

Ответить

Импортный огонь

Импортный
4

А если серьёзно, то что они думают по поводу наездов рыбнадзора и будут ли что-то делать по этому поводу.

Ответить

Киевский кран

Импортный
0

*Наплывов

Ответить

Олег Донецкий

5

Когда ютуб перестанет прогибаться перед кремлем?

Ответить

rossoshmap

4

Брин матерится по-русски? 

Ответить

Leonid Celevra

rossoshmap
1

Тся

Ответить

rossoshmap

Leonid
2

АНДРОИД САМ СЛОВА ЗАКАНЧИВАЕТ

Ответить

Leonid Celevra

rossosh…
2

Задай этот вопрос!

Ответить

Неприятный клуб

Leonid
0

ЕГЭ по русскому через неделю

Ответить

Leonid Celevra

Неприят…
0

ГотовитЬся?

Ответить

Неприятный клуб

Leonid
0

проведеТСЯ

Ответить

ouxen

3

ничего, пусть нахуй идёт

Ответить

ouxen

ouxen
4

так ему и передай ☝🏿

Ответить

Дамир Камалетдинов

ouxen
4

начну с этого

Ответить

ouxen

Дамир
0

🙏🏾

Ответить

Dima

4

Пиксели, Нест и прочее их барахло когда официально в России?

Ответить

Неприятный клуб

2

За сколько ходов вы засудите ркн?

Ответить

Последовательный кран

Неприятный
4

Не засудят, а пойдут на уступки. Скринь

Ответить

Неприятный клуб

Последовательный
1

сделал

Ответить

Последовательный

Неприят…
2

Понятно

Ответить

solawind

3

Спросите топ ли сяоми за свои деньги

Ответить

Региональный микрофон

2

У Гугла есть целая стопка закрытых проектов, на спецсайте по ссылке собрано две сотни продуктов, убитых Гуглом. Какой процент из них ждет перезапуск или воскрешение и ребрендинг, а какому проценту точно стоит сказать пока? И какие из них были главными промахами?

Killed by Google
Killed by Google is the open source list of dead Google products, services, and devices. It serves…
killedbygoogle.com
Ответить

Мокрый единорожек88

2

В связи покупкой Fitbit, как долго ожидать нового носимого устройства от Google?

Ответить

Полезный колос

Мокрый
1

Люто плюсую, а регулятор разве разрешил им эту сделку?

Ответить

Мокрый единорожек88

Полезный
1

https://habr.com/ru/news/t/537378/

Ответить

Последовательный кран

Полезный
0

Yes

Ответить

Кирилл Вселенский

2

Оперативный комментарий

Ответить

VladKlar

2

Почему у компании такие слабые презентации?
Где новые смартфоны Pixel?
Как компания относится к цензуре?

Ответить

Mikhail Mikhailovich

2
Ответить

Весёлый Хамелеон

2

Когда в свои рабочие процессы интегрируете дизайнеров, чтобы продукты перестали выглядеть как из помойного ведра?

Ответить

Неприятный клуб

1

Да, конечно

Ответить

Мразь

1

Не хотят ли они взять мразь на работу

Ответить

Оригинальный Орзэмэс

1

Когда они решаться на то, чтоб построить нормальную экосистему?

Ответить

Совершенный Мурод

1

Замедление ютуба, штрафы, цензура, что планируют делать, насколько бояться проебать рынок 

Ответить

Совершенный Мурод

Совершенный
0

Хотя можно спросить че там с драгонфлаем и будут ли они у нас так же делать

Ответить

Преподобный самолет

0

спроси стыдно ли им быть подсосами у государства

Ответить

Полезный колос

0

Как планируется дальше развивать Фуксию и какие у неё перспективы?

Ответить

Последовательный кран

Полезный
1

Да, конечно 

Ответить

Полезный колос

Последовательный
2

Спасибо, Сундар!
Оперативный ответ

Ответить

Последовательный

Полезный
2

Пожалуйста

Ответить

Федя Прозоров

Полезный
0

Сенкью, бат итс конфиденшл информейшн

Ответить

Полезный колос

Федя
0

Так на всё можно ответить. Наоборот, он должен активно освещать вижн компании, чтобы продвигать продукт.

Ответить

Федя Прозоров

Полезный
0

Гугл — компания, которая свой вижн через год-два закрывает

Ответить

Светский томагавк_два

0

Спросите в целом - почему гугл не сотрудничает с Россией и СНГ.

Та же монетизация на ютуб  в России не доступна
Пиксель/Хромбуки - не доступны

Что за ДИСКРИМИНАЦИЯ? ??

Ответить

DrinK Smoke

Светский
1

"Та же монетизация на ютуб в России не доступна" наглая ложь. 

Ответить

Светский томагавк_два

DrinK
–2

ты не прав.

