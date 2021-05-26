Технологии
Дамир Камалетдинов

В чипе Apple M1 нашли аппаратную уязвимость — её нельзя использовать вредоносно и можно исправить только на заводе Статьи редакции

Она позволяет двум запущенным приложениям тайно обмениваться данными.

Исследователь по кибербезопасности Гектор Мартин обнаружил уязвимость в процессоре M1, на котором работают последние компьютеры Mac. Недоработка в конструкции чипа позволяет запустить параллельно два приложения и тайно передавать данные между ними.

Любые два приложения, работающие под управлением системы, могут обмениваться данными без использования памяти, сокетов, файлов или других «нормальных» возможностей ОС. Уязвимость работает между процессами, запущенными у разных пользователей с разными привилегиями и создаёт тайный канал для обмена данными.

Так как уязвимость находится на аппаратном уровне, её нельзя исправить без новой ревизии чипов с доработками. Уже выпущенные и проданные устройства исправлению не подлежат.

Как отметил Мартин, владельцам устройств на M1 пока не о чем беспокоиться — в худшем случае уязвимостью могут воспользоваться лишь рекламные компании для отслеживания пользователей между приложениями.

#новости #уязвимости #apple

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5 комментариев
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Хрупкий Петя

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фейсбук и инста будут меняться 🤡😂

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Федя Прозоров

Хрупкий
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self-fucking

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Южный якорь

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@Dmitry Teplyakov мой леново за 35к уделал тебя, понял?)))

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Алексей Иванов

0

Не баг, а фича

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Зенитный супер_стар

0

 Она позволяет двум запущенным приложениям тайно

посещать синагогу

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