она доступна, если ты ставишь в настройках канала не Россию, а США.
Именно так все и делают)

Ответить

DrinK Smoke

Светский
2

Еще раз - наглая ложь. Монетизация ютьюба в рф происходит через Адсенсе, письмо с подтверждением аккаунта ( бумажное ) приходит на российский адрес, обычной почтой с США. В адсенсе стоит "ру" в ютьюбе "ру" монетизация работает третий год.  А вот если ставить "сша" то будут проблемы, от 30% доп налога до блокировки. 
Платежи приходят или через "рапида" или через прямой банковский перевод.  Точно так же через адсенсе работают сайты где гугловская партнерка. Как работают "серые" каналы на чужом контенте - мне не ведомо, может и ставят "сша".  Вот требования для ру на русском языке https://support.google.com/youtube/answer/72851 нигде нет про "ставить сша" повторюсь - вы нагло врете. 

Ответить

Светский

DrinK
0

окей, вопрос про ютуб отклоняем (наверное)
Мои убеждения про ютуб и что я писал - из эмпирического опыта ЗАПУСКА канала на монетизацию (два клика, без учета 1000 подпсичиков и 4000ч просмотров)

но в целом - вопрос тот же у меня остается - почему гугл не работает в россии и с российским пользователем

например, я в 2017 был счастливым обладетелем бушного гуглхрома и хотел себе купить такой еще раз, что бы андроид поддерживал. А... хренушки

Ответить

Светский

DrinK
–1

и впредь - не надо говорить "наглая ложь" если человек просто заблуждается в каких-то вещах.

Ответить

Полезный колос

0

Планирует ли гугл следовать российским законам о хранении данных на территории страны?

Ответить

Последовательный кран

Полезный
0

Да, конечно 

Ответить

Полезный колос

Последовательный
3

Спасибо, Сундар!
Оперативный ответ

Ответить

Последовательный

Полезный
1

Пожалуйста

Ответить

Владимир Филатов

0

Когда начнут бороться с копирастами и правовыми троллями?

Ответить

Киевский кран

0

Привет. Возьмёте на работу?

Ответить

Василий Дробовский

0

Кстати,  поговорить с Google вполне реально в Instagram Direct.
Они отвечают, и могут дать нужный контакт своего коллектива.
https://www.instagram.com/google

Ответить

Коровка говорит мууу

0

«Дай денег!!?»

Ответить

Украденная жизнь

0

Он умеет кодить на Питоне?

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Как гугл относится к хиккам

Ответить

ouxen

0

и спроси еще спал ли он с войджицки по традиции, после назначения на сео

Ответить

DrinK Smoke

0

Когда сделают более удобный и понятный адсенсе ? Для тех у кого один какой то мелкий проект ( один сайт или один ютьюб канал ) и им не нужна вся эта перегруженная аналитика. 

Ответить

ouxen

DrinK
0

нахуя че то делать, если и так лавешка льется рекой?

Ответить

Илья Гераськин

0

Чё там по обвинениям в харрасменте спроси

Ответить

Andre Macareno

0

Есть ли планы по переходу на фуксию с андроида? И когда можно будет какой-нибудь эмулятор такого устройства потыкать?

Ответить

Ruben Buchatskiy

0

Кто его любимая актриса Болливуда?))

Ответить

Никита Логинов

0

Попроси его плиз моргнуть два раза, если ИИ Гугла держит его в заложниках

Ответить

Владислав Сластушевский

0

Когда будет доступна Stadia в России (или СНГ) и будет ли вообще?

Ответить

Владислав Муравьёв

Владислав
0

Так это ходячий мертвец, какое там...

Ответить

Thomas O'Harriedge

0

Какого хера они буллят касты неприкасаемых?

Ответить

социальныирудимент

0

Black Lives Matter or All Lives Matter?

Ответить

Danil Skachkov

0

Оказавшись перед Путиным...

Ответить

Муниципальный украинец

0

• Когда Android станет нормальной ОС?????
• Когда компания Google перестанет искусственно замедлять внедрение новых функций (например, PiP для Youtube) в iOS-версии ради мнимого преимущества Android?????
• Когда компания Google начнет уважать визуальные гайдлайны других платформ при переносе своего софта на них, а не впихивать андроидный UI/UX на iOS, например?????
• Когда компания Google наконец реализует нормальную платформу для смартчасов?????
• Когда компания Google извинится за свою насквозь лживую кампанию «Don't be evil»?????
• Когда компания Google перестанет пессимизировать в своем поисковике материалы о браке и уязвимостях смартфонов от крупнейших Android-вендоров и собственно Pixel?????
• Когда очередное закрытие очередного проекта (не считая Stadia, которая и так одной ногой в могиле)?????

Ответить

AttentiveMilk

0

Есть 2 стула....

Ответить

Dmitry

0

Насколько готова прогибаться компания, ради получения прибыли в РФ? При каком сценарии они скорее откажутся от прибыли, чем продолжат работать в Российских реалиях? Или так, готовы ли они уйти с рынка России, ради сохранения репутации.

Ответить

Dmitry

Dmitry
0

Кстати я бы на их месте прогибался бы до бесконечности. Бабки важнее.

Ответить

ну и в чем он не прав

–1

когда гугл перестанет делать зло?

Ответить
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